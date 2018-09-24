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Рустам Минниханов: «Идеи, которые были несколько лет назад недостижимыми, мы реализовали»

10:00, 24.09.2018

Онлайн-трансляция «Реального времени»

Рустам Минниханов: «Идеи, которые были несколько лет назад недостижимыми, мы реализовали» Фото: tatarstan.ru

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов выступил с ежегодным Посланием к Государственному Совету Республики Татарстан. На мероприятие были приглашены члены правительства Республики Татарстан, руководители муниципальных образований, учреждений и предприятий республики, представители общественности. «Реальное время» вело прямую трансляцию с заседания.

Интернет-газета «Реальное время»
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