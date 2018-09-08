«Ак Барс» натужной победой затенил очередные ляпы Шарыченкова

Выздоровление чемпиона не за горами?

Старт сезона для казанского «Ак Барса» явно не заладился — лишь одна победа в трех матчах в дебюте «регулярки». Побратим «барсов» по семейству кошачьих, «Барыс» из Астаны, был полон решимости воспользоваться ситуацией и увезти из Казани 2 очка, а учитывая разгром «Нефтехимика» в прошлой встрече, и максимальные 4 балла. Но не вышло — «Ак Барс» выдал непростую победу (4:3), дав надежду на скорое выздоровление чемпиона. Олимпийское спокойствие Билялетдинова, голевая феерия защитников «барсов» и новые ляпы голкипера казанцев Шарыченкова — в материале «Реального времени».

Все помнят 7-е сентября и тот ярославский «Локомотив»

7 сентября — значимая дата в российском хоккее. Уже 7 лет как КХЛ не проводила матчей в этот день — до вчерашнего вечера. Именно 7.09.2011 хоккейная команда ярославского «Локомотива» трагически погибла в полном составе в авиакатастрофе. И лишь в этом сезоне дирекция лиги назначила на этот день сразу 6 матчей. 12 команд, включая «Ак Барс» и «Барыс», вышли в этот вечер на лед со специальными нашивками на игровых свитерах. Игра началась с минуты молчания, а на трибунах был выделен целый сектор памяти. Первые минуты матча фан-сектор «Ак Барса» либо безмолвствовал, либо «заряжал» в память «Локо».

Трибуны, к слову, не были заполнены (хотя болельщиков пришло больше, чем на «Витязь»), но о причинах этого прискорбного явления «Реальное время» вчера уже писало. Между тем, вчерашний соперник «Ак Барса» был поопаснее минского «Динамо» или подмосковного «Витязя». В прошлом сезоне «Барыс» знатно «зажигал» на старте «регулярки», по ходу которой даже лидировал на Востоке КХЛ. Но затем последовал труднообъяснимый спад, да такой, что команда даже не попала в плей-офф. Как следствие, не всех лидеров удалось удержать — Астану покинула одна из главных звезд клуба Найджел Доус. Канадоказахстанец (у него двойное гражданство) предпочел продолжить карьеру в «Автомобилисте», который многие называют теневым фаворитом Восточной конференции.

Игра началась с минуты молчания, а на трибунах был выделен целый сектор памяти



Олимпийское спокойствие Билла

В этом сезоне «Барыс» также стартовал успешно, разгромив на выезде нижнекамский «Нефтехимик». У «барсов» же казанских старт сезона традиционно не задался. Провал на этом этапе уже настолько привычен для команды Билялетдинова, что даже тревоги не вызывает. Тем не менее лишь одна, да и то довольно вымученная победа над «разобранным» минским «Динамо», в трех матчах, при оглушительном разгроме от принципиального соперника СКА, на оптимистичный лад не настраивают. Стоит ли тут удивляться низкой посещаемости домашних матчей? Вопрос риторический.

Игра у команды пока не особо ладится. Однако Зинэтула Билялетдинов хранит поистине олимпийское спокойствие, не меняя существенно состав. Из изменений отметим лишь появление новичка защитника Дмитрия Юдина в четвертой пятерке «Ак Барса» — и все. Место в воротах вновь занял Шарыченков. Сроки восстановления Эмиля Гарипова все так же покрыты завесой клубной тайны. Между тем, Дмитрий Юдин после игры любезно прокомментировал СМИ свой дебют.

— Физическое состояние у меня хорошее, а вот с игровым мышлением пока тяжеловато, втягиваюсь в ритм, привыкаю к требованиям новой команды. Я много пропустил — давно не играл. Но главное, что сегодня победили.

— За свою карьеру Вы поработали и с Быковым, и со Знарком. Что можете сказать о работе с Билялетдиновым?



— Я в команде еще меньше недели. Но отметил бы, что у нас много собраний. Плюс делается большой упор на дисциплину.

— Вообще, переход в «Ак Барс» получился для вас неожиданным?

— Лично для меня — да.

— Вы были седьмым защитником и играли с разными партнерами. С кем понравилось играть больше всего?

— Со всеми. Никакой проблемы выходить седьмым не вижу, — заверил защитник.



Шарыченков опять «блеснул» — пора искать Гарипову достойного сменщика

По неспешной игре первой половины стартового периода чуть острее выглядел «Ак Барс». При этом голкиперу «Барыса» Хенрику Карлссону по-настоящему свою команду выручать не пришлось. Лишь за девять минут до конца первой 20-минутки скандинав вытащил сложный бросок Даниса Зарипова со средней дистанции под дальнюю штангу. Но тут изрядную долю перца в интригу встречи подсыпал казанский голкипер Шарыченков, пропустивший несложный бросок в ближний угол от Алихана Асетова — 0:1. Все-таки казанскому менеджменту уже пора заняться подбором кандидатур на усиление вратарской позиции. Гарипов, как выяснилось, не железный, а адекватной замены ему нет — и это в составе действующего чемпиона КХЛ. Смахивает на «сюр» какой-то.

В концовке периода Никита Михайлис подарил казанцам шанс сравнять счет, завалив недалеко от своих ворот Даниса Зарипова. Первую минуту большинства казанцы действовали у чужих ворот убаюкивающе, но затем взорвались яркой комбинацией, которую завершил точным броском сам пострадавший. Однако тренерский штаб гостей запросил видеопросмотр на предмет игры в площади ворот, после чего судьи «апелляцию» астанинцев удовлетворили и шайбу не засчитали.

Изрядную долю перца в интригу встречи подсыпал казанский голкипер Шарыченков



Постма вновь забивает. Про потерю Токранова можно забыть?

После перерыва казанцы продолжили достаточно расслабленно действовать у своих ворот. А тут еще удаление заработал Андрей Педан. Печально, но пока выходец из североамериканского хоккея в Казани выделяется разве что невынужденными удалениями да опасными потерями шайбы в своей зоне. Так или иначе, в этом большинстве гости лишь чудом не удвоили счет. Шайба буквально металась по вратарской Шарыченкова, однако казахстанцев подвела неточность.

И тут сказалось индивидуальное мастерство казанцев. Станислав Галиев скрытым движением лихо оставил шайбу Полу Постме, и канадец забросил свою вторую шайбу в трех матчах — 1:1. Завидный результат для защитника. Пока рано делать далеко идущие выводы, но, если так и дальше пойдет, канадец заставит забыть казанских болельщиков о Василии Токранове — атакующей приме «барсов» среди защитников в чемпионском сезоне.

«Барыс» поплыл на флажке второго периода, а «барсы» — в середине третьего

Тут же удаление у казахстанцев. Тройка Ткачева, усиленная Малыхиным, знатно «повозила» оборону гостей, однако успеха добилось легионерское звено, когда пятый игрок «Барыса» уже появился на льду. Хитрющий Андрей Марков броском с острого угла из самого угла площадки застал врасплох Карлссона, который «вернул долг» Шарычнекову. «Барыс» поплыл и до конца периода пропустил в третий раз. Лукоянов здорово вывел на бросок Рафаэля Батыршин со средней дистанции, и тот с кистей точно метнул диск в девятку — 3:1.

Все бы хорошо для Казани, но Шарыченков продолжил чудить, и это еще мягко сказано. В середине периода он умудрился пропустить аж с центра площадки — это Кевин Даллман ахнул от безысходности по воротам, не доезжая до красной линии.

— Александр, сегодня вы пропустили с центра площадки. Что почувствовали, когда увидели шайбу в воротах? — спросили казанского голкипера после игры журналисты.

— Когда я увидел эту шайбу в воротах, то сразу вспомнил очень популярное видео пятилетней давности. Я играл за московское «Динамо» и пропустил похожий гол. Как прокомментировать такую шайбу? Лучше не пропускать похожие голы, чтобы не нервировать никого.

— Вы не видели броска?

— Я все видел, просто у шайбы была очень интересная траектория. Понятно, что это «парашют», но траектория была непростая. Главное, что после такого гола команда не расклеилась и создала много моментов. Совместными усилиями, всеми линиями держались в игре. Ребята забили. Молодцы, очень сильно помогли мне, — заявил Шарыченков.



На послематчевой пресс-конференции Зинэтула Билялетдинов юмор не оценил. «Попробовать в воротах Максима Поъяпольского? Мы подумаем», — пообещал наставник «барсов».

А на льду настала очередь нервничать уже казанцам — сразу после пропущенного гола Абросимов оставил свою команду в меньшинстве. В эти две минуты «барсы» не дали гостям прицельно бросить в ворота Шарыченкова. В противном случае камбэку «Барыса» никто бы особо не удивился. Казанцы вчера играли, можно сказать, без вратаря.

«Ак Барс» выдал непростую победу, дав надежду на скорое выздоровление чемпиона

Натужная победа как отправная точка

За пять минут до конца третьего периода Алексей Потапов толкнул оппонента на борт, и лишь непонятная благосклонность арбитров уберегла форварда «Ак Барса» от 4-х, а то и 5-минутного штрафа. А с двухминутным большинством команда Билялетдинова справилась. В целом звено Бурмистрова — Потапова — Лукоянова еще с предсезонных сборов никак не найдет свою игру.

Впрочем, это можно сказать и обо всем «Ак Барсе». Вчерашняя натужная победа особого энтузиазма вызывать не должна, но может стать отправной точкой к «возвращению» чемпиона. А точкой в матче должен был стать бросок Антона Ландера в пустые ворота «Барыса», когда гости заменили вратаря на шестого полевого. Но нет, Шарыченков все же успел пропустить третью шайбу от Даррена Дица — 4:3.

— Сегодня была очень тяжелая победа. Очень нужная нам после поражения от «Витязя». Играли до конца и выстояли, — сказал после игры защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин.

— Несмотря на победу, игра команды еще далека от идеала. Что нужно изменить в первую очередь?

— Нужно добавить в реализации. Также есть новые люди в оборонительной линии, в нападении. Им тоже нужно притереться. Поработаем перед выездной серией, втянемся в сезон, должно быть все нормально, — обещал Яруллин.

Артур Халилуллов, Андрей Лопата, фото ak-bars.ru