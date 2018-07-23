Организаторы детского «концлагеря» в Казани: «Нас поддерживают наркоконтроль, МВД, ПДН»

У детского «Символа жизни» обнаружились недетские связи с прославившимся «пытками» над наркоманами «Освобождением»

Фото: Инна Серова

Пообщаться с волонтерами из реабилитационного центра «Символ жизни», в котором с прошлой недели работают сотрудники Следкома, расследующие уголовное дело об издевательствах над подростками, удалось корреспонденту «Реального времени». Об этом и не только читайте в журналистском расследовании…

Воспитатели знают, о чем предупреждают

После того, как «Реальное время» рассказало о «концлагере» для трудных подростков в «Символе жизни», в редакцию позвонил мужчина и рассказал, что, узнав о происходящем, сразу забрал оттуда сына и что он очень обеспокоен тем, что некоторые родители, несмотря на то, что дошло до уголовного расследования, остаются убежденными сторонниками применяемых там методов воспитания. А в переписке в родительской группе в мессенджере, скриншотами которой располагает редакция, между родителями и представителями центра завязалось бурное обсуждение скандала. Причем часть родителей действительно высказывались за то, что дети, несмотря ни на что, должны завершить курс в реабилитационном центре: «Да, нас не устраивают некоторые вещи, но в целом никто не хочет нестись и таким образом выдергивать своего ребенка...» А некоторые высказались против того, чтобы их детей опрашивали сотрудники правоохранительных органов, либо полностью встали на сторону сотрудников центра: «А я верю Елизавете Александровне, она помогает нашим детям, и надо быть благодарным…»

Среди участников группы особняком прозвучало предупреждение от некоего Граира: «Что же касается попыток дезинформировать вас и склонить к тому, чтобы вы забрали детей, я предлагаю каждому родителю задуматься: а кто будет отвечать за то, что с неподготовленным ребенком, у которого еще не закончился курс, может… [случиться] Что будет, когда дети окажутся в той среде, где они привыкли употреблять наркотики или вести себя девиантно?» Граир намекнул родителям, что какие бы заявления недовольные методами работы центра родители ни писали в госорганы, у «Символа жизни» от них имеется полный карт-бланш: «Для нас это очередной визит. И у нас нет причин для волнения, так как прокуратура осведомлена о нашей деятельности и проверки мы все проходим без нареканий».

По информации Натальи Фадеевой, написавшей заявление об издевательствах над сыном в Следком, Граир — это Граир Хачерян, индивидуальный предприниматель, который имеет отношение к казанскому реабилитационному центру реабилитации наркозависимых «Освобождение», сотрудников которого пациентки недавно обвинили в сексуальных домогательствах.

По данным rusprofile.ru, нижегородский индивидуальный предприниматель Граир Арменакович Хачерян действительно выступает соучредителем казанского ООО «Грэмми», основным видом деятельности которого является мойка автотранспортных средств, а его компаньон — некий Александр Шулепов — учредитель и директор того самого недавно оскандалившегося ООО «Освобождение», которое, согласно учредительным документам, никакой не реабилитационный центр с высококлассными психологами и наркологами, а, как и ООО «Символ жизни», — фирма, осуществляющая деятельность по уходу с обеспечением проживания. Около двух недель назад по заявлению недовольных пациентов на улицу Магистральную, 7 с доследственной проверкой также пришли сотрудники правоохранительных органов — на видео об этом говорится на пятой минуте. В заявлении говорится о тех же методах «воспитания», которые описывают подростки — пациенты «Символа жизни»: обливание ледяной водой до посинения и прочие пытки.

А Елизавета Александровна — это Елизавета Платонова, совсем недавно значившаяся на сайте ООО «Символ жизни» в качестве «руководителя» (сейчас страничка от информации о ней зачищена). Как выяснила Наталья Фадеева, в прошлом у нее — условная и уже погашенная судимость по ч. 2 228 статьи УК РФ, которая предусматривает ответственность за приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических веществ без цели сбыта, в значительном размере… Платонова в переписке с родителями заверяет их, что на стороне центра «Символ жизни» — все официальные структуры: «Все, кто нас поддерживает, — это наркоконтроль, МВД, ПДН».

«У меня все хорошо!»

Сегодня корреспонденту «Реального времени» удалось поговорить с волонтерами «Символа жизни» на условиях анонимности. Две девушки сказали, что, несмотря на то, что относительно деятельности центра ведется следствие, он продолжает работать. И что часть подростков родители после скандала забрали, однако там продолжают оставаться дети тех родителей, которые руководству доверяют.

Обе они заявили, что работают в центре сравнительно недавно — события с мальчиком по имени Артем, когда он ранил себя в живот осколком зеркала, произошли якобы до их прихода в центр. Но заверили, что и скорую к Артему вызвали сразу, и его родителям о ЧП сообщили, и что он сейчас вообще «очень благодарен всем сотрудникам центра».

Корреспондент «Реального времени» спросила о применявшихся в центре наказаниях за непослушание (часть из них весьма живо описывается в чате сотрудников реабилитационного центра, скриншоты которого раздобыли возмущенные родители).

— Мы сами в шоке от того, что написала, в частности, Наталья Фадеева, — сказала одна из волонтерш. — Мы не знаем тренинги, которые мать и сын описывают в своих заявлениях — какой-то танк, пытки, обливание ледяной водой. Этого не было, я с ребенком Натальи занималась, рисовала с ним… А в реабилитационный центр для взрослых подростков действительно возили, но только на экскурсию…

— Я сама ребенком перебирала рис с гречкой, это упражнение на мелкую моторику, а воду в блюдце носят и стараются не расплескать, соревнуются, кто быстрее, к примеру, на Сабантуе, — заявила вторая относительно других упражнений, с помощью которых, по заявлениям детей и родителей, в воспитанниках «Символа жизни» вырабатывали послушание. — Все зависит от того, как информацию об этом воспринимать…

Волонтеры заверили, что дети уходят из центра отнюдь не обиженными. Напротив, по их заверениям, мальчик Артем, который в настоящее время якобы проживает у одной из них, намерен летом работать в реабилитационном центре волонтером.

— Он поступил в колледж, он идет вверх, но из-за того, что он несовершеннолетний, а родственники далеко, он не может пойти к журналистам и сказать: «Вот я, у меня все хорошо, пишите об этом, снимайте меня!»

«Реабилитационные центры» за пациентов не отвечают

…Два с половиной года назад к корреспонденту «Реального времени» обратился житель Подмосковья Вячеслав Попов. Его сын, наркозависимый Андрей Попов, погиб после избиения волонтером в центре «Школа жизни», который работал в поселке Вознесенское. В «Школу жизни» Попова-младшего перевезли из московской частной клиники «Спасение», а родителей не предупредили, что казанский «центр» — это просто коттедж на улице Айбагар, где по договору наркозависимым предоставляют услуги проживания, а «воспитывают» их кулаками бывшие наркоманы-волонтеры. Замруководителя следственного отдела по Советскому району Казани СУ СКР по РТ Руслан Колинько заявил тогда, что считает реабилитационные центры для наркозависимых потенциально опасными: «Мы давно бьем в колокола по этому поводу, пишем представления в разные инстанции, но без толку. В горздраве, например, нам ответили, что эти центры вне их компетенции».

А сегодня Вячеслав Попов рассказал по телефону корреспонденту «Реального времени», что за смерть его сына понес наказание только тот человек, который признался, что ударил Андрея:

— Его посадили, а хозяин этого учреждения — «Школы жизни» — остался ни при чем, московская клиника «Спасение» также не ответила ни за что, хотя меня ее руководство ввело в заблуждение: я первоначально заключил с ними договор об оказании медицинской помощи, и когда они сына перевели в Казань, думал, что это филиал клиники. Мне даже деньги не вернули, что я уплатил за «лечение», в результате которого сына убили!

По информации rusprofile.ru, сразу после гибели Андрея Попова, в декабре 2015 года, из ООО «Школа жизни» уволился директор Александр Войлочников, само оно прекратило существование в 2017 году, и его учредитель Андрей Кубай растворился в пространстве. Ну а пришедший на смену Войлочникову директор Адель Ахметханов открыл ООО «Выбор», где предоставляются социальные услуги…

Нечто подобное происходит, похоже, и с «реабилитационными центрами» для подростков — об этом читайте в следующих материалах «Реального времени».