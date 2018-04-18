Заксобрание Оренбуржья ужесточило закон о тишине

Сегодня депутаты Заксобрания Оренбургской области внесли поправки в закон об обеспечении тишины и покоя граждан. Он был ужесточен в связи с «обращениями граждан».

В новую редакцию закона добавлен запрет на крики или «иные подобные действия, сопровождающиеся громкими звуками», передает портал prooren.ru.

В дневное время в выходной день в многоквартирных домах запрещается производить работы, «сопряженные с шумом», если следующий день будет рабочим. В будние дни проводить подобные работы можно с 9 часов утра до 9 часов вечера.

Кроме того, запрещается использовать на большой громкости «звуковоспроизводящие устройства».

Также с 13.00 до 15.00, в так называемый «час тишины», не допускается нарушение тишины и покоя жителей как в будни, так и в выходные дни.

Напомним, что в июне 2017 года Госсовет РТ разрешил фанатам и болельщикам шуметь по ночам. В документе было расширено понимание культурно-массовых мероприятий, куда попали и спортивные состязания.