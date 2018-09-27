«У нас, татар, принято трепетно относиться к гостям. Если пришел гость, на стол ставим все, что есть в холодильнике»

Владелец кафе-гриль Urman и «Дома блинов» на улице Баумана — про отказ от европейских блюд в меню, татарскую водку, индустрию общественного питания в Казани и желание всех накормить

Этой весной на втором этаже исторического дома №47 на улице Баумана открылось кафе-гриль Urman. Раньше там было кафе «В. Ключников», где в лучшие для заведения годы проходили интеллектуальные вечеринки. О том, как теперь Urman принимает гостей, «Реальному времени» рассказал его владелец Алмаз Гайнетдинов.

«Буду счастлив радовать наших гостей татарской национальной кухней»

В прошлом году казанский предприниматель Алмаз Гайнетдинов решил заняться ресторанным бизнесом. Для начала он купил права на кафе «Дом блинов» и «В. Ключников». Первое из двух заведений оставил без изменений, а во втором провел ребрендинг. «Это было необходимо уже потому, что само название «В. Ключников» не гармонировало с туристической улицей столицы Татарстана. Все-таки Баумана — историческая улица, куда приходят, чтобы узнать о нашем национальном достоянии. Мы переименовали кафе «В. Ключников» в «Урман» и переделали меню. Теперь наше заведение — про вкусную аутентичную татарскую кухню».

До того, как войти в индустрию общепита, Алмаз руководил поставками строительной техники из-за рубежа и много путешествовал. Он побывал в Чехии, Германии, Франции, Англии, Австралии, Корее, Китае, Турции, покупал там оборудование и поставлял его в ПФО. Но куда бы не ездил, везде скучал по татарской национальной еде, к которой приучен с детства.

— В детстве я много времени проводил в деревне, не понаслышке знаю, что такое татарские быт, традиции, культура, знаю вкус аутентичных блюд нашего народа. Родители приучили меня к полноценному питанию, готовили еду из лучших продуктов и натурального мяса. Мне захотелось передать эти ощущения и открыть такое место, где вкусно накормят. Буду счастлив радовать наших гостей национальной кухней!

«Каменные джунгли хотим превратить в лес, чтобы посетители могли ощутить единение с природой»

На новый старт в бизнесе Алмаз потратил около двух миллионов рублей — это и аренда помещений, и ребрендинг заведения на втором этаже, и покупка кухонного оборудования. Окупить затраты планирует за год, сумму сделки с экс-владельцем кафе «В. Ключников» и «Дом блинов» он не называет, говорит только, что сам был ее инициатором.

— Сделку заключили зимой прошлого года, а открылись этой весной. Особую рекламу о ребрендинге не давали, потому что не успели сделать запланированный ремонт — принимали гостей чемпионата мира по футболу. Мундиаль прошел, и сейчас, наконец, мы займемся редизайном зала на втором этаже — каменные джунгли хотим превратить в лес, где будет много зелени, чтобы посетители могли ощутить единение с природой.

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Не секрет, что во время мундиаля в Казани многие заведения работали в усиленном режиме и были особо рады гостям-иностранцам. Наш собеседник называет тот период «аншлагом» и вспоминает про хороший аппетит заморских гостей.

— Чемпионат мира по футболу прошел отлично: каждый день в кафе аншлаг. Иностранцы называли наше заведение «У́рман» — с ударением на первый слог. Они приходили к нам обедать и возвращались ужинать, съедали все, что было в меню, особенно хвалили фирменное блюдо — шашлык из баранины. Работали мы с 12 часов дня и до последнего гостя, привлекали англоговорящий персонал.

«Проблем с тем, чтобы перевести кафе в формат «халяль», нет»



Привлеченный на время чемпионата мира по футболу персонал задерживать не стали, потому что, как говорит Алмаз, сейчас в этом нет острой необходимости — да и штатные сотрудники кафе неплохо говорят на английском. Из тех, кто работал здесь до ребрендинга, остались многие, но не все.

— Костяк рабочих мы оставили. Поменяли только администраторов, официантов и шеф-повара. Теперь наших гостей кормит Алексей Драгунов и его помощники.

Кроме нового шеф-повара у кафе и новый ассортимент блюд — в меню нет европейской кухни, ее заменили на татарскую национальную.

— Мы отказались от прежнего — европейского — формата, поменяли его на традиционный татарский и, вдобавок, сделали акцент на мясо и гриль. У нас в меню нет свинины, наши поставщики работают по стандартам халяль. Признаюсь, были мысли в целом перевести кафе в формат «халяль» — проблем с этим нет, просто пока мы не сертифицированы в этой сфере. Чтобы получить разрешение, нужно будет убрать из ассортимента алкоголь, но, с экономической точки зрения, сегодня он очень востребован. К слову, хорошим спросом у туристов-посетителей кафе Urman пользуется наша татарстанская водка.

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«Для них посетитель — кошелек, для нас он — гость»

Накормить гостей заведения — желание Алмаза номер один, потому что его Urman — это история про вкусную еду и добродушный прием, которыми, как ему кажется, многие предприниматели пренебрегают. Не называя имен, он приводит пример потребительского отношения рестораторов к посетителям, уходит от разговора о господдержке малого и среднего бизнеса и надеется усовершенствовать индустрию гостеприимства, начав с себя.

— Многие владельцы заведений относятся к посетителям, как к покупателям, на которых можно заработать деньги. Для них посетитель — кошелек, для нас он — гость, которого хочется накормить. У нас, татар, принято трепетно относиться к гостям. Если пришел гость, на стол ставим все, что есть в холодильнике.

Партнерский материал

Фото Максима Платонова