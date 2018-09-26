«Наша налоговая система слишком подвержена изменениям»: Алекперов потянул Татарстан за собой

Вторая энергокомпания мира собирает союзников в отстаивании интересов российской нефтяной отрасли перед запуском налоговых экспериментов

Накануне в казанском Кремле Рустам Минниханов встретился с президентом ПАО «Лукойл» Вагитом Алекперовым, который снова сумел заручиться поддержкой президента Татарстана в отстаивании интересов нефтяной отрасли на федеральном уровне. «Скорее всего, в середине следующего года начнется активное обсуждение налоговых изменений на уровне правительства РФ, и ваша поддержка будет для нас существенной», — обратился глава нефтяной компании к Минниханову. Это не могло не польстить — буквально накануне «Лукойл» был назван второй по величине нефтяной компанией в рейтинге крупнейших энергетических компаний мира по версии S&P Global Platts (сразу после американской ExxonMobil). «Как бы не оценивали [при составлении рейтингов] — так просто ничего не оценивают», — прокомментировал этот факт глава Татарстана. Подробности — в репортаже «Реального времени».

«Лукойл» закрутил оборот на 50 млрд рублей

Ежегодно нефтяная компания «Лукойл» и Татарстан пролонгируют действие соглашения о сотрудничестве, которое было заключено в июне 2010 года для развития партнерских отношений в экономической и социально-культурной сфере и с тех пор ни разу не прерывалось. Похоже, что «лукойловское» соглашение носит бессрочный характер, так как достаточно сторонам подписать приложение к нему на предстоящий год, и соглашение продолжает действовать в качестве «дорожной карты». Заметим, подобного дружественного пакта у Татарстана нет ни с одной другой нефтяной компанией России. Что, впрочем, легко объяснимо: вход в татарстанский ТЭК всем, кроме «Лукойла», заказан. Позже Вагит Алекперов напомнил журналистам, что компания работает на территории Татарстана с 1995 года, за это время добыто 15 миллионов тонн нефти. По его словам, ежегодные инвестиции «Лукойла» в республику превышают 3 миллиарда рублей, и компания намерена и дальше сотрудничать с ней как в вопросах геологоразведки и разработки месторождений, так и в активной работе с машиностроительным комплексом.

По традиции перед началом беседы в Кремле президент Татарстана и глава «Лукойла» подписали очередной протокол к соглашению о сотрудничестве, который предполагает «укрепление производственного потенциала и улучшение инвестиционного климата», а также поддержку проектов, направленных на социально-экономическое развитие. Рустам Минниханов напомнил, что между Татарстаном и «Лукойлом» исторически сложились самые тесные взаимоотношения. «Лукойл» — наш стратегический партнер. Товарооборот между Татарстаном и ГК «Лукойл» вырос до 50 млрд рублей», — сообщил он свежие данные о результатах сотрудничества. По его словам, компания остается традиционным заказчиком машиностроительной продукции татарстанских производителей (КАМАЗ, «Казанькомпрессормаш»), а Татарстан, в свою очередь, начал закупать у «Лукойла» сырье для развития нефтехимических проектов.

Перед началом беседы в Кремле президент Татарстана и глава «Лукойла» подписали очередной протокол к соглашению о сотрудничестве



— «Лукойл» — поставщик сырья для предприятий нефтехимии. Мы хотим, чтобы наши контакты укреплялись. Потому что у нас большая программа по нефтегазохимии и вопрос сырья важен», — уточнил президент РТ.

В области нефтедобычи в Татарстане продолжает работать «дочка» «Лукойла», его «научно-технический полигон» компания РИТЭК (ТатРИТЭК). Сейчас она действует на территории 13 муниципальных районов и является самой крупной среди малых нефтяных компаний Татарстана. Кроме того, «Лукойл» закрепился на розничном рынке нефтепродуктов.

— Должен сказать, что у заправочных станций «Лукойла» высокий рейтинг. По цифрам мы видим, что идет рост, сегодня АЗС «Лукойла» занимают 16% рынка, — сообщил Минниханов. Обрисовывая бизнес-направления «Лукойла» в Татарстане, он заметил попутно, что компания остается одним из крупных инвесторов в экономику республики: «В прошлом году инвестиции составили 3,5 млрд рублей».

На второй строчке мирового рейтинга

Нельзя было не заметить, что Рустам Минниханов несколько ревностно отнесся к взлету «Лукойла» в рейтинге 250 крупнейших энергетических компаний мира по версии S&P Global Platts. Буквально за сутки до встречи стало известно, что «Лукойл» занял в нем 2-е место и теперь уступает только американской ExxonMobil, которая была лидером топа в течение 12 лет, до 2017 года. Между тем, «Татнефть» ухудшила свои позиции, опустившись с 46-го места на 54-е. «Когда я посмотрел рейтинги нефтегазовых компаний… — тут глава Татарстана сделал паузу. — Как бы ни оценивали — так просто ничего не оценивают. Я поздравляю вас, что вы сегодня мировая компания с хорошей перспективой», — завершил свое приветствие президент.

«Я поздравляю вас, что вы сегодня мировая компания с хорошей перспективой», — завершил свое приветствие президент.



Глава «Лукойла» принял комплимент как должное и ответил встречной репликой. О том, что видит в Татарстане своего союзника «при отстаивании интересов нефтяной отрасли». «Я с большим удовольствием приезжаю в Татарстан, чтобы переговорить и обменяться информацией, которая поможет нам вместе преодолеть трудности», — начал он. Алекперов сообщил, что недавно «Лукойл» принял новую стратегию развития нефтегазохимии, согласно которой в течение 6 лет будут реализованы инвестиционные программы стоимостью 10 млрд долларов.

— Поэтому для нашей компании ценны отношения, которые сложились с ГК «ТАИФ», — отметил он. — Наши коллеги постоянно обмениваются информацией о конъюнктуре рынка, обсуждают ниши, которые позволят нам присутствовать на глобальных рынках. Поэтому мы хотели бы, чтобы наши контакты только усиливались.

42 изменения налоговой системы за последние 5 лет

Вместе с тем глава компании посетовал на то, что налоговое законодательство в России «не очень совершенно». И поэтому требуется консолидированная позиция нефтяников для отстаивания интересов отрасли на федеральном уровне.

— Наша налоговая система слишком подвержена изменениям: за последние 5 лет было внесено 42 изменения. При таких масштабных инерционных инвестициях, которые окупаются через 10—15 лет, изменения негативно сказываются на возможностях наших инвесторов, — объяснил он причину недовольства нефтяников. Алекперов сообщил также, что сегодня обсуждаются новые инициативы, при выдвижении которых «Лукойл» хотел бы заручиться поддержкой Татарстана. «Мы за то, чтобы налог на добавленный доход распространился на все месторождения, — раскрыл он суть предлагаемых новаций. — Это позволит нам более экономично подходить к разработке месторождения. Есть возможность вовлечь в разработку низкопроницаемые малодебетные ресурсы. В этом законе будут учитываться наши капитальные затраты, инфляционные моменты. Скорее всего, уже в середине следующего года мы начнем активно обсуждать это на уровне правительства после проработки, и ваша поддержка будет для нас существенной».

Алекперов сообщил, что сегодня обсуждаются новые инициативы, при выдвижении которых «Лукойл» хотел бы заручиться поддержкой Татарстана



Напомним, недавно был принят закон о введении с 2019 года налога на добавленный доход в нефтяной отрасли. Налог будет взиматься не с объемов нефти, а с денежного потока. Базой для его исчисления станет расчетная выручка от операционной и инвестиционной деятельности по разведке и добыче сырья на лицензионном участке, уменьшенная на величину фактических расходов, НДПИ, экспортной пошлины, транспортных расходов. Налоговая ставка НДД — 50%.

Под конец беседы с президентом РТ Вагит Алекперов дал обещание, что «Лукойл» продолжит закупать продукцию татарстанского машиностроения. «Может быть, часто мы не напрямую покупаем, а через наших подрядчиков, но мы их стимулируем, чтобы автомашины КАМАЗ использовались на наших месторождениях. Хочу заверить, что и впредь мы будем этим руководствоваться».