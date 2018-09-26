Тренеры хоккейной школы с самым высоким КПД в стране работают в «Нефтехимике»

Чем живет ДЮСШ в Нижнекамске

Нижнекамск с населением, не дотягивающим до 250 тыс. человек, — один из самых маленьких городов, имеющих свою команду в КХЛ. При этом продуктивности местной ДЮСШ могут позавидовать многие признанные хоккейные центры. Из ее рядов вышли первый номер драфта НХЛ 2012 года Наиль Якупов, два чемпиона, пять серебряных и два бронзовых призера молодежных чемпионатов мира и десятки хоккеистов, играющих в НХЛ и отечественных лигах. Школа работает уже более 30 лет — самое время рассказать о ней подробнее в материале «Реального времени».

Школа росла вместе с клубом

Хоккейная команда «Нефтехимик» была создана приказом директора нижнекамского нефтехимического комбината 23 октября 1968 года. Пройдя менее чем за 30 лет путь от участия в первенстве Татарской АССР и класса «В» до победы в Открытом первенстве России и дебюта в чемпионате Межнациональной хоккейной лиги, самобытный, как принято говорить, «рабочий» коллектив стал полноправным участником Континентальной хоккейной лиги, в которой дважды занимал шестые места, снискав славу одной из самых «колючих» команд и ниспровергателя авторитетов.

Незадолго до перехода «Нефтехимика» в класс «А» в феврале 1987 года при клубе была образована ДЮСШ, которой с июля 2011 года руководит Геннадий Сергеев — отличник физической культуры и спорта РТ, бывший главный тренер «Нефтехимика», человек, проработавший в системе местного детского и молодежного хоккея более 30 лет. Сейчас в школе занимаются 470 воспитанников от 5 до 18 лет, разбитых на 13 возрастных групп. Восемь команд принимают участие в первенстве России по своим возрастам, где неоднократно занимали высокие места. Команда «Нефтехимик U18» трижды становилась призером первенства ЮХЛ — юниорской хоккейной лиги.

Работу в ДЮСШ ведут 17 тренеров-преподавателей с высшим профессиональным образованием. 10 тренеров являются собственными воспитанниками, большинство прошло подготовку и переподготовку в ВШТ. Возглавляет тренерский корпус опытнейший Олег Яшин — заслуженный тренер РТ, воспитавший призеров крупнейших молодежных соревнований в составе сборной России, игроков НХЛ, КХЛ и ВХЛ. «Нефтехимик-98» под руководством Андрея Жаренкова становился трехкратным серебряным призером первенства России (регион Поволжье), больших достижений добились выпускники и команды экс-форварда «Нефтехимика» Виктора Лялина, Рустема Нугуманова, Вадима Гусева, Юрия Иванова, Олега Писарева, Руслана Хузятова.

Работу в ДЮСШ ведут 17 тренеров-преподавателей с высшим профессиональным образованием



По окончании последнего сезона 10 выпускников ДЮСШ заключили контракты с ХК «Реактор», в сезоне 2016/17 дошедшим до финала Кубка Харламова. 11 воспитанников нижнекамского хоккея в нынешнем сезоне защищают цвета молодого и дерзкого «Нефтехимика» Андрея Назарова, и среди них такие уже известные в хоккейном мире имена, как защитники Дамир Шарипзянов и Андрей Сергеев, форварды Эмиль Галимов, Павел Куликов и Богдан Якимов.

Вот о них, о выпускниках ДЮСШ «Нефтехимик», и их благодарности учителям, пойдет речь в следующем разделе.

«Из-под палки по большим праздникам»

Первым воспитанником нижнекамской ДЮСШ, добившимся серьезных успехов в КХЛ, стал нападающий Алексей Угаров, во втором по счету сезоне новой лиги вместе с ХК «МВД» добравшийся до финала Кубка Гагарина. Наибольшую известность хоккеист получил в сопредельной Белоруссии, за национальную команду которой провел 42 игры (он участник почти десяти чемпионатов мира и Олимпиады-2010). Еще один уроженец города на Каме Максим Пестушко за время выступлений в КХЛ сыграл 485 матчей и отличился в них завидной результативностью — 144 шайбы и 152 передачи. Форвард «Салавата Юлаева» Петр Хохряков, чемпион зимней Универсиады-2009, в 2015 году в составе СКА стал обладателем Кубка Гагарина и на сегодня провел в КХЛ более 350 игр. Более 200 матчей и 75 набранных очков на счету капитана «Нефтехимика», первого капитана-татарина в истории КХЛ Эмиля Галимова, бронзового призера чемпионата России в составе «Локомотива». Не хватит места в материале, чтобы рассказать об игравших и играющих в элите защитнике Павле Валентенко, нападающих Рафаэле Ахметове и Анселе Галимове, многочисленных воспитанниках ДЮСШ «Нефтехимика», достойно представляющих свой город и свою школу в ВХЛ и других лигах.

В 2011 году победителями чемпионата мира среди молодежных команд в Баффало (того самого, на котором сборная России совершила фантастический камбэк против канадцев в финале) стали защитники Максим Березин (до недавних пор выступавший за «Нефтехимик») и Андрей Сергеев, и сегодня защищающий цвета родного клуба. 2011-й вообще стал пиком карьеры уроженца Симферополя Сергеева — в том году он, помимо победы на МЧМ, выиграл зимнюю Универсиаду, Кубок Харламова в составе «Красной Армии» и стал лучшим защитником на победном для москвичей Кубке мира среди клубных команд.

Сейчас в школе занимаются 470 воспитанников от 5 до 18 лет, разбитых на 13 возрастных групп



В 2012-м о маленьком Нижнекамске узнала вся Канада. На драфте НХЛ воспитанник ДЮСШ «Нефтехимик» Наиль Якупов был выбран клубом «Эдмонтон Ойлерс» под общим первым номером, став первым полпредом нижнекамского хоккея в сильнейшей лиге мира. К своим 24 годам сын генерального менеджера «Нефтехимика» Раиля Якупова успел провести за «Нефтяников», «Сент-Луис» и «Колорадо» 350 матчей, набрав в них 136 (62+74) очка, хотя, если честно, авансы самому талантливому воспитаннику татарстанского хоккея начала XXI века выдавались гораздо большие. Якупов, с нынешнего сезона защищающий цвета питерского СКА и поразивший ворота «Ак Барса» в матче на Кубок Открытия, «открыл шлюз» нижнекамской молодежи в североамериканские лиги, в которые устремились форвард нынешнего «Нефтехимика», бронзовый призер ЧМ-U18 Богдан Якимов, задрафтованный и дебютировавший за «Эдмонтон Ойлерз», обладатель приза лучшему защитнику хоккейной лиги Онтарио и самый молодой защитник в истории «Монреаль Канадиенс» Михаил Сергачев, представляющий «Торонто» в АХЛ Ринат Валиев. Цвета команды Андрея Назарова в сезоне 2018/19 защищает еще одна молодая звездочка нижнекамского хоккея (и тоже игрок обороны) — 18-летний Дамир Шарипзянов. Воспитанник нынешнего директора ДЮСШ Геннадия Сергеева отыграл три сезона в лиге Онтарио, ECHL и АХЛ и вернулся в родной клуб в качестве арендованного у «Лос-Анжелес Кингз», которому принадлежит.

Увы, но Наиль Якупов едва ли не единственный, кто не забывает родную школу и людей, открывших для него мир ледовой игры. Он дарил клюшки юным учащимся ДЮСШ, в январе этого года презентовал комплекты формы для тренерско-преподавательского состава. «Остальные вспоминают школу только из-под палки и то по большим праздникам, — с горечью говорит Геннадий Сергеев. — Иногда, например, появятся на турнире Бориса Владимировича Шамарина или на новогоднем — и след простыл. Понятно, все заняты, в других городах играют, график напряженный, но все же…»

«Pаньше у школы ничего не было»

Детско-юношеская школа с 1996 года принадлежала ХК «Нефтехимик». С конца сезона 2016/17 она организационно вошла в состав уже спортивного клуба с одноименным названием. Спортклуб имеет договор с хоккейным клубом о подготовке юных хоккеистов. Казалось бы, сделано это во благо: учащиеся получили доступ к спортивной инфраструктуре клуба — бассейну и игровому залу спорткомплекса «Дружба». Но почему год назад генменеджер «Нефтехимика» Раиль Якупов заговорил о том, что в идеале школа должна находиться в структуре не спортивного, а именно хоккейного клуба?

С июля 2011 года ДЮСШ руководит Геннадий Сергеев — отличник физической культуры и спорта РТ, бывший главный тренер «Нефтехимика», человек, проработавший в системе местного детского и молодежного хоккея более 30 лет. Фото sk-neftekhimik.ru



«Я работаю в хоккее 33 года — начал еще раньше, чем была создана ДЮСШ, — говорит Геннадий Сергеев. — И за эти годы у школы ничего не было — ни спортзала, ни беговой дорожки, ни зала штанги. Да, сейчас мы получили доступ к объектам «Дружбы» и спортивно-оздоровительного лагеря «Олимпиец». Частично это удовлетворяет наши потребности, но своего по-прежнему ничего нет».

Удивительно, но качественно подготовленные и востребованные воспитанники готовятся в Нижнекамске в условиях ледового «голода». А готовят их наставники, работающие на невысоких, прямо скажем, окладах — им, по словам Сергеева, даже «не поверили приезжавшие на аттестацию наших тренеров специалисты». Эти оклады нельзя компенсировать введением платы за обучение — она минимальна (от 500 рублей).

А как насчет компенсации от клубов за подготовленных и заключивших профессиональные контракты хоккеистов?

— Компенсация совсем невелика — не больше 200 тыс. рублей. Сергачев ушел вообще за 150 тысяч, — продолжает директор. — В регламенте КХЛ есть статья, что за заключение профессионального соглашения детский тренер спортсмена должен получить компенсацию. Но московские юристы трактуют это положение односторонне — в их понимании речь идет о контракте с клубом КХЛ. На то, чтобы подготовить игрока для КХЛ, может уйти от 7 до 10 лет, а у иных наставников и вся жизнь. Я считаю, что эту статью можно пускать в ход, если игрок заключил соглашение и с командой МХЛ — ведь это тоже профессиональный контракт. Но юристы не решаются на такое толкование регламента. Время идет, ничего не меняется, а когда наши тренеры приносят справки по форме «2НДФЛ», над ними смеются и не верят, что за такие деньги можно работать с утра до ночи и при этом регулярно «пускать» в большое хоккейное плавание качественно обученных мастеров.

«Даже при введении платы за обучение от желающих нет отбоя, — говорит Сергеев, — все родители жаждут иметь в семье звезду если не НХЛ, то по крайней мере КХЛ»

«В начале нулевых мы 40 ребят еле наскребли. Сейчас занимается почти 500»

— Преимущества нашей ДЮСШ над школой, например, «Ак Барса» состоит в том, что у нас не ставятся задачи перед возрастами, — как-то подчеркивал Раиль Якупов.

Это правильный подход — результат в соревнованиях не довлеет над ребятами и их наставниками, и они могут спокойно работать над совершенствованием своего хоккейного образования. При этом результаты, о которых мы писали в начале материала, приходят сами собой.

— Если в начале нулевых мы с тренерами рыскали по всем школам города, пытаясь «наскрести» 40 ребят 96-го года рождения для занятий хоккеем, то теперь в ДЮСШ обучаются почти 500 человек, — рассказывает Сергеев. — И даже при введении платы за обучение от желающих нет отбоя — все родители жаждут иметь в семье звезду если не НХЛ, то, по крайней мере, КХЛ.