Рейтинг районов РТ: Лаишево вернулось в топ-5, а Альметьевск упал в зарплате
Рейтинг районов Татарстана по методике «Реального времени» за первое полугодие 2018 года
Аналитическая служба «Реального времени» продолжает отслеживать в ежемесячном режиме социально-экономическое развитие районов Татарстана. Изучив ключевые данные за первое полугодие 2018 года, мы узнали, что Сабинский район Раиса Минниханова окончательно застолбил за собой лидерство, далеко оторвавшись от ближайших конкурентов, а Айдар Метшин снижением цен и ростом доли прибыльных предприятий все-таки вернул Нижнекамску вторую позицию. Тем временем Лаишево вернулось в топ-5, показав «зеленый» ИПП и собрав больше налогов, а Фаил Камаев перетащил Тукаевский район сразу на 20 позиций вверх.
Сабы окончательно оторвались от ближайших преследователей
Сабинский район под руководством Раиса Минниханова, взобравшись на пьедестал в апреле 2018 года, третий месяц подряд удерживает за собой лидерство. По итогам первого полугодия, набрав еще 5,7 балла — всего 127,25, — он оказался практически недосягаемым для остальных территорий: отрыв от занявшего второе место Нижнекамского района составляет 10 баллов. Для сравнения: по итогам первого квартала отрыв тогдашнего лидера, которым был как раз Нижнекамск, от Сабов составлял менее 0,5 балла; отрыв Сабов в апреле от Зеленодольска составлял 5,4 балла; отрыв Сабов в мае от Азнакаево — 3,5 балла.
В июне Сабинский район поднялся в рейтинге по отгруженным товарам собственного производства (объем которых в результате перевалил за отметку в 1 млрд рублей). Потеряв несколько позиций по индексу промышленного производства и инвестициям, Сабы возместили ущерб, улучшив свои показатели по безработице (снизив ее уровень с 0,73% до 0,69) и потребительской корзине — стоимость ее снизилась с 1 126,07 до 1 107,6 рубля (для сравнения, средняя цена корзины по РТ за шесть месяцев 2018 года составила 1 155,3 рубля).
Отметим, что ранее Сабинский район страдал с Нижнекамском от похожих проблем — высокой безработицы и ползучего роста цен на товары первой необходимости. Несмотря на улучшение обоих показателей в июне, Сабы все же остаются в «красной зоне», занимая 8-е место в РТ по безработице. Забегая вперед, отметим, что у Нижнекамска вновь ничего не изменилось — он продолжает замыкать «безработную тройку» районов РТ с показателем 0,82%. Одновременно Сабы подтянули социальные показатели, в частности, по демографии и особенно по количеству зарегистрированных преступлений (разумеется, снизив его) — по нему район в итоге занял третье место по Татарстану.
|Наименование муниципального района (городского округа)
|Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по полному кругу организаций (оценка), тыс. руб.
|Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работников несписочного состава) по крупным и средним предприятиям, человек
|Наличие крупного рогатого скота, голов
|Производство (реализовано)
СКОТА И ПТИЦЫ В ЖИВОМ ВЕСЕ в сельхозорганизациях, крупных и средних фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, центнеров
|Производство (реализовано) МОЛОКА в сельхозорганизациях, крупных и средних фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, центнеров
|Агрызский
|1.632.526
|7.647
|12.500
|16.002
|117.648
|Азнакаевский
|6.583.890
|15.119
|24.505
|16.474
|227.618
|Аксубаевский
|9.178.920
|4.383
|17.193
|10.311
|130.570
|Актанышский
|2.647.112
|5.630
|34.660
|126.022
|293.107
|Алексеевский
|627.967
|5.264
|21.147
|8.242
|163.141
|Алькеевский
|219.464
|3.729
|33.275
|17.134
|284.418
|Альметьевский
|413.906.336
|62.448
|13.438
|10.985
|80.476
|Апастовский
|246.244
|3.709
|19.129
|11.538
|127.800
|Арский
|1.509.185
|6.901
|38.036
|25.983
|300.519
Снизив цены и увеличив количество прибыльных предприятий, Айдар Метшин вернул себе второе место
Когда-то лидировавший Нижнекамский район, пересидев в апреле—мае на 3—4-м местах (сначала уступая Зеленодольску, потом Азнакаево), по итогам первого полугодия 2018 года наконец вернул себе второе место, набрав за июнь 1,3 балла — а всего 117,34. Во-первых, сказался рост доли прибыльных предприятий. Во-вторых, район Айдара Метшин сразу на 27 позиций (!) улучшил показатель по динамическому параметру изменения продовольственной корзины.
Напомним, с апреля Нижнекамский район показывал довольно унылые цифры по доле прибыльных предприятий, которых в районе было сначала 66,3%, а в мае — 67,1%. В мае, как видим, доля прибыльных предприятий, опасно низкая во многих ключевых промышленных районах РТ, начала расти, но если тогда этот показатель подтянулся едва ли на 1%, то в июне — уже на 5%, составив 72,1%. Всего по Татарстану доля прибыльных предприятий по итогам первого полугодия 2018 года составила почти 74%, увеличившись за месяц на 1%. Тем не менее о каком-либо прорыве говорить пока рано, так как РТ всего лишь достигла планки января 2018 года.
Что же касается потребительской корзины, то Нижнекамск наконец приостановил ту самую ползучую потребительскую инфляцию, а в июне даже снизил цены в среднем почти на 12 рублей: с 1 181,66 рубля за корзину до 1 170,16 рубля. Тем не менее цены в Нижнекамске продолжают быть выше средних по Татарстану почти на 15 рублей.
Ценовые волны, рост безработицы и повышенная преступность столкнули Азнакаево на третье место
В прошлых материалах мы писали о том, что Азнакаево под руководством Марселя Шайдуллина опасно балансирует по одному из ключевых показателей, уже по итогам первого квартала начав проваливаться по индексу промышленного производства: с начала 2018 года индикатор находится в «красной зоне», к началу апреля спад производства уже составлял 8%. Опасения вызывала и относительно высокая безработица. Последняя и в апреле продолжала оставаться высокой, а темпы производства — отрицательными (93,8% — по итогам апреля, 94,3% — по итогам мая). Большинство ключевых показателей района к маю радикально не изменились. На второе место район тогда вытащила потребительская корзина, средние цены на которую упали сразу на 32 рубля, однако в прежние месяцы эти же цены как внезапно взлетали, так внезапно и падали.
В итоге район опустился в июне на третье место, потеряв сразу три балла (в мае он набирал 117,65 балла, по итогам первого полугодия — всего 114,66). При этом Азнакаево улучшило показатели по реализации скота и птицы, чуть подняло долю прибыльных предприятий и вместе с другими районами РТ начало наращивать ИПП. В минусах район оказался по безработице и количеству зарегистрированных преступлений. Район оказался одним из немногих, где уровень безработицы не снизился в июне, а, напротив, вырос — сразу на 2%, и составил 0,58% против майских 0,56. Количество преступлений на 100 тыс. населения в Азнакаево начало расти в марте (тогда оно составляло 188,6), за три месяца увеличившись почти в 3 раза, до 524 преступлений на 100 тыс. населения, или 328 зарегистрированных преступлений в абсолютных цифрах, в феврале было зарегистрировано, к примеру, всего 80. Но особенно Азнакаево потеряло как раз по показателю динамического параметра изменения продовольственной корзины: то есть, как мы и предупреждали, ценовая волна на товары первой необходимости, которая вынесла Азнакаевский район наверх, в итоге тащит его обратно вниз.
Альметьевск потерял лидерство по высоким зарплатам
Последние месяцы главный нефтяной район РТ вяло топтался на 6—7-м местах — лишь по итогам июня Альметьевский район под руководством Айрата Хайруллина смог войти в топ-5, набрав 112,71 балла. Произошло это благодаря опять же увеличению доли прибыльных предприятий. С начала года она в районе падала: в январе составляла 78,4%, а в апреле уже только 74,2%. Тренд развернулся лишь в мае, когда доля прибыльных компаний выросла на 0,8%. Однако в июне Альметьевск смог увеличить ее сразу почти на 5%, достигнув планки в 79,5%. Это самый высокий показатель среди всех промышленных районов Татарстана (в районах с почти полным отсутствием промпредприятий одно-два прибыльных производства могут обеспечить, конечно, и 100-процентную долю), и он превышает средний по республике (73,9%). При этом, однако, хотя Альметьевск и находится с января 2017 года в «зеленой зоне» по индексу промпроизводства, стоит отметить, что с марта-апреля 2018 года (104,3%) темпы ИПП замедлились, а затем начали потихоньку падать, составив по итогам первого полугодия 2018 года лишь 103%. В результате район по этому показателю потерял 2 балла.
Чуть-чуть улучшив показатель безработицы (был четвертым в рейтинге самых безработных районов, стал пятым), Альметьевск, занимавший до сих пор первое место по уровню зарплаты на крупных и средних предприятиях (за что стоит благодарить «Татнефть»), в июне занял лишь третье место. Уступил он по этому показателю, во-первых, Казани, с ее средней зарплатой в 43,9 тыс. рублей, во-вторых, Верхнеуслонскому району, где, согласно статданным, средняя зарплата на промпредприятиях в июне выросла почти на 3 тыс. рублей, составив 45 тысяч.
Напомним, по итогам первого квартала Верхнеуслонский район занимал второе место по уровню средней зарплаты на крупных и средних предприятиях: тогда она в районе, руководимом Маратом Зиатдиновым, внезапно перевалила сразу за 41 тыс. рублей — за что аналитическая служба «Реального времени» насчитала ему целых 44 балла. Понятно, что, скорее всего, здесь сказывается нахождение Иннополиса в составе района, где зарплаты IT-специалистов не идут ни в какое сравнение с заработками сельчан.
Вторым ключевым показателем, позволившим Альметьевску вскарабкаться на 4-е место, стала потребительская корзина. В мае цены на нее выросли здесь более чем на 12 рублей (второй худший показатель за тот период), тогда как в июне они наконец начали снижаться.
Лаишево снова в топ-5: район вернул себе «зеленый» ИПП и собрал больше налогов
Похожая ситуация с Лаишево, бывшим лидером нашего рейтинга: по итогам первого полугодия 2018 года район смог подняться сразу на три позиции, набрав 112,31 балла, что на 8 баллов больше, чем в мае 2018 года, и замкнув топ-5 лучших районов Татарстана. Тем не менее по одному из ключевых экономических показателей, за которые еще в марте он получал от нас всего два балла, район так и не смог вытащить себя из болота. Напомним, доля убыточных предприятий по итогам первого квартала 2018 года в районе Михаила Афанасьева составила почти 70%. И хотя он улучшил было этот показатель в мае, подняв его с 33,3 до 37,5%, но в итоге вновь откатился к прежним позициям (из крупных предприятий района стоит отметить ГК «Нэфис» и «Аэропорт «Казань»). Зато район, впервые опасно «провалившись» в «красную зону» по индексу промышленного производства — в мае он упал со 106% до 97%, в июне вновь выкарабкался в «зеленую зону», хотя, заметим, нынешний ИПП, составляющий всего 101,6%, далеко отстает от ИПП по итогам 2016 года (двукратный экономический рост), и даже от ИПП за январь — сентябрь 2017 года (145%).
На восемь позиций район поднялся и по уровню бюджетной обеспеченности (объем налоговых и неналоговых доходов на душу населения). Если по итогам первого квартала этот объем составлял 2,8 тыс. рублей, то к концу июня он вырос более чем в 2 раза, составив 6 тыс. рублей (при среднем показателе по РТ 5,3 тыс.). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень бюджетной обеспеченности увеличился на 18,2%. Одновременно Лаишево показало и самую низкую безработицу в Татарстане — ее уровень составил всего 0,17%, в 3 раза меньше, чем в среднем по РТ. Не позволили экономически сильному региону (несмотря на убыточные предприятия) занять более высокое место в рейтинге рост цен на потребительские товары, относительно высокий уровень преступности и большие объемы реализации алкоголя.
Фаил Камаев «перетащил» Тукаевский район сразу на 20 позиций вверх
Зеленодольский район Александра Тыгина по итогам первого полугодия 2018 года вылетел из топ-5, набрав на 5 баллов меньше, чем в мае (111,54 против 116,3). Основная причина такая: здесь снизился объем налоговых и неналоговых доходов на душу населения. Так, если за январь — июнь 2017 года он составлял 6,5 тыс. рублей, то за январь — июнь 2018-го — лишь 5,5 тыс., то есть на 15% меньше. Во-вторых, повлияла и ситуация с ценами на товары первой необходимости, которые застряли на отметке 1 195,45 рублей за корзину, а это, между прочим, выше средних цен по РТ на 40 рублей.
Из других бросающихся в глаза изменений — попадание в топ-10 Высокогорского района. Здесь свою роль сыграли рост индекса промпроизводства и увеличение налоговых и неналоговых доходов на душу населения. Для начала отметим, что район с декабря 2016 года не показывал отрицательных темпов роста, а в мае-июне он составлял здесь 116—117,6%. За это стоит благодарить целый ряд компаний, от филиала «Татспиртпрома» до «Татметалла» и «Татагролизинга». Бюджетная же обеспеченность выросла на 4,6%, составив 5,3 тыс. рублей, в 2,2 раза больше, чем за первый квартал 2018 года.
Наконец, нельзя не заметить изменений позиций Казани, Набережных Челнов и Тукаевского района. Последний под руководством Фаила Камаева рванул сразу на 20 позиций вверх, переместившись с 37-го места, которое он занимал в мае, на 17-е — по итогам первого полугодия 2018 года. Напомним, по итогам первого квартала 2018 года район занимал третье место. Несмотря на отсутствие здесь крупных промышленных производств, сильный рост цен на товары первой необходимости и постоянные звонки жителей экстренным службам. А все потому, что в районе были самые высокие зарплаты в АПК (за что спасибо в том числе и владельцу «Челны-Бройлера» Ильшату Фардиеву, и владельцам «Камского бекона»), и не самые низкие — в промышленности. Здесь, ко всему прочему, хорошая демография, высокий ввод жилья и «мало алкоголиков». К началу июля 2018 года район еще больше отгрузил товаров собственного производства (из расчета на душу населения) и увеличил долю прибыльных предприятий. Но, главное, вытащил себя наконец из «красной зоны» по индексу промпроизводства — с осени прошлого года Тукаевский район демонстрировал отрицательные темпы роста, а в июне показал ИПП в 101,8%. И одновременно — одно из самых впечатляющих в РТ снижений уровня безработицы: сразу на 10% (с 0,49% до 0,39%).
|МЕСТО
|Район
|Баллы по отгруженным товарам собственного производства
|Баллы по численности работников
|Баллы по количеству крупного рогатого скота
|Баллы по реализации скота и птицы
|27
|Агрызский
|16
|27
|19
|28
|3
|Азнакаевский
|28
|37
|39
|30
|44
|Аксубаевский
|32
|15
|30
|19
|11
|Актанышский
|24
|20
|43
|42
|21
|Алексеевский
|8
|18
|35
|15
|18
|Алькеевский
|4
|12
|42
|31
|4
|Альметьевский
|45
|42
|20
|21
|38
|Апастовский
|6
|11
|32
|22
|36
|Арский
|15
|24
|44
|35
Автоград умудрился с начала года сократить долю убыточных предприятий с 40 до 26%
Казань поднялась сразу на 10 позиций — с 22-го места на 12-е, а там уже недалеко и топ-10. Во-первых, столица РТ продолжает наращивать индекс промышленного производства четвертый месяц подряд: показав отрицательные темпы роста в 2017 году, к концу первого полугодия 2018-го Казань вышла на +8%. С июня 2017 года столица РТ к тому же увеличила уровень бюджетной обеспеченности: объем налоговых и неналоговых доходов здесь вырос за год на 16,8%, составив почти 6 тыс. рублей на одного жителя.
Набережные Челны, три месяца подряд занимавшие 39-е место, тоже наконец-то сдвинулись с мертвой точки, поднявшись, впрочем, пока только на пять позиций. Главным драйвером стал рост прибыльных челнинских предприятий. Напомним, автоград находился в опасной зоне еще с января 2018 года, когда выяснилось, что доля убыточных предприятий здесь составляет почти 40%. С тех пор доля прибыльных компаний застряла на отметке 67% (плюс-минус), однако в мае доля убыточных предприятий сократилась уже до 30%, что, конечно, все-таки много. Однако рост доли прибыльных компаний за пять месяцев на 10% не может не впечатлять. Еще сильнее впечатлил июнь, когда эта доля достигла без малого 74%. В настоящий момент только 26,2% челнинских предприятий показывают убыток — достаточно сравнить этот показатель с 40% в начале года, чтобы оценить успех. Темпы роста промышленного производства продолжают держаться на отметке 14—16% — отметим также, что автоград, наряду с Зеленодольском и Елабугой, входит в число трех крупных промышленных районов и городов, где с начала 2017 года не было отрицательных темпов роста. При этом в настоящий момент автоград опережает по ИПП Зеленодольск почти на 10% и уступает Елабуге (с ее ОАЭ «Алабуга») чуть более 3% (ИПП в Елабуге по итогам первого полугодия составил 117,3%).
В завершение следует добавить, что аналитическая служба «Реального времени» ведет работу по совершенствованию методики составления рейтинга социально-экономического развития районов Татарстана. Поэтому не исключено, что в ближайшее время в параметры рейтинга могут быть включены новые показатели и индексы.
|январь — июль 2018 года
|январь — май 2018 года
|январь — апрель 2018 года
|I квартал 2018 года
|Место
|Район
|Баллы
|Место
|Район
|Баллы
|1
|Сабинский
|127,25
|1
|Сабинский
|121,52
|2
|Нижнекамский
|117,34
|2
|Азнакаевский
|117,65
|3
|Азнакаевский
|114,66
|3
|Зеленодольский
|116,29
|4
|Альметьевский
|112,71
|4
|Нижнекамский
|116,08
|5
|Лаишевский
|112,31
|5
|Актанышский
|115,07
|6
|Заинский
|111,66
|6
|Заинский
|112,66
|7
|Зеленодольский
|111,54
|7
|Альметьевский
|112,40
|8
|Елабужский
|111,42
|8
|Лаишевский
|104,38
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