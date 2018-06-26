В Татарстане начали строить Семрук для съемок сериала «Зулейха открывает глаза»

На берегу Камы в Лаишево идет строительство исторического поселения Семрук, где пройдут съемки сериала «Зулейха открывает глаза». Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь администрации Лаишевского района Татарстана Расим Хазиев.

«На берегу Камы в Лаишево идет активное строительство исторического поселения Семрук для съемок сериала «Зулейха». Будет 17 строений, в том числе дом коменданта, бараки, столовая, клуб и землянка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что как только завершатся строительные работы, на территорию никого пускать не будут. Съемки будут проходить в закрытом режиме.

С корреспондентами журнала «Татарстан» на месте будущих съёмок сериала «Зулейха». Как только завершатся строительные работы, на территорию никого пускать не будут, в том числе журналистов, начнёт действовать запрет на распространение информации. Сьемки должны проходить в тайне. pic.twitter.com/kSMmO2qZCw

— Расим Хазиев (@rasgaz78) 26 июня 2018 г.

Напомним, автор повести «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина в июне представила новый роман «Дети мои». Презентация прошла в зале Казанской ратуши. Подробности — в материале «Реального времени».