Закупки: КВЗ летит в Поднебесную, «Таттелеком» уходит в Instagram, а Госсовету нужен флагшток

Обзор наиболее интересных закупок Татарстана по версии «Реального времени»

Фото: Максим Платонов

«Каздорстрой» подлатает М-7

Один из наиболее крупных контрактов этой недели достался «Каздорстрою» — он получил тендер от Волго-Вятского Росавтодора. Компания выполнит ремонт дороги М-7 «Волга», за что получит 405,1 млн рублей. Согласно документам закупки, работы необходимо начать 10 сентября этого года и закончить до 31 августа 2019-го. Собственно ремонт включает в себя срезку существующего земляного полотна, уплотнение грунта, восстановление водоотводных сооружений, укладку асфальтобетонного покрытия, нанесение разметки и т. д.

«Ансаты» полетят в Китай

«Казанский вертолетный завод» (КВЗ) хочет показать свою продукцию на выставке «Аэрошоу Чайна — 2018», которая пройдет с 6 по 11 ноября в китайском Чжухае и в странах Юго-Восточной Азии. На это КВЗ готов потратить $2,5 млн. Завод ищет подрядчика, который организует демонстрационный тур образцов вертолетов Ми-17А2 и «Ансат». О подоплеке полета в Поднебесную здесь.

Согласно заданию, подрядчик должен будет перегнать вертолеты из России в Китай и выполнить демонстрационные полеты на территории Вьетнама, Камбоджи, Таиланда и Малайзии. Кроме того, на подрядчике будет лежать ответственность за организацию заправки и наземного обслуживания вертолетов, размещение летной и технической групп в гостиницах, уплату аэронавигационных сборов и т. д. Тендер объявлен 29 августа, а заявки будут приниматься вплоть до 14 сентября.

Другое авиапредприятие — ПАО «Туполев» — разместило тендер на реконструкцию и техническое перевооружение одного из своих цехов. Речь идет о цехе №60, а также участках цеха №14. Работы, стоимость которых «Туполев» оценил в 16,3 млн рублей, заказывались у единственного поставщика — АО «Казанский Гипронииавиапром».

ПАО «Туполев» разместило тендер на реконструкцию и техническое перевооружение одного из своих цехов. Фото Максима Платонова



Таинственные организаторы общественных пространств

Интересную закупку в последних числах августа разместило государственное унитарное предприятие «Татлизинг» (принадлежит Минстрою РТ). Оно искало подрядчика, который выполнил бы работы по монтажу оборудования в рамках мероприятий по развитию общественных пространств в Татарстане. Цена вопроса — более 92,3 млн рублей.

«Татлизинг» опубликовал заказ 29 августа, в тот же день ГУП заключило контракт с подрядчиком. Однако кто этот подрядчик — неизвестно: работы заказывались у единственного поставщика, подробной информации ни о предмете, ни о результатах закупки не опубликовано.

Салют ко Дню города за 9 миллионов

Праздничный салют ко Дню города в этом году обошелся исполкому Казани в 9,2 млн рублей. Такую сумму муниципальное управление культуры заплатило местному ООО «Пропраздник» — с этой компанией заключили контракт на организацию и проведение торжественных мероприятий 30 августа. Как следует из условий договора, салют запускался с двух барж, а его продолжительность должна была составлять не менее 5 минут.

Кроме того, в стоимость входили оформление города рекламными щитами, подготовка поздравительных открыток за подписью мэра Ильсура Метшина (220 штук), а также открыток с приглашением на скачки (400 штук). Вдобавок исполнитель организовал шестичасовое мероприятие на ипподроме и изготовил аудио- и видеоролики для трансляции по радио и ТВ.

По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», фирма «Пропраздник» зарегистрирована в октябре 2015 года. Ее директором и единственным собственником является Дмитрий Мартынов. Ранее он был совладельцем и руководителем еще нескольких компаний из разных регионов России. В 2016 году (последние данные) выручка ООО «Пропраздник» составила 78,2 млн рублей, чистая прибыль — 5,1 млн.

Как следует из условий договора, салют запускался с двух барж, а его продолжительность должна была составлять не менее 5 минут. Фото Максима Платонова



Казань поменяет подъемники в переходах

В Казани отремонтируют шесть подъемников в подземных и надземных переходах. Речь идет о переходах на площади Тукая, а также на проспекте Победы (остановка «Чишмяле» и перекресток с улицей Сахарова). Все работы должны быть сданы до 31 января 2019 года. Начальная стоимость тендера, объявленного Дирекцией по конкурентной политике и закупкам Казани, составляет 14,1 млн рублей.

Казанский федеральный университет, в свою очередь, организует мемориал Льву Толстому. Соответствующий тендер он разместил 30 августа. Стоимость работ — 5,3 млн рублей, судя по документам, мемориал будет находиться в корпусе КФУ на улице Татарстан.

«Летай» продвинут через Instagram, а КАМАЗ уходит в Avito

Компания «Твои мобильные технологии» (ТМТ, принадлежит «Таттелекому») заказала услуги по «размещению и ведению в интернете контекстной, таргетинговой и медийной рекламы по подвижной связи». Услуги включают в себя ведение рекламной кампании во «ВКонтакте» и Instagram (532,8 тыс. рублей), ведение контекстной и медийной рекламы (1,6 млн рублей) и «продвижение с помощью дополнительных инструментов в социальных медиа» (460,8 тыс. рублей). Оператор ТМТ оказывает услуги связи под брендом «Летай», до весны 2015 года компания носила название «Смартс-Казань».

Между тем КАМАЗ будет продавать «высвобождаемое имущество» через сайт Avito.ru. Что за имущество имеется в виду — не ясно, пока компания лишь опубликовала извещение, в котором предлагает принять участие в закупке.

КАМАЗ будет продавать «высвобождаемое имущество» через сайт Avito.ru. Что за имущество имеется в виду — не ясно. Фото Максима Платонова

Водители для Следкома

Исполком Верхнеуслонского района отремонтирует автомобили, заплатив за это 345 тыс. рублей. В обслуживании нуждаются четыре машины: Fiat Albea, Ford Mondeo, Ford Focus и Toyota Land Cruiser.

Более крупный тендер (5,6 млн рублей) разместила Федеральная кадастровая палата. Ей нужно отремонтировать Daewoo Nexia, Toyota Corolla, Nissan Almera, Toyota Camry и ГАЗ 2217.

А Приволжское следственное управление на транспорте наняло водителей, которые будут перевозить пассажиров до 30 сентября. Транспортные средства необходимо подавать по нескольким адресам в Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Кирове и Пензе. Перечень автомобилей широк — от Ford Focus и Hyundai i40 до специальных ТС «Деловое купе» и передвижных криминалистических лабораторий. Контракт заключен с кировским ООО «Циркон», цена — 481,3 тыс. рублей.

Электрический флагшток для Госсовета

На здании Госсовета Татарстана поменяют флагшток. Судя по закупке, которую разместил аппарат Госсовета, модернизация устройства обойдется минимум в 160 тыс. рублей бюджетных средств. Флагшток должен иметь электропривод мощностью не менее 700 Вт. Электронный аукцион по определению подрядчика пройдет 14 сентября.