Премьер-министр РТ подписал постановление о переводе земель в Осиново под МСЗ

Земельный участок сельхозназначения в Осиново, на котором планируют построить мусоросжигательный завод (МСЗ), переведен в категорию земель промышленности и иного специального назначения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

В документе от 10 августа уточняется, что площадь земельного участка составляет 11,3064 гектара.

Управлению Росреестра по Республике Татарстан предлагается внести соответствующие изменения в единый государственный реестр недвижимости.

Напомним, что в конце июля депутаты Осиновского сельского поселения приняли решение внести изменения в карту градостроительного зонирования. Земля, где планируется строительство МСЗ, была переведена из сельскохозяйственной зоны в промышленную. Противники строительства завода подали коллективный иск в суд.