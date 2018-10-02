Нижегородское страхование: компании меньше боятся ОСАГО, а «Росгосстрах» аккуратно держится в топе

Щедрое каско и поправляющееся ОСАГО

После выхода материалов о страховом рынке в первом полугодии 2018 года в Татарстане и Башкортостане «Реальное время» продолжает анализировать ситуацию в Приволжском федеральном округе. Сегодня очередь Нижегородской области, где ситуация в целом похожая, но в сегменте каско неожиданно наращиваются выплаты, а ОСАГО почти перестало быть «токсичным».

Премии растут, а выплаты падают

В Нижегородской области выплаты страховщиков в первом полугодии 2018 года составили 3,53 млрд рублей. За год они заметно снизились — сразу на 39%. Годом ранее показатель составлял 5,74 млрд рублей. При этом премии оказались почти в три раза больше — 9,8 млрд рублей, за год они выросли на 9%, с 9,02 млрд рублей.

Наиболее крупная сфера по премиям в Нижегородской области — добровольное страхование жизни — принесла страховщикам за полгода 3,17 млрд рублей премий, показатель вырос на треть. Обязательное имущественное страхование занимает 2-е место по премиям в регионе с 2,46 млрд рублей. Показатель за год снизился на 3%. По выплатам в этом сегменте падение в Нижегородской области составило 58% (до 1,69 млрд рублей). Второй по объемам выплат сегмент — добровольное страхование имущества. В Нижегородской области объем выплат составил 971 млн рублей, что на 3% меньше, чем год назад.

Страховые премии, Нижегородская область

Компания 1 полугодие 2018 1 полугодие 2017 Изменение Нижегородская область 9.819.904 9.023.043 9% ООО «СК» Райффайзен Лайф" 23.096 20.273 14% АО «Тинькофф Страхование» 29.437 6.579 347% АО «АльфаСтрахование» 485.451 252.689 92% АО «Боровицкое страховое общество» 311 44 608% АО «ГСК „Югория-Жизнь“ -17 50 -134% АО „ГСК “Югория» 61.969 47.811 30% АО «Д2 Страхование» 7.707 4.768 62% АО «ЕРВ Туристическое Страхование» 933 449 108%

По премиям заметен значительный рост в сегменте добровольного страхования средств воздушного транспорта — в 2,5 раза, с 13,4 до 32,8 млн рублей. Однако вряд ли это можно считать показателем каких-то фундаментальных изменений в сегменте. Елена Политова, директор филиала «Группы Ренессанс Страхование» в Нижнем Новгороде, говорит, что рост премий по страхованию средств воздушного транспорта можно объяснить очень высоким ее уровнем по таким договорам страхования. «Всего в Нижегородской области с начала года заключено семь таких договоров. То есть страхование даже двух-трех самолетов дополнительно дает очень сильные колебания объема премий», — поясняет она.

По выплатам заметен значительный рост в сегменте добровольного страхования жизни — более чем в два раза, с 225 до 454 млн рублей. А вот выплаты по добровольному страхованию владельцев средств наземного транспорта (по сути, в большинстве случаев речь идет о каско) снизились почти в два раза — с 11,5 до 6,3 млн рублей.

Страховые выплаты, Нижегородская область

Компания 1 полугодие 2018 1 полугодие 2017 Изменение Нижегородская область 3.529.710, 5.744.675, -39% ПАО СК «Росгосстрах» 807.582 2.630.754 -69% СПАО «Ингосстрах» 406.534 432.335 -6% СПАО «РЕСО-Гарантия» 249.211 361.950 -31% САО «ВСК» 234.554 273.780 -14% АО «СОГАЗ» 220.160 231.442 -5% ООО «СК „РГС-Жизнь“ 188.747 98.236 92% АО „АльфаСтрахование“ 156.576 133.665 17% ООО „СК “СЕРВИСРЕЗЕРВ» 156.140 326.435 -52%

Добровольное страхование жизни: выплаты растут быстрее премий

Сегмент, растущий практически повсеместно, — добровольное страхование жизни, как мы уже рассказывали, включает в себя два, по сути, разных направления. Первое из них — это инвестиционное страхование жизни, предусматривающее выплаты премий застрахованному по истечении определенного срока. Второе — это страхование жизни, которое зачастую, не без помощи банков, оформляют при заключении кредитных договоров. Разделить эти два вида добровольного страхования жизни только по данным статистики не представляется возможным — оба они входят в одну категорию.

В первом полугодии 2018 года страховые компании в Нижегородской области получили в этом сегменте 3,17 млрд рублей. Годом ранее показатель составлял лишь 2,4 млрд рублей — рост, таким образом, составил 32%. Выплаты выросли еще более значительно — в два раза, с 232 до 460 млн рублей. Впрочем, представители страховых компаний не раз говорили, что оценивать показатель роста (или снижения, как в большинстве проанализированных регионов) выплат некорректно, в связи с тем, что они могут говорить лишь об окончании срока инвестиционного страхования.

Лидером по объему премий стала компания «Сбербанк страхование жизни». Ее показатель составил 941 млн рублей — показатель вырос за год на четверть. Второе место оказалось у «дочки» крупнейшей страховой компании России «Росгосстраха» — «РГС-Жизнь». Как и повсюду, в Нижегородской области компания уменьшает масштабы своей деятельности, за год объем премий снизился на 22%. «РГС-Жизнь» оказалась единственной страховой компанией в топ-5, снизившей показатель премий.

А вот вышедшая на 3-е место «ВСК-Линия жизни», напротив, очень сильно увеличила свой показатель — сразу почти в три раза, со 150 до 449 млн рублей. «АльфаСтрахование-Жизнь» с 4-го места также увеличила объем премий, но незначительно, всего на 8%. Замыкает пятерку СК «Согаз-Жизнь», увеличившая показатель на целых 69%, со 154 до 260 млн рублей.

Страховые премии, добровольное страхование жизни, Нижегородская область

Компания 1 полугодие 2018 1 полугодие 2017 Изменение Нижегородская область 3.169.985 2.403.386 32% ООО СК «Сбербанк страхование жизни» 941.334 754.255 25% ООО «СК „РГС-Жизнь“ 497.868 635.309 -22% ООО „ВСК-Линия жизни“ 448.975 150.885 198% ООО „АльфаСтрахование-Жизнь“ 368.455 342.103 8% ООО „СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ“ 260.322 153.923 69% АО ВТБ Страхование жизни 187.280 113.603 65% ООО „СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни“ 98.653 39.606 149% ООО „ППФ Страхование жизни“ 58.957 54.927 7%

По выплатам, как уже говорилось, страховые в Нижегородской области показали рекордный результат с ростом в два раза. Первое место занимает «РГС-Жизнь» (которая, напомним, рекордно снизила объем полученных премий) со 181,9 млн рублей выплат и ростом в два раза. Еще больший рост оказался у СК «Сбербанк страхование жизни» — ее показатель равен 112,7 млн рублей, рост — в 3,6 раза, с 31 млн рублей.

В пятерку вошли, кроме того, «АльфаСтрахование-Жизнь» с 51 млн рублей и ростом на 71%, «Альянс Жизнь» с 23,7 млн рублей и ростом на 36%. Замыкает топ-5 «ППФ Страхование жизни» — единственная компания в топе, снизившая объем выплат – на 6%, с 20,2 до 18,9 млн рублей.

Страховые выплаты, добровольное страхование жизни, Нижегородская область

Компания 1 полугодие 2018 1 полугодие 2017 Изменение Нижегородская область 460.124 231.733 99% ООО „СК “РГС-Жизнь» 181.868 90.460 101% ООО СК «Сбербанк страхование жизни» 112.662 30.955 264% ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» 51.185 29.935 71% ООО СК «Альянс Жизнь» 23.719 17.470 36% ООО «ППФ Страхование жизни» 18.928 20.188 -6% ООО «СК» Райффайзен Лайф" 16.121 7.049 129% ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни» 15.181 4.425 243% АО «МетЛайф» 11.961 6.193 93%

«Ингосстрах» вышел в лидеры по ОСАГО

Второе место среди сегментов страхования по объему премий занимает обязательное имущественное страхование. Объем премий тут составил 2,46 млрд рублей, годом ранее он составлял 2,53 млрд рублей. Почти вся эта сумма приходится на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Таким образом, по большому счету мы говорим о рынке ОСАГО. По словам директора нижегородского филиала «Ренессанс страхования» Елены Политовой, Нижегородская область по итогам прошлого года входит в пограничную, желтую зону рейтинга проблемных регионов. При этом этот рейтинг у Нижегородской области улучшился — он покинул красную, наиболее проблемную зону. Небольшой спад рынка ОСАГО, по словам Политовой, соответствует общероссийскому показателю, но в регионе — большая доля ОСАГО в общих сборах, поэтому ситуация с этим видом страхования серьезно влияет на общий результат по рынку.

На первое место по объему премий в этом сегменте вышел «Ингосстрах», подвинувший прошлогоднего безоговорочного лидера — «Росгосстрах». Показатель «Ингосстраха» при этом за год уменьшился на 4%, до 354 млн рублей, но на фоне катастрофического падения показателя «Росгосстраха» в два с лишним раза, с 760 до 347 млн рублей, это кажется приличным результатом. Отметим, что по словам представителя лидера сегмента, директора дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталия Княгиничева, Нижегородская область, несмотря на улучшение ситуации с убыточностью по сравнению с 2017 годом, все еще находится в списке токсичных регионов и сохраняет высокий уровень выплат. «Мы надеемся, что анонсированные планы ЦБ по либерализации, целью которой является индивидуализация тарифа для страхователей, приведут к улучшению ситуации с ОСАГО в регионе», — отмечает он.

Третье место занял «Согаз» с 234 млн рублей. Его показатель вырос, причем довольно заметно — на 31%. Четвертое место оказалось у «РЕСО-Гарантии» с 213 млн рублей, показатель снизился на 5%. Наконец, замыкает пятерку «Группа Ренессанс Страхование» с рекордным ростом — за год показатель увеличился почти в три раза, с 68,6 до 193,8 млн рублей.

Страховые премии, обязательное страхование имущества, Нижегородская область

Компания 1 полугодие 2018 1 полугодие 2017 Изменение Нижегородская область 2.460.163 2.533.810 -3% СПАО «Ингосстрах» 354.346 371.031 -4% ПАО СК «Росгосстрах» 347.207 760.065 -54% АО «СОГАЗ» 233.858 179.034 31% СПАО «РЕСО-Гарантия» 212.852 223.154 -5% ООО «Группа Ренессанс Страхование» 193.843 68.610 183% САО «ВСК» 192.906 133.425 45% АО «АльфаСтрахование» 175.020 61.436 185% ООО «СК „СЕРВИСРЕЗЕРВ“ 155.919 192.250 -19%

А вот выплаты в этом сегменте очень значительно снизились — сразу на 58%, до 1,69 млрд рублей. Лидером тут по-прежнему является «Росгосстрах», но его показатель обвалился на 78%, с 2,22 млрд рублей до 478 млн рублей. Показатели сильно снизились и у почти всех остальных страховых компаний из топ-5. Второе место и 183 млн рублей — у «Ингосстраха», снижение — на 37%. Третье место и 155 млн рублей (со снижением на 39%) — у «РЕСО-Гарантии». Четвертое место занимает «Сервисрезерв» со 153 млн рублей и снижением в два раза. Замыкает пятерку «Согаз» со 116,7 млн рублей. Эта компания — единственная из топ-5, увеличившая объем выплат на 14%.

Страховые выплаты, обязательное страхование имущества, Нижегородская область

Компания 1 полугодие 2018 1 полугодие 2017 Изменение Нижегородская область 1.687.598 4.051.684 -58% ПАО СК „Росгосстрах“ 477.608 2.220.397 -78% СПАО „Ингосстрах“ 183.020 289.035 -37% СПАО „РЕСО-Гарантия“ 155.253 255.833 -39% ООО „СК “СЕРВИСРЕЗЕРВ» 153.383 323.901 -53% АО «СОГАЗ» 116.745 102.740 14% САО «ВСК» 116.147 144.684 -20% ООО «Группа Ренессанс Страхование» 57.621 45.797 26% ООО «ПСА» 57.177 157.069 -64%

Две трети добровольного страхования имущества — это каско

Второй по объемам выплат сегмент страхования в Нижегородской области — добровольное страхование имущества. Объем выплат составил 971 млн рублей, годом ранее он равнялся 996 млн рублей. Около двух третей от этой суммы приходится на сегмент добровольного страхования средств наземного транспорта, или каско, который просел на 8% — с 741 до 685 млн рублей. Еще 157 млн рублей приходится на страхование прочего имущества граждан (тут снижение на 19%), а 50 млн рублей — на страхование прочего имущества юридических лиц (тут зафиксирован рост почти в пять раз).

Объем премий по сегменту добровольного страхования имущества составил 2,42 млрд рублей — на 8% меньше, чем годом ранее. Первое место оказалось у «Росгосстраха» с 668 млн рублей. Показатель его снизился за год на 20%. Также снижение произошло и у «Ингосстраха», его показатель в два раза меньше, чем у лидера — всего 307 млн рублей, снижение составило 5%.

Третье место занимает «Согаз», который увеличил объем премий на 7%, до 267 млн рублей. «ВСК» с четвертого места снизила показатель на 3%, а «Эрго» — увеличила на 13%, до 182 млн рублей.

Страховые премии, добровольное страхование имущества, Нижегородская область

Компания 1 полугодие 2018 1 полугодие 2017 Изменение Нижегородская область 2.421.710 2.637.586 -8% ПАО СК «Росгосстрах» 667.703 830.203 -20% СПАО «Ингосстрах» 307.312 322.525 -5% АО «СОГАЗ» 266.929 249.555 7% САО «ВСК» 264.303 273.403 -3% САО ЭРГО 181.779 161.279 13% АО «АльфаСтрахование» 148.695 78.270 90% СПАО «РЕСО-Гарантия» 141.736 120.227 18% ООО СК «Сбербанк страхование» 97.381 103.794 -6%

В целом, как отмечает Елена Политова из « Группы Ренессанс Страхование», снижение выплат по каско в Нижегородской области (-7,5%) примерно в полтора раза выше, чем в среднем по стране (- 5,2%). Оно объясняется в первую очередь продолжающимся ростом популярности программ с франшизами и прочими бюджетосберегающими опциями. «Стоимость таких договоров ниже, при этом клиент страховой компании согласен часть убытка оплачивать самостоятельно. Поэтому убыточность каско с франшизой меньше», — говорит она.

Согласен с ней и Виталий Княгиничев из «Ингосстраха»: «Ситуация с каско является отражением общефедеральной тенденции — объем рынка каско как в части сборов, так и в части выплат, сокращается на протяжении многих лет. Данная тенденция связана с увеличением проникновения франшизных и усеченных продуктов. К примеру, более 60% портфеля «Ингосстраха» приходится на подобные продукты. Убыточность по данным полисам ниже, чем в рамках классического автокаско. В случае с франшизой клиент оплачивает часть расходов самостоятельно, а страховые случаи в рамках усеченных полисов (угоны и полная гибель транспортного средства) заявляются нечасто. Не стоит также забывать о дисциплинирующем эффекте франшизы. Клиенты реже заявляют мелкие убытки, а также задумываются о целесообразности заявления первого случая, если второй будет с франшизой».

О том же говорит и Антон Кучеров, директор филиала «ВТБ Страхование» в Нижнем Новгороде: «Некоторое снижение выплат на рынке автокаско связано с внедрением новых модифицированных продуктов в этом сегменте, в том числе с телематикой, франшизное, GAP. Кроме того, значимая часть рынка ушла от выплат наличными и перешла в сегмент ремонта. Также увеличилась доля кредитного каско, где убыточность традиционно меньше».

Лидер сегмента по премиям — «Росгосстрах» — занимает 1-е место также и по выплатам. Показатель, впрочем, сократился за год на 17%, до 287,9 млн рублей. Годом ранее объем составлял 348,6 млн рублей и тягаться с крупнейшей компанией было некому. Сейчас же на 2-е место вышел «Ингосстрах», не только на 78% увеличивший объем выплат (до 166 млн рублей), но и потеснивший со 2-го места «ВСК». Последняя сейчас занимает лишь 4-е место с 99,5 млн рублей, снизив показатель на 13%. На 3-м месте расположилась компания «Эрго» со 111 млн рублей выплат и ростом на треть, а замыкает пятерку «Ренессанс Страхование» с 63,9 млн рублей и ростом на 13%.

Страховые выплаты, добровольное страхование имущества, Нижегородская область

Компания 1 полугодие 2018 1 полугодие 2017 Изменение Нижегородская область 970.968 996.314 -3% ПАО СК «Росгосстрах» 287.914 348.614 -17% СПАО «Ингосстрах» 166.491 93.744 78% САО ЭРГО 111.683 83.663 33% САО «ВСК» 99.564 114.108 -13% ООО «Группа Ренессанс Страхование» 63.910 56.666 13% СПАО «РЕСО-Гарантия» 56.237 71.332 -21% АО «АльфаСтрахование» 38.924 24.562 58% АО «СОГАЗ» 35.838 52.686 -32%