«Схематозов быть не может». В Татарстане запустили еще одну программу для МСБ

Чиновники надеются, что она не повторит историю скандального «Лизинг-гранта»

В Татарстане запустили очередную программу поддержки малого и среднего бизнеса — специально для резидентов и управляющих компаний промышленных парков. Чиновники обещают им «практически бесплатные» кредиты, но бюджет программы ограничен, и при максимальных условиях господдержки на первом этапе хватит только на семь компаний. При этом в Минэкономики уверены, что новая программа не повторит историю скандального «Лизинг-гранта». Подробнее — в материале «Реального времени».

«Процент будет равен нулю»

В Татарстане 27 августа была запущена очередная программа поддержки малого и среднего бизнеса, на этот раз рассчитанная на резидентов и управляющие компании промышленных парков и индустриальных площадок. Им будут компенсировать затраты по кредитным ставкам — таким образом, что «процент будет по факту равен нулю», рассказал журналистам первый замминистра экономики РТ Рустем Сибгатуллин.

Татарстан планирует субсидировать ставки по кредитам на покупку оборудования, строительство или реконструкцию зданий, а также объектов инженерной инфраструктуры. Максимальный размер субсидии — 5 млн рублей в год на одну организацию.

Поддержка распространяется на ссуды, полученные с 1 января 2017 года на срок более 1 года, кроме того, ставка по кредиту не должна превышать средневзвешенную годовую ставку по стране. Сами получатели господдержки должны соответствовать стандартным критериям: являться субъектами малого и среднего бизнеса, иметь регистрацию на территории Татарстана и не иметь долгов по налогам и обязательным платежам.

«Идеология этой программы заключается в том, чтобы стимулировать тех предпринимателей, которые думают о приобретении оборудования или строительстве здания или какой-то инженерной инфраструктуры, планируют взять кредит, но их сдерживает процентная ставка, сдерживает нагрузка по обслуживанию этого кредита», — сказал Сибгатуллин.

«Процент будет по факту равен нулю», — пояснил первый замминистра экономики РТ Рустем Сибгатуллин



По его словам, условия программы таковы, что банковский кредит для ее участников становится «практически бесплатным». В свою очередь, для республики экономический смысл в том, что предприятия будут высвобождать оборотные средства и быстрее выходить на плановую мощность, что «будет рождать дополнительную выручку» и принесет «выгоду для экономики региона».

Одним из первых участников программы стал завод «Профтермо» из Набережных Челнов, который занимается термической обработкой деталей для автопрома и других отраслей. «Не скажу, что она [субсидия] совсем облегчает нашу жизнь — это все-таки производство, — но это уже существенная помощь», — рассказал управляющий и владелец завода Анатолий Цвеер.

Заводу «Профтермо» было необходимо закупать новое высокотехнологичное оборудование, под которое предприятие взяло кредит по программе «Корпорации МСП». Изначально ставка по нему составляла 10,6%, но теперь, с учетом субсидии, фактически снизится. «Касаемо субсидии — это очень своевременная мера, она помогает нам, по крайней мере, легче рассчитываться с кредитами и деньги пускать на дальнейшее развитие производства. Это очень нужная схема, очень полезная», — хвалил программу Цвеер.

Одним из первых участников программы стал завод «Профтермо» из Набережных Челнов Анатолия Цвеера. Фото tatarstan.ru

Соответствуешь — получи

Однако масштаб программы пока невелик. По словам Сибгатуллина, ее бюджет на 2018 год составляет всего 35 млн рублей. Более того, в настоящее время заявки на получение субсидий либо уже подали, либо готовятся подать семь компаний. Это значит, что если каждой из них потребуется максимальная субсидия (5 млн рублей), лимит господдержки будет исчерпан. Сибгатуллин, впрочем, говорит, что бюджет программы может быть увеличен в течение этого года: «Мы сейчас почувствуем активность по этому мероприятию — если хватать не будет, мы готовы рассмотреть вопрос об увеличении». Кроме того, добавляет он, не каждому получателю нужен потолок субсидии.

Как будет оцениваться эффективность господдержки, не ясно. «Такой формулы, что на один рубль бюджетный эффект, нет. Нам важно снять психологический, может быть, барьер у предпринимателя», — сказал замминистра.

Реализация других проектов поддержки предпринимателей в Татарстане в последние годы сопровождалась громкими коррупционными скандалами. Осенью 2016 года началось уголовное дело, связанное с программой «Лизинг-грант». Самыми известными его фигурантами стали тогдашний глава Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Хайдар Халиуллин и его жена, помимо них в деле еще два десятка обвиняемых. Им вменяются хищения и попытки хищения средств бюджета на сумму около 40 млн рублей, а также легализация похищенного.

Замешанным в коррупционной истории оказался и созданный в мае 2017 года фонд поддержки пострадавших дольщиков и вкладчиков банков. Месяц назад МВД по Татарстану распространило информацию об уголовном деле, связанном с хищениями из фонда как минимум 9 млн рублей. Эти деньги, по версии следствия, при содействии подозреваемых, приближенных к должностным лицам фонда, получили не реальные пострадавшие, а лжепогорельцы банков и лжедольщики.

Сибгатуллин надеется, что с новой программой господдержки такого не произойдет. «Здесь нет никакой конкурсной комиссии [по рассмотрению заявок от предпринимателей]. Проекты рассматривает банк. Сотрудники Министерства экономики смотрят только формальные признаки: соответствует [требованиям] — получи, не соответствует — не получи. Схематозов быть не может», — заявил чиновник.

Артем Малютин