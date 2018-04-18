Заксобрание Оренбуржья ужесточило закон о тишине
Сегодня депутаты Заксобрания Оренбургской области внесли поправки в закон об обеспечении тишины и покоя граждан. Он был ужесточен в связи с «обращениями граждан».
В новую редакцию закона добавлен запрет на крики или «иные подобные действия, сопровождающиеся громкими звуками», передает портал prooren.ru.
В дневное время в выходной день в многоквартирных домах запрещается производить работы, «сопряженные с шумом», если следующий день будет рабочим. В будние дни проводить подобные работы можно с 9 часов утра до 9 часов вечера.
Кроме того, запрещается использовать на большой громкости «звуковоспроизводящие устройства».
Также с 13.00 до 15.00, в так называемый «час тишины», не допускается нарушение тишины и покоя жителей как в будни, так и в выходные дни.
Напомним, что в июне 2017 года Госсовет РТ разрешил фанатам и болельщикам шуметь по ночам. В документе было расширено понимание культурно-массовых мероприятий, куда попали и спортивные состязания.ОбществоВласть
комментарии
в квитанции за март жители нашего дома оказались должны за перерасход тепла от 2000 до 5000 руб.!!! При том что у нас заменили в 2017 г. теплотрубы и новый счетчик поставили. А в соседних идентичных домах перерасчет составил от 500 до 1100 руб!!! В компании сказали:" хоть президенту жалуйтесь, Ничего не докажите, все правильно!!!
Вот такие дела , и зима была теплая и трубы все заизолированы, а вынь да положи пол пенсии. Да впрочем Вам этого не понять как жить на пенсию. Так что заседайте и дальше в своих кабинетах, создавайте видимость работы до следующей избирательной компании.