«Мы бомбу сейчас заложили!»: депутаты спорили, на сколько подорожает школьник из-за родного языка

В Госсовете Татарстана утвердили подъемные для молодых специалистов на селе и обсудили расходы на школьников, возросшие из-за родного языка

Один детсадовец (не считая оплаты за коммунальные услуги и питание) обойдется бюджету в 34 тысячи рублей, а учащийся старших классов — в 41,5 тысячи в год. Так определили сегодня на заседании Комитета Госсовета по культуре, образованию, науке и национальным вопросам. Впрочем, правильность расчета у депутатов вызвала сомнения, да такие, что нормативы сравнили с миной замедленного действия. Камнем преткновения и здесь стал родной язык. Кроме образования, депутаты обсудили зарплаты работников культуры, молодым специалистам на селе пообещали единовременные выплаты от 50 до 100 тысяч рублей. Подробности — в материале «Реального времени».

Это нормально, что он так ножками дергает?



До начала заседания народные избранники успели обсудить личную повестку. Большинство не виделись с начала летних каникул, поэтому новостей накопилось много. Прекрасная половина комитета прильнула к Александру Славутскому, впрочем, он теперь интересовал их не как мужчина, а как дед — у директора Качаловского театра родился первый внук.

— 41 день как, — горделиво показывал Славутский видео в телефоне. Дамочки в ответ умилялись младенцу и деду: «Ой, как на вас похож! Просто копия!». Славутскому это, кажется, очень нравилось, и он старался подольше удержать внимание на себе.

— Смотрите, как он ножками дергает! Все время куда-то «бежит». Это нормально, что он так ножками дергает? — встревоженно спрашивал режиссер совета у женсовета, собравшегося вокруг.

— Нормально, конечно! Он же живой! — со знанием дела отвечали дамы.

Как доложила министр культуры Ирада Аюпова, в театрах в Татарстане самая большая зарплата среди остальных отраслей культуры



Естественно, появление наследника задвинуло на задний план повестку комитета, поэтому Славутский в обсуждениях столь важных для работников культуры тем участия не принимал. А может быть, потому он молчал, что в его стихии — все хорошо. Как доложила министр культуры Ирада Аюпова, в театрах в Татарстане самая большая зарплата среди остальных отраслей культуры.

— Самая высокая зарплата в театрах — 45 тысяч рублей. Это одна из наиболее зарабатывающих категорий учреждений культуры. На втором месте библиотеки — 34 тысячи, кино и музеи в районе 30 тысяч рублей, — озвучила Аюпова результаты исполнения майских указов Путина от 2012 года.

Согласно им, зарплаты работников культуры должны достигнуть средней по региону. В Татарстане она за 6 лет выросла с 22 до 31 тысячи рублей.

Это средняя зарплата, обратила внимание Аюпова. В муниципальных учреждениях она ниже, чем в государственных: в театрах — 37 тысяч рублей, библиотеках — 28 тысяч, в музеях и киноучреждениях — 22 тысячи.

«У меня раньше сотрудник в месяц в среднем зарабатывал 25 тысяч, а сегодня 29 590»



— Я могу прокомментировать, почему зарплаты в музеях несколько ниже. Она высчитывается по основному персоналу, и у нас есть армия смотрителей, которая является не самой высокооплачиваемой категорией работников. Часто поступают вопросы о том, что люди на селе получают меньше. Мы должны понимать, что средняя зарплата высчитывается на полную ставку, а у нас много деревень, где по нормативам обслуживает работник на полставки, — не дожидаясь, пока будут заданы соответствующие вопросы, решила ответить Аюпова.

Альбина Сабитова заступилась за директоров муниципальных музеев, которые после повышения оклада сотрудникам стали получать меньше их



Вопросы все-таки были, но только у одного человека — председателя рескома профсоюза работников культуры Альбины Сабитовой. Она заступилась за директоров муниципальных музеев, которые после повышения оклада сотрудникам стали получать меньше их.

— В музее Державина зарплата научного сотрудника 26 тысяч, а директора 22 тысячи. Это вопрос не только музейной деятельности, но и дополнительного образования — там такое же несоответствие по оплате труда, — сказала Сабитова.

Оказалось, что у директоров отменили стимулирующие выплаты, надбавки за стаж, звание, вредные условия труда.

— Руководители тоже стимулируются — за счет внебюджетной части, — поправила Аюпова представителя профсоюза. — Вы не можете не согласиться с тем, что зарплата существенно выросла, и она пока на сегодняшний день достаточно обоснована.

— Действительно, зарплаты в сфере культуры выросли. У меня раньше сотрудник в месяц в среднем зарабатывал 25 тысяч, а сегодня 29 590, — вступилась за Аюпову директор Нацмузея Гульчачак Назипова, которая за прошлый год задекларировала 1,8 млн рублей, и обнажила другую проблему. Работникам культуры зарплату подняли, а работникам хозяйственных служб учреждений культуры — нет.

— Мы сегодня рассматриваем варианты аутсорсинга на уровне учреждений культуры. Например, централизовать IT-службу для всех музеев. Даже если мы с вами большую зарплату поставим IT-специалистам, мы понимаем, что коммерческие компании им все равно будут платить больше. Даже если поднять зарплату главбуха до 28 тысяч, то это все равно не конкурентоспособная зарплата, — сказала Ирада Аюпова.

Вот так невзначай стало известно, сколько на самом деле получают бюджетники Татарстана, где поднятая до 28 тысяч зарплата — это очень даже.

Гульчачак Назипова обнажила другую проблему. Работникам культуры зарплату подняли, а работникам хозяйственных служб учреждений культуры — нет

Единовременная помощь молодым деятелям культуры — от 50 до 100 тысяч рублей

Впрочем, при обсуждении следующего вопроса было отмечено, что для сел зарплата в учреждениях культуры — это очень хорошие деньги. Вопрос касался выплат молодым специалистам, которые хотят работать в селах. Предполагается, что выпускники средних специальных учебных заведений получат по 50 тысяч рублей, если в первый год после окончания учебы устроятся на работу в сельские клубы, театры и музеи, а выпускники высших учебных заведений — по 100 тысяч рублей.

— Ежемесячно?! — встрепенулся, услышав такие фантастические цифры, слегка дремавший на обсуждении непрофильной темы, председатель рескома профсоюза работников образования Юрий Прохоров.

— Нет, это разовая выплата. В сельской местности неплохие зарплаты у молодых специалистов. У них нет трат на транспорт и другие расходы, — спустила Прохорова с небес на землю Ирада Аюпова.

Законопроект предложили принять в первом чтении на ближайшей сессии Госсовета. Из бюджета введение стимулирующих выплат потребует 9,5 млн рублей в год.

Еще одно из нововведений у работников культуры — увеличение с 1 сентября окладной части и уменьшение стимулирующих надбавок. Теперь окладная часть в зарплате составляет 64%, а надбавочная — 36%, раньше было 61% и 39%.

— Мы к тому долго шли, если окладная часть низкая, то у руководителя учреждений всегда появляется соблазн переиграть эти выплат в пользу тех или иных сотрудников, — сказала Ирада Аюпова.

Азат Шарапов доложил о нормативах финансирования на дошкольное и школьное образование

«Им на 1 700 учеников предоставили 325 комплектов посуды»

Еще один вопрос, который обсудили парламентарии, касался образования. Заместитель министра Азат Шарапов доложил о нормативах финансирования на дошкольное и школьное образование. По сравнению с прошлым годом они выросли на 2%.

Так, на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) детским садам с режимом работы 10 с половиной часов будет выделятся по 34,1 тыс. рублей в год.

Учащийся начальных классов городской общеобразовательной школы в 2019 году государству будет обходиться в 27,5 тыс. рублей в год, сельской — 40,2 тыс. рублей. Учащийся старших классов — 41,5 тыс. в городе и 62,1 тыс. — на селе.

— Какова доля фонда оплаты труда и фонда на учебные пособия в этих нормативах? — поинтересовался Юрий Прохоров.

— Основная доля — это зарплата, — ответил замминистра. Точнее сказать он не смог, потому что «процентов у него с собой не было». Но Прохоров все и так знал.

— Мы начинали с 95% — фонда оплаты труда и 5% — на учебные пособия. Сегодня эта доля сократилась до 2%, и представьте, что можно на это купить, какую литературу? Я вчера побывал в школах — там пустые библиотеки! Школа №35 — 1 700 учеников. Им на 1 700 учеников предоставили 325 комплектов посуды и эти 325 комплектов дают на 5 лет! И Роспотребнадзора это не касается — они приходят и штрафуют за сколы на посуде, а заменить ее нечем. К этому привело уменьшение этой цифры в нормативах на финансирование образовательных учреждений, — возмутился Прохоров.

— Юрий Петрович, эти 5% были от фонда оплаты труда. Фонд оплаты труда вырос, благодаря этому расходы не уменьшились. Они стали в другой пропорции, но объем денег тот же самый остался, — попытался объяснить лидеру учительских профсоюзов Шарапов.

— Но цены-то за это время выросли! — спорил Прохоров.

«Дети не получат возможности изучать язык, который они хотят, потому что учителю не будет оплаты. Этот вопрос надо учесть, если мы хотим, чтобы татарский и русский языки изучались», — попыталась внести ясность Ирина Бакова

«Этот вопрос надо учесть, если мы хотим, чтобы татарский и русский языки изучались»

Некоторые депутаты высказали, что увеличить нормативы финансирования образовательных учреждений было бы целесообразно еще по одной причине. Если раньше при изучении татарского языка класс делили на две группы, то сейчас, когда в расписании появился предмет «родной язык», в некоторых школах классы делят на три группы: татарский для начинающих, татарский для продолжающих и русский.

— Нормативы не противоречат этому, — качал головой Шарапов.

— Речь идет о том, что группа не откроется, если наберется менее восьми человек. Дети не получат возможность изучать язык, который они хотят, потому что учителю не будет оплаты. Этот вопрос надо учесть, если мы хотим, чтобы татарский и русский языки изучались, — попыталась внести ясность Ирина Бакова, депутат и директор гимназии №102 Казани.

— Мы сейчас нормативы на одного ребенка закладываем. Как нам понять, в какую группу попадет тот или иной ребенок? Это же не повлияет на сам норматив, — убеждал депутатов замминистра.

— Мы сейчас зачем эту бомбу закладываем?! Пять детей захотят изучать русский язык, им скажут «нельзя», потому что восемь человек не набралось и будет конфликт! Мы бомбу сейчас заложили, — горячо возмутился гендиректор ТНВ Ильшат Аминов.

Шарапов продолжал настаивать на том, что парламентарии не понимают сути происходящего. В итоге, чтобы не допустить «взрыва бомбы» на заседании комитета, обсуждение вопроса решили быстро завершить, попросив проголосовать за или против проекта закона об утверждении нормативов. Против никто не проголосовал, Аминов и еще один человек воздержались.