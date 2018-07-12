«Птенцы гнезда Хуснуллина»: строительные кадры Москвы разбогатели в 1,5 раза

Подчиненные главного куратора строек Москвы Марата Хуснуллина в 2017 году экстренно разбогатели, увеличив свои доходы в 1,5 раза, — до 300 млн рублей (а с супругами — до 400 млн рублей). Аналитическая служба «Реального времени» в свете информационной атаки на «татарстанскую команду» со стороны неизвестных претендентов на главное строительное кресло Москвы, изучила доходы команды Хуснуллина за, возможно, последний год их работы в столичной мэрии, пока они «сидят на чемоданах». В чемоданах — немало интересного.

Экс-банкир «Ак Барс» Банка разбогател за год в московской мэрии в 5 раз

Если по итогам 2016 года 44 работника стройдепартаментов Москвы заработали всего 206,7 млн рублей, то по итогам 2017 года они задекларировали уже 313 млн рублей. Супруги их разбогатели в 1,7 раза и добавили в семейную кубышку еще 100 млн рублей. Совокупный доход 2017 года, таким образом, составил 411,3 млн рублей.

Богатейшим строительным чиновником как по личному, так и по совокупному доходу, неожиданно стал Константин Тимофеев (по итогам 2016 года занимавший, соответственно, 6-е и 10-е место), председатель Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства («Москомстройинвест»). Он задекларировал по итогам 2017 году почти 46 млн рублей, в 5 раз больше, чем годом ранее (8,6 млн рублей). В собственности семьи Тимофеевых по-прежнему два участка площадью 5,3 тыс. кв. м, три дома на 1,6 тыс. кв. м, два сельскохозяйственных ангара общей площадью 1 тыс. кв. м. В гараже стоит Mecedes-Benz и мотоцикл Honda. Исходя из прошлогодней декларации, за год Тимофеев успел продать, во-первых, сверхлегкий самолет Piper, во-вторых, квартиру площадью 124,6 кв. м. Впрочем, объяснить неожиданное богатство этими двумя продажами можно, только предположив, что самолет и квартира обшиты золотом.

Тимофеев выходец из банковской сферы РТ. Он 17 лет проработал в финансово-экономическом секторе, 12 лет был председателем правления казанского банка «ИнтехБанк», затем возглавил московский филиал банка «Ак Барс». В 2011 году был назначен председателем комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства. По меньшей мере до 2013 года он был членом совета директоров коммерческого банка «Московское ипотечное агентство» (учредитель — департамент городского имущества Москвы, ему принадлежит доля в 5,4 млрд рублей, т. е. все 100%).

В свое время замгендиректора этого банка был отец полковника Дмитрия Захарченко, фигуранта крупнейшего коррупционного дела в современной России. В 2015 году Тимофеев прославился после того, как у него похитили шесть пар эксклюзивных наручных часов общей стоимостью 6 млн рублей, после чего чиновник внезапно изменил показания в полиции, снизив сумму похищенного до 524 тыс. рублей. При этом в 2014 году чиновник заработал лишь 13 млн рублей, супруга — еще 4 млн рублей. Таким образом, можно лишь предположить, что половину своей зарплаты он потратил только на часы, что вызвало возмущение среди не только москвичей, но и ряда депутатов Госдумы, попросивших проверить Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД РФ, на какие средства была куплена коллекция часов главы Москомстройинвеста. Если перевести вдруг заработанные в 2017 году 37 млн рублей в те самые дорогие наручные часы, можно предположить, что Тимофеев за год продал на рынке коллекцию из 37 пар подобных «эксклюзивных часов».





Тимофеев выходец из банковской сферы РТ — он 17 лет проработал в финансово-экономическом секторе. Фото stroi.mos.ru



Бывший «дорожник», продав пару квартир, увеличил свои доходы в 8 раз

На втором месте — Сергей Костин, вице-председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы, заработавший в прошлом году 21,6 млн рублей, или в 8 раз больше, чем в 2016 году (2,6 млн рублей). Его супруга разбогатела в 7 раз, увеличив свои доходы с 1,3 млн рублей, до 9 млн рублей. Таким образом, семейный бюджет Костиных «распух» с 4 млн рублей до 30,6 млн рублей. В собственности Костиных (все записано на супругу) три земельных участка (площадью 1,4 тыс. кв. м, 1,2 тыс. кв. м и 811 кв. м), жилой дом на 256,8 кв. м и квартира на 49,4 кв. м. В гараже у чиновника стоит Audi Q5.

В декларации Костин уверяет, что 21,6 млн рублей задекларированного им дохода были получены «в том числе от продажи квартиры». Действительно, в 2016 году у чиновника было еще две квартиры, одна площадью 101,5 кв. м, и половина доля в другой квартире площадью 117,8 кв. м. Таким образом, обе квартиры, если верить Костину, пошли с молотка за 20 млн рублей (но ведь чтобы купить такие дорогие квартиры изначально, нужны деньги на эти квартиры). Супруга в той же декларации ссылается, что ее дополнительные 8 млн рублей были получены «в том числе от продажи квартиры и гаражного бокса». Автомобиль Suzuki Swift она продавать, впрочем, не стала.

Костин — выходец из дорожно-строительной отрасли Сибири, в 1990-х годах работал топ-менеджером в якутской АО «Сахаавтодор», где его заметила Москва, и сделала начальником «Федерального управления автомобильных дорог «Сибирь». Высшим достижением дорожной карьеры чиновника стало назначение его председателем правления ГК «Российские автомобильные дороги» (Росавтодор) после того, как он 2 года проработал директором Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Министерства транспорта РФ. В «Роставтодоре» он просидел 2 года. Общественности он успел запомниться лишь обещанием построить новую подмосковную кольцевую дорогу (ЦКАД) к 2020 году и заявлением о том, что «Автодор» не будет вводить в строй более 100 км платных автомагистралей в год. Но, главным образом, «имя его вошло в историю» из-за скандала вокруг Химкинского леса летом 2010 года, «когда строительство новой федеральной трассы Москва — Санкт-Петербург было встречено массовыми протестами экологов и местных жителей». Отставка Костина с поста в «Росавтодоре» расценивалась наблюдателями как предвыборный жест Владимира Путина, однако в 2012 году Костин вновь вошел в строительную обойму, на этот раз, под крылом Сергея Собянина.

Общественности Костин успел запомниться обещанием построить новую подмосковную кольцевую дорогу к 2020 году и заявлением о том, что «Автодор» не будет вводить в строй более 100 км платных автомагистралей в год. Фото yabloko.ru



Экс-министр строительства Амурской области, выходец из Минстроя РТ, разбогател на треть

Тройку богатейших чиновников стройдепартамента замыкает выходец из Татарстана Валерий Леонов, глава Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов, задекларировавший по итогам 2017 года 15 млн рублей, что почти на 30% больше, чем годом ранее (11,8 млн рублей). В собственности Леонова четыре земельных участка почти на 5 тыс. кв. м, два жилых дома (83,8 кв. м и 281,5 кв. м), квартира площадью 163,3 кв. м и 1/4 доли квартиры площадью 76,2 кв. м. В пользовании еще одна квартира площадью 76,1 кв. м и участок на 16,7 кв. м. В гараже стоит грузовик Dodge RAM 1500. В пользовании несовершеннолетнего ребенка Леонова квартира на 173 кв. м.

Валерий Леонов, с отличием закончивший в 1996 году Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище по специальности «Командная тактическая мотострелковых войск», в 2002 году получил дополнительно строительное образование в Самаре. Между делом он проработал в строительном бизнесе и лишь в 2003 году вошел в структуры Минстроя Татарстана, дослужившись до должности управляющего делами министерства. В 2010 году полгода он проработал первым замначальника Инспекции государственного строительного надзора РТ. Затем год проработал в Амурской области (когда ее возглавлял Николай Колесов) министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, вице-премьером правительства области. И, наконец, был отобран командой Хуснуллина в Москву, где с 2011 по 2015 год возглавлял Мосгосэкспертизу. Возглавил он структуру в результате скандала вокруг другого выходца из РТ, бывшего замначальника управления госэкспертизы РТ Сергея Соколова, который и возглавлял поначалу ГАУ «Московская государственная экспертиза», но поплатился головой, открыв рядом с ГАУ офис казанского Института независимой экспертизы, принадлежащего его матери. Тогдашний начальник Соколова Олег Шахов, занимавший нынешнюю должность Леонова — председатель комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов, — подчиненного в итоге уволил.

Валерий Леонов, с отличием закончивший в 1996 году Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище, в 2002 году получил дополнительно строительное образование в Самаре. Фото centreks.ru

«Переживший Лужкова» чиновник скромно катается на «Волге» при доходе в 12 млн рублей

Четвертый по величине личный доход задекларировал Петр Аксенов, первый заместитель руководителя департамента строительства города Москвы, заработавший в прошлом году 12,6 млн рублей, лишь на 8% больше, чем годом ранее (11,7 млн рублей). Совокупный доход Аксеновых составил 17 млн рублей. В собственности Аксеновых садовый участок на 600 кв. м с садовыми же строениями. На супругу записан участок (1/2 доли) на 2,7 тыс. кв. м, дом (1/2 доли) на 323,4 кв. м, квартира (1/2 доли) на 212,8 кв. м, пара машиномест, хозблок и два нежилых помещения общей площадью 227 кв. м. В гараже стоит ГАЗ М 21 УС «Волга».

Аксенов — один из немногих «лужковских кадров», переживших своего бывшего шефа. Начав в 1991 году с должности заместителя префекта Юго-Западного административного округа города Москвы (с октября 1993 года — префект ЮЗАО и член правительства города Москвы), он дослужился к 2002 году до должности первого заместителя мэра Москвы и возглавлял до 2007 года комплекс городского хозяйства столицы РФ. Позднее он был первым замруководителя департамента градостроительной политики и реконструкции города Москвы и департамента дорожно-мостового и инженерного строительства города Москвы (2008—2011).

Пятерку богатейших строительных чиновников «гнезда Хуснуллина» закрывает Надежда Караванова, замруководителя департамента градостроительной политики города Москвы, задекларировавшая 11,5 млн рублей, на 12% больше, чем в 2016 году. Несмотря на такие доходы, Караванова — скромнейшая в топ-5: у нее буквально ничего нет, только квартира площадью 66 кв. м в пользовании. Караванова — «вечный чиновник», выходец из Сибири, в 1990-х годах проработавшая в Томской таможне, 15 лет спустя дослужившаяся до кресла начальника Томского таможенного поста Томской таможни. Откуда ее забрали в Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами по Томской области, затем перевели в подобное же федеральное агентство. В 2010 году оно короткое время проработала замдиректора департамента ОЭЗ и проектного финансирования МЭР РФ, откуда и ушла под крыло Марата Хуснуллина.





Аксенов — один из немногих «лужковских кадров», переживших своего бывшего шефа. Фото Антона Гердо (vm.ru)

Как супруга бывшего «семинского» человека, «незаметного, но вездесущего» обеднела в 100 раз

Помимо вышеупомянутых Тимофеева и Леонова, в стройдепартаментах трудятся еще восемь выходцев из татарстанских структур, включая самого Марата Хуснуллина (т. е., всего 10 татарстанцев из 44 чиновников). Однако Хуснуллина по доходам официально обогнали не только Тимофеев с Леоновым, но и Рафик Загрутдинов, первый замруководителя департамента строительства Москвы, задекларировавший 7,2 млн рублей (12-е место в рейтинге). Любопытно, что у его супруги внезапно прохудился кошелек: по итогам 2016 года она заработала 4,3 млн рублей, а в прошлом году — подозрительно мало, лишь 45,8 тыс. рублей. В собственности семьи чиновника две квартиры (на 124 кв. м, и 1/4 доли от 72,4 кв. м), приусадебный участок на 678 кв. м и два нежилых помещения на 250 кв. м. Машин нет.

Рафик Загрутдинов, закончив КГАСА, в 1990-х годах работал в «Региональном экспертном центре», затем в заповеднике «Казанский Кремль», где курировал строительство и реконструкцию объектов. В начале «нулевых» ушел работать в «контору» Алексея Семина — Комитет РТ делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению, дослужившись до первого зампредседателя. Как впоследствии заявлял Загрутдинов, он был свидетелем того, как Семин предложил схему передачи, якобы «неликвидной недвижимости» (в 2001 году три четверти выставленной на торги недвижимости компаний-банкротов не нашли покупателей), в управление профессионалам, что, как считают наблюдатели, послужило базой для семиновской бизнес-империи. Напомним, что между Семиным и Хуснуллиным уже тогда пробежала кошка: Хуснуллину не понравилась идея банкротства предприятий ЖКХ.

Хуснуллин смог переманить семинского человека к себе, но уже в 2006 году Загрутдинов попал в Минстрой РТ, став замминистра по инвестиционно-финансовой политике. В Москву он попал одновременно со своим шефом: сначала, в 2010 году, в департамент дорожно-мостового строительства города, а в 2011 году стал «правой рукой» Хуснуллина — первым замруководителя департамента строительства, курируя финуправление. Почти сразу же Загрутдинов вошел в состав совета директоров ряда ключевых московских компаний. В 2011—2012 годах он был членом совета директоров «Московского городского центра продажи недвижимости» (занимался инвестированием в недвижимость Москвы, осуществлением функций заказчика и оказанием услуг по реализации сделок с недвижимостью).

Ныне «Центр-Инвест» влился в «Управление экспериментальной застройки микрорайонов» (УЭЗ), которым управляет тоже выходец из Татарстана — Альберт Суниев, владеющий казанским автодилером Mercedes-Benz ООО «МБ-Ирбис» (19,9% — у председателя правления «Акибанка» Ильдара Галяутдинова) и компанией «Газспецпроект». Компанию, аффилированную с Суниевым, как и саму УЭЗ, обвиняли в «легком получении госзаказов».

В 2011 году Загрутдинов сел в кресло члена совета директоров «Мосинжпроект» — взамен ушедших в ноябре 2011 года из состава совета директоров Марата Хуснуллина и Владимира Швецова (бывшего министра дорожного хозяйства РТ, тогда замруководителя департамента строительства Москвы). «Мосинжпроект» был акционирован в 2010 году, Собянин собирался сделать на его базе крупную государственную инжиниринговую компанию. В 2013 году компания выиграла конкурс на строительство объектов внешней инфраструктуры «Сколково» и конкурс по «приведению главного стадиона чемпионата мира по футболу «Лужников» к стандартам FIFA». 100% акций компании принадлежат правительству Москвы, руководит ей Марс Газизуллин, эксзамминистра строительства РТ, куратор стройки стадиона «Казань Арена».

«Мосинжпроектом» руководит Марс Газизуллин, эксзамминистра строительства РТ, куратор стройки «Казань Арена». Фото moscowwalks.ru

Сегодня через «Монсинжпроект» проходят миллиарды рублей бюджетных средств: выручка в 2016 году составила 124,8 млрд рублей (на 50 млрд больше, чем в 2015 году) при чистой прибыли в 664 млн рублей. Из-за строительства московского метро в 2015 году компания оказалась в центре скандала: тогда был задержан руководитель «Мосинжпроекта» Андрей Архангельский. Его обвиняли в получении взятки в размере 5 млн рублей. Наконец, имя Загрутдинова можно было до 2012 года встретить в списке наблюдательного совета ЗАО «Моспромстрой», одной из ведущих строительных организаций Москвы (выручка в 2016 году — 20,8 млрд рублей), которая, однако, после успешного 2015 года (прибыль — 1,8 млрд рублей) показала убыток в размере 3,1 млрд рублей.

Под командой Хуснуллина некто начал шатать кресло — чиновнику предсказывают отставку

Марат Хуснуллин по размеру задекларированного дохода занимает лишь 14-ю строчку. Он заработал в 2017 году лишь 6,6 млн рублей (на 2% больше, чем в 2016). Совокупный доход Хуснуллиных составил 11 млн рублей. В собственности главного московского строителя по-прежнему три земельных участка на 2 тыс. кв. м, 1,5 квартиры (200,2 кв. м). На супругу записан Mercedes-Benz V-класс.

В марте этого года, в разгар президентских выборов, в ряде издания и телеграм-каналов появились «предсказания» и «экспертные рассуждения» о том, что Марата Хуснуллина ждет отставка. Хуснулину «шьют», во-первых, скандал с представителем грузинской диаспоры Михаилом Хубутия, совладельцем «Гостиного двора» (и бывшим деловым партнером Хуснуллина). Остроты скандалу добавил тот факт, что именно в «Гостином дворе» был размещен предвыборный штаб Владимира Путина.

Во-вторых, команде Хуснуллина «шьют» пресловутую программу реновации с бюджетом в 3,5 трлн рублей, якобы 1 трлн рублей в итоге «махинаций» осядет именно у Хуснуллина и его «татарстанских людей». Особенно недоброжелатели напирали на «национальный принцип»: в списки выгодополучателей «только одна славянская фамилия».

Команде Хуснуллина «шьют» пресловутую программу реновации с бюджетом в 3,5 трлн рублей. Фото Михаила Миронова

В-третьих, кресло под Хуснуллиным, будто бы, зашаталось в свете «сложностей федерального центра с Татарстаном». Цитата: «Основные его [Марата Хуснуллина] связи и партнеры из Казани, туда же рискуют утечь триллионные городские бюджеты. Нужна ли такая фигура в столице?». Действительно ли под Хуснуллиным шатается кресло вследствии недовольства им москвичами и федералами, или на это кресло просто начала претендовать другая влиятельная команда пока неясно. Если последнее, то команда претендентов не жалеет усилий: в конце марта в атаку пошел приближенный к властям РФ портал «Лайф», опубликовавший материал под громкоговорящим названием «Стройотряд» Хуснуллина. Как менеджеры из Татарстана брали Москву», в котором девятерым «хуснуллинским» выходцам из РТ (включая вышеупомянутых Загрутдинова и Швецова) приписывается получение «жирных» госконтрактов на десятки миллиардов рублей. Впрочем, информационные атаки на Марата Шакирзяновича происходят с заметной периодичностью, с момента его переезда в Москву.

Казанец Батайкин, не удовлетворишись тремя готовыми домами и недостроем, начал строить еще один

Чуть меньше Марата Хуснуллина заработал еще один выходец из Татарстана Павел Батайкин, замруководителя Департамента строительства города Москвы, задекларировавший 6,4 млн рублей (в 2016 году — 8 млн рублей). В прошлом году у Батайкина было 6 земельных участков общей площадью 8,6 тыс. кв. м. Четыре дома площадью 558,4 кв. м. Еще один дом только строится, площадь его составит 417,3 кв. м. Кроме того, две квартиры – на 151 и 28,3 кв. м. Тремя квартирами распоряжается супруга, общая их площадь — 260,7 кв. м. Официально у чиновника машины нет, зато на его супругу записаны Hyundai Solaris и Mercedes-Benz GLA 200. Спустя год Батайкин начал строительство еще одного дома, на 441 кв. м.

Напомним, Павел Батайкин с 2001 года работал в Минстрое РТ начальником отдела реформирования и инвестиций, с 2003 по 2004 год проработал первым замглавы Нурлата. Все эти годы будучи депутатом Казанской думы. С 2004 по 2009 год Батайкин — депутат Госсовета РТ. На Батайкина записано четыре предприятия, все ликвидированы: в том числе юридический центр «Батайкин и партнеры» и ООО «Песчаный остров» (добыча камня, песка, глины, ликвидировано в год переезда Батайкина в Москву). В свое время он был директором ОАО «Промышленные строительные материалы», которое, в конечном счете, было поглощено «Татстроем» (считавшимся близким Марату Хуснуллину).

До 2015 года Батайкин был членом совета директоров ОАО «Моспроект-3». В 2013 году НИИ гражданского строительства, благоустройства и городского дизайна «Моспроект-3» был акционирован, в 2014 году в него вошли ОАО МНИИТЭП и ОСО «Моспромпроект». Ныне это – 100%-я «дочка» департамента городского имущества города Москвы с выручкой в 1,6 млрд рублей по итогам 2016 года и прибылью в 122,8 млн рублей (в 2015 году выручка была гораздо выше — 7,6 млрд рублей). По меньшей мере до 2014 года Батайкин входил в совет директоров «Мосинжспецстроя». До 2014 года Батайкин сидел и в кресле члена совета директоров «Мосстройсертификации», небезызвестного АО «Мосинжпроект» (см. выше) и «Московского городского центра продажи недвижимости» (см. выше). В 2015 году Батайкина назначили спасать — в кресле члена совета директоров — карельское предприятие «Питкярантское карьероуправление» (госунитарное предприятие, принадлежащее департаменту имущества города Москвы), — на котором в настоящий момент введено внешнее управление.

В 2015 году Батайкина назначили спасать карельское предприятие «Питкярантское карьероуправление». Фото stolicaonego.ru

Неожиданные богатство или бедность роли не играют: супруги чиновников регулярно меняют авто

Светлана Валдавина, замруководителя департамента — руководитель контрактной службы, в прошлом году ставшая богатейшим выходцем из Татарстана в «свите Хуснуллина», в этом году заняла лишь 6-е место «среди своих» и 17-е место в общем рейтинге, задекларировав 6 млн рублей. А все потому, что ее супруг «обеднел» вдруг почти в 5 раз, его доход снизился с 7,5 млн рублей до 1,6 млн рублей. В собственности у Валдавиных две квартиры — 54,3 и 85 кв. м, земельный участок площадью 811 кв. м и дом площадью 201,5 кв. м. В 2017 году супруг приобрел себе Toyota Land Cruiser 150.

Валдавина до 2011 года работала зампредседателя конкурсной комиссии Главного инвестиционно-строительного управления РТ, замгендиректора ГУП РТ «Татлизинг» и начальником Государственной жилищной инспекции РТ. В Москве с 2011 по 2013 год она занимала должность замдиректора ГКУ «УКС», подведомственного департаменту строительства Москвы. Каких-либо аффлированных с Валдавиной компаний не значится.

Еще один «татарстанец в Москве», председатель Комитет государственного строительного надзора столицы РФ Олег Антосенко, задекларировал 5,1 млн рублей, на 1 млн рублей меньше, чем в прошлом году. Зато его супруга разбогатела почти на 2 млн рублей. В итоге совокупный доход Антосенко вырос с 6,3 млн до 7,1 млн рублей. В собственности у семьи Антосенко земельный участок площадью 1 300 кв. м, три квартиры (на 137 кв. м, 92,4 кв. м и 54 кв. м) и жилой дом на 100 кв. м. За год супруга Антосенко продала свой Mecedes GLK-220, купив BMW Х5 ХDRIVE250.

Во время своей работы на Дальнем Востоке Антосенко директорствовал в «Дальневосточной энергетической компании», входящей в «Русгидро». Фото stroi.mos.ru

Антосенко — бывший «приближенный» казанского мэра Камиля Исхакова, в конце 1990-х он был замглавы города Казани, руководителем строительного и проектно-архитектурного комплекса. В 2006 году его назначили первым заместителем полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДВФО). С 2009 по 2012 год Антосенко провел в государственном АО «Всероссийский выставочный центр», в 2013 году был, наконец, приглашен в Москву на должность первого заместителя председателя Мосгосстройнадзора. В 2014 году занял кресло председателя Комитета государственного строительного надзора города Москвы. Антосенко тоже имел отношение к работе «Татстроя» — его имя можно найти в числе членов совета директоров компании за 2001 год (тогда он занимал должность замглавы Казани). Во время своей работы на Дальнем Востоке будущий московский чиновник директорствовал в «Дальневосточной энергетической компании», входящей в «Русгидро».

Екатерина Храмова, тоже уроженка Казани (до того, как стать московским чиновником, 15 лет проработала в «Ак Барс» Банке), вице-председатель Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства, задекларировала за 2017 год 4,16 млн рублей, вместе с супругом она заработала 5,5 млн рублей (почти столько же, сколько и в 2016 году). У Храмовых три квартиры общей площадью почти 200 кв. м, дом на 52,7 кв. м. В гараже у чиновницы стоит Peugeot 307, у ее супруга два автомобиля Mitsubishi.

Бывший начальник отдела жилищной политики и регулирования процессов на рынке жилья в Министерстве строительства Татарстана Анастасия Пятова, ставшая в 2011 году заместителем председателя «Москомстройинвеста» (главой которого является Константин Тимофеев), заработала в 2017 году 3,3 млн рублей, вместе с мужем 6,8 млн рублей (в 2016 году — 6 млн рублей). У Пятовых две квартиры на 49,7 кв. м и 77,3 кв. м и земельный участок на 1 250 кв. м. На супруга Пятовой записан Mercedes-Benz GLA.

Наконец, меньше всех в структурах Марата Хуснуллина получает Андрей Сухов, первый зампредседателя Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы. Он задекларировал всего 3,2 млн рублей, с супругой — 5,5 млн рублей (в 2016 году — 5,3 млн рублей). У Суховых в собственности только две квартиры (61,5 кв. м и 75,1 кв. м). Попал Сухов в обойму Хуснуллина лишь в феврале 2016 года, с ним был заключен контракт на 5 лет. Ранее, в 2013 году, вместе с Хуснуллиным и Владимиром Швецовым, Сухов был членом совета директоров «Мосинжпроекта».

Доходы чиновников стройдепартаментов Москвы

№ по совместному доходу № по личному доходу ФИО ДОЛЖНОСТЬ ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2017 ГОДУ, РУБ. ДОХОД СУПРУГА/ГИ В 2017 ГОДУ, РУБ. 1 1 Тимофеев Константин Петрович Председатель Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства 45.799.309,00 668.000,00 2 2 Костин Сергей Васильевич Заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы 21.583.431,47 9.000.802,32 6 3 Леонов Валерий Владимирович Председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов 14.989.955,22 5 4 Аксенов Петр Николаевич Первый заместитель руководителя департамента строительства города Москвы 12.594.447,00 4.322.054,00 8 5 Караванова Надежда Петровна Заместитель руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы 11.509.332,00 9 6 Кузнецов Сергей Олегович Главный архитектор города Москвы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы 10.681.843,16 326.635,69 7 7 Ломакин Александр Николаевич Заместитель руководителя департамента строительства города Москвы 9.886.740,93 3.081.328,70 13 8 Аистов Виктор Федорович Заместитель руководителя департамента строительства города Москвы 9.038.431,28 381.014,33 12 9 Лёвкин Сергей Иванович Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы 8.831.895,00 1.078.996,00