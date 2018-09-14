Рустам Минниханов: «Есть желание за счет регионов-доноров подправить ситуацию у себя»
Президент Татарстана опасается перераспределения доходов и обещает непростой год
Кабмин Татарстана сегодня обсудил бюджет на 2019 год. Предполагается принять его с дефицитом в 4 млрд рублей. Доклады начинали с позитивной информации о том, что, несмотря на санкции, экономика растет, но чем дальше, тем страшнее становилось — по итогам первого полугодия этого года 26% предприятий Татарстана показали убыток, ряд законодательных решений по налогам на движимое имущество и акцизам ухудшили доходную базу республиканского бюджета, а регионы-доноры оказались не в лучшей ситуации. Подробности в материале «Реального времени».
По итогам первого полугодия этого года 26% предприятий Татарстана оказались убыточными
— Несмотря на напряженность в геополитике, торговле и санкции, в Татарстане, как и в России в целом, отмечается экономический рост, — начал с оптимистичной ноты заседание по вопросу формирования бюджета на 2019-й, 2020-й и 2021 год премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и тут же оговорился, что рост недостаточный и нужно искать новые точки роста и усилить конкурентоспособность предприятий.
— Несмотря на внешние негативные факторы, в России сохраняются тенденции роста экономической активности, — продолжил в позитивном ключе заместитель министра экономики Татарстана Олег Пелевин.
Но как выяснилось из его доклада, радоваться особенно нечему. Перечислив достижения и планы на будущее основных предприятий республики, Пелевин отметил, что все же по итогам первого полугодия этого года 26% предприятий Татарстана оказались убыточными.
— Наблюдается снижение прибыли в обрабатывающем производстве, сельском хозяйстве, строительстве и торговле. В отдельных видах экономической деятельности наблюдается ухудшение финансовых результатов в условиях роста объема инвестиций в основной капитал, но это нормально, инвестиции приведут к росту финансовых результатов в будущем. В ряде отраслей отмечается ухудшение финансовых результатов на фоне сокращения объема инвестиций, — уточнил Пелевин.
Рост промышленного производства замедлился, что спикер связал с пролонгацией соглашения ОПЕК по ограничению добычи нефти, снижением оптовой торговли и строительства, которые формируют около 18% экономики Татарстана. Эффективным инструментом привлечения инвестиций он назвал создание ТОСЭР, к имеющимся на данный момент в Татарстане может добавиться ТОСЭР в Менделеевске.
Дефицит бюджета составит 4,1 млрд рублей
Бюджет на 2019 год сверстан исходя из того, что нефть будет стоить 63,4 доллара за баррель, а доллар — 63,2 рубля, с учетом его роста до 68 рублей в 2024 году.
Основной источник дохода бюджета Татарстана — налоги на прибыль и имущество, напомнил министр финансов Радик Гайзатуллин и обратил внимание на то, что приближается IV квартал — время уплаты налогов.
За 8 месяцев этого года в консолидированный бюджет республики мобилизовано налоговых и неналоговых доходов в сумме 178,6 млрд рублей. Общий объем налоговых и неналоговых доходов на 2019 год прогнозируется в размере 251,2 млрд рублей, на 2020 год — 255,7, на 2021 год — 263,1 млрд рублей.
Расходная часть консолидированного бюджета без учета федеральных средств на 2019 год спрогнозирована в объеме 255,3 млрд рублей, в 2020 году — 260,3, в 2021 году — 268,4 млрд рублей. Бюджет будет социально ориентированным, расходы на эту сферу вырастут на 7,8%.
- «Образование» — 75,0 млрд рублей;
- «Здравоохранение» — 58,6 млрд рублей;
- «Национальная экономика» — 38,3 млрд рублей;
- «Социальная политика» — 34,5 млрд рублей;
- «Общегосударственные вопросы» — 16,6 млрд рублей;
- ЖКХ — 9,6 млрд рублей;
- «Культура и кинематография» — 9,6 млрд рублей;
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» — 1,5 млрд рублей;
- «Физкультура и спорт» — 1,5 млрд рублей;
- СМИ — 1,41 млрд рублей;
- «Охрана окружающей среды» — 558 млн рублей;
- «Обслуживание государственного и муниципального долга» — 544 млн рублей.
Дефицит консолидированного бюджета в 2019 году составит 4,1 млрд рублей, в 2020 году — 4,6, в 2021 году — 5,3 млрд рублей.
«Есть желание за счет регионов-доноров подправить ситуацию у себя»
— Самое главное, что мы сохраняем все программы, которые реализованы в этом году, мы разрабатываем новые трехлетние программы по приведению в порядок наших летних лагерей. Но вы должны четко понимать, что принят ряд законодательных решений, которые ухудшают доходную базу нашего бюджета: это движимое имущество, по акцизам ряд подходов. Мы работаем с нашими федеральными коллегами, чтобы получить компенсацию, но это серьезная сумма. Следующий год будет напряженным, это не в плане того, что я вас пугаю, — начал подводить итоги Рустам Минниханов.
Он напомнил, что есть новые майские указы Путина и 19% от суммы должен профинансировать Татарстан. Призвал Госсовет не тянуть с утверждением бюджета: «нужно до 15 ноября в трех чтениях бюджет получить», а глав районов — со сметами.
— От вас нужны исходные данные, мы должны подготовить документацию. Провести конкурсы, и еще бы с начала года, а не летом. Особенно общественные пространства — там необходимо индивидуально подходить, типовых проектов нет. Ремонт школ — тоже необходима инвентаризация, должны быть сметы и так далее.
Так как основной источник пополнения бюджета — налоги, а четверть предприятий завершили год с убытками, то еще одно поручение — присмотреться к ним.
— По тем предприятиям, где недоимка увеличивается или появляется, — это будущие кандидаты, которые не будут платить зарплату и налоги. И нам надо оперативно к этому подключаться.
По словам президента Татарстана, «понятно, что все будет зависеть от состояния экономики, какая будет цена на нефть», но не только.
— Самое главное, чтобы не было изменений в перераспределении доходов. К сожалению, регионы-доноры оказались не в лучшей ситуации. Есть желание за счет регионов-доноров подправить ситуацию у себя. Самое главное, чтобы стабильно работала наша экономика, чтобы наши предприятия были обеспечены заказами, потому что они у нас источник налога на прибыль, подоходного налога и налога на имущество. Какая нужна поддержка с нашей стороны по продвижению нашей продукции за пределы — это тоже важный этап. Наше благополучие будет зависеть от эффективной работы нашей экономики, — заключил Минниханов.
комментарии