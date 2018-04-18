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Заксобрание Оренбуржья ужесточило закон о тишине

14:10, 18.04.2018 1
Заксобрание Оренбуржья ужесточило закон о тишине
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Сегодня депутаты Заксобрания Оренбургской области внесли поправки в закон об обеспечении тишины и покоя граждан. Он был ужесточен в связи с «обращениями граждан».

В новую редакцию закона добавлен запрет на крики или «иные подобные действия, сопровождающиеся громкими звуками», передает портал prooren.ru.

В дневное время в выходной день в многоквартирных домах запрещается производить работы, «сопряженные с шумом», если следующий день будет рабочим. В будние дни проводить подобные работы можно с 9 часов утра до 9 часов вечера.

Кроме того, запрещается использовать на большой громкости «звуковоспроизводящие устройства».

Также с 13.00 до 15.00, в так называемый «час тишины», не допускается нарушение тишины и покоя жителей как в будни, так и в выходные дни.

Напомним, что в июне 2017 года Госсовет РТ разрешил фанатам и болельщикам шуметь по ночам. В документе было расширено понимание культурно-массовых мероприятий, куда попали и спортивные состязания.

ОбществоВласть
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  • Анонимно 19 апр
    [18.04.2018 21:20] Ольга Болотова (Дегтярёва): Прошло пол года, после обращения  и жалоб граждан, прежде чем наши депутаты  созрели для ответа! Документ ни о чем!!! Запретили играть на муз. инструментах! А как же дети обучающиеся в муз. школах и муз. училищах! Им же надо учить дом . задания."Запрещается использовать на большой громкости «звуковоспроизводящие устройства».- где та грань на которой можно?! например мне громко, а соседу нормально.  А что делать с теми, кто  устраивает  гонки  по центральным улицам города на мотоциклах и машинах в ночное время ? Для этого не надо   было ждать пол года!!! На центр. улицах установлены видеокамеры и при желании  таких гонщиков можно вычислить на раз!!! Было бы желание. И самое интересное, а какое наказание за это последует? Из документа ничего не ясно!!!.  Вы, избранники народа, лучше бы  помогли навести порядок в наших  управляющих компаниях. Например " Центральная" 
    в квитанции за март  жители нашего дома оказались должны  за перерасход  тепла от 2000 до 5000 руб.!!! При том что у нас заменили в 2017 г. теплотрубы и новый счетчик поставили. А в соседних идентичных домах перерасчет составил от 500 до 1100 руб!!! В компании сказали:" хоть президенту  жалуйтесь, Ничего не докажите, все правильно!!!
    Вот такие дела , и зима была теплая и трубы все заизолированы, а вынь да положи  пол пенсии. Да впрочем Вам этого не понять как жить на пенсию. Так что заседайте и дальше в своих кабинетах, создавайте видимость работы до следующей избирательной компании. 

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