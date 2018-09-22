Чулпан Хаматова: «Мне очень стыдно, но, к сожалению, я не знаю татарский язык»

Звезда российского кино рассказала о съемках в сериале, своем отношении к роману «Зулейха открывает глаза» и татарском языке.

Фото: кинокомпания «Русское»

Известная российская актриса Чулпан Хаматова побывала в Пермском крае на съемках сериала «Зулейха открывает глаза» по одноименному роману Гузель Яхиной. Корреспонденту издания «Реальное время» удалось взять блиц-интервью у исполнительницы главной роли в кинокартине.



В России кипит работа над сериалом «Зулейха открывает глаза» по одноименной книге Гузель Яхиной. Масштабные съемки проходят сразу в двух местах. В конце лета киногруппа отправилась в Прикамье. В эпизодах приняли участие не только исполнители главных ролей, но и местные жители и даже ручные волки. Однако главным «героем» съемок стала уральская природа.

Еще одна площадка — специально построенный поселок Семрук. С мая по август там выросло несколько деревянных домов, школа, столовая и дом культуры. До октября съемки сериала продолжатся в декорациях, после чего их перенесут снова в Пермский край, а именно в музей деревянного зодчества под открытым небом «Хохловка». Создатели сериала планируют добавить татарские элементы в композиционный ряд для более реалистичной картинки.



— Почему вы решили участвовать в съемках сериала «Зулейха открывает глаза» кинокомпании «Русское»?

— Я считаю, что появление романа «Зулейха открывает глаза» — большое событие в русской литературе. И всей съемочной группе нужно постараться сделать так, чтобы фильм не испортил эту книгу. А это очень сложно. Драма того времени, которая сейчас многими ставится под вопрос, лично во мне вызывает недоумение и раздражение. Трагедия, произошедшая в 30-е годы, и все, что было сделано Сталиным, — это преступление против собственного народа. Хотелось бы это передать.

— Расскажите о Зулейхе, вашем персонаже.

— Интересно, как развивается ее путь и каким бы он был, если бы она осталась рядом с мужем в татарской деревне. Ее перековала, обогатила наитруднейшая жизнь, которая последовала за раскулачиванием и переселением. Она открыла ей личностные, собственные возможности. Высокие духом люди показали ей путь выживания; благодаря тому, что они были рядом, она выстояла, прошла свой путь изменившимся человеком

— Вы, как и автор романа Гузель Яхина, родились в Казани, где большая часть населения говорит на татарском. А сами вы владеете татарским языком? Готовы были бы выучить его ради роли?

—Мне очень стыдно, но, к сожалению, я не знаю татарский язык. Я тоже винтик этого колеса истории, который перемололи. Мой прадедушка писал и говорил на арабском и татарском, а я, его правнучка, не знаю даже татарского. Это чудовищная системная ошибка, которая произошла в СССР. Если бы в фильме звучал татарский, мне нужно было бы выучить свой родной язык.

— В Татарстане роман «Зулейха открывает глаза» получил неоднозначную реакцию. Как вы к этому относитесь?

— Я слышала, что в Татарстане было много недовольных высказываний по книге. Но они совершенно не имеют отношения к литературе. Например, были претензии, что татарские девушки не могут ходить без платка. И на этом изучение романа заканчивалось.

— Действительно, что автор книги сама выбрала вас на роль в сериале?

— Как говорит Гузель Яхина, когда она писала роман, который начинался как сценарий, а превратился в книгу, она думала обо мне. Как только меня позвали на главную роль, я сразу же согласилась. Это огромная ответственность для меня сниматься в этом фильме.

Сериал «Зулейха открывает глаза» выйдет в 2019 году на телеканале «Россия 1».

1 / 28 кинокомпания «Русское»

кинокомпания «Русское»

кинокомпания «Русское»

кинокомпания «Русское»

кинокомпания «Русское»

кинокомпания «Русское»

кинокомпания «Русское»

кинокомпания «Русское»

кинокомпания «Русское»

кинокомпания «Русское»

кинокомпания «Русское»

кинокомпания «Русское»

кинокомпания «Русское»

кинокомпания «Русское»

кинокомпания «Русское»

кинокомпания «Русское»

кинокомпания «Русское»

кинокомпания «Русское»

кинокомпания «Русское»

кинокомпания «Русское»

кинокомпания «Русское»

кинокомпания «Русское»

кинокомпания «Русское»

кинокомпания «Русское»

кинокомпания «Русское»

кинокомпания «Русское»

кинокомпания «Русское»

кинокомпания «Русское»