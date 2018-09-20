Обретение венграми Европы: от части степного мира к христианскому королевству

Трансформация «кочевого народа приятной внешности». Легенда об олене, булгарские родственники и гуннские мифы

Ярослав Пилипчук продолжает цикл статей, рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. Сегодняшняя колонка украинского историка в «Реальном времени» посвящена истории «идеологической» эволюции венгров в средневековой Европе.

Общий с тюрками олень



Необходимо отметить сильное влияние на венгров со стороны тюрок. Сравнение мифологии венгров и тюрок осуществили В. Петрухин, Х. Короглы, Г. Дьени и В. Батор. Мифы венгров были похожи на мифы гуннов и огуров. Миф об олене был свойственен и гуннам, и булгарам. Йордан сообщал об олене, который привел гуннов к Меотиде и Таврике. Византийские же хронисты упоминали, что два брата Куртигур и Утигур, которые преследовали оленя, пришли к Меотиде. В венгерской исторической традиции упоминался олень, которого преследовали братья Хунор и Магор. Этот сюжет был использован в хронике Шимона Кезаи. Сообщалось, что после охоты на оленя они встретили сыновей и дочерей Белара, а также дочерей аланского князя Дула. На одной из дочерей Дула женился Хунор, а на другой — Магор. Шимон Кезаи указывал, что от них происходили гунны, от которых происходили венгры. Венгерский Аноним сюжета с охотой на оленя не знал, но упоминал об охоте на оленя венгерского вождя Борша у реки Гарама. На месте, где он убил оленя, был основан город Боршвар. В венгерском хроникальном своде XIV в. повторялся сюжет об охоте на оленя и упоминалось о судьбе Хунора и Магора, а их потомками были соответственно гунны и венгры. Волшебный олень появился перед Гезой с Ласло Святым. В рогах оленя горели свечи. В сибирских наскальных изображениях был нарисован олень с лучистыми дисками. По мнению И. Фодора, легенда о волшебном олене была венгерской традицией. Но Г. Дьени отмечал, что она свойственна не только венграм, а была распространена также у скифов, гуннов, булгар. Д. Ласло считает, что легенда о волшебном олене была характерна для лесостепного угорского компонента в венгерском этногенезе, а легенда о Туруле — для степного тюркского компонента. У сибирских угров был миф о двух пеших охотниках, которые охотились на оленя. Миф о животном, которое привело охотников на новую родину, есть у огузов. Легенда о собаке, которая привела огузов на запад, зафиксирована у них Михаилом Сирийским. Имя Булан, использовавшееся хазарами, обозначало слово «олень». По данным венгерской исторической легенды, Емеше родила ребенка от сокола Турула, который охранял мировое дерево. Миф о волшебном зачатии был широко распространен в мире, а среди кочевников, в частности, встречался у монголов и башкир. Шимон Кезаи и Янош Туроци, авторы Венгерской иллюстрированной, Будской, Пожонской хроник, считали, что венгры — это потомки гуннов, а Аттила — первый венгерский король. Этой схемой истории они обосновывали свою власть над Центральной Европой. Венгерские хронисты использовали сюжеты, описанные более ранними историками, и создали свой туранский миф.

У венгров был сакрализован образ сокола Турула. На серебряных дисках в Ракамазе изображен Турул, который держал в одной лапе растение, а во второй — птиц. Сокол был тотемом рода Арпадов. Интересно, что у древних тюрок сокол назывался тогрул. На одном из серебряных дисков в Ракамазе изображен Турул, терзающий добычу. По легенде, когда на венгров напали враги и венгры не находили пути через горы, Альмош позвал на помощь Турула, который раздвинул горы для прохода, а врагам закрыл путь и засыпал их камнями.

У венгров был сакрализован образ сокола Турула. Фото wikipedia.org



И общие обычаи и верования

Сведения о дохристианской религии венгров фрагментарные. Гардизи и Ибн Русте называли их огнепоклонниками, а ал-Бекри — идолопоклонниками. В других источниках они названы теми, кто поклоняется звездам. Пантеон богов был похож на тюркский. Иштен был верховным Богом — аналог тюркского Тенгри, а Иштенанье соответствует Умай. Молния называлась стрелой Иштена. Тюркскому Эрклигу соответствовал Эрдег, который сотворил блох, мух, вшей и все плохое. В подземном мире жили злые духи и души плохих людей. Там же были хтонические создания — змеи, лягушки, ящерицы. Венгры верили, что жрец (талтош) в трансе путешествует в Верхний и Нижние миры. Люди верили, что когда происходит какая-то беда, это означает, что на них гневаются духи предков. У венгров был бог войны Хадур, аналогичный богу войны у скифов и сарматов. Села-ней и Сел-кирай управляли ветром. Существовал целый ряд плохих сверхъестественных существ, связанных с мифологией финно-угорских народов.

Анонимом указано, что при избрании вождя предводители венгерских племен выпили кровь и поклялись держаться присяги, которую они при этом дали. Шимон Кезаи указывал, что Вербульчу присягнул и выпил кровь. В античной традиции похожий обычай приписывали скифам и мидийцам. М. Юрасов считал, что такие обычаи у венгров были целиком реальны. Д. Немет считал, что это конструкт Анонима. Обычай пить кровь был и у кыпчаков, и его зафиксировал Раби Петахья. Он был связан с побратимством. Венгры в XI в. ели конское мясо. Это было характерно для многих кочевников, в частности кыпчаков. Венгры также заимствовали у тюрок (булгар) обычай клятвы над собакой, разрубленной на две части. Нарушитель клятвы по верованиям тюрок и венгров должен был повторить судьбу собаки.

Функция посредников между мирами принадлежала талтошам. Считалось, что они сразу рождались с зубами и волосами. Чтобы стать колдуном, человек влезал на ритуальный столп или дерево, которые символизировали Мировое дерево. Талтош защищал свое поселение и состязался с другими талтошами. Талтоши по поверьям могли обращаться в коня и быка, вызывать бури и вихри. Они боролись против ведьм-босорканей и дракона Шарканя. Бубен и палка из кости, которой били в бубен, были шаманскими символами. На венгерских пальметках изображалось Мировое дерево. Особое место у венгров имело число семь. У мирового дерева семь ветвей, столько же князей и племен у венгров.

Мировое дерево традиционно делилось на три части — Верхний, Средний и Нижний миры. Душа умершего попадала либо в Верхний, либо в Нижний мир, в зависимости от поведения на протяжении земной жизни. Небо представлялось венграм шатром, который находился на кроне Мирового дерева в Верхнем мире, а звезды были дырками в шатре. Вершина дерева уходит в небо, а корни в ад. У корней Мирового дерева течет вода жизни. Плоды, соки и смола дерева питают все сущее. Космический олень персонифицировал Вселенную, его рога — Мировое дерево. От движения ветвей Мирового дерева рождался ветер. Мировое дерево у венгров называлось по-разному — Дерево без вершины, Орлиное дерево, До неба достигшее дерево. На седьмой ветви находился дом Солнца и его матери, на шестой — дом Луны и ее матери. На этой же ветви жила матерь ветра (села-ней), а сами ветра находились за семью горами. Мировое дерево росло в середине Космоса и своей вершиной поддерживало небо.

Арпад просил Бога, чтобы эта земля была дарована мадьярам, и весь народ три раза выкрикнул Иштен. Илл. wikipedia.org



«Кочевой народ приятной внешности»

На идеологию венгров влиял их стиль жизни. Стереотипы поведения у кочевников и земледельцев отличались. В венгерской легенде рассказывалось, что мадьярские вожди отправили разведчика, чтобы узнать, в какие земли они идут. Он узнал, что это хорошие земли с хорошими травами. Разведчик прибыл ко двору моравского князя Святополка как посол. Славянский владыка, узнав, что венгры переселяются в эту землю, обрадовался, считая, что они станут его подданными и будут обрабатывать землю. Посол направился назад к мадьярам, наполнив флягу водой, а в бурдюк взяв земли и трав. Мадьяры убедились, что земля на Дунае прекрасна, а тамошняя вода сладкая. Арпад просил Бога, чтобы эта земля была дарована мадьярам, и весь народ три раза выкрикнул: «Иштен!». Мадьяры снова отправили посла с большим белым конем с золоченым седлом и пышной уздой. Святополк решил, что это подарок от подданных. Посол же требовал землю, воду и траву за коня. Святополк засмеялся и сказал, что пусть мадьяры возьмут земель, сколько желают. Мадьяры снова отправили к Святополку посла и потребовали, чтобы он покинул эти земли, и тогда началась война, в ходе которой моравский правитель утонул в Дунае. Венгерский белый конь был символом могущества венгерских кочевников, а славян венгры называли унизительным словом «тоток-склави». «Тот» — это аналог тюркского термина «тат», которым обозначали зависимое от кочевников земледельческое население. Венгры считали себя потомками гуннов и выдумали легенду о том, что сын Аттилы Чаба ушел на восток. Остальные гунны были окружены германцами, и тогда один из них призвал на помощь Чабу. По легенде, войско духов воинов Чабы пришло на помощь по звездному пути и одолело врагов.

Без мифов были уже арабские сведения. Ибн Русте сообщал, что венгры живут в шатрах, кочуют с места на место в поисках пастбищ и занимаются рыбной ловлей. Они торгуют в Кархе (Керчи) с ромеями, продавая взятых в плен в ходе набегов на саклабов. Анонимный персидский географ сообщал также, что венгры кочевой народ приятной внешности, воюет со всеми соседями, побеждает и ужасает их. Ал-Бекри также считал их кочевниками. Гардизи сообщал, что они торгуют с арабами, воюют с саклабами и русами. Тахир ал-Марвази указывал, что венгры побеждают саклабов и русов и продают их в Руме, и, кроме кочевничества, занимаются земледелием. Мухаммед Шебангараи считал их кочевниками и упоминал о торговле рабами из русов и саклабов.

Быт венгров может быть реконструирован по археологическим данным, в частности по Кудесевской и Утемильской чашам. На второй изображен всадник, выезжающий на охоту с шапкой типа Галерикус Унгарикус. Но шапка из меха, кроме того, тема охоты не была только венгерской чертой. Похожие обычаи были и у других народов.

На венгров повлияло население Хазарского каганата, однако это влияние не стоит преувеличивать. Заметно влияние салтовцев на конструкцию наборных поясов, но формы и украшения бляшек отличаются, как и оружие. Салтовское влияние еще прослеживалось в стременах с прямой подножкой. Одежда венгров была восточного кочевнического типа, а одежда из шелка производилась в Византии. Большая часть восточного сасанидского серебра найдена в землях сибирских угров, использование его венграми было ограниченным.

Мадьярский воин. Илл. wikipedia.org

Заимствования в погребениях

А. Комар так характеризовал погребения протомадьяр — простая могильная яма, вытянутый костяк с западной ориентировкой, расположение в могиле коня в виде черепа и нижней части конечностей. Для более ранних погребений была характерна северная ориентация. Необходимо отметить, что для кушнаренковцев и караякуповцев были характерны разные черты погребального обряда. Для кушнаренковцев, на памятники которых и должны ориентироваться хунгаристы, характерны подкурганные погребения, а кости коня находятся там в насыпи. Караякуповцы же погребали своих умерших в бескурганных погребениях с деревянными гробами, а коня клали в насыпи и в могилу.

У соседей венгры заимствовали накладки на лук гунно-булгарского типа. Венгры эпохи «Обретения Родины» заимствовали у тюрков обряд погребения растянутой шкуры или чучела коня. Западная ориентация погребения появляется только в конце VII в. В ІХ в. появляются восьмерковидные стремена. А. Комар справедливо указывает, что венгерские памятники в зоне салтово-маяцкой культуры одинарны и во многих случаях не создают группы, что делает концепцию «Салтовской Лебедии маловероятной. В памятниках типа Субботцы есть впускные подкурганные погребения, которые состоят из прямоугольной могильной ямы с закругленными углами и с присыпкой из мела и угля, вытянутого на спине костяка с западной ориентировкой. Кости коня в виде сложенных у ног нижней части конечностей и черепа, направленного носовыми костями в бок головы погребенного. Отличием памятников типа Субботцы от венгерских памятников Х в. было только доминирование подкурганных погребений. Много вещей материальной культуры этого типа близки караякуповским и большетиганским аналогам.

Венгры были знакомы с булгарской и салтовской керамикой, но не были в состоянии ее воспроизвести, собственно венгерская керамика сделана грубо. Находясь в Северном Причерноморье, венгры импортировали салтовские оружие и престижные товары. Ограниченно завозилась хазарская керамика, при этом более распространена славянская керамика. Носители культуры типа Субботцы близки к материальной культуре венгров периода Обретения Родины.

Окончание следует

​Ярослав Пилипчук