Рустам Минниханов: «Есть желание за счет регионов-доноров подправить ситуацию у себя»

Президент Татарстана опасается перераспределения доходов и обещает непростой год

Кабмин Татарстана сегодня обсудил бюджет на 2019 год. Предполагается принять его с дефицитом в 4 млрд рублей. Доклады начинали с позитивной информации о том, что, несмотря на санкции, экономика растет, но чем дальше, тем страшнее становилось — по итогам первого полугодия этого года 26% предприятий Татарстана показали убыток, ряд законодательных решений по налогам на движимое имущество и акцизам ухудшили доходную базу республиканского бюджета, а регионы-доноры оказались не в лучшей ситуации. Подробности в материале «Реального времени».

По итогам первого полугодия этого года 26% предприятий Татарстана оказались убыточными



— Несмотря на напряженность в геополитике, торговле и санкции, в Татарстане, как и в России в целом, отмечается экономический рост, — начал с оптимистичной ноты заседание по вопросу формирования бюджета на 2019-й, 2020-й и 2021 год премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и тут же оговорился, что рост недостаточный и нужно искать новые точки роста и усилить конкурентоспособность предприятий.

— Несмотря на внешние негативные факторы, в России сохраняются тенденции роста экономической активности, — продолжил в позитивном ключе заместитель министра экономики Татарстана Олег Пелевин.

Но как выяснилось из его доклада, радоваться особенно нечему. Перечислив достижения и планы на будущее основных предприятий республики, Пелевин отметил, что все же по итогам первого полугодия этого года 26% предприятий Татарстана оказались убыточными.

— Наблюдается снижение прибыли в обрабатывающем производстве, сельском хозяйстве, строительстве и торговле. В отдельных видах экономической деятельности наблюдается ухудшение финансовых результатов в условиях роста объема инвестиций в основной капитал, но это нормально, инвестиции приведут к росту финансовых результатов в будущем. В ряде отраслей отмечается ухудшение финансовых результатов на фоне сокращения объема инвестиций, — уточнил Пелевин.

Как выяснилось из доклада Олега Пелевина, радоваться особенно нечему



Рост промышленного производства замедлился, что спикер связал с пролонгацией соглашения ОПЕК по ограничению добычи нефти, снижением оптовой торговли и строительства, которые формируют около 18% экономики Татарстана. Эффективным инструментом привлечения инвестиций он назвал создание ТОСЭР, к имеющимся на данный момент в Татарстане может добавиться ТОСЭР в Менделеевске.

Дефицит бюджета составит 4,1 млрд рублей

Бюджет на 2019 год сверстан исходя из того, что нефть будет стоить 63,4 доллара за баррель, а доллар — 63,2 рубля, с учетом его роста до 68 рублей в 2024 году.

Основной источник дохода бюджета Татарстана — налоги на прибыль и имущество, напомнил министр финансов Радик Гайзатуллин и обратил внимание на то, что приближается IV квартал — время уплаты налогов.

За 8 месяцев этого года в консолидированный бюджет республики мобилизовано налоговых и неналоговых доходов в сумме 178,6 млрд рублей. Общий объем налоговых и неналоговых доходов на 2019 год прогнозируется в размере 251,2 млрд рублей, на 2020 год — 255,7, на 2021 год — 263,1 млрд рублей.

Расходная часть консолидированного бюджета без учета федеральных средств на 2019 год спрогнозирована в объеме 255,3 млрд рублей, в 2020 году — 260,3, в 2021 году — 268,4 млрд рублей. Бюджет будет социально ориентированным, расходы на эту сферу вырастут на 7,8%.

«Образование» — 75,0 млрд рублей;

«Здравоохранение» — 58,6 млрд рублей;

«Национальная экономика» — 38,3 млрд рублей;

«Социальная политика» — 34,5 млрд рублей;

«Общегосударственные вопросы» — 16,6 млрд рублей;

ЖКХ — 9,6 млрд рублей;

«Культура и кинематография» — 9,6 млрд рублей;

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» — 1,5 млрд рублей;

«Физкультура и спорт» — 1,5 млрд рублей;

СМИ — 1,41 млрд рублей;

«Охрана окружающей среды» — 558 млн рублей;

«Обслуживание государственного и муниципального долга» — 544 млн рублей.

Дефицит консолидированного бюджета в 2019 году составит 4,1 млрд рублей, в 2020 году — 4,6, в 2021 году — 5,3 млрд рублей.

Дефицит консолидированного бюджета в 2019 году составит 4,1 млрд рублей



«Есть желание за счет регионов-доноров подправить ситуацию у себя»

— Самое главное, что мы сохраняем все программы, которые реализованы в этом году, мы разрабатываем новые трехлетние программы по приведению в порядок наших летних лагерей. Но вы должны четко понимать, что принят ряд законодательных решений, которые ухудшают доходную базу нашего бюджета: это движимое имущество, по акцизам ряд подходов. Мы работаем с нашими федеральными коллегами, чтобы получить компенсацию, но это серьезная сумма. Следующий год будет напряженным, это не в плане того, что я вас пугаю, — начал подводить итоги Рустам Минниханов.

Он напомнил, что есть новые майские указы Путина и 19% от суммы должен профинансировать Татарстан. Призвал Госсовет не тянуть с утверждением бюджета: «нужно до 15 ноября в трех чтениях бюджет получить», а глав районов — со сметами.

— От вас нужны исходные данные, мы должны подготовить документацию. Провести конкурсы, и еще бы с начала года, а не летом. Особенно общественные пространства — там необходимо индивидуально подходить, типовых проектов нет. Ремонт школ — тоже необходима инвентаризация, должны быть сметы и так далее.

Так как основной источник пополнения бюджета — налоги, а четверть предприятий завершили год с убытками, то еще одно поручение — присмотреться к ним.

— По тем предприятиям, где недоимка увеличивается или появляется, — это будущие кандидаты, которые не будут платить зарплату и налоги. И нам надо оперативно к этому подключаться.

По словам президента Татарстана, «понятно, что все будет зависеть от состояния экономики, какая будет цена на нефть», но не только.

«Наше благополучие будет зависеть от эффективной работы нашей экономики», — заключил Минниханов



— Самое главное, чтобы не было изменений в перераспределении доходов. К сожалению, регионы-доноры оказались не в лучшей ситуации. Есть желание за счет регионов-доноров подправить ситуацию у себя. Самое главное, чтобы стабильно работала наша экономика, чтобы наши предприятия были обеспечены заказами, потому что они у нас источник налога на прибыль, подоходного налога и налога на имущество. Какая нужна поддержка с нашей стороны по продвижению нашей продукции за пределы — это тоже важный этап. Наше благополучие будет зависеть от эффективной работы нашей экономики, — заключил Минниханов.

