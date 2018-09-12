Власти Татарстана могут ввести запрет на шум в дневное время

В Татарстане могут ввести запрет на шум в дневное время. «Тихий час» могут установить с 13.00 до 15.00. Соответствующий законопроект может быть внесен уже «в этом квартале». По словам авторов инициативы, этого просит население, в том числе кормящие мамы.

О планах Госсовета запретить шуметь в дневное время сообщил заместитель председателя парламентского комитета по законности и правопорядку, член фракции «Единой России» Рафил Нугуманов «Коммерсанту».



Ранее в Госдуме предложили штрафовать на 100 тыс. рублей за нарушение покоя граждан и тишины в ночное время, в том числе при проведении ремонтных работ.