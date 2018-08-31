День рождения Нижнекамска: ТАИФ-НК принял участие в праздничном шествии

Фото: Артем Рябов

В этом году День Республики Татарстан и День рождения Нижнекамска отметили в один день. В честь праздника в городе состоялось множество мероприятий, в том числе торжественное шествие, в котором приняло участие одно из крупнейших промышленных предприятий — ОАО «ТАИФ-НК». Обо всем подробнее — в материале «Реального времени».

В торжественном шествии прошли 4,5 тысячи человек

День города в Нижнекамске начался с праздничной демонстрации. В 11 утра на проспекте Мира стартовало шествие предприятий и организаций. В колонне в числе первых демонстрантов строем прошла команда нефтеперерабатывающей компании «ТАИФ-НК». В ней представители всего предприятия — это работники нефтеперерабатывающего завода, завода бензина, комплекса глубокой переработки тяжелых остатков, сотрудники управления. Всего 250 человек. Все были одеты в форменную одежду компании, в руках держали воздушные шары и флаги с логотипом «ТАИФ-НК». Возглавили шествие предприятия семь человек, которые несли огромные буквы, сложенные в название компании.

В праздничном шествии сотрудники ТАИФ-НК прошли с флагами и воздушными шарами



Вместе с сотрудниками на демонстрацию пришел и генеральный директор компании Рушан Шамгунов. За тем, как строем идет дружный коллектив предприятия, он наблюдал с трибуны вместе с заместителем министра промышленности и торговли Республики Татарстан Германом Лернером, генеральным директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азатом Бикмурзиным, мэром Нижнекамска Айдаром Метшиным и ветеранами города.

На праздничном шествии присутствовал генеральный директор ОАО «ТАИФ-НК» Рушан Шамгунов



Праздничная демонстрация в честь Дня рождения Нижнекамска уже давно стала традицией. В этот раз в торжественном шествии прошли 4,5 тысячи человек, было 34 колонны — это работники промышленных предприятий, строительные организации, образовательные, спортивные и социальные учреждения, танцевальные коллективы, спасатели. Как одно их крупнейших предприятий города ТАИФ-НК принимает участие в праздничном шествии с 2012 года.

В демонстрации приняли участи 250 сотрудников ТАИФ-НК



Из рабочего поселка — в промышленный центр федерального масштаба

В этом году Нижнекамску исполнилось 52 года. История города началась в 1958 году, когда на Майском пленуме ЦК КПСС приняли историческое решение — построить в нижнем течении Камы комплекс химических заводов. 25 декабря 1960 года к месту будущей стройки прибыл первый санно-тракторный поезд, на котором доставили вагончики, передвижную котельную, электростанцию, через неделю приехали строители и в 50 километрах от Набережных Челнов начали возводить будущий нефтехимический гигант.

Строительство осложнялось тем, что асфальтированных дорог не было, из-за чего стройматериалы с оборудованием могли поставлять только в сезон навигации по Каме. Работы замедляло и отсутствие сетей электро- и водоснабжения. Поэтому первые два года создавали инфраструктуру: прокладывали дороги и железнодорожные пути, строили рабочий поселок, куда после заселились строители и рабочие. Именно этот поселок в 1966 году получил статус города Нижнекамска. В те годы строительство химкомбината и города-спутника было объявлено Всесоюзной комсомольской стройкой, поэтому сюда ехали тысячи молодых людей со всего СССР. Всенародному ленинскому коммунистическому союзу молодежи в октябре исполняется 100 лет и эту демонстрацию решили посвятить Комсомолу — праздничное шествие открыла колонна «комсомольцев».

Эта демонстрации была посвящена Комсомолу, поэтому праздничное шествие открыла колонна «комсомольцев»



За 52 года из рабочего поселка Нижнекамск превратился в промышленный центр федерального масштаба — здесь работают более 70 предприятий, но основными отраслями являются нефтехимия и нефтепереработка. Именно эти компании приносят основной доход бюджету и каждый год выводят нефтехимград на новый уровень.

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