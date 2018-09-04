Догнать и перегнать! Как юные казанцские пловцы с Пиерони и Куимовым соревновались

Сегодня, в преддверии старта этапа Кубка мира FINA по плаванию, который пройдет с 7 по 9 сентября в Казани на базе Дворца водных видов спорта, участники соревнований – Егор Куимов (представитель Республики Татарстан в сборной России по плаванию, серебряный призер чемпионата Европы в Глазго) и пловец из США, олимпийский чемпион 2016 года в составе сборной США в эстафете 4х100 м Блейк Пиерони провели мастер-класс для учащихся казанских ДЮСШ.

Вместе с юными спортсменами опыт перенимал видекорреспондент «Реального времени».