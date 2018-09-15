«С Чулпан у нас равноправное взаимодействие. Я ее слушаю, она меня слушает»

Чулпан Хаматова на берегу Камы, лесоповал и игры с волками: в Пермском крае прошли съемки сериала «Зулейха открывает глаза»

Фото: Дмитрий Овчинников

На территории поселка Полазна в Пермском крае состоялись съемки сериала «Зулейха открывает глаза» по одноименной книге Гузель Яхиной. В эпизодах приняли участие не только исполнители главных ролей, но и местные жители и даже ручные волки. Однако главным «героем» съемок стала уральская природа, поразившая свой красотой всю киногруппу. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Лесоповал у дороги

Подъем в шесть утра, завтрак и сразу на работу. Техкоманда и весь состав съемочной группы, прибывший из Татарстана в Пермский край, работает по строго отведенному графику. Коллектив расположился в центре активного отдыха «Полазна» совсем рядом с Камой. Живут в небольших домиках на территории, там же находится вереница трейлеров и грузовиков с аппаратурой, вытянутая вдоль почти на 50 метров.

Прямо на базе буквально в нескольких шагах от трассы взгляду открывается настоящий лесоповал: массивные распиленные деревья небрежно, словно руками уставших переселенцев, сбросаны друг на друга, повсюду лежат поваленные сосны и ели, рядом дымится костер, где греется похлебка в ржавой кастрюле, возле курят красноармейцы, попутно успевая проверить несколько раз свои телефоны. Настоящая тайга у дороги, шутят операторы.

Реальность и суровый быт переселенцев 30-х годов воссоздают буквально на месте художники, гримеры и специалисты по костюмам. Грязные тулупы, поношенные валенки, потертые чемоданы, почерневшие то ли от дешевого табака, то ли от грязной работы лица людей — каждая деталь придает колорит эпохе сталинских времен.

Прямо на базе, буквально в нескольких шагах от трассы, взгляду открывается настоящий лесоповал



Кастинг массовки — 100 человек на место

Массовка в съемках — из Перми и Казани, а также поселка Полазна, в том числе и инструкторы по горным лыжам и сноуборду, которые иногда выступают как каскадеры. Попробовать себе в качестве актера второго плана решил и директор базы Игорь Соловьев. Причем его образ и игра настолько впечатлила съемочную бригаду, что с ним заключили контракт на полгода. Также он помогает организовывать весь процесс: перетаскивает аппаратуру, подыскивает живописные места и привлекает к участию и необычных «артистов».

«Недавно у нас проходила съемка сцены, где мы использовали настоящих волков. Конечно, ручных, но гладить я бы не советовал. Подробностей раскрывать не буду, но это будет очень эмоциональный момент в сериале. Зимой вот будем готовить еще волчьи ямы, так что с животными мы еще встретимся», — рассказывает Соловьев.

Вместе с ним в Казань отправится и журналист Мишель Абдулов в качестве актера массовки, а именно татарского переселенца. Как вспоминает пермяк, ему удалось пройти кастинг, где принимали участие порядка 700 человек. Из них в итоге было отобрано всего шесть человек.

«Для меня это первый крупный проект. Не знаю, мне, возможно, повезло. Я просто рассказал о себе и почему захотел сниматься в кино. Сценарий читал, книгу тоже. Играю с удовольствием!», — говорит он.

Массовка в съемках — из Перми и Казани, а также поселка Полазна, в том числе и инструкторы по горным лыжам и сноуборду, которые иногда выступают как каскадеры

«Русская Канада»

Локацию для съемок подбирал лично режиссер сериала Егор Анашкин. По его словам, идея выбрать Пермский край появилась абсолютно случайно.

«В Казани удобно снимать, прежде всего, с точки зрения логистики. Да и столица Татарстана напрямую связана с романом. Можно было там попробовать что-то сделать, но по приезду я понял, что не создается ощущения, что это труднодоступная тайга, как будто попадаешь на пикник. Был вариант отправиться на Ангару в Иркутск. Но далеко. А в Пермском крае есть ощущение стихии, той истинной природной тайги. Нам очень повезло оказаться здесь. Тем более здесь замечательные и открытые люди, все стараются помочь», — отмечает Анашкин.

Еще одной «главной героиней» съемок стала Кама. «Это же русская Канада», то и дело слышались восклицания киногруппы. Испытала на себе все «прелести» уральской реки актриса Юлия Пересильд.

«Температура воды была 12 градусов. И мне пришлось нырять в трусах и в майке в речку. Это было немного волнительно — я ж не спортсмен, не пловец. К счастью, все прошло удачно», — вспоминает она.

Испытала на себе все «прелести» уральской реки актриса Юлия Пересильд



«У каждого своя мудрость»

На Каме проходили съемки и с Чулпан Хаматовой. По сюжету на берегу реки она копает могилу для своего живого ребенка, боясь, что он умрет. Артистам и операторской группе пришлось полчаса плыть на двух теплоходах вместе с аппаратурой и реквизитами до дикого пляжа: впереди — сплошная водная гладь, сзади — настоящая тайга, где, как рассказывают местные, бродят медведи и волки. О цивилизации напоминали лишь пермские заводы, угрюмо выпускающие клубы дыма на горизонте.

«С Чулпан у нас, так сказать, равноправное взаимодействие. Я ее слушаю, она меня слушает. По-другому никак! У каждого своя мудрость», — добавляет режиссер.

Сама Хаматова не первый раз приезжает в Прикамье. Актриса на съемках была крайне собранной и серьезной. Ради роли Зулейхи ей пришлось даже начать учить татарский язык, которой, как она признавалась, «к своему стыду», не знала.

«Я считаю, что появление романа Гузели Яхиной — это большое событие в русской литературе. И всей съемочной группе надо постараться, чтобы фильм не испортил книгу. Это важно сделать именно сейчас, потому что драма того времени, описанная в произведении, во мне вызывает недоумение и большое раздражение», — поясняет Хаматова.

Творческий коллектив киноленты вернется в Пермский край в ноябре, а также зимой следующего года. Часть съемок пройдет в музее деревянного зодчества под открытым небом «Хохловка», где сохранились уникальные строения дореволюционной России и прекрасно сочетаются образцы традиционной русской архитектуры с удивительной уральской природой. Создатели сериала — кинокомпания «Русское» и телеканал «Россия 1» — планируют добавить татарские элементы в композиционный ряд для более реалистичной картинки.





1 / 26 Дмитрий Овчинников

Дмитрий Овчинников

Дмитрий Овчинников

Дмитрий Овчинников

Дмитрий Овчинников

Дмитрий Овчинников

Дмитрий Овчинников

Дмитрий Овчинников

Дмитрий Овчинников

Дмитрий Овчинников

Дмитрий Овчинников

Дмитрий Овчинников

Дмитрий Овчинников

Дмитрий Овчинников

Дмитрий Овчинников

Дмитрий Овчинников

Дмитрий Овчинников

Дмитрий Овчинников

Дмитрий Овчинников

Дмитрий Овчинников

Дмитрий Овчинников

Дмитрий Овчинников

Дмитрий Овчинников

Дмитрий Овчинников

Дмитрий Овчинников

Дмитрий Овчинников