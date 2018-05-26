«Ансат» на скамейке запасных: КВЗ нацелился на китайский рынок, но там его ждет «засада»

Казанская машина отправится в демонстрационный тур по Юго-Восточной Азии

Фото: Александр Третьяков

«HeliRussia — no problem!» — не уставали повторять жизнерадостные иностранные вертолетчики, съехавшиеся на международную выставку вертолетной индустрии с главными новинками гражданской авиации. Холдинг «Вертолеты России» представил на ней образец легкого вертолета VRT500, который будет собираться в Улан-Удэ. В то же время его отдаленный конкурент казанский «Ансат» имеет фору и ждет выхода постановления правительства РФ по продлению приоритетного проекта развития санитарной авиации, чтобы начать летать по всей стране. Экспортные же рынки могут быть для него перекрыты: к моменту выхода «Ансата» в Китай европейский концерн Airbus Helicopters откроет там СП для сборки легких вертолетов H135. Подробности в материале «Реального времени».

Bell облюбовал Магомед Закаржаев

Если российский автопром уже успел переболеть «детскими болезнями», открыв двери иностранным автоконцернам для локализации их производства внутри России, то битва отечественных вертолетчиков за место «под солнцем» в самом разгаре. Всеми силами они пытаются удержать собственный рынок, и получается это только благодаря советскому бестселлеру продаж — вертолету Ми8/Ми17, который эксплуатируется в России почти 40 лет. Кто придет на смену?

Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia-2018, пожалуй, единственная выставочная площадка, где российские и европейские производители на равных демонстрируют свои последние новинки. Эти вертолетные смотрины проходят легко и безболезненно, потому что на кону стоят не дорогостоящие военные контракты на экспорт, а особая локальная ниша гражданских вертолетов, в которой доминируют европейский Airbus Helicopters и американские Robinson и Bell.

Именно вокруг них собиралось на выставке наибольшее количество гостей. И неудивительно, что здесь корреспондент «Реального времени» встретил немало знакомых лиц. Так, последнюю новинку Bell 505 облюбовал глава «Казанского авиапредприятия» Магомед Закаржаев. Этот вертолет взлетной массой 1,7 тонн и дальностью полета свыше 600 км был завезен в Россию неделю назад. Закаржаев прямо из аэропорта отправился в демонстрационный зал. По его словам, «Казанское авиапредприятие» является авторизованным техническим центром всей линейки Bell и будет проводить сертификацию машины после того, как ее внесут в реестр. Несмотря на это, на нее уже есть приличное количество предзаказов, заметил Закаржаев. Кроме техобслуживания, КАП намерено приобрести Bell для облета магистралей «Транснефти».

— Он стоит всего $1,9 млн, — поделился радостью Магомед Бахулаевич, так что корреспонденту «Реального времени» оставалось только сказать: «Ну что ж, покупайте!»

Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia-2018



«Ансат» избавляется от детских болячек

«Вертолеты России» заинтересовались гражданскими вертолетами относительно недавно, сделав ставку на готовый легкий вертолет «Ансат» в классе 3,5 тонн и с дальностью полета 450 км. Как известно, его серийное производство развернуто на Казанском вертолетном заводе.

— Но это, конечно, не «наше все», а только то, что оказалось на подхвате «здесь и сейчас». «Ансат» загодя был сертифицирован, а значит, держать его «на скамейке запасных» нет резона, — рассуждали в кулуарах форума российские производители вертолетов.

Председателя совета директоров КВЗ Равиля Зарипова нам удалось встретить как раз на подходе к экспозиции его родного завода.

— В этом году КВЗ завершает свое участие в федеральных целевых программах по техническому перевооружению предприятия, — рассказал он. — Сейчас решаются вопросы по сборочному производству (всего на перевооружение КВЗ было израсходовано 8—10 млрд рублей, — прим. ред.). Поэтому сейчас важно добиться увеличения контрактов. На выставке КВЗ покажет обновленную версию «Ансата». У нее улучшены показатели по уровню шума и вибрации и по дальности полета. В своем классе цена машины будет выгодно отличаться от европейских конкурентов. Какая цена? Все зависит от опций, — уклонился Зарипов от прямого ответа. Зато настоятельно посоветовал идти смотреть тяжелый вертолет Ми-38, который, помимо военной версии, готовится и в гражданской.

Казанский вертолетный завод представил обновленную версию «Ансата».



В первый день вокруг «Ансата» было не меньше гостей, чем у Bell. Правда, о нем говорили на выставке с мягкими оговорками, словно боясь обидеть за недоработки и несовершенства. И даже называли ласково «Ансат» с детскими болячками».





Андрей Богинский: «Сегодня к «Ансату» проявляет интерес целый ряд зарубежных партнеров, включая страны Азии и Ближнего Востока. Так что расширение температурного режима эксплуатации позволит нам существенно увеличить число потенциальных заказчиков»

Впрочем, определенный оптимизм у эксплуатантов вызвало выступление главы Росавиации Александра Нерадько. На церемонии открытия выставки, на которую прибыли вице-премьер Юрий Борисов и глава департамента авиационной промышленности Минпромторга РФ Равиль Хакимов, он передал производителю сертификат одобрения главного изменения типовой конструкции вертолета «Ансат». По его словам, это уже девятое по счету изменение в конструкции вертолета.

С его получением у «Ансата» расширяется диапазон эксплуатационных температур до плюс 50, тогда как раньше он мог летать лишь до плюс 30. Проверка работоспособности всех систем машины в условиях экстремально высоких температур проходила осенью 2017 года. «Мы испытывали его даже в Пакистане. Выдержал!» — сообщил с трибуны глава Росавиации, после чего его слова не раз повторяли каждому подходившему посмотреть на яркую блестящую машину. Вертолетчики утверждают, что низкие температуры эта неприхотливая техника переносит почему-то легче — полеты в Сибирь и на Север ей нипочем. А вот высоких температур боится: сгорает «на солнце».

Позже гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский пояснил журналистам, что одобрение главного изменения на расширение температурного диапазона эксплуатации вертолета необходимо для налаживания поставок в страны с жарким климатом, которые заинтересованы в «Ансатах» в медицинской версии.

— Сегодня к «Ансату» проявляет интерес целый ряд зарубежных партнеров, включая страны Азии и Ближнего Востока. Так что расширение температурного режима эксплуатации позволит нам существенно увеличить число потенциальных заказчиков, — сказал глава холдинга. По его словам, запросы на поставки винтокрылых машин из России поступили из Мексики и Колумбии.

Улан-Удэ идет на легкий вес

Однако главной премьерой выставки стал абсолютно новый легкий вертолет VRT500 массой 1 600 кг. Это уже собственная конструкторская разработка холдинга «Вертолеты России», сделанная им за фантастически короткий двухлетний срок.

Главной премьерой выставки стал абсолютно новый легкий вертолет VRT500



Опытный образец был спрятан в черной мантии на импровизированной круглой сцене, вокруг которой собрались VIP-гости выставки — уже упомянутый Юрий Борисов, заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, генеральный директор авиакомпании «ЮТэйр» Андрей Мартиросов. В течение пяти минут они стояли практически по стойке «смирно», ожидая, когда покрывало будет снято. Наконец взорам зрителей открылся вертолет с соосной конструкцией винтов. Что означает, что на его «макушке» вращаются два разнонаправленных винта — и этим машина принципиально отличается от «Ансата», у которого винты располагаются и на макушке, и на хвосте.



— В 2015 году, после того как Ростех объявил о программе диверсификации ОПК, перед нами была поставлена задача посмотреть, какие тренды существуют на гражданском рынке, — рассказал на презентации представитель команды разработчиков Александр Охонько. По его словам, на пик спроса продукцию ВР должны вывести города, застрявшие в пробках. — Крупные мегаполисы сталкиваются с проблемой транспортной доступности. Вот здесь сейчас присутствуют гости из Бразилии. Городской парк вертолетов Сан-Паулу — 700 машин, а количество посадочных хелипэдов — 450. Поэтому мы занялись вертолетами для городской агломерации.

Позже Андрей Богинский рассказал журналистам, что на втором этапе отбора вертолет VRT500 решили собирать на Улан-Удэнском авиационном заводе. А выведение его на рынок запланировали к 2021 году, после прохождения сертификации. По прогнозам холдинга, к 2030 году будет произведено около 700 единиц VRT500, и модель займет не менее 15% мирового рынка вертолетов с массой до 2 тонн.

HeliRussia — единственная выставочная площадка, где российские и европейские производители на равных демонстрируют свои последние новинки

Airbus откроет СП в Китае, чтобы противостоять «Ансату»

«Ансат» же, как его близкий конкурент, имеет временную фору для выхода на зарубежные рынки. Первым экспортным направлением для его стартовых продаж в медицинском модуле руководство холдинга «Вертолеты России», как известно, рассматривает всепоглощающий Китай. Однако именно здесь его ждет «засада». Как сообщили нам в региональном представительстве Airbus Helicopters, в 2018 году компания Airbus планирует завершить строительство первого завода и линии финальной сборки легких вертолетов H135 в Китае.

— Вертолетным заводом, который будет расположен на территории города Циндао на востоке провинции Шаньдун, будут совместно управлять компании Airbus Helicopters и Qingdao United General Aviation Company Limited (UGAC). Это закономерный шаг на пути к плодотворному многолетнему сотрудничеству с китайскими партнерами, — отметили в компании. Добавим, что ранее Airbus Helicopters предполагала открыть СП в 2019 году. Объем сборки составит 18 машин в год.

— В 2016 году Китай стал крупнейшим рынком для Airbus Helicopters по объему заказов в сегменте гражданских вертолетов. Учитывая стремительное развитие санитарной авиации, сектора госуслуг и оффшорной ветроэнергетики в этой стране, мы ожидаем, что потенциальный спрос на легкие двухдвигательные вертолеты в ближайшие 20 лет составит порядка 600 машин. Конкурентный рынок является серьезным стимулом, чтобы совершенствовать нашу вертолетную продукцию и двигаться вперед, — уверены в представительстве Airbus Helicopters.

В 2018 году компания Airbus планирует завершить строительство первого завода и линии финальной сборки легких вертолетов H135 в Китае

В этом смысле глава ВР Андрей Богинский солидарен с европейским производителем. Отвечая на вопрос, не опасается ли ВР конкуренции со стороны западных компаний, он заметил: «Конкуренция есть всегда, и нечего ее бояться. У нас есть преимущества: «Ансаты» неприхотливы в эксплуатации, могут храниться на открытом воздухе, у них доступный сервис — все это снижает стоимость эксплуатации». По его словам, в ноябре «Ансат» вместе с Ми-171А2 (Улан-Удэ) примет участие в авиасалоне Airshow China 2018 в Чжухае, после чего вертолеты полетят в демонстрационный тур по странам Юго-Восточной Азии. «Ансат» будут показывать заказчикам Вьетнама, Камбоджи, Таиланда и Малайзии.

Впрочем, основной рынок продаж «Ансата» скорее российский, чем зарубежный. Внутри России его видят в качестве санитарной машины — «Ансат» получил широкое применение в связи с реализацией приоритетного проекта по развитию санитарной авиации. Известно, что сейчас ожидается выход постановления правительства РФ, которое продлит действие приоритетного проекта и увеличит количество регионов, задействованных в этой программе.

Курсанты не торопятся садиться за «летающую парту» Ансата

Еще одной горячей темой, которую активно обсуждали в кулуарах форума HeliRussia-2018, стал возможный перевод подготовки пилотов на вертолет «Ансат». Росавиация предложила его в качестве замены устаревших Ми-8Т, на которых курсанты летных училищ проходят подготовку сейчас. По словам руководителя одного из крупных центров подготовки вертолетчиков, училища хотели бы получить новую технику, потому что Ми-8Т уже перешагнул 30-летний возраст.

Еще одной горячей темой стал возможный перевод подготовки пилотов на вертолет «Ансат»



— Если «Роснефть» ставит для себя ограничение — не старше 25 лет, то для нас, к сожалению, нет таких решений, — поясняет он. — Нашим вертолетам по 35 лет, и мы вынуждены продлевать их ресурс. Однако вертолеты Ми-8Т скоро выйдут из эксплуатации. Я думаю, это произойдет в течение 3—5 лет, если не будет кардинального решения по продлению срока по ресурсу. Они уже достаточно длительное время эксплуатируются в вооруженных силах и в гражданской авиации. Ми-8 — это рабочая лошадка, которая может работать без перерывов на сервисную эксплуатацию. «Ансат» нам интересен, смотрим на него, но пока мы не приобретали. Почему? Тут возникает трудность: если курсант будут обучаться на «Ансате», которых в авиакомпаниях раз-два и обчелся, то ему будут трудно трудоустроиться. Ему придется переучиваться на Ми-8/17, из которых состоит флот авиакомпаний. Это понимают в Росавиации, поэтому мы пока не торопимся садиться за летающую парту «Ансата».