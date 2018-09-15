«С Чулпан у нас равноправное взаимодействие. Я ее слушаю, она меня слушает»
Чулпан Хаматова на берегу Камы, лесоповал и игры с волками: в Пермском крае прошли съемки сериала «Зулейха открывает глаза»
На территории поселка Полазна в Пермском крае состоялись съемки сериала «Зулейха открывает глаза» по одноименной книге Гузель Яхиной. В эпизодах приняли участие не только исполнители главных ролей, но и местные жители и даже ручные волки. Однако главным «героем» съемок стала уральская природа, поразившая свой красотой всю киногруппу. Подробнее — в репортаже «Реального времени».
Лесоповал у дороги
Подъем в шесть утра, завтрак и сразу на работу. Техкоманда и весь состав съемочной группы, прибывший из Татарстана в Пермский край, работает по строго отведенному графику. Коллектив расположился в центре активного отдыха «Полазна» совсем рядом с Камой. Живут в небольших домиках на территории, там же находится вереница трейлеров и грузовиков с аппаратурой, вытянутая вдоль почти на 50 метров.
Прямо на базе буквально в нескольких шагах от трассы взгляду открывается настоящий лесоповал: массивные распиленные деревья небрежно, словно руками уставших переселенцев, сбросаны друг на друга, повсюду лежат поваленные сосны и ели, рядом дымится костер, где греется похлебка в ржавой кастрюле, возле курят красноармейцы, попутно успевая проверить несколько раз свои телефоны. Настоящая тайга у дороги, шутят операторы.
Реальность и суровый быт переселенцев 30-х годов воссоздают буквально на месте художники, гримеры и специалисты по костюмам. Грязные тулупы, поношенные валенки, потертые чемоданы, почерневшие то ли от дешевого табака, то ли от грязной работы лица людей — каждая деталь придает колорит эпохе сталинских времен.
Кастинг массовки — 100 человек на место
Массовка в съемках — из Перми и Казани, а также поселка Полазна, в том числе и инструкторы по горным лыжам и сноуборду, которые иногда выступают как каскадеры. Попробовать себе в качестве актера второго плана решил и директор базы Игорь Соловьев. Причем его образ и игра настолько впечатлила съемочную бригаду, что с ним заключили контракт на полгода. Также он помогает организовывать весь процесс: перетаскивает аппаратуру, подыскивает живописные места и привлекает к участию и необычных «артистов».
«Недавно у нас проходила съемка сцены, где мы использовали настоящих волков. Конечно, ручных, но гладить я бы не советовал. Подробностей раскрывать не буду, но это будет очень эмоциональный момент в сериале. Зимой вот будем готовить еще волчьи ямы, так что с животными мы еще встретимся», — рассказывает Соловьев.
Вместе с ним в Казань отправится и журналист Мишель Абдулов в качестве актера массовки, а именно татарского переселенца. Как вспоминает пермяк, ему удалось пройти кастинг, где принимали участие порядка 700 человек. Из них в итоге было отобрано всего шесть человек.
«Для меня это первый крупный проект. Не знаю, мне, возможно, повезло. Я просто рассказал о себе и почему захотел сниматься в кино. Сценарий читал, книгу тоже. Играю с удовольствием!», — говорит он.
«Русская Канада»
Локацию для съемок подбирал лично режиссер сериала Егор Анашкин. По его словам, идея выбрать Пермский край появилась абсолютно случайно.
«В Казани удобно снимать, прежде всего, с точки зрения логистики. Да и столица Татарстана напрямую связана с романом. Можно было там попробовать что-то сделать, но по приезду я понял, что не создается ощущения, что это труднодоступная тайга, как будто попадаешь на пикник. Был вариант отправиться на Ангару в Иркутск. Но далеко. А в Пермском крае есть ощущение стихии, той истинной природной тайги. Нам очень повезло оказаться здесь. Тем более здесь замечательные и открытые люди, все стараются помочь», — отмечает Анашкин.
Еще одной «главной героиней» съемок стала Кама. «Это же русская Канада», то и дело слышались восклицания киногруппы. Испытала на себе все «прелести» уральской реки актриса Юлия Пересильд.
«Температура воды была 12 градусов. И мне пришлось нырять в трусах и в майке в речку. Это было немного волнительно — я ж не спортсмен, не пловец. К счастью, все прошло удачно», — вспоминает она.
«У каждого своя мудрость»
На Каме проходили съемки и с Чулпан Хаматовой. По сюжету на берегу реки она копает могилу для своего живого ребенка, боясь, что он умрет. Артистам и операторской группе пришлось полчаса плыть на двух теплоходах вместе с аппаратурой и реквизитами до дикого пляжа: впереди — сплошная водная гладь, сзади — настоящая тайга, где, как рассказывают местные, бродят медведи и волки. О цивилизации напоминали лишь пермские заводы, угрюмо выпускающие клубы дыма на горизонте.
«С Чулпан у нас, так сказать, равноправное взаимодействие. Я ее слушаю, она меня слушает. По-другому никак! У каждого своя мудрость», — добавляет режиссер.
Сама Хаматова не первый раз приезжает в Прикамье. Актриса на съемках была крайне собранной и серьезной. Ради роли Зулейхи ей пришлось даже начать учить татарский язык, которой, как она признавалась, «к своему стыду», не знала.
«Я считаю, что появление романа Гузели Яхиной — это большое событие в русской литературе. И всей съемочной группе надо постараться, чтобы фильм не испортил книгу. Это важно сделать именно сейчас, потому что драма того времени, описанная в произведении, во мне вызывает недоумение и большое раздражение», — поясняет Хаматова.
Творческий коллектив киноленты вернется в Пермский край в ноябре, а также зимой следующего года. Часть съемок пройдет в музее деревянного зодчества под открытым небом «Хохловка», где сохранились уникальные строения дореволюционной России и прекрасно сочетаются образцы традиционной русской архитектуры с удивительной уральской природой. Создатели сериала — кинокомпания «Русское» и телеканал «Россия 1» — планируют добавить татарские элементы в композиционный ряд для более реалистичной картинки.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым