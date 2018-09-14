Жалуйтесь на здоровье: рейтинг претензий на больницы в Татарстане

Больше всего жалоб на поборы. По версии больниц и поликлиник, пациенты сами просят лечить их платно

Фото: Максим Платонов

Чаще всего жители Татарстана жалуются на поборы в больницах и отказ в бесплатном медицинском обслуживании. За 2017 год в территориальное отделение Фонда обязательного медицинского страхования поступило без малого 1 800 жалоб, из которых 1 432 эксперты признали обоснованными. Лидерами антирейтинга стали ГКБ №7 Казани и Нижнекамская ЦРБ. Клиники с выводами ФОМС не согласны и считают, что виноваты сами пациенты, которые сначала соглашаются на платные услуги, а потом идут жаловаться. Подробности — в материале «Реального времени».

Почти полторы тысячи обоснованных жалоб

Перед тем, как начать по существу — небольшая преамбула. В начале 2018 года на коллегии Министерства здравоохранения Татарстана Рустам Минниханов отчитывал Аделя Вафина, тогда еще занимавшего кресло министра, за большое количество жалоб на поликлиники и больницы в «Народном контроле» и социальных сетях. Тогда называлась цифра — 889 за 2017 год.

Как выяснила аналитическая служба «Реального времени» — это еще по самым скромным подсчетам. Жалоб в два раза больше даже по официальной статистике.

В 2017 году в татарстанское отделение Фонда обязательного медицинского страхования поступило 1 780 претензий от пациентов, пролечившихся в государственных больницах и поликлиниках. Из них 1 432 жалобы (80%) эксперты признали обоснованными. Количество претензий к системе здравоохранения при этом растет: в 2014 году их было 1 511, в 2015-м — 1 533. В 2016-м, правда, случилось падение — 1 252 жалобы, но в 2017-м, как видим, резкий взлет.

Как известно, Адель Вафин был уволен, по официальной версии, как раз из-за жалоб населения (на коллегии Минниханов отчитывал министра только за это, хотя источники «Реального времени» утверждают, что реальной причиной стала ревизия, которую по заданию президента РТ провели сотрудники МВД, прокуратуры и антикоррупционного управления). Теперь новой команде министерства предстоит разобраться с наследием предшественника и выправить ситуацию.

Вернемся к рейтингу. Городская больница №7 Казани в 2017 году оказалась на первом месте антирейтинга — 98 жалоб от пациентов, из них 77 ФОМС признал обоснованными. Справедливости ради отметим, что больница эта крупная и многопрофильная (одних поликлиник две, а женских консультаций — три), так что поток посетителей серьезный.

Горбольница №7 — крупная и многопрофильная (одних поликлиник две, а женских консультаций — три), так что поток посетителей серьезный. Фото Максима Платонова

Не виноватая я: пациенты сами просят лечить их за деньги

«Пьедестал почета» делят Нижнекамская ЦРБ — 94 жалобы (обоснованных 79), и Бугульминская ЦРБ — 53 жалобы, из них 49 обоснованных.

Медики, однако, с выводами ФОМС не соглашаются. В Нижнекамской ЦРБ (НЦРМБ) «Реальному времени» заявили, что проанализировали каждое из 79 обращений, признанных обоснованными, и большинство из них таковыми не считают.

— Неоднократно руководство больницы совместно с юристами и экспертами инициировали встречи с представителями страховых компаний, где обсуждали статистические данные, которые попадают в ТФОМС. Насколько они корректны и по какому принципу выявляют обоснованность этих жалоб, представители страховых компаний ответить не смогли. Имеются протоколы заседаний, — прокомментировали нам в ГАУЗ «НЦРМБ».

Все жалобы пациентов можно разделить на две группы — взимание денег за услуги по полису ОМС и отказ в бесплатной помощи. Из комментария ЦРБ, предоставленного «Реальному времени», выходит, что пациенты сами виноваты — сначала соглашаются на платные услуги, а потом почему-то жалуются.

— Детальным способом в НЦРМБ изучались жалобы на взимание денежных средств за медицинскую помощь по программе ОМС. По данным ТФОМС, таких жалоб семь. Со слов пациентов, в трех случаях врачи взимали средства за наркоз. Проверка показала, что дополнительные услуги (предоперационная подготовка, индивидуальное наблюдение, консультация, УЗИ) оплачены согласно договору, имеются информированные добровольные согласия пациентов на получение данных услуг. Другие две жалобы звучат так: «приобретение лекарственных препаратов в период стационарного лечения». В данных случаях также имеются письменные согласия на приобретение данных лекарств. В ООО «СК «АК БАРС-мед» поступила жалоба от гражданки Н. о том, что с нее взимаются деньги за пункцию щитовидной железы. И это при том, что в амбулаторной карте имеется информированное добровольное согласие на получение данной услуги на платной основе. Лишь одна жалоба из семи подтвердилась. Деньги были возвращены пациенту, — говорится в ответе Нижнекамской ЦРБ.

Жалобы на больницы РТ по данным ФОМС

Перечень медорганизаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории Республики Татарстан Количество рассмотренных жалоб 2017 2016 2015 2014 всего из них обоснованных всего из них обоснованных всего из них обоснованных ИТОГО 1780 1432 1252 962 1533 ГАУЗ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 7» города Казани 98 77 80 58 88 ГАУЗ «НИЖНЕКАМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА» 94 79 87 77 85 ГАУЗ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №5» города Набережные Челны 60 43 46 36 61 ГАУЗ «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА МЗ РТ» 56 38 36 29 36 ГАУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 10» 56 47 24 18 32 ГАУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3» города Набережные Челны 54 44 27 19 47

Больницы: «Рейтинг ФОМС необъективный»



43 жалобы на НЦРМБ касались отказа в медицинской помощи по программам ОМС. Здесь вины больницы также нет, считает ее руководство, поскольку большинство пациентов хотели получить талон к узкому специалисту, на обследование или сдачу анализов, минуя терапевта.

— Другими словами, диагноз был поставлен самостоятельно и назначение обследования, соответственно, тоже. Хотя, стоит признать, что на сегодняшний день остается проблема записи к офтальмологу. Однако срок ожидания в 14 дней, как это положено по программе ОМС, выдерживается, — прокомментировали в НЦРМБ.

Часть жалоб о невозможности попасть к врачу НЦРМБ считает необъективными, поскольку их оставляли пациенты, прикрепленные к другим больницам, где нет узких специалистов и необходимого оборудования. «Они в срочном порядке пытаются попасть к специалистам ГАУЗ «НЦРМБ» и в случае отказа или задержки обращаются в страховые компании. К сожалению, из-за кадровых проблем другие медучреждения города, работающие по программе государственных гарантий, не могут полностью удовлетворить потребности пациентов», — сообщили в нам в больнице.

В НЦРМБ считают рейтинг ФОМС крайне необъективным еще и потому, что он не учитывает количество прикрепленного населения. Если брать в расчет этот показатель, то на первом месте будут находиться Набережные Челны (254 жалобы на все медицинские учреждения города, 193 обоснованные), посчитали в НЦРМБ.

— В некоторых поликлиниках города Казани, к которым прикреплено меньшее количество человек, жалоб больше, чем в Нижнекамске, — отмечается в комментарии больницы. — Сейчас ГАУЗ «НЦРМБ» обслуживает амбулаторно более 150 тысяч человек. В стационар поступают жители всего Нижнекамского района, а также части Заинского. В 2017 году в поликлиники Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы пациенты обращались 860 555 раз. Было госпитализировано 32 тысячи пациентов, прооперировано 12 607 человек, из них 588 — по программе высокотехнологичной медицинской помощи.

В НЦРМБ считают рейтинг ФОМС крайне необъективным, еще и потому, что он не учитывает количество прикрепленного населения. Фото ncrmb.su



Рейтинг Минздрава РТ: только 29 обоснованных жалоб за три месяца

Среди детских больниц в рейтинге ФОМС первое место занимает ДРКБ — 33 жалобы, 25 обоснованных. На втором месте Альметьевская детская больница — 23 жалобы, 22 обоснованные. На третьем — детская больница №7 Казани — 14 жалоб, 12 обоснованных. По поликлиникам на первом месте казанская №10, далее №3 Набережных Челнов и №18 Казани (47, 44 и 41 обоснованная жалоба соответственно).

Можно предположить, что нарекания связаны с тем, что указанные учреждения являются крупными медцентрами с большим количеством прикрепленного населения, туда госпитализируют «тяжелых» пациентов. Но та же Республиканская клиническая больница имеет намного меньше жалоб — 56, из них обоснованных — 38.

Надо отдать должное Нижнекамской ЦРБ, которая прокомментировала данные ФОМС. Остальные лидеры антирейтинга такую смелость на себя не взяли.

Новое руководство Минздрава РТ жалобы за 2017 год также комментировать не стало (возможно, из этических соображений), но пошло, так сказать, навстречу, предложив нашему вниманию «Показатели удовлетворенности населения качеством медицинской помощи за первое полугодие 2018 года» и рейтинг эффективности медучреждений республики — тоже за первое полугодие 2018 года. Из этих данных следует, что за ll квартал 2018 года ФОМС признал обоснованными только 29 жалоб, касающихся поборов в медучреждениях, из них 12 в Казани, 6 — в Набережных Челнах, 3 — в Азнакаево, 2 — в Альметьевске и по одной в Нижнекамском, Зеленодольском, Елабужском, Апастовском, Мамадышском и Высокогорском районах.

Если брать показатель «общее количество обоснованных жалоб на 10 тысяч населения», то лидерами антирейтинга, по данным Минздрава РТ (уже за все первое полугодие 2018 года), оказались ЦРБ Бавлинского, Нурлатского и Зеленодольского районов.

Интересны данные по времени прибытия бригад скорой помощи к пациенту. Так, в Казани только 66% вызовов укладываются в рекомендуемый Минздравом 20-минутный срок — это худший показатель в республике. Следом идут Бугульминский район — 79% бригад приезжают вовремя, Тукаевский — 80% и Нижнекамский — 82%.

Индикативные показатели эффективности деятельности учреждений здравоохранения муниципальных образований за I полугодие 2018 года

Наименование районов Демографические показатели Экономические показатели Показатели деятельности учреждения ИТОГ Естественный прирост (убыль) на 1000 человек населения, расчет с поправочным коэффициентом материнская смертность Смертность населения Смерт. насел. трудоспособного возраста на 100 тыс. населения соответствующего возраста Исполнение целевых показателей Плана мероприятий («дорожная карта»), направленного на снижение смертности населения РТ (кол-во невыполненных показателей) Сумма баллов младенческая, на 1000 человек родившихся живыми от туберкулеза, на 100 тыс. населения общая, на 1000 населения, расчет с поправочным коэффициентом новообразований от органов дыхания, расчет с поправочным коэффициентом от органов пищеварения, расчет с поправочным коэффициентом Арский -1,1 — 10,1 7,7 8,5 Кукморский -0,8 — 0,0 0,0 11,5 Балтасинский -0,1 — 0,0 0,0 8,6 Черемшанский -4,7 — 0,0 10,5 10,5 Нижнекамский 1,8 — 1,9 2,9 8,3 Атнинский -4,0 — 0,0 0,0 11,1 Пестречинский 0,9 — 8,8 11,0 8,2

Где лучше не болеть: самые благополучные и опасные для пациентов районы



Жалобы пациентов, по версии Минздрава Татарстана, играют отнюдь не ведущую роль в оценке эффективности работы медицинских учреждений. Во внимание ведомство принимает 35 показателей. Среди них материнская и младенческая смертность, смертность трудоспособного населения от инфарктов, инсультов и злокачественных образований, эффективность использования оборудования, охват диспансеризацией. Есть показатели, которые имеют отношение к здоровью скорее системы, чем конкретного человека. Например, количество выбравших льготы вместо денежной компенсации, доля записавшихся к врачу через интернет, зарплата медперсонала и количество врачей, имеющих категорию.

По данным за первое полугодие 2018 года младенческая смертность в Татарстане ниже, чем в целом по России (4,4 на 1000 родившихся живыми и 5,5 соответственно). При этом по районам ситуация не однородная. В Муслюмовском районе показатель ужасающий — 28,8, в Сармановском — 17,4. В половине районов республики за год не было ни одного случая.

Смертность от онкологических заболеваний в Татарстане составляет 170,1 чел. на 100 тыс. населения, в России этот показатель выше — 196. В ряде районов цифры опять-таки зашкаливают — в Тетюшском, например, — 284,6. Самый благополучный в этом плане Арский район — 74,7 чел. на 100 тыс.

По сумме баллов самым эффективными, по версии Минздрава Татарстана, стали ЦРБ Арского, Кукморского, Балтасинского, Черемшанского и Нижнекамского районов, получившие от 90 до 100 баллов. Далее идут Атнинский, Пестречинский, Азнакаевский, Альметьевский районы, Набережные Челны и Казань (80—90 баллов). Меньше всего повезло жителям Бугульминского, Кайбицкого, Чистопольского, Ютазинского и Спасского районов — там работу ЦРБ оценили в пределах 26—49 баллов по 100-бальной шкале.

Подробнее о том, чем болеют и от чего умирают в Татарстане, мы расскажем в продолжении этого материала.

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