#Айданешумим — с «посещалкой» у «Ак Барса» все в порядке. Цифры не врут

Фанаты совместно с «барсами» раскачиваются вплоть до плей-офф

Сегодня «Ак Барс» проведет очередной матч регулярного чемпионата КХЛ. Соперником казанских «барсов» станут «барсы» казахстанские. Пока в активе подопечных Зинэтулы Билялетдинова только одна победа в трех играх, и учитывая, что в нынешнем сезоне за победу дают 2 очка, времени на раскачку не так много — ликвидировать отставание ближе к плей-офф будет сложнее. Тем временем посещаемость «Татнефть-Арены» на старте сезона уже традиционно хромает. Очевидно, что причина — в результатах команды, ведь по работе со зрителями «Ак Барс» с запасом на первом месте в Казани. Подробнее — в материале «Реального времени».

Чемпион буксует на старте

Казанский «Ак Барс» на старте очередного сезона КХЛ пока нестабилен. В прошлой игре с «Витязем» «барсы» должны были побеждать, что называется, на классе, но действующий обладатель Кубка Гагарина все еще «долго запрягает». Впрочем, для подопечных Зинэтулы Билялетдинова это не новость. Казанская команда из года в год начало сезона проводит не так ярко, как хотелось бы, набирая ход через игры. В прошлогоднем сентябре «Ак Барс» также выдал невыразительный отрезок, уступив «Сочи», «Автомобилисту» и «Спартаку». Правда, тогда казанцы показывали результативный хоккей в августе, успев создать очковый запас.

Первые три матча нового сезона показали, что «Ак Барс» пока не «вкатился». Против СКА казанцы провели в свою силу только один период, после чего посыпались под натиском соперника, минское «Динамо» было переиграно полностью, а матч с «Витязем» получился и вовсе хитросплетенным — провальное начало, после которого «Ак Барс» перехватил инициативу и переломил ход игры, но все равно проиграл.

В текущем сезоне, как известно, в КХЛ за победу дается 2 очка, а значит, командам, которые отпустят лидеров, во второй половине сезона будет сложнее в борьбе за лучшие места в таблице перед плей-офф. На данный момент «Ак Барс» уже отстает от лидеров конференции на 4 очка, и подопечным Билялетдинова надо просыпаться уже сегодня — в матче с «Барысом».

Первые три матча нового сезона показали, что «Ак Барс» пока не «вкатился». Фото Вадима Китаева (ak-bars.ru)

Без аншлагов

На старте сезона «Ак Барс», помимо результатов, испытывает еще одну традиционную проблему — с посещаемостью. На последних двух матчах чемпиона собиралась лишь половина арены. С одной стороны, для действующего обладателя Кубка Гагарина это провал. Но так ли все плохо на самом деле? Давайте разбираться.

Можно было бы упрекнуть маркетинговую службу клуба, но надо признать: то, что «Ак Барс» делает для своих болельщиков, не делает ни один другой профессиональный клуб в Казани. Футбольный «Рубин» — прямой конкурент «Ак Барса» в борьбе за зрителя — еще только делает первые шаги по дороге, которой «барсы» уверенно идут несколько лет. Предматчевые шоу, развлекательные зоны для посетителей разных возрастных групп, активности от ведущих, конкурсы с призами — всего этого в избытке на каждой игре «Ак Барса».

Отдельно стоит отметить, что такого количества детей, как на «Ак Барсе», вы не увидите ни на одной арене столицы. Добавим к этому мощный маркетинговый ход со стилем «Айда», который, что называется, зашел. «Айда на хоккей» используется буквально всеми — совсем недавно президент Татарстана Рустам Минниханов выложил в своем Instagram ролик со слоганом «Айда повторим», намекая на повторение «золотого дубля», который команда сделала в первых двух сезонах КХЛ. Для поддержания интереса болельщиков в прошлом сезоне «Ак Барс» проводил и различные акции с билетами, которые однозначно приносили плоды. Будем ждать от клуба активности и в этом направлении.

Конечно, есть у «Ак Барса» и проблемы. К примеру, звуковое оборудование в «Татнефть-Арене» давно устарело. Да и сам ледовый дворец уже не отвечает современным требованиям. Постройка новой арены — дорогостоящее удовольствие, на которое спонсоры в ближайшие годы решатся едва ли. А вот трансформация «Татнефть-Арены», частичная реконструкция или оснащение лучшим оборудованием — шаг необходимый, особенно учитывая то, что совсем скоро в Татарстане пройдет Неделя звезд КХЛ и в Казань приедут болельщики со всей России.





Надо признать: то, что «Ак Барс» делает для своих болельщиков, не делает ни один другой профессиональный клуб в Казани. Фото ak-bars.ru



«В сентябре на хоккей не ходим»

И все же хочется разобраться в причинах низкой посещаемости матчей «Ак Барса» на старте сезона. Естественно, самый популярный клуб Татарстана должен собирать как можно больше болельщиков на каждом матче. Никто «Ак Барс» не оправдывает, но есть ведь и ряд объективных причин, про которые тоже не стоит забывать.

Конечно, во-первых, сказываются спортивные результаты команды. Загадку посещаемости сентябрьских матчей помог разгадать таксист, который поздним вечером 5 сентября вез меня из «Татнефть-Арены»:

— Мы с друзьями на хоккей в сентябре вообще не ходим. Начинаем покупать билеты только в октябре или ноябре. А какой смысл? В сентябре они все равно толком не играют, — отметил водитель, авто которого украшено вымпелами «Ак Барса».

И правда. Поражение 1:6 при полных трибунах от СКА в матче за Кубок Открытия явно переубедило тех болельщиков, которые хотели купить билеты на следующие игры. Все-таки последние теплые вечера хочется провести немного иначе — во всяком случае, не мучаться, глядя на то, как твоя команда ничего не может сделать на льду. Хотя, сомнений нет, Билялетдинов традиционно выведет «барсов» на пик к матчам плей-офф и по итогам сезона за «Ак Барс» стыдно не будет.

Прибавим к этому тот факт, что август — традиционная пора подготовки к школе, и во многих семьях существенная часть бюджета направляется именно на это. Поэтому все, кто соскучился по хоккею, из первых матчей чемпионата вполне логично сделали выбор в пользу СКА, на матче с которым свободных мест не было.





Сомнений нет, Билялетдинов традиционно выведет «барсов» на пик к матчам плей-офф. Фото Вадима Китаева (ak-bars.ru)



В зеркале цифр

Еще одна причина низкой посещаемости «Ак Барса» второй год — календарь. В прошлом сезоне на старте чемпионата «барсы» не сыграли в Казани ни с одним своим прямым конкурентом. Первая игра с приставкой «топ» состоялась в «Татнефть-Арене» аж во второй половине октября. В этом сезоне ситуация повторяется: в первой домашней серии помимо СКА у «Ак Барса» матчи с «Витязем», минским «Динамо», «Барысом». Затем идут игры с «Сибирью», «Куньлунем», «Амуром» и «Адмиралом». И только в середине октября в Казань приедут «Йокерит» и «Салават Юлаев».

Учитывая статус соперников, посещаемость «Ак Барса» не уступает прошлогодней. Для сравнения возьмем данные из протоколов КХЛ. На первую игру прошлого сезона «барсы» собрали чуть более 8 100 зрителей. В этом году они открылись при абсолютном аншлаге. Вторая и третья игры сезона в прошлом году выдались чуть более посещаемыми (4 640 против 4 601 и 5 026 против 4 671 соответственно). Впрочем, если выводить среднее значение, то в текущем сезоне «Ак Барс» после трех первых матчей идет даже с опережением — 6 054 болельщиков против 5 937.

Интересно посмотреть и на статистику противостояний с конкретными командами. Если в прошлом году матч со СКА посетили 8 159 болельщиков, то в этом — 8 890. На минское «Динамо» пришло практически на 300 человек меньше — 4 338 против 4 601 в этом сезоне. А вот матч с «Витязем» явно не в пользу «Ак Барса» — 6 634 и 4 671 человек. Впрочем, среднее значение все равно примерно одинаково — 6 377 и 6 054.

И команда, и болельщики только разогреваются. Фото ak-bars.ru

То есть сезон «Ак Барс» начинает в привычном для себя стиле — и команда, и болельщики только разогреваются. Более ясную картину мы увидим в октябре — именно тогда станет понятно, что из себя представляет нынешний «Ак Барс» и способен ли он собирать аншлаги.

Но значит ли это, что клуб должен сидеть сложа руки? Конечно, нет. Ждем от «барсов» активностей как на льду, так и за его пределами. Иначе титул чемпиона и интерес болельщиков не удержать. Айда не буксуйте!