Нижегородское страхование: компании меньше боятся ОСАГО, а «Росгосстрах» аккуратно держится в топе
Щедрое каско и поправляющееся ОСАГО
После выхода материалов о страховом рынке в первом полугодии 2018 года в Татарстане и Башкортостане «Реальное время» продолжает анализировать ситуацию в Приволжском федеральном округе. Сегодня очередь Нижегородской области, где ситуация в целом похожая, но в сегменте каско неожиданно наращиваются выплаты, а ОСАГО почти перестало быть «токсичным».
Премии растут, а выплаты падают
В Нижегородской области выплаты страховщиков в первом полугодии 2018 года составили 3,53 млрд рублей. За год они заметно снизились — сразу на 39%. Годом ранее показатель составлял 5,74 млрд рублей. При этом премии оказались почти в три раза больше — 9,8 млрд рублей, за год они выросли на 9%, с 9,02 млрд рублей.
Наиболее крупная сфера по премиям в Нижегородской области — добровольное страхование жизни — принесла страховщикам за полгода 3,17 млрд рублей премий, показатель вырос на треть. Обязательное имущественное страхование занимает 2-е место по премиям в регионе с 2,46 млрд рублей. Показатель за год снизился на 3%. По выплатам в этом сегменте падение в Нижегородской области составило 58% (до 1,69 млрд рублей). Второй по объемам выплат сегмент — добровольное страхование имущества. В Нижегородской области объем выплат составил 971 млн рублей, что на 3% меньше, чем год назад.
|Компания
|1 полугодие 2018
|1 полугодие 2017
|Изменение
|Нижегородская область
|9.819.904
|9.023.043
|9%
|ООО «СК» Райффайзен Лайф"
|23.096
|20.273
|14%
|АО «Тинькофф Страхование»
|29.437
|6.579
|347%
|АО «АльфаСтрахование»
|485.451
|252.689
|92%
|АО «Боровицкое страховое общество»
|311
|44
|608%
|АО «ГСК „Югория-Жизнь“
|-17
|50
|-134%
|АО „ГСК “Югория»
|61.969
|47.811
|30%
|АО «Д2 Страхование»
|7.707
|4.768
|62%
|АО «ЕРВ Туристическое Страхование»
|933
|449
|108%
По премиям заметен значительный рост в сегменте добровольного страхования средств воздушного транспорта — в 2,5 раза, с 13,4 до 32,8 млн рублей. Однако вряд ли это можно считать показателем каких-то фундаментальных изменений в сегменте. Елена Политова, директор филиала «Группы Ренессанс Страхование» в Нижнем Новгороде, говорит, что рост премий по страхованию средств воздушного транспорта можно объяснить очень высоким ее уровнем по таким договорам страхования. «Всего в Нижегородской области с начала года заключено семь таких договоров. То есть страхование даже двух-трех самолетов дополнительно дает очень сильные колебания объема премий», — поясняет она.
По выплатам заметен значительный рост в сегменте добровольного страхования жизни — более чем в два раза, с 225 до 454 млн рублей. А вот выплаты по добровольному страхованию владельцев средств наземного транспорта (по сути, в большинстве случаев речь идет о каско) снизились почти в два раза — с 11,5 до 6,3 млн рублей.
|Компания
|1 полугодие 2018
|1 полугодие 2017
|Изменение
|Нижегородская область
|3.529.710,
|5.744.675,
|-39%
|ПАО СК «Росгосстрах»
|807.582
|2.630.754
|-69%
|СПАО «Ингосстрах»
|406.534
|432.335
|-6%
|СПАО «РЕСО-Гарантия»
|249.211
|361.950
|-31%
|САО «ВСК»
|234.554
|273.780
|-14%
|АО «СОГАЗ»
|220.160
|231.442
|-5%
|ООО «СК „РГС-Жизнь“
|188.747
|98.236
|92%
|АО „АльфаСтрахование“
|156.576
|133.665
|17%
|ООО „СК “СЕРВИСРЕЗЕРВ»
|156.140
|326.435
|-52%
Добровольное страхование жизни: выплаты растут быстрее премий
Сегмент, растущий практически повсеместно, — добровольное страхование жизни, как мы уже рассказывали, включает в себя два, по сути, разных направления. Первое из них — это инвестиционное страхование жизни, предусматривающее выплаты премий застрахованному по истечении определенного срока. Второе — это страхование жизни, которое зачастую, не без помощи банков, оформляют при заключении кредитных договоров. Разделить эти два вида добровольного страхования жизни только по данным статистики не представляется возможным — оба они входят в одну категорию.
В первом полугодии 2018 года страховые компании в Нижегородской области получили в этом сегменте 3,17 млрд рублей. Годом ранее показатель составлял лишь 2,4 млрд рублей — рост, таким образом, составил 32%. Выплаты выросли еще более значительно — в два раза, с 232 до 460 млн рублей. Впрочем, представители страховых компаний не раз говорили, что оценивать показатель роста (или снижения, как в большинстве проанализированных регионов) выплат некорректно, в связи с тем, что они могут говорить лишь об окончании срока инвестиционного страхования.
Лидером по объему премий стала компания «Сбербанк страхование жизни». Ее показатель составил 941 млн рублей — показатель вырос за год на четверть. Второе место оказалось у «дочки» крупнейшей страховой компании России «Росгосстраха» — «РГС-Жизнь». Как и повсюду, в Нижегородской области компания уменьшает масштабы своей деятельности, за год объем премий снизился на 22%. «РГС-Жизнь» оказалась единственной страховой компанией в топ-5, снизившей показатель премий.
А вот вышедшая на 3-е место «ВСК-Линия жизни», напротив, очень сильно увеличила свой показатель — сразу почти в три раза, со 150 до 449 млн рублей. «АльфаСтрахование-Жизнь» с 4-го места также увеличила объем премий, но незначительно, всего на 8%. Замыкает пятерку СК «Согаз-Жизнь», увеличившая показатель на целых 69%, со 154 до 260 млн рублей.
|Компания
|1 полугодие 2018
|1 полугодие 2017
|Изменение
|Нижегородская область
|3.169.985
|2.403.386
|32%
|ООО СК «Сбербанк страхование жизни»
|941.334
|754.255
|25%
|ООО «СК „РГС-Жизнь“
|497.868
|635.309
|-22%
|ООО „ВСК-Линия жизни“
|448.975
|150.885
|198%
|ООО „АльфаСтрахование-Жизнь“
|368.455
|342.103
|8%
|ООО „СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ“
|260.322
|153.923
|69%
|АО ВТБ Страхование жизни
|187.280
|113.603
|65%
|ООО „СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни“
|98.653
|39.606
|149%
|ООО „ППФ Страхование жизни“
|58.957
|54.927
|7%
По выплатам, как уже говорилось, страховые в Нижегородской области показали рекордный результат с ростом в два раза. Первое место занимает «РГС-Жизнь» (которая, напомним, рекордно снизила объем полученных премий) со 181,9 млн рублей выплат и ростом в два раза. Еще больший рост оказался у СК «Сбербанк страхование жизни» — ее показатель равен 112,7 млн рублей, рост — в 3,6 раза, с 31 млн рублей.
В пятерку вошли, кроме того, «АльфаСтрахование-Жизнь» с 51 млн рублей и ростом на 71%, «Альянс Жизнь» с 23,7 млн рублей и ростом на 36%. Замыкает топ-5 «ППФ Страхование жизни» — единственная компания в топе, снизившая объем выплат – на 6%, с 20,2 до 18,9 млн рублей.
|Компания
|1 полугодие 2018
|1 полугодие 2017
|Изменение
|Нижегородская область
|460.124
|231.733
|99%
|ООО „СК “РГС-Жизнь»
|181.868
|90.460
|101%
|ООО СК «Сбербанк страхование жизни»
|112.662
|30.955
|264%
|ООО «АльфаСтрахование-Жизнь»
|51.185
|29.935
|71%
|ООО СК «Альянс Жизнь»
|23.719
|17.470
|36%
|ООО «ППФ Страхование жизни»
|18.928
|20.188
|-6%
|ООО «СК» Райффайзен Лайф"
|16.121
|7.049
|129%
|ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни»
|15.181
|4.425
|243%
|АО «МетЛайф»
|11.961
|6.193
|93%
«Ингосстрах» вышел в лидеры по ОСАГО
Второе место среди сегментов страхования по объему премий занимает обязательное имущественное страхование. Объем премий тут составил 2,46 млрд рублей, годом ранее он составлял 2,53 млрд рублей. Почти вся эта сумма приходится на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Таким образом, по большому счету мы говорим о рынке ОСАГО. По словам директора нижегородского филиала «Ренессанс страхования» Елены Политовой, Нижегородская область по итогам прошлого года входит в пограничную, желтую зону рейтинга проблемных регионов. При этом этот рейтинг у Нижегородской области улучшился — он покинул красную, наиболее проблемную зону. Небольшой спад рынка ОСАГО, по словам Политовой, соответствует общероссийскому показателю, но в регионе — большая доля ОСАГО в общих сборах, поэтому ситуация с этим видом страхования серьезно влияет на общий результат по рынку.
На первое место по объему премий в этом сегменте вышел «Ингосстрах», подвинувший прошлогоднего безоговорочного лидера — «Росгосстрах». Показатель «Ингосстраха» при этом за год уменьшился на 4%, до 354 млн рублей, но на фоне катастрофического падения показателя «Росгосстраха» в два с лишним раза, с 760 до 347 млн рублей, это кажется приличным результатом. Отметим, что по словам представителя лидера сегмента, директора дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталия Княгиничева, Нижегородская область, несмотря на улучшение ситуации с убыточностью по сравнению с 2017 годом, все еще находится в списке токсичных регионов и сохраняет высокий уровень выплат. «Мы надеемся, что анонсированные планы ЦБ по либерализации, целью которой является индивидуализация тарифа для страхователей, приведут к улучшению ситуации с ОСАГО в регионе», — отмечает он.
Третье место занял «Согаз» с 234 млн рублей. Его показатель вырос, причем довольно заметно — на 31%. Четвертое место оказалось у «РЕСО-Гарантии» с 213 млн рублей, показатель снизился на 5%. Наконец, замыкает пятерку «Группа Ренессанс Страхование» с рекордным ростом — за год показатель увеличился почти в три раза, с 68,6 до 193,8 млн рублей.
|Компания
|1 полугодие 2018
|1 полугодие 2017
|Изменение
|Нижегородская область
|2.460.163
|2.533.810
|-3%
|СПАО «Ингосстрах»
|354.346
|371.031
|-4%
|ПАО СК «Росгосстрах»
|347.207
|760.065
|-54%
|АО «СОГАЗ»
|233.858
|179.034
|31%
|СПАО «РЕСО-Гарантия»
|212.852
|223.154
|-5%
|ООО «Группа Ренессанс Страхование»
|193.843
|68.610
|183%
|САО «ВСК»
|192.906
|133.425
|45%
|АО «АльфаСтрахование»
|175.020
|61.436
|185%
|ООО «СК „СЕРВИСРЕЗЕРВ“
|155.919
|192.250
|-19%
А вот выплаты в этом сегменте очень значительно снизились — сразу на 58%, до 1,69 млрд рублей. Лидером тут по-прежнему является «Росгосстрах», но его показатель обвалился на 78%, с 2,22 млрд рублей до 478 млн рублей. Показатели сильно снизились и у почти всех остальных страховых компаний из топ-5. Второе место и 183 млн рублей — у «Ингосстраха», снижение — на 37%. Третье место и 155 млн рублей (со снижением на 39%) — у «РЕСО-Гарантии». Четвертое место занимает «Сервисрезерв» со 153 млн рублей и снижением в два раза. Замыкает пятерку «Согаз» со 116,7 млн рублей. Эта компания — единственная из топ-5, увеличившая объем выплат на 14%.
|Компания
|1 полугодие 2018
|1 полугодие 2017
|Изменение
|Нижегородская область
|1.687.598
|4.051.684
|-58%
|ПАО СК „Росгосстрах“
|477.608
|2.220.397
|-78%
|СПАО „Ингосстрах“
|183.020
|289.035
|-37%
|СПАО „РЕСО-Гарантия“
|155.253
|255.833
|-39%
|ООО „СК “СЕРВИСРЕЗЕРВ»
|153.383
|323.901
|-53%
|АО «СОГАЗ»
|116.745
|102.740
|14%
|САО «ВСК»
|116.147
|144.684
|-20%
|ООО «Группа Ренессанс Страхование»
|57.621
|45.797
|26%
|ООО «ПСА»
|57.177
|157.069
|-64%
Две трети добровольного страхования имущества — это каско
Второй по объемам выплат сегмент страхования в Нижегородской области — добровольное страхование имущества. Объем выплат составил 971 млн рублей, годом ранее он равнялся 996 млн рублей. Около двух третей от этой суммы приходится на сегмент добровольного страхования средств наземного транспорта, или каско, который просел на 8% — с 741 до 685 млн рублей. Еще 157 млн рублей приходится на страхование прочего имущества граждан (тут снижение на 19%), а 50 млн рублей — на страхование прочего имущества юридических лиц (тут зафиксирован рост почти в пять раз).
Объем премий по сегменту добровольного страхования имущества составил 2,42 млрд рублей — на 8% меньше, чем годом ранее. Первое место оказалось у «Росгосстраха» с 668 млн рублей. Показатель его снизился за год на 20%. Также снижение произошло и у «Ингосстраха», его показатель в два раза меньше, чем у лидера — всего 307 млн рублей, снижение составило 5%.
Третье место занимает «Согаз», который увеличил объем премий на 7%, до 267 млн рублей. «ВСК» с четвертого места снизила показатель на 3%, а «Эрго» — увеличила на 13%, до 182 млн рублей.
|Компания
|1 полугодие 2018
|1 полугодие 2017
|Изменение
|Нижегородская область
|2.421.710
|2.637.586
|-8%
|ПАО СК «Росгосстрах»
|667.703
|830.203
|-20%
|СПАО «Ингосстрах»
|307.312
|322.525
|-5%
|АО «СОГАЗ»
|266.929
|249.555
|7%
|САО «ВСК»
|264.303
|273.403
|-3%
|САО ЭРГО
|181.779
|161.279
|13%
|АО «АльфаСтрахование»
|148.695
|78.270
|90%
|СПАО «РЕСО-Гарантия»
|141.736
|120.227
|18%
|ООО СК «Сбербанк страхование»
|97.381
|103.794
|-6%
В целом, как отмечает Елена Политова из « Группы Ренессанс Страхование», снижение выплат по каско в Нижегородской области (-7,5%) примерно в полтора раза выше, чем в среднем по стране (- 5,2%). Оно объясняется в первую очередь продолжающимся ростом популярности программ с франшизами и прочими бюджетосберегающими опциями. «Стоимость таких договоров ниже, при этом клиент страховой компании согласен часть убытка оплачивать самостоятельно. Поэтому убыточность каско с франшизой меньше», — говорит она.
Согласен с ней и Виталий Княгиничев из «Ингосстраха»: «Ситуация с каско является отражением общефедеральной тенденции — объем рынка каско как в части сборов, так и в части выплат, сокращается на протяжении многих лет. Данная тенденция связана с увеличением проникновения франшизных и усеченных продуктов. К примеру, более 60% портфеля «Ингосстраха» приходится на подобные продукты. Убыточность по данным полисам ниже, чем в рамках классического автокаско. В случае с франшизой клиент оплачивает часть расходов самостоятельно, а страховые случаи в рамках усеченных полисов (угоны и полная гибель транспортного средства) заявляются нечасто. Не стоит также забывать о дисциплинирующем эффекте франшизы. Клиенты реже заявляют мелкие убытки, а также задумываются о целесообразности заявления первого случая, если второй будет с франшизой».
О том же говорит и Антон Кучеров, директор филиала «ВТБ Страхование» в Нижнем Новгороде: «Некоторое снижение выплат на рынке автокаско связано с внедрением новых модифицированных продуктов в этом сегменте, в том числе с телематикой, франшизное, GAP. Кроме того, значимая часть рынка ушла от выплат наличными и перешла в сегмент ремонта. Также увеличилась доля кредитного каско, где убыточность традиционно меньше».
Лидер сегмента по премиям — «Росгосстрах» — занимает 1-е место также и по выплатам. Показатель, впрочем, сократился за год на 17%, до 287,9 млн рублей. Годом ранее объем составлял 348,6 млн рублей и тягаться с крупнейшей компанией было некому. Сейчас же на 2-е место вышел «Ингосстрах», не только на 78% увеличивший объем выплат (до 166 млн рублей), но и потеснивший со 2-го места «ВСК». Последняя сейчас занимает лишь 4-е место с 99,5 млн рублей, снизив показатель на 13%. На 3-м месте расположилась компания «Эрго» со 111 млн рублей выплат и ростом на треть, а замыкает пятерку «Ренессанс Страхование» с 63,9 млн рублей и ростом на 13%.
|Компания
|1 полугодие 2018
|1 полугодие 2017
|Изменение
|Нижегородская область
|970.968
|996.314
|-3%
|ПАО СК «Росгосстрах»
|287.914
|348.614
|-17%
|СПАО «Ингосстрах»
|166.491
|93.744
|78%
|САО ЭРГО
|111.683
|83.663
|33%
|САО «ВСК»
|99.564
|114.108
|-13%
|ООО «Группа Ренессанс Страхование»
|63.910
|56.666
|13%
|СПАО «РЕСО-Гарантия»
|56.237
|71.332
|-21%
|АО «АльфаСтрахование»
|38.924
|24.562
|58%
|АО «СОГАЗ»
|35.838
|52.686
|-32%
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