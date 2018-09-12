Сиеста по-татарстански. В республике хотят ввести «тихий час», а бизнес против

Депутаты Госсовета Татарстана могут ввести запрет на шум с 13 до 15 часов по просьбе «кормящих мам»

Депутаты Госсовета Татарстана озадачились запретом на шум в дневное время с 13 до 15 часов. Об этом парламентариев попросили «кормящие мамы», сообщил журналистам замглавы комитета по законности и правопорядку Рафил Нугуманов. На рассмотрение законопроект могут внести уже до конца этого года, пока подробностей нет, но уже известно, что в первую очередь запрет коснется жилых домов и придомовых территорий и тех, кто занимается строительством, ремонтом или просто любит слушать громкую музыку. Представители бизнеса, в том числе стройотрасли, не оценили инициативу народных избранников, подсчитывая потенциальные убытки и выпадающие доходы, если строительство или ремонт придется останавливать на два часа в день. Подробности — в материале «Реального времени».

Запрет на шум

В Татарстане могут ввести запрет на шум с 13 до 15 часов, и особенно об этом просят молодые мамы. Об этом «Реальному времени» сообщили депутаты Госсовета РТ:

— Еще ничего нет, ни законопроекта, ничего. К нам обратились несколько женщин, которые объяснили, что днем нужна тишина. Еще и не рассматривали подробно, в Москве есть подобные решения, но все это нужно рассматривать. Не знаем, кто будет заниматься контролем днем. А если останавливать стройки — это экономически трудно, — прокомментировал инициативу нашему изданию зампредседателя комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Рафил Нугуманов, попросив не торопить события.

При этом глава комитета Шакир Ягудин сомневается, что если законопроект примут, то строительные работы полностью прекратятся. Речь больше о строительных и ремонтных работах в домах, а также на придомовых территориях. Ограничения — для тех, кто затевает ремонт.

— А если промышленные объекты тормознем? Может быть, пока это только ремонта коснется. В любом случае пока это только нулевой вариант, никакого продвижения нет, только обращение от нескольких женщин. А уж на какие именно работы будет ограничение — это будут рассматривать депутаты, обратившиеся попросили о тишине с 13 до 15 часов. Это предложение может быть внесено на рассмотрение, но только после длительного обсуждения, работы экспертной группы, — добавил Рафил Нугуманов.

Сейчас в республике действует запрет на шум с 22 до 6 часов в будни и с 22 до 9 часов в выходные и нерабочие праздничные дни.



Шакир Ягудин сомневается, что если законопроект примут, то строительные работы полностью прекратятся. Фото gossov.tatarstan.ru

Те, на кого инициатива направлена в первую очередь — семьи с детьми, не особо оценили инициативу.

— Что значит шум? Это понятие относительное, у всех индивидуальное восприятие, кто-то на звук отбойного молотка не обратит внимания, а для кого-то пение птиц — уже шум. Логично, что в ночное время действует запрет на шум, но днем? Если ссылаются на тихий час для детей, так дети спят в разное время, угодить всем будет невозможно, придется установить тихий час навсегда. Опять-таки куда нужно будет писать жалобы? Я за разумность, по этой инициативе у меня большие сомнения. Лучше стоит обратить внимание на уровень шума на концертах, — высказала мнение председатель национального родительского комитета Ирина Волынец.

Председатель общественной организации «Многодетные семьи Татарстана» Артем Кузнецов соглашается: «Это несерьезный вопрос. Да и отследить не получится. Есть более важные вопросы — демография, экономика. Запрет на шум после 22 часов и то мало соблюдают, нужно еще и засвидетельствовать, что шумят именно твои соседи, а полиция не торопится ехать. Предложение на запрет шуметь днем не будет работать», — считает Кузнецов.

На то, что ночное ограничение на шум не работает, пожаловались и читатели «Реального времени» в комментариях под новостью об инициативе депутатов Госсовета РТ: «Все это говорильня. Закон о тишине ночной-то не работает. У нас под окнами торговый центр строили, самую шумную работу — заливку бетона — делали ночью, аккурат в 6 утра заканчивали. Куда только ни жаловались, к кому только ни обращались, получали одни отписки, а им — штраф в размере 500 рублей».



Закон о ночной тишине и то не работает, пожаловались и читатели «Реального времени». Фото Олега Тихонова

Как будем платить зарплату?

Представители строительной отрасли также отрицательно отзываются о возможных ограничениях на шум днем.

— Отрицательно отношусь к инициативе — это же рабочий день. У нас и так много подрезают, как будем платить зарплату, налоги? Если люди хотят тишины, то нужно покупать дом за городом. В городе ведь и машины, трамваи ездят, шум не только от строек. И если запрет примут и он коснется строителей, то как измерить уровень шума? Нужен еще один контролирующий? Ограничений в ночное время и так достаточно, — уверен генеральный директор группы компаний «Жилищная инвестиционная компания Казани» Эмиль Хуснутдинов.

Что касается возможных финансовых потерь, то сразу определить их размер он считает невозможным, к тому же у кого-то почасовая оплата, но потери будут точно.

Депутат Казгордумы Владимир Никишов тоже не пришел в восторг от идеи «тихого часа» и попросил обращать внимание не только на строителей.

— Кто это придумал? Это получаются неравные ситуации, если говорить только про строителей, нужно обсуждать. Давайте тогда и транспорт останавливать, и дороги перекрывать, чтобы не шумели. Это несправедливо. Нужно тогда вообще весь город останавливать с 13 до 15 часов. Не нужно однобоких решений. На стройки приходится сотая часть всего шума. Этот законопроект нужно обсуждать, собрать тех, кто подпадает под его действие, если будут принимать, — считает Никишов.

По возможным потерям от остановки строек днем он добавил, что точную сумму назвать сложно, но, очевидно, что производительность труда упадет. Отметим, что Владимир Никишов и сам руководит строительной компанией «ГрейтСтрой», она возводила дома в десятом квартале «Салават купере» и строит новый жилой комплекс на Гладилова.

Представители строительной отрасли отрицательно отзываются о возможных ограничениях на шум днем. Фото Максима Платонова

Мы и так не шумим

А вот те, кто занимается ремонтом квартир, как ни странно, отреагировали спокойно.

— На нас это никак не отразится, мы и так не проводим шумные работы в это время, — пояснила юрист компании «Дом ремонта» Лилия Шакирова.

Мастер Михаил Романкин считает, что в этом предложении могут быть не только минусы, нужен только правильный подход.

— Плюсы и минусы можно найти у всего. Плюсы — то, что дети, наверное, будут спать спокойно. А минусы — да все это можно пережить. Какие потери могу понести, если нельзя будет шуметь, я и не считал. Можно обед, например, устроить в это время, — рассуждает Романкин.