Рейтинг районов РТ: Лаишево вернулось в топ-5, а Альметьевск упал в зарплате

Рейтинг районов Татарстана по методике «Реального времени» за первое полугодие 2018 года

Аналитическая служба «Реального времени» продолжает отслеживать в ежемесячном режиме социально-экономическое развитие районов Татарстана. Изучив ключевые данные за первое полугодие 2018 года, мы узнали, что Сабинский район Раиса Минниханова окончательно застолбил за собой лидерство, далеко оторвавшись от ближайших конкурентов, а Айдар Метшин снижением цен и ростом доли прибыльных предприятий все-таки вернул Нижнекамску вторую позицию. Тем временем Лаишево вернулось в топ-5, показав «зеленый» ИПП и собрав больше налогов, а Фаил Камаев перетащил Тукаевский район сразу на 20 позиций вверх.

Сабы окончательно оторвались от ближайших преследователей

Сабинский район под руководством Раиса Минниханова, взобравшись на пьедестал в апреле 2018 года, третий месяц подряд удерживает за собой лидерство. По итогам первого полугодия, набрав еще 5,7 балла — всего 127,25, — он оказался практически недосягаемым для остальных территорий: отрыв от занявшего второе место Нижнекамского района составляет 10 баллов. Для сравнения: по итогам первого квартала отрыв тогдашнего лидера, которым был как раз Нижнекамск, от Сабов составлял менее 0,5 балла; отрыв Сабов в апреле от Зеленодольска составлял 5,4 балла; отрыв Сабов в мае от Азнакаево — 3,5 балла.

В июне Сабинский район поднялся в рейтинге по отгруженным товарам собственного производства (объем которых в результате перевалил за отметку в 1 млрд рублей). Потеряв несколько позиций по индексу промышленного производства и инвестициям, Сабы возместили ущерб, улучшив свои показатели по безработице (снизив ее уровень с 0,73% до 0,69) и потребительской корзине — стоимость ее снизилась с 1 126,07 до 1 107,6 рубля (для сравнения, средняя цена корзины по РТ за шесть месяцев 2018 года составила 1 155,3 рубля).

Отметим, что ранее Сабинский район страдал с Нижнекамском от похожих проблем — высокой безработицы и ползучего роста цен на товары первой необходимости. Несмотря на улучшение обоих показателей в июне, Сабы все же остаются в «красной зоне», занимая 8-е место в РТ по безработице. Забегая вперед, отметим, что у Нижнекамска вновь ничего не изменилось — он продолжает замыкать «безработную тройку» районов РТ с показателем 0,82%. Одновременно Сабы подтянули социальные показатели, в частности, по демографии и особенно по количеству зарегистрированных преступлений (разумеется, снизив его) — по нему район в итоге занял третье место по Татарстану.

Ежемесячный рейтинг районов РТ на 1 июля 2018, показатели

Наименование муниципального района (городского округа) Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по полному кругу организаций (оценка), тыс. руб. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работников несписочного состава) по крупным и средним предприятиям, человек Наличие крупного рогатого скота, голов Производство (реализовано)

СКОТА И ПТИЦЫ В ЖИВОМ ВЕСЕ в сельхозорганизациях, крупных и средних фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, центнеров Производство (реализовано) МОЛОКА в сельхозорганизациях, крупных и средних фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, центнеров Агрызский 1.632.526 7.647 12.500 16.002 117.648 Азнакаевский 6.583.890 15.119 24.505 16.474 227.618 Аксубаевский 9.178.920 4.383 17.193 10.311 130.570 Актанышский 2.647.112 5.630 34.660 126.022 293.107 Алексеевский 627.967 5.264 21.147 8.242 163.141 Алькеевский 219.464 3.729 33.275 17.134 284.418 Альметьевский 413.906.336 62.448 13.438 10.985 80.476 Апастовский 246.244 3.709 19.129 11.538 127.800 Арский 1.509.185 6.901 38.036 25.983 300.519

Снизив цены и увеличив количество прибыльных предприятий, Айдар Метшин вернул себе второе место

Когда-то лидировавший Нижнекамский район, пересидев в апреле—мае на 3—4-м местах (сначала уступая Зеленодольску, потом Азнакаево), по итогам первого полугодия 2018 года наконец вернул себе второе место, набрав за июнь 1,3 балла — а всего 117,34. Во-первых, сказался рост доли прибыльных предприятий. Во-вторых, район Айдара Метшин сразу на 27 позиций (!) улучшил показатель по динамическому параметру изменения продовольственной корзины.

Напомним, с апреля Нижнекамский район показывал довольно унылые цифры по доле прибыльных предприятий, которых в районе было сначала 66,3%, а в мае — 67,1%. В мае, как видим, доля прибыльных предприятий, опасно низкая во многих ключевых промышленных районах РТ, начала расти, но если тогда этот показатель подтянулся едва ли на 1%, то в июне — уже на 5%, составив 72,1%. Всего по Татарстану доля прибыльных предприятий по итогам первого полугодия 2018 года составила почти 74%, увеличившись за месяц на 1%. Тем не менее о каком-либо прорыве говорить пока рано, так как РТ всего лишь достигла планки января 2018 года.

Что же касается потребительской корзины, то Нижнекамск наконец приостановил ту самую ползучую потребительскую инфляцию, а в июне даже снизил цены в среднем почти на 12 рублей: с 1 181,66 рубля за корзину до 1 170,16 рубля. Тем не менее цены в Нижнекамске продолжают быть выше средних по Татарстану почти на 15 рублей.

Район Айдара Метшина сразу на 27 позиций улучшил показатель по динамическому параметру изменения продовольственной корзины. Фото Максима Платонова

Ценовые волны, рост безработицы и повышенная преступность столкнули Азнакаево на третье место

В прошлых материалах мы писали о том, что Азнакаево под руководством Марселя Шайдуллина опасно балансирует по одному из ключевых показателей, уже по итогам первого квартала начав проваливаться по индексу промышленного производства: с начала 2018 года индикатор находится в «красной зоне», к началу апреля спад производства уже составлял 8%. Опасения вызывала и относительно высокая безработица. Последняя и в апреле продолжала оставаться высокой, а темпы производства — отрицательными (93,8% — по итогам апреля, 94,3% — по итогам мая). Большинство ключевых показателей района к маю радикально не изменились. На второе место район тогда вытащила потребительская корзина, средние цены на которую упали сразу на 32 рубля, однако в прежние месяцы эти же цены как внезапно взлетали, так внезапно и падали.

В итоге район опустился в июне на третье место, потеряв сразу три балла (в мае он набирал 117,65 балла, по итогам первого полугодия — всего 114,66). При этом Азнакаево улучшило показатели по реализации скота и птицы, чуть подняло долю прибыльных предприятий и вместе с другими районами РТ начало наращивать ИПП. В минусах район оказался по безработице и количеству зарегистрированных преступлений. Район оказался одним из немногих, где уровень безработицы не снизился в июне, а, напротив, вырос — сразу на 2%, и составил 0,58% против майских 0,56. Количество преступлений на 100 тыс. населения в Азнакаево начало расти в марте (тогда оно составляло 188,6), за три месяца увеличившись почти в 3 раза, до 524 преступлений на 100 тыс. населения, или 328 зарегистрированных преступлений в абсолютных цифрах, в феврале было зарегистрировано, к примеру, всего 80. Но особенно Азнакаево потеряло как раз по показателю динамического параметра изменения продовольственной корзины: то есть, как мы и предупреждали, ценовая волна на товары первой необходимости, которая вынесла Азнакаевский район наверх, в итоге тащит его обратно вниз.

Азнакаевский район оказался одним из немногих, где уровень безработицы не снизился в июне, а, напротив, вырос. Фото park.tatar



Альметьевск потерял лидерство по высоким зарплатам

Последние месяцы главный нефтяной район РТ вяло топтался на 6—7-м местах — лишь по итогам июня Альметьевский район под руководством Айрата Хайруллина смог войти в топ-5, набрав 112,71 балла. Произошло это благодаря опять же увеличению доли прибыльных предприятий. С начала года она в районе падала: в январе составляла 78,4%, а в апреле уже только 74,2%. Тренд развернулся лишь в мае, когда доля прибыльных компаний выросла на 0,8%. Однако в июне Альметьевск смог увеличить ее сразу почти на 5%, достигнув планки в 79,5%. Это самый высокий показатель среди всех промышленных районов Татарстана (в районах с почти полным отсутствием промпредприятий одно-два прибыльных производства могут обеспечить, конечно, и 100-процентную долю), и он превышает средний по республике (73,9%). При этом, однако, хотя Альметьевск и находится с января 2017 года в «зеленой зоне» по индексу промпроизводства, стоит отметить, что с марта-апреля 2018 года (104,3%) темпы ИПП замедлились, а затем начали потихоньку падать, составив по итогам первого полугодия 2018 года лишь 103%. В результате район по этому показателю потерял 2 балла.

Чуть-чуть улучшив показатель безработицы (был четвертым в рейтинге самых безработных районов, стал пятым), Альметьевск, занимавший до сих пор первое место по уровню зарплаты на крупных и средних предприятиях (за что стоит благодарить «Татнефть»), в июне занял лишь третье место. Уступил он по этому показателю, во-первых, Казани, с ее средней зарплатой в 43,9 тыс. рублей, во-вторых, Верхнеуслонскому району, где, согласно статданным, средняя зарплата на промпредприятиях в июне выросла почти на 3 тыс. рублей, составив 45 тысяч.

Напомним, по итогам первого квартала Верхнеуслонский район занимал второе место по уровню средней зарплаты на крупных и средних предприятиях: тогда она в районе, руководимом Маратом Зиатдиновым, внезапно перевалила сразу за 41 тыс. рублей — за что аналитическая служба «Реального времени» насчитала ему целых 44 балла. Понятно, что, скорее всего, здесь сказывается нахождение Иннополиса в составе района, где зарплаты IT-специалистов не идут ни в какое сравнение с заработками сельчан.

Вторым ключевым показателем, позволившим Альметьевску вскарабкаться на 4-е место, стала потребительская корзина. В мае цены на нее выросли здесь более чем на 12 рублей (второй худший показатель за тот период), тогда как в июне они наконец начали снижаться.

Последние месяцы главный нефтяной район РТ вяло топтался на 6—7-м местах. Фото nesiditsa.ru

Лаишево снова в топ-5: район вернул себе «зеленый» ИПП и собрал больше налогов

Похожая ситуация с Лаишево, бывшим лидером нашего рейтинга: по итогам первого полугодия 2018 года район смог подняться сразу на три позиции, набрав 112,31 балла, что на 8 баллов больше, чем в мае 2018 года, и замкнув топ-5 лучших районов Татарстана. Тем не менее по одному из ключевых экономических показателей, за которые еще в марте он получал от нас всего два балла, район так и не смог вытащить себя из болота. Напомним, доля убыточных предприятий по итогам первого квартала 2018 года в районе Михаила Афанасьева составила почти 70%. И хотя он улучшил было этот показатель в мае, подняв его с 33,3 до 37,5%, но в итоге вновь откатился к прежним позициям (из крупных предприятий района стоит отметить ГК «Нэфис» и «Аэропорт «Казань»). Зато район, впервые опасно «провалившись» в «красную зону» по индексу промышленного производства — в мае он упал со 106% до 97%, в июне вновь выкарабкался в «зеленую зону», хотя, заметим, нынешний ИПП, составляющий всего 101,6%, далеко отстает от ИПП по итогам 2016 года (двукратный экономический рост), и даже от ИПП за январь — сентябрь 2017 года (145%).

На восемь позиций район поднялся и по уровню бюджетной обеспеченности (объем налоговых и неналоговых доходов на душу населения). Если по итогам первого квартала этот объем составлял 2,8 тыс. рублей, то к концу июня он вырос более чем в 2 раза, составив 6 тыс. рублей (при среднем показателе по РТ 5,3 тыс.). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень бюджетной обеспеченности увеличился на 18,2%. Одновременно Лаишево показало и самую низкую безработицу в Татарстане — ее уровень составил всего 0,17%, в 3 раза меньше, чем в среднем по РТ. Не позволили экономически сильному региону (несмотря на убыточные предприятия) занять более высокое место в рейтинге рост цен на потребительские товары, относительно высокий уровень преступности и большие объемы реализации алкоголя.

Фаил Камаев «перетащил» Тукаевский район сразу на 20 позиций вверх

Зеленодольский район Александра Тыгина по итогам первого полугодия 2018 года вылетел из топ-5, набрав на 5 баллов меньше, чем в мае (111,54 против 116,3). Основная причина такая: здесь снизился объем налоговых и неналоговых доходов на душу населения. Так, если за январь — июнь 2017 года он составлял 6,5 тыс. рублей, то за январь — июнь 2018-го — лишь 5,5 тыс., то есть на 15% меньше. Во-вторых, повлияла и ситуация с ценами на товары первой необходимости, которые застряли на отметке 1 195,45 рублей за корзину, а это, между прочим, выше средних цен по РТ на 40 рублей.

Район Александра Тыгина по итогам первого полугодия 2018 года вылетел из топ-5, набрав на 5 баллов меньше, чем в мае. Фото Максима Платонова

Из других бросающихся в глаза изменений — попадание в топ-10 Высокогорского района. Здесь свою роль сыграли рост индекса промпроизводства и увеличение налоговых и неналоговых доходов на душу населения. Для начала отметим, что район с декабря 2016 года не показывал отрицательных темпов роста, а в мае-июне он составлял здесь 116—117,6%. За это стоит благодарить целый ряд компаний, от филиала «Татспиртпрома» до «Татметалла» и «Татагролизинга». Бюджетная же обеспеченность выросла на 4,6%, составив 5,3 тыс. рублей, в 2,2 раза больше, чем за первый квартал 2018 года.

Наконец, нельзя не заметить изменений позиций Казани, Набережных Челнов и Тукаевского района. Последний под руководством Фаила Камаева рванул сразу на 20 позиций вверх, переместившись с 37-го места, которое он занимал в мае, на 17-е — по итогам первого полугодия 2018 года. Напомним, по итогам первого квартала 2018 года район занимал третье место. Несмотря на отсутствие здесь крупных промышленных производств, сильный рост цен на товары первой необходимости и постоянные звонки жителей экстренным службам. А все потому, что в районе были самые высокие зарплаты в АПК (за что спасибо в том числе и владельцу «Челны-Бройлера» Ильшату Фардиеву, и владельцам «Камского бекона»), и не самые низкие — в промышленности. Здесь, ко всему прочему, хорошая демография, высокий ввод жилья и «мало алкоголиков». К началу июля 2018 года район еще больше отгрузил товаров собственного производства (из расчета на душу населения) и увеличил долю прибыльных предприятий. Но, главное, вытащил себя наконец из «красной зоны» по индексу промпроизводства — с осени прошлого года Тукаевский район демонстрировал отрицательные темпы роста, а в июне показал ИПП в 101,8%. И одновременно — одно из самых впечатляющих в РТ снижений уровня безработицы: сразу на 10% (с 0,49% до 0,39%).

Ежемесячный рейтинг районов РТ на 1 июля 2018, баллы

МЕСТО Район Баллы по отгруженным товарам собственного производства Баллы по численности работников Баллы по количеству крупного рогатого скота Баллы по реализации скота и птицы 27 Агрызский 16 27 19 28 3 Азнакаевский 28 37 39 30 44 Аксубаевский 32 15 30 19 11 Актанышский 24 20 43 42 21 Алексеевский 8 18 35 15 18 Алькеевский 4 12 42 31 4 Альметьевский 45 42 20 21 38 Апастовский 6 11 32 22 36 Арский 15 24 44 35

Автоград умудрился с начала года сократить долю убыточных предприятий с 40 до 26%

Казань поднялась сразу на 10 позиций — с 22-го места на 12-е, а там уже недалеко и топ-10. Во-первых, столица РТ продолжает наращивать индекс промышленного производства четвертый месяц подряд: показав отрицательные темпы роста в 2017 году, к концу первого полугодия 2018-го Казань вышла на +8%. С июня 2017 года столица РТ к тому же увеличила уровень бюджетной обеспеченности: объем налоговых и неналоговых доходов здесь вырос за год на 16,8%, составив почти 6 тыс. рублей на одного жителя.

Набережные Челны, три месяца подряд занимавшие 39-е место, тоже наконец-то сдвинулись с мертвой точки, поднявшись, впрочем, пока только на пять позиций. Главным драйвером стал рост прибыльных челнинских предприятий. Напомним, автоград находился в опасной зоне еще с января 2018 года, когда выяснилось, что доля убыточных предприятий здесь составляет почти 40%. С тех пор доля прибыльных компаний застряла на отметке 67% (плюс-минус), однако в мае доля убыточных предприятий сократилась уже до 30%, что, конечно, все-таки много. Однако рост доли прибыльных компаний за пять месяцев на 10% не может не впечатлять. Еще сильнее впечатлил июнь, когда эта доля достигла без малого 74%. В настоящий момент только 26,2% челнинских предприятий показывают убыток — достаточно сравнить этот показатель с 40% в начале года, чтобы оценить успех. Темпы роста промышленного производства продолжают держаться на отметке 14—16% — отметим также, что автоград, наряду с Зеленодольском и Елабугой, входит в число трех крупных промышленных районов и городов, где с начала 2017 года не было отрицательных темпов роста. При этом в настоящий момент автоград опережает по ИПП Зеленодольск почти на 10% и уступает Елабуге (с ее ОАЭ «Алабуга») чуть более 3% (ИПП в Елабуге по итогам первого полугодия составил 117,3%).

В завершение следует добавить, что аналитическая служба «Реального времени» ведет работу по совершенствованию методики составления рейтинга социально-экономического развития районов Татарстана. Поэтому не исключено, что в ближайшее время в параметры рейтинга могут быть включены новые показатели и индексы.

Итоговый рейтинг районов РТ на 1 июля 2018

январь — июль 2018 года январь — май 2018 года январь — апрель 2018 года I квартал 2018 года Место Район Баллы Место Район Баллы 1 Сабинский 127,25 1 Сабинский 121,52 2 Нижнекамский 117,34 2 Азнакаевский 117,65 3 Азнакаевский 114,66 3 Зеленодольский 116,29 4 Альметьевский 112,71 4 Нижнекамский 116,08 5 Лаишевский 112,31 5 Актанышский 115,07 6 Заинский 111,66 6 Заинский 112,66 7 Зеленодольский 111,54 7 Альметьевский 112,40 8 Елабужский 111,42 8 Лаишевский 104,38