В Татарстане начали строить Семрук для съемок сериала «Зулейха открывает глаза»
На берегу Камы в Лаишево идет строительство исторического поселения Семрук, где пройдут съемки сериала «Зулейха открывает глаза». Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь администрации Лаишевского района Татарстана Расим Хазиев.
«На берегу Камы в Лаишево идет активное строительство исторического поселения Семрук для съемок сериала «Зулейха». Будет 17 строений, в том числе дом коменданта, бараки, столовая, клуб и землянка», — говорится в сообщении.
Отмечается, что как только завершатся строительные работы, на территорию никого пускать не будут. Съемки будут проходить в закрытом режиме.
С корреспондентами журнала «Татарстан» на месте будущих съёмок сериала «Зулейха». Как только завершатся строительные работы, на территорию никого пускать не будут, в том числе журналистов, начнёт действовать запрет на распространение информации. Сьемки должны проходить в тайне. pic.twitter.com/kSMmO2qZCw
— Расим Хазиев (@rasgaz78) 26 июня 2018 г.
Напомним, автор повести «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина в июне представила новый роман «Дети мои». Презентация прошла в зале Казанской ратуши. Подробности — в материале «Реального времени».ОбществоКультура Татарстан
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