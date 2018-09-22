Чулпан Хаматова: «Мне очень стыдно, но, к сожалению, я не знаю татарский язык»
Звезда российского кино рассказала о съемках в сериале, своем отношении к роману «Зулейха открывает глаза» и татарском языке.
Известная российская актриса Чулпан Хаматова побывала в Пермском крае на съемках сериала «Зулейха открывает глаза» по одноименному роману Гузель Яхиной. Корреспонденту издания «Реальное время» удалось взять блиц-интервью у исполнительницы главной роли в кинокартине.
В России кипит работа над сериалом «Зулейха открывает глаза» по одноименной книге Гузель Яхиной. Масштабные съемки проходят сразу в двух местах. В конце лета киногруппа отправилась в Прикамье. В эпизодах приняли участие не только исполнители главных ролей, но и местные жители и даже ручные волки. Однако главным «героем» съемок стала уральская природа.
Еще одна площадка — специально построенный поселок Семрук. С мая по август там выросло несколько деревянных домов, школа, столовая и дом культуры. До октября съемки сериала продолжатся в декорациях, после чего их перенесут снова в Пермский край, а именно в музей деревянного зодчества под открытым небом «Хохловка». Создатели сериала планируют добавить татарские элементы в композиционный ряд для более реалистичной картинки.
— Почему вы решили участвовать в съемках сериала «Зулейха открывает глаза» кинокомпании «Русское»?
— Я считаю, что появление романа «Зулейха открывает глаза» — большое событие в русской литературе. И всей съемочной группе нужно постараться сделать так, чтобы фильм не испортил эту книгу. А это очень сложно. Драма того времени, которая сейчас многими ставится под вопрос, лично во мне вызывает недоумение и раздражение. Трагедия, произошедшая в 30-е годы, и все, что было сделано Сталиным, — это преступление против собственного народа. Хотелось бы это передать.
— Расскажите о Зулейхе, вашем персонаже.
— Интересно, как развивается ее путь и каким бы он был, если бы она осталась рядом с мужем в татарской деревне. Ее перековала, обогатила наитруднейшая жизнь, которая последовала за раскулачиванием и переселением. Она открыла ей личностные, собственные возможности. Высокие духом люди показали ей путь выживания; благодаря тому, что они были рядом, она выстояла, прошла свой путь изменившимся человеком
— Вы, как и автор романа Гузель Яхина, родились в Казани, где большая часть населения говорит на татарском. А сами вы владеете татарским языком? Готовы были бы выучить его ради роли?
—Мне очень стыдно, но, к сожалению, я не знаю татарский язык. Я тоже винтик этого колеса истории, который перемололи. Мой прадедушка писал и говорил на арабском и татарском, а я, его правнучка, не знаю даже татарского. Это чудовищная системная ошибка, которая произошла в СССР. Если бы в фильме звучал татарский, мне нужно было бы выучить свой родной язык.
— В Татарстане роман «Зулейха открывает глаза» получил неоднозначную реакцию. Как вы к этому относитесь?
— Я слышала, что в Татарстане было много недовольных высказываний по книге. Но они совершенно не имеют отношения к литературе. Например, были претензии, что татарские девушки не могут ходить без платка. И на этом изучение романа заканчивалось.
— Действительно, что автор книги сама выбрала вас на роль в сериале?
— Как говорит Гузель Яхина, когда она писала роман, который начинался как сценарий, а превратился в книгу, она думала обо мне. Как только меня позвали на главную роль, я сразу же согласилась. Это огромная ответственность для меня сниматься в этом фильме.
Сериал «Зулейха открывает глаза» выйдет в 2019 году на телеканале «Россия 1».
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