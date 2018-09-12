Работа «Казанской модели ЮНЕСКО» получила высокую оценку представителей ООН

«Казанская модель ООН» прошла на базе Казанского федерального университета с 7 по 10 сентября в рамках и под эгидой Казанского форума по межкультурному диалогу

Фото: пресс-служба КФУ

Казанский форум по межкультурному диалогу прошел в столице Татарстана с 4 по 7 сентября в рамках решения 36-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, провозгласившей период 2013—2022 годов Международным десятилетием сближения культур. Его организаторами выступили специальный посланник ЮНЕСКО по межкультурному диалогу Минтимер Шаймиев и Национальная комиссия РФ по делам ЮНЕСКО.



В рамках форума состоялось региональное совещание национальных координаторов Сети ассоциированных школ ЮНЕСКО (САШ) из более чем 50 стран, которые отметили таким образом 65-ю годовщину ЮНЕСКО. На встрече обсудили передовые методы, инновационные и педагогические подходы в области образования в Северной Америке, Европе и России.

Кроме того, в программе форума состоялась региональная конференция национальных координаторов сети САШ стран Европы и Северной Америки, в которой приняли участие делегаты из 30 стран и 22 регионов России. На конференции поднимались такие вопросы, как межкультурное образование, уважение культурного разнообразия и наследия, устойчивое развитие и устойчивый образ жизни, глобальная гражданственность, культура мира, отказ от насилия, а также потенциал ИКТ для межкультурного образования.

«Казанская модель ЮНЕСКО» начала свою работу в завершающий день работы форума, продлив, таким образом, его работу — теперь уже в молодежном формате. Участниками нового образовательного проекта Казанского федерального университета, Фонда «Возрождение», Российской ассоциации содействия ООН, Информационного центра ООН в России и МГИМО МИД России стали 173 человека из 14 стран мира — России, Узбекистана, Кыргызстана, Йемена, Туркменистана, Замбии, Сирии, Германии, Турции, Казахстана, Индонезии, Ирака, Украины и Китая.

Работа открытой молодежной дипломатической конференции, воспроизводящей деятельность в ходе сессий органов специализированного учреждения Организации Объединенных Наций по вопросам науки, образования и культуры, проходила в рамках семи комитетов. На генеральной конференции поднимались вопросы формирования культуры мира и устойчивого развития, на заседании Межправительственного комитета по охране всемирного культурного и природного наследия — роли молодежи в сохранении и возрождении материального и нематериального культурного наследия. В свою очередь, Центр всемирного наследия занимался проблемами охраны культурного наследия и борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей, тогда как ИКОМОС сделал акцент на поиске способов сохранения гуманитарных ценностей, памятников всемирного наследия в условиях военных конфликтов и стихийных бедствий.

Международный исследовательский центр по сохранению и реставрации культурных ценностей рассмотрел роль современной науки и технологий в области сохранения и реставрации культурных ценностей, Международный институт планирования образования сосредоточился на вопросах распространения инклюзивного и качественного образования для всех в деле обеспечения устойчивого развития в глобальном и региональном аспектах, а МИЦАИ — на нюансах развития программ по управлению трансграничными объектами наследия, заповедниками, геопарками и трансграничными водными ресурсами. Помимо заседаний в рамках упомянутых секций, в программу «Модели» были включены лекции, тренинги и обучающие семинары по вопросам работы ЮНЕСКО, Целям устойчивого развития, а также правилам процедуры «Модели ЮНЕСКО» и увлекательная культурная программа.

Как видно из вышесказанного, повестка дня работы комитетов «Казанской модели ЮНЕСКО» соответствовала тематике Казанского форума по межкультурному диалогу. О том, что «Казанская модель ЮНЕСКО» оказалась важным сегментом Казанского форума по межкультурному диалогу, говорили и почетные гости «Модели», среди которых заместитель председателя Российской Ассоциации содействия ООН Алексей Борисов, директор Информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов, помощник президента Республики Татарстан по внешним связям Радик Гиматдинов, эксперты и послы ЮНЕСКО.

Участники торжественной церемонии открытия «Модели», прошедшей в Казанской ратуше, были поражены возможностями, которые предоставляет новый формат известного во всем мире проекта — игры, в которую увлеченно играют молодые люди, потенциальные дипломаты, будущие специалисты-политологи многих стран мира, — открытый КФУ. Так, руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова подчеркнула в своем выступлении, что «Модель ЮНЕСКО» — это не привычная всем «Модель ООН», а совсем иная молодежная площадка.

«Дело в том, что «Модель ООН» — это работа в гораздо более жестком формате, это воспроизведение деятельности бюрократов мирового ранга, нацеленной на принятие стратегических решений. Что же касается «Модели ЮНЕСКО», здесь подразумевается работа гораздо более креативная, тонкая, и главная ее цель — найти компромисс, уйти от конфликта, найти возможность заявить о значимости той или иной культуры в контексте различных мировых процессов, — пояснил директор Института международных отношений Рамиль Хайрутдинов. — Такая форма работы, несомненно, найдет свое продолжение и в будущем и станет востребованной. КФУ в этом плане вновь оказался новатором, и опыт проведения подобной деловой игры, думаю, будет полезен уже в масштабах всей страны для вузов и центров, занимающихся подготовкой специалистов в области международной дипломатии, мировой политики и сохранения всемирного наследия, защиты культурных и гуманитарных ценностей».

Успехов в работе участникам «Модели» пожелал и ректор КФУ Ильшат Гафуров, традиционно уделяющий большое внимание развитию гуманитарных наук в Казанском федеральном университете и поддерживающий инициативы сотрудников соответствующих институтов, способствующие стремительному повышению качества образовательного процесса в стенах вуза и трансляцию накопленного опыта за его пределы.

«Модель ЮНЕСКО" не случайно проводится именно на площадке Казанского университета. Мы становимся все более интегрированы в те процессы, которые сегодня курирует и координирует ЮНЕСКО. Это дань уважения всему тому, что делается в нашей республике, тому, как развивается Татарстан. Реализуя высокие гуманистические цели ЮНЕСКО, мы довольны тем, что «точкой опоры» для реализации целей ЮНЕСКО становится именно Казань и наш университет. Это признание достижений наших гуманитарных школ, которые в течение столетий развивались в Казанском императорском, государственном, сегодня федеральном университете», — обозначил Ильшат Гафуров.

К слову, в прошлом году Институт международных отношений КФУ в партнерстве с Ассоциацией содействия ООН, МГИМО МИД России провел на базе Казанского университета «Модель ООН», участниками которой стали более ста человек из различных вузов России. Таким образом, «Казанская модель ЮНЕСКО» стала развитием стартовавшего в 2017 году проекта.

«Принявшие участие в «Казанской модели ЮНЕСКО» почетные гости дали высокую оценку усилиям КФУ по внедрению моделирования деятельности ООН и ЮНЕСКО, использованию в образовательной деятельности богатейшего опыта, накопленного в регионе. На церемонии закрытия «Казанской модели ЮНЕСКО» выступили представители всех комитетов, в рамках которых велась ее работа, озвучив кратко итоги их деятельности и выдержки из резолюций. Также состоялось награждение лучших делегатов «Модели». Кроме того, было принято решение о направлении двух делегатов «Казанской модели ЮНЕСКО» — студентов КФУ — в Москву для участия в «Модели ООН», которая пройдет на базе МГИМО в апреле 2019 года, где обучающиеся выступят с полноценными докладами», — резюмировал руководитель проекта со стороны КФУ, заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Валерий Летяев.

Было принято решение, что КФУ и МГИМО совместно будут работать над дальнейшим продвижением лучших практик моделирования деятельности ООН и ЮНЕСКО в Казанском федеральном университете.

«Команда КФУ, включая весь секретариат, студентов, выполнила работу по организации работы «Казанской модели ЮНЕСКО» на максимально хорошем уровне. При подготовке мероприятия мы были очень ограничены во времени, и при таких условиях организовать все столь качественно и масштабно удается далеко не всем. Высокий уровень организации мероприятия отмечали и Алексей Борисов, и Владимир Кузнецов, у них есть возможность сравнить, и Казань, КФУ в этом отношении всегда на высоте, — заметила координатор проектов Российской ассоциации содействия ООН, эксперт МГИМО, выпускница ИМО КФУ Фарида Гафарова . — Особую благодарность за поддержку самых разноплановых инициатив и готовность всегда помочь мы бы хотели выразить руководству университета в лице Ильшата Гафурова, а также Рамилю Хайрутдинову и Валерию Летяеву. Помощь в организации «Казанской модели ЮНЕСКО» со стороны Российской ассоциации содействия ООН и МГИМО выражалась в том, что мы привезли в Казань четырех наиболее опытных российских моделистов — студентов МГИМО. К слову, они также высоко оценили работу казанских студентов, отметив, что они подошли к работе по организации мероприятия крайне ответственно и прислушивались ко всем рекомендациям. Сейчас важна наработка опыта студентов КФУ на данном направлении. Я уверена, что в дальнейшем подобные мероприятия будут проводиться на еще более высоком уровне».





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