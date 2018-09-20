«У Собянина к Хуснуллину вопросов нет». Как выходец из Татарстана остался главным строителем Москвы

Политологи пояснили перестановки в московском правительстве

Вступивший в должность мэра Москвы Сергей Собянин распустил правительство и назначил новое. Зама Леонида Печатникова, руководившего социальным блоком, градоначальник отправил в отставку. Ему на замену взял свою «правую руку» — главу аппарата мэра и правительства Москвы Анастасию Ракову. Ее кресло заняла отвечавшая за экономический блок Наталья Сергунина, а замом по экономике стал молодой, но «способный человек», Владимир Ефимов. Подробнее о перетасовках в команде Собянина — в комментариях экспертов «Реального времени».

Хозяйка города и молодой способный экономист

Сергей Собянин объявил свою новую команду — состав московского правительства. В отставку отправлен зам мэра по социальному блоку Леонид Печатников — заслуженный врач, который до прихода в московское правительство много лет руководил рядом городских и региональных больниц.

— Печатников Леонид Михайлович переходит на другую работу. Человек он практический, замечательный доктор и чиновничья работа ему была не совсем по душе, о чем он не раз мне говорил, — прокомментировал его уход Сергей Собянин в личном блоге, добавив, что пригласил бывшего зама стать его советником.

Печатникова сменила вице-мэр Анастасия Ракова — «правая рука» Собянина, которую также прозвали хозяйкой города и самым влиятельным человеком в правительстве Москвы. В команде Собянина она уже 20 лет, работала с ним в аппарате Думы Ханты-Мансийского автономного округа, и позднее в других структурах, а в 2006-м следом за начальником переехала в Москву. Источники поговаривают о конфронтации Раковой с Печатниковым. Причем он не первый зам, которому пришлось уйти из правительства из-за разногласий с ней. Кроме того Раковой прочат работу в федеральном правительстве, а благодаря новому посту она сможет расширить свою компетенцию, считают эксперты.

Печатникова сменила вице-мэр Анастасия Ракова — «правая рука» Собянина, которую также прозвали «хозяйкой города и самым влиятельным человеком в правительстве Москвы. Фото mos.ru



В ее собственное кресло — главы аппарата мэра и правительства Москвы — пересела Наталья Сергунина, отвечавшая за экономический блок. Ей предстоит курировать вопросы культуры, туризма, развития предпринимательства, а также, по некоторым данным, многофункциональных центров «Мои документы» и департамента информационных технологий.

Заместителем мэра по экономике стал Владимир Ефимов, 37-летний глава департамента экономической политики и развития Москвы. «Из новых лиц — заместитель по экономике Ефимов Владимир Владимирович. Молодой современный способный человек, ранее работал руководителем департамента» — прокомментировал его назначение Собянин и добавил, что остальные члены его команды остались на своих позициях:

— Хуснуллин Марат Шакирзянович, Горбенко Александр Николаевич, Бирюков Петр Павлович, Ликсутов Максим Станиславович сохраняют свои основные направления деятельности, — сообщил мэр.

В ряде СМИ прошла информация, что своих постов могут также лишиться главы двух департаментов: культуры — Александр Кибовский и информационных технологий — Артем Ермолаев. Первый по причине того, что не сработался с профессиональным сообществом, причины смещения второго пока не называются.

«Хороший врач — не всегда хороший чиновник»

Перестановки в правительстве Москвы говорят об удовлетворенности Сергея Собянина итогами избирательной кампании и о том, кто внес наибольший вклад, считает руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

— Назначение Раковой говорит о признании ее заслуг и выражении доверия. Она фактически была драйвером, мотором этих выборов — это все знают. Поскольку Собянин по-прежнему сильно озабочен своим рейтингом, то ему очень важно кто будет заниматься «социалкой». Тем более что предшественник Раковой не был популярен, особенно после оптимизации здравоохранения. И реформы образования при нем нельзя сказать, что были на ура восприняты. Вообще хороший врач — не всегда хороший чиновник. А то, что Ракова стала замом по «социалке», — вполне понятно и оправданно.

— Печатников — уже возрастной человек, достаточно давно находился на этой позиции, пора и отдохнуть. Анастасия Ракова показала себя эффективным менеджером. Хорошо проявила себя на протяжении нескольких последних лет, — добавил политтехнолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

Руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков отметил, что перестановки второго срока Собянина отражают основной вектор его политики — сохранение команды, но смену акцентов.

— Похожую рокировку свое время предпринял Владимир Путин, когда стал премьер-министром. Собянин делает нечто похожее, например, Анастасия Ракова займется социальной политикой. В некотором роде это ее основное детище, так как именно она была инициатором, идеологом внедрения в социальное пространство новых технологий, таких как сервис «Мои документы» и так далее. Пока Ракова возглавляла аппарат, на ней висела целая куча бюрократической работы — взаимодействие с муниципалитетами, проведение выборов, личные дела мэра. Перестановка ее на новые рубежи говорит о том, что Ракову немножечко разгрузили — эту передышку она явно заслужила, — убежден Гращенков.

Наталью Сергунину собеседник издания считает высоким профессионалом и напомнил — слухи, что она может возглавить аппарат мэра Москвы, ходили еще несколько лет назад: «Тогда шла речь о том, что Ракова может покинуть правительство Москвы и сама стать губернатором одной из областей. Так что теперь, Сергунина займется работой, связанной с непосредственным исполнением поручений мэра, а их будет много, их нужно будет контролировать».

«Лично у Собянина к Хуснуллину вопросов нет»

Константин Калачев также отзывается о Владимире Ефимове как о молодом и перспективном чиновнике: «Без молодых любое региональное правительство будет недостаточно эффективным. Нельзя давать людям стариться в своих должностях, как говорил Наполеон».

Почему Марату Хуснуллину удается сохранить свои позиции в московском правительстве, несмотря на критику? У экспертов тому несколько объяснений. Илья Гращенков считает, что бывший татарстанский чиновник продолжит руководить строительным комплексом Москвы, так как все громкие проекты были начаты при нем, в них внедрена его команда:

— Обезглавить ее сегодня, когда нужно выполнить программу реновации, практически нереально. Конечно, за строительную отрасль столицы бьются многие крупные экономические группы, однако лично у Собянина к Хуснуллину вопросов, кажется, нет. Конечно, его позиции всегда будут не самыми прочными в силу того, что за лакомый кусок бьется слишком большое число интересантов. Так что нынешний срок будет для него серьезным испытанием, удержать отрасль — задача не из легких. Кроме того, при выполнении масштабных задач реновации, будет множество проблем. Времена сегодня экономически нестабильные, денег мало, — подчеркнул глава Центра развития региональной политики.

Калачев удержание Хуснуллина и других чиновников в московском правительстве называет признанием их эффективности. Хотя к ним и были «вопросы, и не очень популярные, но, видимо, Собянин считает их эффективными», а работу Хуснуллина мэр ценит высоко:

— Здесь вопросы к Собянину — это его кадровое решение по Хуснуллину. Мэр удовлетворен результатами выборов, а это означает, что нет необходимости в радикальных кадровых решениях и больших перестановках. Надо обеспечить преемственность и традиции. Те, кто, по его мнению, эффективен, те и остались.

Следующая задача Собянина — участие в президентской гонке

Новые задачи Собянина, которые он поставит в том числе перед своим новым правительством, — это реализовать до конца начатые проекты в условиях ухудшающейся экономической атмосферы, отмечают политологи.

— Да, Москва по-прежнему аккумулирует львиную долю всех финансов России, но мы понимаем, что на программу той же реновации требуются поистине колоссальные средства. Кроме того, для Собянина этот срок последний. Если он не собирается уходить из политики или идти на более спокойную должность, то следующая его задача — участие в президентской гонке. Он не фигурирует как преемник, но вполне может выступить в качестве кандидата от умеренно демократических сил, по крайней мере, мы не представляем, каким будет политический ландшафт в будущем. Однако на этих выборах Собянин показал, что он стоит на демократических принципах и готов олицетворять собой конструктивные «правые силы», — подчеркнул Гращенков.