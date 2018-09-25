Батареи просят огня: отопление в Татарстане включат, не дожидаясь 8 градусов тепла

За обогрев жилья татарстанцы в общем отдают 8,4 млрд рублей в год

Фото: Олег Тихонов

Сегодня-завтра в Казани примут решение о старте отопительного сезона — к подаче теплоносителя готовы все объекты, заявили на брифинге в кабмине. В некоторых районах республики уже потеплело — в 19% жилых домов и в 50% объектов образования и здравоохранения начался отопительный сезон. Тепло в домах — дорогое удовольствие, пятая часть от общей стоимости услуг ЖКХ приходится на оплату отопления. Подробности в материале «Реального времени».

Тепло подали в садики и больницы

Отопительный сезон в Татарстане длится около 8 месяцев, обычно начинается в конце сентября и заканчивается в мае. Продолжительность предыдущего сезона составила 235 дней, стартовал он 25 сентября, а завершился 18 мая.

Тепло рекомендуется подавать и отключать, если в течение 5 дней среднесуточная температура не поднимется свыше 8 градусов. Раньше это было обязательное требование, сейчас нормативы отменили и учреждения социальной сферы начинают отапливать, не дожидаясь, пока все замерзнут. Тепла особенно ждут в детсадах, где на первых этажах всегда прохладно.

Как сообщил на брифинге в кабмине министр строительства, архитектуры и ЖКХ Казани Ирек Файзуллин, решение о старте отопительного сезона принимает муниципалитет и в 28 районах Татарстана он уже начался.

По словам Ирека Файзуллина, тепло в многоквартирные дома Казани начнут подавать в ближайшие дни. Фото Марселя Бадыкшина / prav.tatarstan.ru



На данный момент произведен пуск 42% котельных, которые начали подачу тепла в 3216 жилых домов (19% от общего количества домов в Татарстане), 668 школ (43%), 905 детсадов (50,6%), 1044 учреждения здравоохранения (50%), в 87 объектов соцзащиты (47,5%), 565 объектов культуры (28,4%) и 84 объекта спорта (32,9%).

Теплоэнергетики республики подготовили к грядущей зиме все 12 крупнейших источников теплоснабжения – станции ТГК-16, казанские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, Набережночелнинскую ТЭЦ, ТЭЦ в Нижнекамске и Елабуге, Заинскую ГРЭС и другие объекты.



Тепло в многоквартирные дома Казани начнут подавать в ближайшие дни.

— В Казани в ряд объектов, в школы и садики, тепло подается. Общее решение появится, возможно, сегодня-завтра. Решение подготовлено, и объекты подготовлены, — сказал Ирек Файзуллин.

В Агрыз перевезли котельную из казанского бассейна

Прошлый отопительный сезон запомнился обрушением котельной на улице Портовой. 17 марта без тепла остались 1 589 человек. Причиной аварии назвали нестабильность грунта из-за резкого перепада температуры днем и ночью. Как сообщил сегодня министр, тогда люди ЧП практически не заметили.

— В очень короткие сроки «Казэнерго» совместно с жилинспекцией, Минстроем и МЧС отработали, и люди практически не заметили, когда 5 дней подачи тепла с централизованной котельной не было, — сказал Файзуллин.

Вместо разрушенной старой котельной на Портовой установили современную модульную, она будет отапливать 12 домов и один детсад. Тепло обещали подать в срок и в разрушенный от взрыва газа дом в Заинске.

— Было выделено финансирование, и работа по этому жилому дому завершается, — сказал Файзуллин.

Два года назад в Казани была проблема с ведомственными котельными — некоторые отказывались отапливать многоквартирные дома, подключенные к ним. Фото Олега Тихонова

В Агрызе вместо двух малоэффективных котельных будет одна. Ее привезли аж из Казани — из бассейна «Буревестник». Ее мощности хватит на 12 домов. Системы отопления были заменены в 93 детсадах Татарстана в рамках капремонта.

Два года назад в Казани была проблема с ведомственными котельными — некоторые отказывались отапливать многоквартирные дома, подключенные к ним. По словам Файзуллина, ведомственная котельная должна за год сообщить городским властям о том, что собирается прекратить подачу тепла. На этот сезон о таких планах не заявлялось.

— На следующий год мы отработаем в плановом порядке, какие котельные будут, какие нет. Просто так ни одна котельная не может прекратить подачу тепла, — успокоил министр зависимых от ведомственных котельных жителей.

За отопление татарстанцы ежегодно отдают 8,4 млрд рублей

По данным Минстроя РТ, в Татарстане очень хорошая собираемость платежей по коммунальным услугам — 98%, есть долги у нескольких управляющих компаний, но они не критичны.

Не накапливать долги в таком объеме, как ранее, позволяет схема оплаты по фактическому потреблению — то есть только в месяцы, когда подается отопление, а не в равных долях в течение года, как это было ранее, считают в Минстрое РТ.

Ежегодно за отопление татарстанцы отдают порядка 8,4 млрд рублей при общем объеме платы за коммунальные услуги около 40 млрд. В этом году плата за теплоноситель вырастет на 4% — это максимальная планка, на которую в год по закону можно поднять цены на услуги ЖКХ.