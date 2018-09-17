«Такое ощущение, что это оккупанты-временщики»: исторический центр Саратова пора спасать

Он превращается в руины

Количество зданий в Саратове, представляющих культурную ценность и нуждающихся в помощи, зашкаливает. В лучшем случае их консервируют до лучших времен. В то время как общественники полагают, что уже пора подавать сигнал «SOS», — в борьбе со строительным вандализмом «сдано слишком много позиций». В проблеме разбиралась корреспондент «Реального времени».

Уведомление на двери обветшалого двухэтажного дома №3 на улице Соборной в Саратове появилось еще в начале мая нынешнего года. В этом объявлении администрация Волжского района города извещала жильцов о том, что из-за трещины на фасаде здания нахождение в нем опасно для их жизни и здоровья. Гражданам предлагают временно разместиться в гостинице неподалеку или у родственников «до момента определения возможного проживания в доме специализированной организацией». Пошел уже пятый месяц, а люди до сих пор не знают, что будет с их жильем.

Вот так, в ожидании приговора, центр Саратова и теряет свое лицо: красоту и историю некогда уютного провинциального и вместе с тем прогрессивного города, который прославляли люди науки и искусства, инженеры, промышленники, политики.

В ожидании приговора, центр Саратова теряет свое лицо



Соборная, 3: снести нельзя отремонтировать

Фотографией дома на Соборной поделился в соцсети житель Казани, находившийся в Саратове проездом, рассмотревший былую красоту здания и поразившийся отношением местной власти к культурному наследию. Дом с внешней стороны улицы — будто чудесный теремок с башенками и затейливыми архитектурными элементами. Говорят, еще были у него кованые кружевные балконы. Теремок, правда, словно из сказки о Спящей красавице — забытый всеми лет на сто и потому пребывающий в запущенном состоянии. Чем дальше — тем страшнее. В проеме арки и во дворе открывается совсем неприглядное зрелище: огромные трещины избороздили перекошенные стены, которые подпирают деревянные столбы. Дом сыпется.

В этом здании жили родители Маргариты Лазаренко. Здесь в 1948 году родилась она сама, а позже родились и ее дети. После прихода комиссии в мае этого года в доме сразу отключили газ. Из 13 семей съехали только две. Маргарита Николаевна проводит экскурсию по коридорам, этажам, брошенным квартирам. Из-под «лохмотьев» сквозит былое изящество старины: толстые кирпичные стены, лепнина, массивные темные двери — время их ничуть не тронуло. И все это уродуют стяжки и бревна-распорки. В квартире №3 Маргариты Лазаренко в дождливую погоду протекают потолки, зимой в трубах замерзает вода. В довершение ко всему ванна упала в подвал. В 2012 году квартиру пенсионерки комиссия признала аварийной.

— В администрации района у меня спросили, почему сразу не подала документы в суд. Говорят, три года назад уже получила бы другую квартиру, — рассказывает Маргарита Николаевна. – Я ответила, что мне не надо другой квартиры. Сделайте мне полы, и я буду здесь жить. Ведь переселить могут далеко отсюда — от Волги, в новостройку.

После прихода комиссии в мае этого года в доме сразу отключили газ. Из 13 семей съехали только две



Но весной этого года рабочие сняли пол в кухне Маргариты Лазаренко (где раньше стояла и ванна), чтобы у нее не было возможности пользоваться самой опасной частью дома. Мыться пенсионерка ходила к подруге, которая вскоре умерла, а потом — в опустевшую и тоже аварийную квартиру съехавших соседей. Готовит на электрической плитке, как и другие жильцы. Что будет делать без отопления зимой, пока не знает. Все-таки подала документы в суд в надежде получить квартиру поблизости, пусть и старую. Обращение на имя губернатора женщина тоже написала. По ее словам, какие-то люди предлагали жильцам собрать 60 тысяч рублей за то, чтобы здание признали аварийным. Да кто только не шатается по истерзанному временем и всеобщим безразличием дому! Наркоманы и бродяги тоже заглядывают.

В администрации Волжского района Саратова нас проинформировали, что многоквартирный дом 1890-х годов постройки по адресу: ул. Соборная, 3, является выявленным объектом культурного наследия. В здании деформировался участок несущей стены, образовалась сквозная трещина, частично разрушилась кирпичная кладка. Прогнулась составная металлическая балка в месте проезда во двор, деформировались арочные своды. Аварийные участки здания грозят непредсказуемым обрушением наружной стены и междуэтажных перекрытий в месте квартиры №3.

Из городского бюджета выделили деньги на проведение неотложных работ. Специализированная организация установила временные крепления покосившихся стен. Ранее жильцы не обращались в администрацию района по вопросу признания дома аварийным, в связи с этим до сих пор строение было включено в программу капремонта зданий в Саратовской области. Теперь администрация района готовит документы для признания дома аварийным.

Администрация района готовит документы для признания дома аварийным



«Какая ценность в деревянных домах, обложенных в полкирпича, с дешевой лепниной?!»

Вновь выявленные объекты культурного наследия — это еще не памятники архитектуры, но они находятся в зоне ответственности Управления по охране культурного наследия Саратовской области. Многие дома исторического центра Саратова, оставшиеся без внимания в 1990-е годы, вдруг оказались в этом списке. Во всем регионе таких выявленных объектов около 5 тысяч. Областное управление проводит экспертизу по включению в Единый государственный реестр объектов, обладающих признаками культурного наследия. В состав экспертной комиссии входят историки, деятели культуры, строители, общественники из разных уголков России. Так что судьба дома №3 на Соборной — в руках специалистов экспертизы. Но поскольку деятельность эта затратная, то работа, хотя и постоянная, продвигается очень медленно. По информации управления, в Едином государственном реестре объектов культурного наследия числится 484 памятника архитектуры Саратова, большая часть из них регионального значения. А выявленных объектов на территории города, которые ожидают своей экспертизы, — еще 550!

Депутат городской думы Александр Исаев, входящий в состав бюджетно-финансовой комиссии и комиссии по градостроительству, ЖКХ, архитектуре и земельным ресурсам, руководит научно-проектной производственной фирмой «Строй-реставрация» и хорошо знаком с состоянием зданий исторического центра.

— В Саратове много достойных зданий: музей Радищева, консерватория, филармония, гостиница «Москва», театр оперы и балета. Это реальные памятники архитектуры с каменными стенами метровой толщины. Они не изменяются со временем. Обследовать и сохранять дальше надо 300—400 зданий в городе на Московской, проспекте Кирова — и то не все. Надо разбираться, — говорит Александр Анатольевич. — Улица Кутякова с одноэтажными сараями — памятник?! Какая историческая и эстетическая ценность в деревянных зданиях, обложенных в полкирпича, с дешевой лепниной?! Их строили купцы, у которых не хватало денег. Памятников не должно быть много, к тому же деревянную рухлядь губят пожары.

«Улица Кутякова с одноэтажными сараями — памятник?! Какая историческая и эстетическая ценность в деревянных зданиях, обложенных в полкирпича, с дешевой лепниной?!», — вопрошает Александр Исаев



Исторический центр проигрывает борьбу

Но что получит город взамен старых зданий? Ветхое строение, пусть не имеющее культурной ценности, выдергивают из ансамбля исторического центра и возводят на этом месте современную высотку, нелепо громоздящуюся над малоэтажным кварталом. Таких примеров в последнее время в Саратове все больше.

— Это новое строительство приводит к тому, что у нас меняется уровень и направление грунтовых вод, родников и малых рек, — объясняет краевед, депутат областной думы Алексей Наумов. — Ужасные провалы асфальта на дорогах как раз являются маркерами глобальных проблем города. Кирпичная кладка впитывает воду, цокольные этажи отсыревают. Памятники архитектуры в этих меняющихся условиях просто разрывает.

Но в Европе дома веками стоят на воде или вблизи нее и ничего им не делается. Оказывается, там не вмешиваются в подземные воды. Депутат подчеркивает, что ценность состоит не только в памятнике архитектуры, но и в той среде, где он находится. В 2016 году наконец-то вышел революционный федеральный закон №95-ФЗ об охранных зонах вокруг объектов культурного наследия. Теперь запрещено строительство без соответствующей экспертизы в пределах 100—250 метров от внешних границ памятника архитектуры. Правда, работа по отведению зон для каждого здания, как и экспертиза по включению в реестр, не менее кропотлива и требует финансирования. Над этим областное управление тоже работает.

В Саратове предпринимаются отдельные попытки выстроить дома по проектам прошлых веков. Единственное здание, которое полностью восстановили в прежних формах — дом-музей художника Павла Кузнецова. Но над ним работало музейное сообщество, профессиональные реставраторы. Краевед Наумов полагает, что подобные идеи должны вырастать в масштабные конкурсы и утверждаться общественностью.

Единственное здание, которое полностью восстановили в прежних формах — дом-музей художника Павла Кузнецова. Фото gtrk-saratov.ru



— Вопрос в том, нужно ли это горожанам, — продолжает он. — Разруха не только в зданиях, она — в головах. Все начинается с воспитания человека, понимания культурных кодов, которые мы, градозащитники, общественники, пытаемся сохранить. Мы упустили время лет 20—30 назад, когда начался дикий капитализм и массовая застройка. К девальвации наследия привело равнодушие граждан, советская и постсоветская эпоха уничтожила много русского, национального, включая свою архитектурную школу. У нас нет сейчас личностей, соразмерных Шехтелю, Щусеву, Шухову. В зданиях исторического центра в основном живут люмпены, либо люди, у которых нет возможности и желания восстанавливать свое жилье. Они даже могут вредить зданию, чтобы их, наконец, расселили. Неразумная стратегия использования городской территории позволила строительство многоэтажных домов, офисных помещений в историческом центре. Покупать квартиры, арендовать офисы в новых многоэтажках гораздо дешевле, чем реставрировать памятники архитектуры. В центре города много огромных пустующих старых зданий. Дом Яхимовича, в котором недавно был пожар; рядом шикарная усадьба Александровского, начало XIX века, классицизм; бывшая Мариинская гимназия на углу Горького и Советской. А они могли бы стать элитным жильем, например, как в Европе или Санкт-Петербурге. Представьте, ухоженные частные усадьбы со своей придомовой территорией. У нас же элитное жилье «уходит» за город, в направлении Кумысной поляны, Усть-Курдюма. В новом районе Юбилейный зачатки транспортного коллапса. Неконтролируемый градостроительный процесс приводит к тому, что город, в котором наследие не конвертируемо, а денег на его восстановление нет, становится неудобным для жизни. Сдано очень много позиций в борьбе против строительного вандализма, — с сожалением заключает Алексей Викторович. — Будут спасать отдельные памятники, создавать видимость, что у нас охраняется наследие. Хочу оказаться неправым, но трудно поверить, что Саратов выстоит в этой борьбе в наших социально-экономических условиях.

В Доме Яхимовича недавно был пожар

Не всем домам повезло с хозяевами

Управление по охране объектов культурного наследия появилось лишь в конце 2015 года. По словам его начальника Владимира Мухина, за этот короткий период ни один памятник архитектуры утрачен не был. Большая часть потерь произошла в 1990-х — начале 2000-х годов. Мониторинг 2012 года подтвердил, что снос в 2008 году особняка начала XX века, дома №80 на ул. Рахова, стал одной из последних заметных потерь. Тогда областной Комитет по охране памятников обращался в правоохранительные органы. Следствие не установило виновных в преступлении.

В то же время первый директор дома-музея Павла Кузнецова Игорь Сорокин приводит достаточно свежий пример, как в июне 2015 года (правда, накануне создания нового регионального ведомства) в одночасье снесли три строения на Московской без заключения каких-либо комиссий. В одном из зданий вырос Иван Яковлевич Славин, человек, положивший все силы на процветание Саратова.

— Радищевский музей, городская больница и родильный дом, 2-я мужская гимназия, университет, третья в России консерватория, Высшие сельскохозяйственные курсы, Учительский институт, — перечисляет Игорь Сорокин список заслуг Славина за четыре десятилетия активной думской деятельности. — А также трамвай, электрическое освещение, система канализации, асфальтирование города и Крытый рынок. Его дом просто стерли с лица земли.

По крайней мере, сейчас у нового областного управления больше юридических полномочий для охраны объектов культурного наследия, особенно с отведением охранных зон. В случае чего есть с кого спросить. Полсотни выявленных городских объектов теперь не так просто снести, но им еще предстоит доказать свою ценность, неизвестно, сколько уйдет на это времени. Печальный опыт показывает, что дата их реанимации не приблизится и тогда, когда им присвоят статус памятников архитектуры. Не завидна участь признанных объектов культурного наследия, которые законсервировали.

Сейчас у нового областного управления больше юридических полномочий для охраны объектов культурного наследия, особенно с отведением охранных зон

В узком промежутке между стенами нового в 20 с лишним этажей здания и многострадального дома Яхимовича на Советской установлена металлическая конструкция, чтобы поддержать «старичка» — этакое кощунство от застройщика многоэтажки по отношению к памятнику архитектуры, который буквально прошел огонь и воду. Внешнего оживления на площадке знаменитого здания с кариатидами пока не наблюдается. Его реставрацией должно заняться АИЖК. По информации министерства строительства и ЖКХ области, нежилые помещения дома №3/5 (корпус 4) по ул. Советской находятся в оперативном управлении областной «Единой дирекции капитального строительства». Специалисты выполнили обследование трех зданий объекта, инженерные изыскания (геология, геодезия), проект противоаварийных мероприятий. Обещают, что после согласования всех условий начнутся восстановительные работы памятника.

Дом П.Н. Соколова 1914 года постройки — объект культурного наследия регионального значения на Советской, 57, был расселен. Сотрудники прокуратуры выяснили, что в особняке эпохи неоклассицизма прошли ремонтно-реставрационные работы, не соответствующие проектной документации. В результате здание стало аварийным и может обрушиться в любой момент. В августе этого года Генпрокуратура РФ проинформировала, что по факту повреждения объекта полиция возбудила уголовное дело, ч. 1 ст. 243 УК РФ (повреждение объектов культурного наследия).

Детективная история никому не нужной школы №99 по адресу: ул. Университетская, 44 (городское училище, 1914 г.), так и осталась не расследованной. В 2005 году объект культурного наследия регионального значения был признан аварийным. В 2011 году было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, связанное с утерей сметной документации о выполнении ремонта в здании на 121 млн руб., и по факту хищения стройматериалов на 2,5 млн руб. По последним оценкам, реконструкция школы требует более 300 млн руб.

И все-таки есть в Саратове старинные дома, которым повезло с собственниками. По данным областного управления по охране объектов культурного наследия, за 8 месяцев этого года ведомство выдало 22 разрешения на производство работ в зданиях — памятниках архитектуры. Среди них отделение Центробанка на Советской, 2 (дом заседаний городского комитета РСДРП в 1905 г.); медицинский колледж на ул. Чернышевского, 151/ул. Радищева, 2 (Фельдшерская школа 1899 года постройки по проекту архитектора Алексея Салько). Прекрасны и ухожены бальнеологическая лечебница на Большой Затонской, 3 (назначение здания сохранилось); корпус Поволжского института управления РАНХиГС на Московской, 164 (здание казарм Балашовского резервного батальона 1898 года постройки по проекту Салько).

Есть в Саратове старинные дома, которым повезло с собственниками

Как сохранить то, что еще имеем

— В поддерживающем ремонте нуждаются почти все объекты культурного наследия, — рассказывает Владимир Мухин. — В соответствии с законом №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия народов РФ» управление может только убеждать и призывать собственников памятников или пользователей, которым собственники делегируют обязанности, ухаживать за жильем. Для того, чтобы привлечь саратовцев к восстановлению объектов, в прошлом году в регионе разработали и утвердили программу «Аренда за рубль». Мы предлагаем представителям бизнеса арендовать пустующий памятник архитектуры на длительный срок (49 лет) за рубль в год при условии, что арендатор отреставрирует здание.

Не сдается в борьбе за исторический центр Саратова председатель комиссии по культуре, туризму и сохранению историко-культурного наследия Общественной палаты Саратовской области Всеволод Хаценко:

— На заседаниях мы поднимаем вопросы проведения экспертиз для вновь выявленных объектов. В прошлом году были восстановлены фасады нескольких памятников архитектуры на Московской. Но у нас еще много зданий на улицах всего исторического центра, которым требуется экспертиза и дальнейшая реставрация. Важный аспект в восстановлении памятников архитектуры — популяризация историко-культурного наследия. Мы сотрудничаем с энтузиастами общественных организаций, они проводят экскурсии по центру города, в том числе и по зданиям, которые не эксплуатируются, которым нужна срочная помощь. Еще совсем недавно у десятка творческих объединений не было крыши над головой. При активном содействии Общественной палаты Саратовской области Министерство инвестиционной политики и имущественных отношений региона передало большой команде художников, мастеров декоративно-прикладного искусства, историков здание по адресу: ул. Кутякова, 18. Они проводят субботники, обживая свой дом.

Председатель комиссии Общественной палаты сообщил, что в этом году восемь из 550 вновь выявленных объектов Саратова станут памятниками архитектуры. Среди них склады Рейнеке, где разместился филиал Государственного центра современного искусства; здание казарм Деконского на Ильинской площади, которое предполагается сдать в «аренду за рубль» и общественно-культурный центр на Кутякова, 18. Включение здания в реестр памятников архитектуры в свою очередь позволит ему войти в программу восстановления. Но прежде чем приступить к ремонту, необходимо провести экспертизу и разработку проектно-сметной документации. На это требуется колоссальная сумма, непосильная для творческой молодежи. Поэтому ее представители ищут меценатов.

— Люди, неравнодушные к прошлому и будущему Саратова, помогают приводить в порядок дома, набирает силу «Том Сойер Фест», — продолжает Хаценко. — Но, безусловно, необходимо привлечение финансов. Мы стараемся индивидуально рассматривать каждое обращение, связанное со зданиями исторического центра. Если нет средств в данный момент, надо консервировать строения, чтобы искать меценатов, проводить народный сбор денег, обращаться в федеральные структуры — в любом случае оставлять зданиям шанс на новую жизнь. Предприниматели, которые возродят объекты культурного наследия, впишут свои имена в историю Саратова. Сохранение лица города поможет привлекать инвестиции в индустрию туризма.

В поддерживающем ремонте нуждаются почти все объекты культурного наследия, — рассказывает Владимир Мухин

Бывший директор дома-музея Павла Кузнецова Игорь Сорокин и его единомышленники защитили в Саратове от сноса дом художника Гектора Баракки по адресу: ул. Соляная, 30. Теперь они пытаются выкупить здание у города, чтобы его отреставрировать и превратить в российско-итальянский культурный центр. Эта работа, по словам Сорокина, своего рода рефлексия-продолжение проекта «Саратовская крепость: рассредоточенный музей истории города», задача которого — превратить территорию первоначального Саратова (она занимает 44 квартала) в особо ценимое и оберегаемое горожанами пространство. Этот проект — победитель XII конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» благотворительного фонда Владимира Потанина. Предыдущий потанинский проект «Атлас рима: руководство саратовскому водохлебу» Игорь Сорокин осуществил в 2012—2014 годах на базе областного музея краеведения. Проект, по сути, подвел базу для высвобождения 14 загубленных малых рек и ручьев, протекающих по Саратову. В случае его воплощения чистейшая родниковая вода, которую раздает по склонам саратовских гор гигантский фильтр Кумыснополянского леса, станет более доступна для горожан — в областном центре появится возможность соорудить маленькие набережные, водопады, фонтаны, облагородить пруды, разбить новые парки. Если выпустить на волю затоптанные реки, уйдет проблема подтопленных фундаментов, трещин, плесени и болезней. Прежде чем вкладывать деньги в дороги, нужно разобраться с силой, которая их размывает, считает Игорь Сорокин. По мнению музейщика, у Саратова в связи со строительством нового аэропорта в Сабуровке открывается уникальная возможность заложить на Соколовой горе, на месте прежнего, суперсовременный центр города. Это позволит сохранить историческую часть города и развивать ее как рекреационную зону и туристический центр.

— Необходимо выделять и сохранять городские ансамбли, заботиться именно о комплексах архитектурных сооружений, — уверен Сорокин. — Это касается архитектуры и эпохи классицизма, и второй половины XIX века — поры, когда в архитектуре царствовала эклектика и модерн. Все разговоры о необходимости сокращения количества памятников культурного наследия рождаются от отсутствия четкой стратегии развития. Если мы хотим, чтобы к нам приезжали туристы, а об этом все время говорится и говорится, мы должны иметь стратегию максимального сохранения наследия! Главный для нас механизм сейчас: не навреди — не уничтожь. Если нет ресурса, законсервируй. Оставь до лучших времен или владельцев. Надо, если у города нет сил на спасение своих памятников, выносить эту проблему на широкое обозрение — кричать SOS всему миру, искать заинтересованных владельцев, передавать на выгодных условиях, содействовать сохранению! Саратову в последние десятилетия катастрофически не везет. Чиновники, управляющие им, мало интересуются историей города, а уж о любви к старине нет и речи. Сломать, освоить и построить — вот единственная стратегия. Отселить где повыгоднее — построить что попроще. Такое ощущение, что это настоящие оккупанты — временщики. Они хорошо окопались и отладили свою разрушительную работу: слабых система поглощает, сильных выплевывает. Однако я не теряю надежды, что город выстоит — должна же эта черная полоса, наконец, пройти! Все, что мы можем сейчас — делать свои музейные проекты, объяснять, учить. И мечтать о прекрасном будущем изо всех сил.

А тем временем количество законсервированных зданий в очереди на экспертизу и восстановление в Саратове только растет.

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