Сталинские посадки. Ленар Сафин замахнулся на придорожную лесосеку

Экологический комитет Госсовета нашел причины бесхозности защитных участков, обсудил «валежник» и призвал ходить в лес без топоров

Фото: Роман Хасаев

«Тут дорожники, тут муниципалитеты — и каждый по-своему будет трактовать, кому ухаживать за придорожными полосами? Так никакого порядка не будет», — рассуждали вчера депутаты на заседании комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике, где была поднята проблема бесхозных придорожных полос в Татарстане. Для сохранения лесных «щитов» вдоль автомобильных трасс депутаты инициировали проведение полной инвентаризации земельных участков, которая завершится до конца 2018 года. Очевидно, что выгодоприобретателем «зеленой акции» является Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ, которое добивается введения отдельного норматива на содержание придорожных лесосек. Подробнее — в материале «Реального времени».

Взялись за полную инвентаризацию придорожных участков

После недолгих дебатов члены парламентского комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике под председательством Тахира Хадеева единодушно одобрили перечень экстренных мер по сохранению защитных придорожных и полезащитных лесных полос. Среди первоочередных задач — полная инвентаризация всех земельных участков, находящихся под ними, выявление их собственников, а в случае их отсутствия постановка бесхозных участков на кадастровый учет с возможной передачей на баланс ГКУ «Главтатдортранс», выступающего балансодержателелем региональных дорог.

Одновременно с этим Минтранс Татарстана рассчитывает получить отдельный, можно сказать, «зеленый» норматив на содержание и уход придорожных лесных полос. По схожей схеме Минсельхоз РТ может претендовать на дополнительные бюджетные ресурсы для ухода за полезащитными лесными полосами. Возможные бюджетные расходы на эти цели не назывались, так как без итогов инвентаризации их сложно прогнозировать.

Минтранс Татарстана рассчитывает получить отдельный норматив на содержание и уход придорожных лесных полос. Фото Максима Платонова

Сталинские посадки

Предваряя обсуждение, глава комитета сравнил бедственное положение придорожных лесных зон с послевоенным 1948 годом, когда засуха практически полностью выжгла лесные коридоры, служившие надежным щитом сельских полей от непогоды и отделявшие их от автомобильных дорог.

— В 1948 году советское правительство приняло большое постановление и изыскало деньги для посадки деревьев. Лесные посадки, которые вы видите, можно назвать сталинскими, — рассказал Хадеев, ясно дав понять, что и сейчас нужны решительные меры для восстановления экологического щита. И передал слово главе исполкома Азнакаевского района Айдару Шамсутдинову, по территории которого проходят 558 километров автомобильных дорог, каждая из которых находится под «сталинским» зеленым укрытием. Ведь с тех пор новые деревья вдоль дорог не высаживались.

Глава азнакаевского исполкома пожаловался, что земельные коридоры находятся в запущенном, антисанитарном состоянии, так как ухаживать за ними некому. Причина в том, что существующие в районе придорожные лесопосадки регионального значения не имеют собственников.

— Придорожные защитные полосы — это защита от выхлопных газов, от ветровой эрозии и удержание влаги на полях. Для автомобилиста они обеспечивают боковой обзор. С другой стороны, леса предотвращают разрушение дорожного полотна, — сообщил Шамсутдинов. — Но следить за порядком на этих участках — то есть убирать старые деревья, обкашивать траву, содержать существующие лесополосы в нормативном состоянии — некому.

Правда, муниципальные власти вместе с дорожным подрядчиком «Татнефтедор» периодически проводят уборку, но ее нельзя считать регулярной. «Предлагаю провести их инвентаризацию, поставить их на учет, утвердить нормативы на их содержание и благоустройство. Так как посадки находятся в охранной зоне региональных автомобильных дорог, то предлагаю передать их Минтрансу. У сельхозпредприятий средства не предусмотрены», — изложил меры спасения лесов глава исполкома Азнакаево.

«Лесные посадки, которые вы видите, можно назвать сталинскими», — рассказал Хадеев, ясно дав понять, что и сейчас нужны решительные меры для восстановления экологического щита. Фото gossov.tatarstan.ru



«Не отказываем принимать, но с выделением денег на их содержание»

В унисон с ним выступила представитель отдела автомобильных дорог Минтранса РТ Фина Идрисова. Она сообщила, что лесные насаждения находятся вдоль региональных дорог на площади чуть более 15 тысяч га, тогда как на балансе у ГКУ «Главтатдортранс» 38 га. Еще 107 га лесов находятся на балансе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

— Ежегодно на очистку придорожных полос мы направляем деньги из тех, что выделяются на организацию безопасного движения, — рассказала Идрисова. — Чистим их от древесных кустарников вне зависимости от того, в чьей собственности находятся эти лесные насаждения. Минтранс видит проблему в том, что «территории под лесными участками находятся в чьей-то собственности». Идрисова согласилась с главой Азнакаево: «Необходима инвентаризация вместе с исполкомами, чтобы определить, какие участки в чьей собственности. Если же владельца нет, нужно поставить участки на кадастровый учет. Мы не отказываем принимать эти лесные полосы, но с последующим выделением денег на их содержание», — подчеркнула она.

Представитель Главтатдортранса добавил, что имеются паспорта дорог, где посадки лесов отражены. «Но встает вопрос, где находятся собственники земельных участков?» — в свою очередь озадачился он.

Депутаты: это задача государства



— Неизвестно, кто собственник и чье хозяйство? Как это может быть? — изумился депутат, глава АО «Челны-хлеб» Рафаэль Юнусов. — И кто должен провести инвентаризацию? Тут единый орган должен быть! Это ведь не частный случай, это большой вопрос. Одним шапкозакидательством не обойдемся. Тут нельзя кому попало доверять эту работу. На мой взгляд, это задача государства, пусть Минземимущества РТ этим и займется. Это задача правительства, так мне кажется. Тут дорожники, тут муниципалитеты — и каждый будет по-своему трактовать? Так никакого порядка не будет! — уверенно сказал он и поставил точку в дебатах.

«Неизвестно, кто собственник и чье хозяйство? Как это может быть?», — изумился Рафаэль Юнусов. Фото gossov.tatarstan.ru

Позднее глава комитета сообщил журналистам, что инвентаризацию придорожных участков будут проводить совместно Минземимущества, Минсельхозпрод, Минтранс РТ и муниципалитеты. Срок — до конца года.

— Казалось бы, «лежачий» вопрос, все проходят мимо, а начали поднимать — и чем дальше в лес, тем больше дров! — посетовал Хадеев. Он сообщил также, что депутаты намерены подготовить проект республиканского закона, который будет регулировать порядок управления придорожными полосами.

— Мы, возможно, даже выйдем на закон. Я больше года влезаю в эту тему и обнаружил этот парадокс: каждый работает сам по себе, — поделился он. — Решение о необходимости инвентаризации направим в правительство РТ. Ведь по полевым насаждениям вообще нет информации: в каком они состоянии и кто должен их восстанавливать.

Валежник в законе



Но перед этим депутаты вслед за федеральными законодателями анонсировали отмену запрета на сбор валежника, который действовал свыше 10 лет. Как известно, с принятием в 2007 году Лесного кодекса РФ сельчанам запретили свободный сбор валежника в лесу. Перед этим они должны были оформить разрешение в местном лесничестве, что занимало много времени. Тахир Хадеев заметил, что из-за валежника в лесах стало трудно ходить, а собирать его все равно было нельзя: «Создавалась ситуация, когда многие люди просто собирали валежник в нарушение закона. Это волновало сельчан, они писали жалобы во все инстанции и наконец добились своего. Сейчас, если кто-то надумает собрать валежник, оформлять бумажку не нужно».

Депутаты анонсировали отмену запрета на сбор валежника, который действовал свыше 10 лет. Фото Максима Платонова

— Накопление валежника в лесу ухудшает его санитарное состояние, увеличивает пожарную опасность и может создавать условия для размножения вредных насекомых, грибов. В связи с этим необходимо проводить очистку леса от захламленности. Новые правила вступят в силу 1 января 2019 года, — сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Эмир Бедертдинов. Правда, он предостерег любителей ходить за валежником с топором. Лесные инспекторы — на страже.