«Слушайте вашего президента: до конца нынешнего века нефть, газ будут основными источниками энергии»

Как мозги стали основной проблемой нефтегазохимического комплекса России

Фото: Максим Платонов

В Казани сегодня открылся нефтегазохимический форум. Природное топливо, несмотря на попытки слезть с нефтяной иглы, пока играет ведущую роль в экономике Татарстана и России. Скептиков, которые говорят, что эра нефти закончилась, убеждали, что в ближайшие 100 лет «нефть, газ, ну и немножко уголь будут основными источниками энергии». А основной задачей поставили внедрять в эту сферу инновационные технологии, потому что железо мы разработать можем, а с мозгами — проблема.

«Нет дерева рядом, а то бы я постучал»

В этом году Татарстанский нефтегазохимический форум был посвящен 75-летию начала промышленной добычи нефти в Татарстане. Эту дату упоминали все выступавшие.

— Это знаковое событие: мы в Альметьевске несколько дней назад провели большой праздник и в продолжение сегодня — нефтегазохимический форум, — поздравил с открытием выставки Рустам Минниханов.

О значимости форума говорит приезд высокопоставленных чиновников. Из «федералов» были руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин и замминистра энергетики России Антон Инюцын. По словам представителя Ростехнадзора, сейчас Россия сходит с нефтяной иглы, но значимость отрасли по-прежнему огромная, задачи по обеспечению безопасности на объектах добычи и переработки — важные.

— Я как руководитель федеральной службы, которая обеспечивает в том числе безопасность нефтегазодобычи, должен сказать, что в Татарстане более 1000 опасных производственных объектов, связанных с нефтью и газом, и более 130 объектов чрезвычайно высокой опасности. Так вот, руководство Татарстана уделяет огромное внимание в том числе вопросам безопасности. У нас в этом году, как и в прошлом, очень мало людей пострадало на этих объектах. Думаю, что сегодня форум поможет выработать новые меры, которые будут не только способствовать эффективности добычи и переработки нефти и газа, но и обеспечивать безопасность людей, работающих на этих объектах, — сказал Алешин.

Потом журналисты спросят у Алешина, что он думает о безопасности на самом опасном производстве в Татарстане — Казанском пороховом заводе. На предприятии в этом году, что приятно удивляет, не было ЧП.

— Нет дерева рядом, а то бы я постучал, но в этом году на Казанском пороховом заводе никаких происшествий не было. Это не просто случайность — много делается, там новый руководитель. Внедряются новые технологии, поменьше ручного труда, побольше контролирующих электронных систем — это все дает результат. Там работы еще очень много, завод старый оборудование старое, надо активно менять, — сказал Алешин.

«Все, эра нефти закончилась, нефть будет стоить 7-8 долларов за бочку»

Заместитель министра энергетики России Антон Инюцын сказал, что Татарстан является сегодня локомотивом и лидером нефтегазохимической отрасли и всегда собирает специалистов, профессионалов для обсуждения и выработки решений, что плодотворно влияет на развитие отрасли.

— За последние 40 лет в 8 раз выросли объемы пластиков, в сотни раз расширилась линейка производств. Мы в России ставим амбициозные цели на ближайшие 10 лет: больше половины сырья перерабатывать на наших нефтегазохимических комплексах, в 4,5 раза увеличить мощность наших установок пиролиза и нарастить ежегодные инвестиции более чем на 200 млрд рублей. По итогам текущего года мы планируем около 190 млрд рублей инвестиций по нашей стране, — сказал Инюцин.

Он, судя по всему, не считает, что Россия должна слезть с нефтяной иглы, называет нефтегазохимический комплекс «точкой роста, драйвером экономики» и рассчитывает, что Россия будет лидером-экспортером соответствующей продукции.

Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль и вовсе назвал тех, кто считает, что эра нефти и газа закончилась, — дилетантами.

— Сейчас появилось немало дилетантов, позиционирующих себя как крупные экономисты, которые говорят: «Все, эра нефти закончилась, нефть будет стоить 7-8 долларов за бочку, будет коллапс». Я хочу сказать: мы все профессионалы, вы не слушайте дилетантов, вы можете слушать меня, вашего президента Рустама Минниханова, академиков наших — до конца нынешнего века нефть, газ, ну и немножко уголь будут основными источниками энергии, а это значит, что нам с вами предстоит очень серьезно поработать. Вот мы с вами 4,5 года живем в условиях санкций, ну и что? У нас добыча нефти не упала, добыча газа выросла, вырос экспорт газа. Хотя, конечно, некоторые моменты неудобные есть, но я думаю, что мы и не такое переживали, — обнадежил Шмаль.

Все на газ: легковушки, подметальные авто и даже тракторы

После торжественной части гости осмотрели выставку. Первым на пути к павильонам стояла отечественная разработка — вакуумно-подметальный автомобиль, его особенность в том, что он работает на метане. Рустам Минниханов спросил — сколько стоит? Ему ответили, что 6,8 млн, что на 30% дешевле европейских аналогов. «Такие машины очень важны. Потому что дорогу как-то чистят, а для тротуаров пылесос нужен», — оценил разработку Минниханов.

Потом были серийные автомобили «Лада» на газовом топливе. «Вчера ездил на ней, нормальная машина, по мощности не сильно отличается, а экономит в три раза», — рассказывали президенту. «Экономит, и выбросы значительно меньше», — соглашался Минниханов.

Газ, видимо, настолько выгоден, что на него переводят и сельхозтехнику. На выставке представили тракторы на голубом топливе, одной заправки хватает на рабочую смену.

Несомненным преимуществом является то, что газ, в отличие от бензина, пока еще сложно слить и разбавить. Для предотвращения подобных махинаций с бензином казанский ФГУП «ВНИИР» разработал экспресс-анализаторы топлива, опытные образцы которых сегодня передали Росстандарту. По словам представителя организации, чемоданчик полностью отечественного производства стоимостью 200—300 тысяч рублей может за 2 минуты проверить все виды моторного топлива на основные показатели, такие как октановое число, содержание серы, наличие метанов. Приборы территориальные отделения Росстандарта будут использовать во время проверок АЗС.

«Мы приступили к активной фазе...»

Также Рустам Минниханов осмотрел стенд «Нижнекамскнефтехима». Градообразующее предприятие Нижнекамска в год выпускает около 700 тыс. тонн каучуков, но к 2020 году планирует нарастить объемы до 1 млн тонн. Для этого на заводе изопрена-мономера реализуют три инвестиционных проекта: в сентябре 2017 года была запущена установка по производству формальдегида, в июне введена в эксплуатацию установка по производству изобутилена, а сейчас завершается реконструкция установки изопрена. Все это позволит увеличить объемы производства изопренового каучука СКИ-3 до 330 тыс. тонн.

85% синтетических каучуков предприятие отгружает крупным зарубежным компаниям по долгосрочным контрактам. При этом продажа пластиков «Нижнекамскнефтехима», наоборот, ориентирована на внутренний рынок — 85% от их производства реализуется в России.



НКНХ к лету 2019 года ожидает получить разрешение на строительство этиленового комплекса. Фото: Максим Платонов

— Наша стратегическая программа — это строительство этиленового комплекса мощностью 600 тыс. тонн в год. Мы приступили к активной фазе, сейчас ведутся работы по проектированию: уже начинаем разработку проектной документации, ожидаем к лету следующего года получить разрешение на строительство и приступить к работам на площадке, — рассказал генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин.

«Основная проблема — мозги»

После церемонии открытия выставки началась конференция нефтегазохимического форума, главной темой которой стало внедрение информационных технологий при моделировании проектов разведки нефтяных месторождений. «Мы считаем, что построение объективных геологических моделей является эффективным инструментом повышения нефтеотдачи пластов», — сказал Минниханов и добавил, что опыт по внедрению цифровизации в «Татнефти» показал высокую эффективность IT-технологий как инструмента развития ресурсной базы и повышения нефтедобычи.

О необходимости использования ИТ-технологий в нефтегазодобыче говорил и Алексей Алешин. Он отметил, что технологии и оборудование, которые применяются в Татарстане, его порадовали.

— Очень много инновационных технологий и оборудования у нас сейчас разрабатывается, с учетом санкций это актуально. То, что нам показали, производит хорошее впечатление. Будущее нашего нефтехимического и газового комплекса достаточно спокойно. Что касается железа, то мы все это делать умеем или можем достаточно быстро разработать. Основная проблема — системы управления этим оборудованием, что называется, мозги. Здесь у нас был большой пробел, сейчас мы этот пробел восполняем, — сказал руководитель Ростехнадзора.