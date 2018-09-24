Рустам Минниханов: «Идеи, которые были несколько лет назад недостижимыми, мы реализовали»
Онлайн-трансляция «Реального времени»
Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов выступил с ежегодным Посланием к Государственному Совету Республики Татарстан. На мероприятие были приглашены члены правительства Республики Татарстан, руководители муниципальных образований, учреждений и предприятий республики, представители общественности. «Реальное время» вело прямую трансляцию с заседания.
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