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Власти Татарстана могут ввести запрет на шум в дневное время

06:28, 12.09.2018
Власти Татарстана могут ввести запрет на шум в дневное время
Фото: pixabay.com

В Татарстане могут ввести запрет на шум в дневное время. «Тихий час» могут установить с 13.00 до 15.00. Соответствующий законопроект может быть внесен уже «в этом квартале». По словам авторов инициативы, этого просит население, в том числе кормящие мамы.

О планах Госсовета запретить шуметь в дневное время сообщил заместитель председателя парламентского комитета по законности и правопорядку, член фракции «Единой России» Рафил Нугуманов «Коммерсанту».

Ранее в Госдуме предложили штрафовать на 100 тыс. рублей за нарушение покоя граждан и тишины в ночное время, в том числе при проведении ремонтных работ.

ОбществоВласть Татарстан
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