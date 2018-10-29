«Коммунальные просчеты»: жители Татарстана платят за услуги ЖКХ на треть больше, чем 4 года назад

По итогам первых полугодий 2014—2018 годов большинство регионов России — должники

Фото: Роман Хасаев

По данным аналитической службы «Реального времени», в первом полугодии этого года россиянам было начислено жилищно-коммунальных платежей на сумму 1,37 трлн рублей — на 5,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Впервые с 2015 года рост платежей составил гораздо меньше обычных 9-10 процентов — с другой стороны, за 4 года объем платежей вырос на 40 процентов: в первом полугодии 2018 года россиянам было начислено на 400 млрд рублей больше, чем в первом полугодии 2014-го (отметим также — докризисном!). Добавим, что в силу падения рубля и экономического кризиса покупательная способность населения за эти 4 года, разумеется, не выросла, а, напротив, сократилась. Все это привело к тому, что давление коммунальных платежей на кошелек стало ощутимо сильнее. Отсюда прискорбный факт: большинство россиян все эти 4 года по-прежнему в долгах перед коммунальщиками — за исключением нескольких регионов, которые не только оплатили коммунальные услуги, но переплатили за них (как, например, Татарстан).

Жители Татарстана стали платить за коммунальные услуги на треть больше, чем 4 года назад

Татарстан по объему начисленных платежей за ЖКХ входит в топ-10 регионов РФ — жителям РТ в первом полугодии 2018 года уже начислено 35,6 млрд рублей, это на 32,14% (или на 8,6 млрд рублей) больше, чем за тот же период 4 года назад. Почти столько же было начислено жителям Нижегородской, Ростовской и Челябинской областей. По 42—45 млрд рублей было начислено жителям Тюменской области, Краснодарского края и Свердловской области — одним из самых густонаселенных субъектов РФ. Почти 70 млрд рублей начислили питерцам, 122,6 млрд — жителям Московской области, 152 млрд — москвичам.

Начисление жилищно-коммунальных платежей населению России, за 1 полугодие, тыс.руб.

2018 2017 2016 2015 2014 Россия 1,379,061,636.4 1,303,717,076.9 1,180,538,991.4 1,078,727,556 986,482,698.9 г. Москва 151,949,805.8 140,680,916.5 116,472,801.8 98,567,595.9 89,870,557.2 Московская область 122,618,226.7 116,762,678.4 95,278,999.4 92,667,467.3 89,700,409.7 Город Санкт-Петербург город федерального значения 68,197,580.8 66,685,906.4 59,036,590.7 50,900,793.1 48,020,513.5 Свердловская область 45,733,034.7 43,488,039.4 40,499,031.6 36,688,628 33,080,642.8 Краснодарский край 42,576,834.7 40,315,249.9 36,443,263.6 33,165,802.6 29,303,163 Тюменская область 42,184,996.3 40,271,478.6 37,228,780.9 32,089,880.5 29,674,166.2 Нижегородская область 35,652,267.4 34,693,152.3 31,482,690.5 28,278,434.9 26,609,837.7 Республика Татарстан (Татарстан) 35,624,933.2 33,462,231.3 30,038,921.5 28,267,085.2 26,958,653.2

Интересно сравнить это с разницей в численности населения. Согласно официальным данным, в Москве проживают 12,5 млн человек — однако, по словам мэра Сергея Собянина, сказанным в 2016 году, в действительности москвичей — 25 млн человек. Если учесть, что начислено им в 4,2 раза больше, чем жителям Татарстана, официально зарегистрированных в столице РФ должно быть не более 16 млн человек, то получается, что почти 10 млн человек живут в Москве на правах «нелегалов». Впрочем, объем начисленных платежей далеко не всегда коррелирует с численностью населения: так, в более населенном, чем Татарстан, Башкортостане — жителям было начислено почти на 8 млрд рублей меньше.

Выше всего платежи выросли в далеко не самых богатых регионах. Так, в до сих пор дотируемом Севастополе рост платежей составил 23% (в прошлом году они выросли на 75%). Следом идут Ингушетия (19%), Иркутская (19%) и Брянская области (15,3%), Чечня (12,5%) и Калмыкия (11,6%). В Чечне, регионе с одной из слабейших экономик в РФ, объем платежей вырос за 4 года в полтора раза: если в первом полугодии 2014 года чеченцам было начислено 3,3 млрд рублей, то в этом году — уже 5 млрд рублей. Забегая вперед, отметим, что жители Чечни — одни из самых злостных неплательщиков за коммунальные услуги.

Татарстан по объему начисленных платежей за ЖКХ входит в топ-10 регионов РФ – жителям РТ в первом полугодии 2018 года уже начислено 35,6 млрд рублей, это на треть больше, чем за тот же период 4 года назад. Фото Дениса Гордийко / kzn.ru



Небогатым соседям Татарстана за тот же период стали начислять за тот же срок в 1,5 раза больше

Если говорить о росте «пятилетки», то среди регионов, население которых по-настоящему могло почувствовать увеличение «груза» платежей за ЖКХ с 2014 года, Тюменская область (объем платежей здесь вырос почти в два раза, или на 6,3 млрд рублей), Москва (рост в 1,7 раза, или на 62 млрд рублей), Псковская область (1,65 раза), Калининградская область (1,5 раза) и та же Чечня. В отдельных случаях рост объема платежей может свидетельствовать о росте населения региона. Бросается в глаза резкий рост платежей в Москве: в первом полугодии 2014 года москвичам было начислено 90 млрд рублей, 4 года спустя — уже 152 млрд. Очевидно, рост этот обеспечен притоком мигрантов в столицу со всех регионов РФ.

Однако интересно, что увеличение объема коммунальных платежей, опять же, не всегда коррелирует с экономическим благополучием. Если говорить о ПФО, сразу три его региона — помимо относительно благополучного Башкортостана — это также слаборазвитые Марий Эл и Кировская область. Они входят в топ-15 регионов с наибольшим ростом начисленных платежей с 2014 года: у соседей Татарстана они выросли почти в полтора раза.

Полугодовые долги россиян за коммунальные платежи стабильно превышают 60 млрд рублей

Впрочем, начисленные платежи еще не значит оплаченные. Из платежек на 1,379 трлн рублей было оплачено лишь 1,3 трлн. «Просрочка» по России составила 64,6 млрд рублей — почти 5%. Много это или мало? 64,6 млрд рублей — это больше объема начисленных коммунальных платежей жителям Татарстана и Красноярского края, вместе взятых. Отметим также, что неплательщиков в последние — кризисные годы — всегда было немало. И в 2015—2016 годы долги даже росли, но в прошлом году их объем снизился — лишь для того, чтобы вновь поползти вверх в этом году. Так, «просрочка» в первом полугодии 2014 года составляла 63,4 млрд рублей, в 2015-м — 71,7 млрд, в 2016-м — 71,8 млрд, в 2017-м — 62,2 млрд. И вряд ли все это можно объяснить тем, что люди не успели оплатить, потому что были в отпусках.

Фактическая оплата населением России жилищно-коммунальных услуг, 1 полугодие, тыс.руб.

2018 2017 2016 2015 2014 Россия 1,314,422,817.8 1,241,533,625.3 1,108,656,748.6 1,007,039,878.3 923,040,627.9 г.Москва 140,056,085.7 132,013,665.9 105,244,361.1 94,646,085.7 84,341,083 Московская область 116,098,289.6 111,188,963.7 90,218,471 88,508,738.3 85,807,542.5 г.Санкт-Петербург 70,872,780.7 65,502,336.2 57,360,404.9 49,825,115.4 41,007,436 Свердловская область 43,523,599.3 41,511,611.9 37,515,220.6 33,747,254.3 30,975,943.3 Краснодарский край 42,515,093.5 40,834,721.2 36,608,952.5 33,166,177.4 30,345,638.4 Тюменская область 40,476,628 38,413,014.5 35,209,021.7 29,728,649.8 28,313,864.4 Республика Татарстан (Татарстан) 36,009,711.7 33,259,701.7 31,142,055.6 28,479,093.7 26,502,423.9 Нижегородская область 34,458,734.3 33,252,225.2 29,961,442.6 26,192,610 24,804,730

Жители Татарстана стали оплачивать услуги ЖКХ на 35,8% (или на 9,5 млрд рублей) больше — в первом полугодии 2018 года они оплатили их на 36 млрд рублей, четырьмя годами ранее — на 26,5 млрд. Отметим, что РТ входит в число 10 регионов РФ (занимая 8-е место), которые не просто платят все и вовремя, но еще и переплачивают. Но если жители Татарстана платят на 1% (или на 384,7 млн рублей) больше, чем им начисляют, то жители Питера переплачивают на 4%, Костромской и Воронежской области — на 3-4%. Заметим, что переплата, опять же, никак не коррелирует с благополучием того или иного региона. Так, жители Марий Эл и Приморского края оплачивают платежи в полном объеме (100%), как и богатый Краснодарский край.

Больше всего неплательщиков было в кризисные 2015—2016 годы, но и сегодня большинство регионов — должники

Но Татарстан был в числе «передовиков» не всегда. Жители РТ переплачивали в 2015 и 2016 годах году (212 млн и 1,1 млрд рублей соответственно), в докризисном 2014-м была просрочка — 456,2 млн рублей, как и в 2017 году — 202,5 млн рублей. В 2018 году по долгам за коммунальные услуги полностью рассчитались или даже переплатили за них жители только 13 регионов РФ, в 2017 году — 14 регионов. В тяжелый кризисный 2016 год таковых было всего 8, в 2015-м — субъектов-недолжников было 7. В докризисный 2014 год — 10 регионов.

Таким образом, можно оценить влияние экономического кризиса на платежеспособность россиян того или иного региона. Очевидно, что кризис совсем не закончился, а платежеспособность населения почти всех регионов оставляет желать лучшего. Отсюда попытка властей сдержать рост коммунальных платежей (который, напомним, составил чуть более 5%, а не 9-10%, как в прошлые годы), которая пока не очень помогает — даже в очень благополучных регионах. Так, москвичи, питерцы и жители Московской области стабильно все эти годы (включая 2018-й) недоплачивают. В Москве объем неплатежей составил 8%, как, например, и в Карачаево-Черкесии или Томской области — регионах, совсем не сравнимых по благополучию со столичными. Объем неплатежей жителей развитой Ленинградской области составил 10%, как и в Тыве или, например, на Чукотке.

Жители Татарстана переплачивали в 2015 и 2016 годах году (212 млн и 1,1 млрд рублей соответственно). В докризисном 2014-м была просрочка — 456,2 млн рублей, как и в 2017 году — 202,5 млн рублей. Фото Максима Платонова

По итогам первого полугодия 2018 года в ПФО оказалось неоплачено 3% платежек. Это, можно сказать, самый «честный» округ России, у остальных дела хуже. И хуже всех — у регионов Северно-Кавказского федерального округа: так, просрочка в Ингушетии составила аж 65%, в Дагестане не выплачена почти половина коммунальных долгов, в Кабардино-Балкарии оплатили лишь 70% начисленного, в Чечне — 72%.