12-е чемпионство Пакьяо, умный титул Усика и похождения сына Кости Цзю под флагом Австралии

Десятка лучших боев прошедшего лета в мире бокса

В последние годы расхожим стало мнение, что бокс «уже не тот», поскольку якобы сильно потерял в зрелищности. Бои прошедшего лета могут серьезно оспорить этот тезис. За три месяца на профессиональном ринге произошло такое количество крутых поединков, что их хватило бы на несколько подобных чартов. «Реальное время» выделяет для вас 10 самых ярких из них.

Дерек Чисора — Карлос Такам

Бой между двумя бывшими претендентами на чемпионские титулы стал, пожалуй, самым зрелищным противостоянием лета. Оба боксера по очереди доминировали на ринге, обмениваясь друг с другом сериями ударов. Все решилось в 8-м раунде, когда Такам пропустил правый через руку в голову. Отойдя от нокдауна, Карлос наткнулся на удар в челюсть, после чего рефери пришлось остановить бой.

Элейдерс Альварес — Сергей Ковалев

Чемпионский бой между Ковалевым и Альваресом за пояс WBO закончился довольно неожиданно. Полностью доминируя на ринге, россиянин умудрился в 7-м раунде не только растерять все преимущество, но и в итоге проиграть. Вначале Ковалев пропустил удар справа, оправившись, наткнулся на двоечку «слева-справа», а в конце раунда умудрился получить «трешку». После этого рефери решил больше не испытывать судьбу.

Александр Усик — Мурат Гассиев

Самый ожидаемый бой этого лета состоялся в рамках финала международной суперсерии. В решающем бою за право обладать титулами сразу нескольких ассоциаций сошлись украинец Усик и россиянин Гассиев. Сильнее оказался представитель соседней страны. Значительная часть боя прошла под диктовку Усика, в очередной раз показавшего себя умным «тактическим» бойцом, так что сомнений в его победе практически не было. Украинец стал обладателем Кубка Мохаммеда Али, который ему вручила вдова легенды бокса Лонни Али.

Мэнни Пакьяо — Лукас Матиссе

Для аргентинского боксера Матиссе это была первая защита «регулярного» титула WBA в полусреднем весе, завоеванного в январе этого года. Попытка защититься провалилась полностью, Лукас безоговорочно уступил опытнейшему Мэнни Пакьяо, пропустив серию ударов и улегшись на ринге в 7-м раунде. Филиппинец вновь вернул себе чемпионский титул, который стал уже 12-м в карьере Пакьяо.

Эррол Спенс — Карлос Окампо

Бой за звание чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе между американцем Эрролом Спенсом и представителем Мексики Карлосом Окампо завершился нокаутом последнего. Действующий чемпион в этом весе Спенс не оставил сопернику никаких шансов. Окампо первым «наехал» с ударами по корпусу, но в итоге сам получил куда более точные попадания по своему. Левый хук от Спенса отправил мексиканца на настил ринга, откуда тот уже подняться не сумел.

Хосе Педраса — Реймундо Бельтран

Ровно год назад Педраса попал под жесточайший пресс ударов Джервонты Дэвиса, и казалось, что карьера элитного боксера для него закончена. Однако экс-чемпион мира в первом легком весе собрался и в бою против Реймундо Бельтрана завоевал титул WBO. В целом поединок был равным, но с некоторым преимуществом Педрасы. В итоге Хосе победил единогласным решением судей. Следующим соперником победителя должен стать украинец Василий Ломаченко, с которым могут провести объединительный с WBA бой.

Бейбут Шуменов — Хизни Алтункая

Казахстанец Бейбут Шуменов недавно объявил о возобновлении карьеры. Первой проверкой после возвращения на ринг стал его бой в Астане с турком Хизни Алтункаем, в активе которого до этого дня значилось лишь одно поражение и 17 побед нокаутом. Поединок в итоге завершился победой Шуменова техническим нокаутом, после 9-го раунда соперник отказался продолжать борьбу. Учитывая, что до этого Алтункай дважды оказывался на полу, решение выглядело вполне адекватным.

Ванхенг Менайотин — Педро Тадуран

Теперь самым непобедимым боксером в мире считается не Флойд Мейвезер, а таец Ванхенг Менайотин. Боец, известный также как Чаяфон Мунсри, выиграл свой 51-й бой и побил рекорд Мейвезера. Правда, в соперниках у Менайотина был довольно средний боксер Педро Тадуран. Победа тайцу досталась лишь решением судей, но, как бы там ни было, теперь ему осталось только завершить карьеру, чтобы навсегда войти в историю бокса.

Тайсон Фьюри — Франческо Пьянета

29-летний Фьюри знаменит не только боксерскими качествами, но и харизмой. После двухлетнего простоя Тайсон провел уже второй поединок за этот год, вновь оказавшись сильнее своего противника. На этот раз не повезло итальянцу Франческо Пьянете, заметно уступавшему Фьюри в габаритах. Бой закончился капитуляцией Пьянеты в 4-м раунде.

Тим Цзю — Стиви Фердинандус

Бой попал в эту подборку исключительно благодаря имени победителя. Тим Цзю представляет на ринге Австралию, но его отец, знаменитый Костя Цзю, как известно, долгие годы выступал за Россию. Сын друга главы Федерации бокса Татарстана Айрата Хаматова эффектным образом разделался со Стиви Фердинандусом, продлив свою беспроигрышную серию.