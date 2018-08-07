Рейтинг глав Татарстана: Раис Минниханов остался в лидерах, а Александр Тыгин ухудшил позиции

В автограде резко выросло промпроизводство — на фоне стагнации по республике в целом

По итогам первых пяти месяцев 2018 года Сабинский район, возглавивший рейтинг районов РТ в апреле, удержал за собой лидерство, несмотря на высокую безработицу и низкую производительность труда. Аналитическая служба «Реального времени», ежемесячно изучающая положение дел в районах, узнала, что безработица столкнула-таки Зеленодольск со второго места, а на рейтинг Азнакаево и Актаныша существенное влияние оказывают внезапные перепады стоимости продовольственной корзины. «Татнефть» тем временем сделала Альметьевск территорией с самыми высокими зарплатами в РТ, город на пару с Нижнекамском отгрузил половину всей продукции Татарстана. Но главный итог первого полугодия в том, что, несмотря на общереспубликанскую стагнацию, количество районов с отрицательными темпами роста снижается.

Сабы удержали первое место, несмотря на высокую безработицу и низкую производительность труда

Сабинский район, забравшийся по итогам апреля на татарстанский Олимп, как мы и предсказывали ранее, удержал свои позиции к началу лета. Территория, возглавляемая Раисом Миннихановым, набрала еще половину пункта, достигнув отметки в 121,52 балла.

Напомним, к началу апреля Сабинский район дышал в затылок нефтехимической столице РТ: тогда он набрал 120,47 балла, а Нижнекамск — 120,91. У Сабов были высокие показатели по количеству голов КРС и реализации молока, мяса скота и птицы (что говорило о высоком развитии местного АПК, несмотря на отсутствие в районе крупных агроимперий). Как следствие, агропредприятия и фермы почти все прибыльные (за высокую долю таких предприятий Сабы получили 36 баллов), а индекс производства один из самых высоких в РТ. Тем не менее район был в «красной зоне» не только по объему отгруженной продукции и инвестиций, но и по валовой продукции АПК на одного работающего в сельском хозяйстве (что говорило о низкой производительности труда). И наряду с Нижнекамском Сабы страдали от высокой безработицы, а также ползущего роста цен на товары первой необходимости.

В апреле Сабинский район действительно снизил уровень безработицы, но несущественно, до 0,85%. Но и в целом по РТ уровень безработицы тоже упал с 0,62% до 0,6%, в результате у Сабов по безработице ситуация оказалась хуже, чем раньше (район занимал по этому показателю 4-е место). Однако по состоянию уже на 1 июня 2018 года уровень безработицы в вотчине Раиса Минниханова снизился до 0,73%, или на 12%, и Сабы заняли в итоге 7-е место. А по итогам первого полугодия безработица здесь упала до 0,69%. И хотя район по-прежнему в «красной зоне», но занял в итоге 8-е место, уступив неприятную пальму первенства Агрызу, Альметьевску, Зеленодольску, Чистополю, Нижнекамску, Бавлам и Елабуге (к слову, в Нижнекамске ровным счетом ничего не изменилось ни в апреле, ни в мае, ни в июне — он продолжает замыкать «безработную тройку» Татарстана, ежемесячно незначительно снижая уровень безработицы).

Уже по итогам мая Сабинский район получил от аналитической службы «Реального времени» за безработицу не 4 балла, как месяцем ранее, а 6. Показатель валовой продукции АПК на одного работающего Сабы по итогам мая чуть улучшили — он вырос на 22%, составив 30,8 тыс. рублей. Однако в июне темп упал до 5,7%, в итоге район сможет получить от аналитической службы «Реального времени» уже не 12, а лишь 11 баллов.

Рейтинг районов РТ за январь — май 2018 года, показатели

Наименование муниципального района (городского округа) Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по полному кругу организаций (оценка) Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работников несписочного состава) по крупным и средним предприятиям Наличие крупного рогатого скота Производство (реализовано)

СКОТА И ПТИЦЫ В ЖИВОМ ВЕСЕ в сельхозорганизациях, крупных и средних фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей Производство (реализовано) МОЛОКА в сельхозорганизациях, крупных и средних фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей янв-май 2018 янв-май 2018 на конец мая 2018 янв-май 2018 янв-май 2018 тыс.руб. человек голов центнеров центнеров Агрызский 1 632 526 7 632 12 738 13 740 96 002 Азнакаевский 6 583 890 15 080 25 221 11 730 183 479 Аксубаевский 9 178 920 4 397 17 171 8 077 107 417 Актанышский 2 647 112 6 284 34 672 97 204 239 894 Алексеевский 627 967 5 252 20 701 6 834 135 529 Алькеевский 219 464 3 719 32 906 15 258 232 576 Альметьевский 413 906 336 62 391 13 449 9 112 62 338

В Казани продовольственная корзина дешевле, чем в автограде

Зато Сабинский район в апреле резко увеличил баллы по потребительско-ценовому показателю — с 19 до 37 баллов: если в марте здесь была ползучая инфляция на основные потребительские товары, то в следующем месяце цены, напротив, упали. Так, стоимость продовольственной корзины в марте в Сабах составляла 1 128,79 рубля (в феврале 1 128,75 рубля), а в апреле — уже 1 126,2. В мае цены продолжили снижаться, но динамика эта упала, стоимость продовольственной корзины составила 1 126,07 рубля. В итоге район получил за продовольственную корзину не 37 баллов, как в апреле, а 34, так как в ряде районов и городов РТ зафиксировано еще более впечатляющее снижение цен. Лучший результат — у Пестречинского района, где корзина подешевела на 50 рублей — до 1 121,11 рубля, а также у Азнакаевского и Бавлинского районов. В топ-10 вошли и два крупных города РТ. В Казани цены упали почти на 6 рублей, до 1 170,59 рубля, в Набережных Челнах — на 2,5 рубля (до 1177,45 рубля). Жизнь в столице РТ, как видим, дешевле, чем в автограде — если брать в расчет только продовольственную корзину.

Послабее Сабы стали выглядеть и по среднесписочной численности работников: набрав наибольшее число рабочих в марте (7 942), район потерял к концу мая более 100 человек. Сразу 2 балла район потерял за демографию: разница между умершими и родившимися продолжает угрожающе нарастать. Если по этим двум пунктам тенденции продолжатся, уже в скором времени Сабы потеряют лидерство (в июне, по последним данным, ситуация с демографией продолжала ухудшаться). Пока им помогают удержаться на вершине сразу несколько показателей, возместивших трудовые и демографические потери.

Тукаевский и Лаишевский районы вновь показали положительные темпы роста промпроизводства

Во-первых, это индекс промышленного производства — по итогам января—мая он составил 18,8%. Отметим, однако, что динамика падает: по итогам первых четырех месяцев он составлял 26,2%. Сабы получили от нас 42 балла (на 1 балл выше) только потому, что в целом по Татарстану в мае все больше районов показывали отрицательные темпы роста. Если по итогам первых трех месяцев спикировали 17 районов, то к концу апреля таковых было уже 19, а в мае — 20. Впрочем, по последним данным за первое полугодие, в «красной зоне» находились уже 18 районов, что пока может ни о чем не говорить. Однако отметим, что два небедных района в июне все-таки смогли «вырулить» в «зеленую зону», показав положительные темпы роста, пусть пока и небольшие: это Тукаевский район Фаила Камаева (101,8%), который по итогам первого квартала 2018 года показал 89,9%; и Лаишевский район Михаила Афанасьева, впервые рухнувший по показателю в мае до 96,9%, но пришедший к финишу с ростом в 101,6%. Напомним, что это уже июньские показатели, поэтому внезапный рост в двух богатых районах не отразился на их положении в нашем рейтинге.

В целом же по Татарстану итоги первого полугодия 2018 года показали стагнацию региональной экономики: если в первом полугодии 2017 года ИПП составлял 101,8%, то на этот раз он упал до 100,7%. С марта по июнь он ползет вверх, но черепашьими темпами.

Даже после того, как в июне автоград прибавил темпа, он не смог выбить Пестречинский район со второго места, введя лишь 103,5 тыс. кв. м. жилья против 121,7 тыс. кв. м у «соперника». Фото nabchelny.ru



Пестрецы продолжают строить больше, чем Набережные Челны

На 4 балла больше Сабы получили за показатель ввода жилья (31 балл). Сравнивать район с крупными городами бессмысленно, но среди аграрных территорий результаты довольно неплохие. В мае район сразу на треть увеличил темпы ввода, получив в итоге 8 тыс. кв. м (против 6 тыс. месяцем ранее). Отметим, впрочем, что в целом за первое полугодие темп роста ввода жилья составил лишь 13,8% (чуть более 9,1 тыс. кв. м), таким образом, район сможет получить лишь 29 баллов, уступив Агрызскому и Бавлинскому районам, которые ввели 10 тыс. и 9,3 тыс. кв. м жилья соответственно.

В лидерах здесь продолжает оставаться Казань: по итогам января — мая 2018 года в столице сдано 408,6 тыс. кв. м, а за первое полугодие — 409,7 тыс. кв. м. Темпы строительства в Казани в этом году на 16,8% выше, чем в первом полугодии 2017 года. Второе место по вводу жилья удерживают Пестрецы Ильхама Кашапова (98,5 тыс. кв. м), которые удивительным образом продолжают опережать даже Набережные Челны Наиля Магдеева, где ввели лишь 81,8 тыс. кв. м. Даже после того, как в июне автоград прибавил темпа, он не смог выбить Пестречинский район со второго места, введя лишь 103,5 тыс. кв. м. жилья против 121,7 тыс. кв. м у «соперника».

Второй главный показатель, который помог Раису Минниханову сохранить пальму первенства, — это среднемесячные зарплаты на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, которые выросли настолько, что район получил соответственно по каждому показателю на 2 и 3 балла больше (13 и 30 баллов). При том что в среднем по Татарстану в январе — мае зарплата на предприятиях выросла лишь на 1,75%, в Сабинском районе она увеличилась на 6,8%, до 26 тыс. рублей (она все еще меньше, впрочем, республиканского показателя в 33,6 тыс. рублей). Лучшая динамика только у Мензелинского района, где зарплаты выросли на 7%, но составили лишь 25,26 тыс. рублей. Сельхозпредприятия Сабинского района смогли поднять зарплату лишь на 1,6%, до 20,1 тыс. рублей (при средней по РТ — 19,7 тыс. рублей). Самые высокие зарплаты по-прежнему в Тукаевском (35,3 тыс. рублей), Зеленодольском (31,7 тыс. рублей) и Пестречинском (27,6 тыс. рублей) районах.

«Татнефть» сделала Альметьевск территорией с самыми высокими зарплатами в РТ

Наибольшее количество баллов по зарплате на промпредприятиях впервые в этом году получил Альметьевский район Айрата Хайруллина (читай, «Татнефть») — здесь в январе—мае получали в среднем 43,35 тыс. рублей. Казань лишь на втором месте с зарплатой в 43,3 тыс. рублей. А вот Нижнекамск Айдара Метшина, первые месяцы года показывавший здесь наивысший результат, дал слабину: зарплаты упали почти на 1%, составив 43 тыс. рублей, что отбросило район на третье место. Отметим, что средняя зарплата еще в январе 2018 года составляла в Нижнекамске 47,3 тыс. рублей. В этом одна из причин того, что территория, в первом квартале 2018 года возглавлявшая рейтинг районов РТ, по итогам апреля заняла лишь третье место, а по итогам мая — и вовсе вылетела из топ-3 рейтинга районов РТ.

Рейтинг районов РТ за январь — май 2018 года, баллы

Баллы по отгруженным товарам собственного производства Баллы по численности работников Баллы по количеству крупного рогатого скота Баллы по реализации скота и птицы Баллы по реализации молока Агрызский 16 27 19 29 23 Азнакаевский 28 37 39 26 37 Аксубаевский 32 15 30 18 29 Актанышский 24 22 43 42 41 Алексеевский 8 19 35 15 33 Алькеевский 4 12 42 31 38 Альметьевский 45 42 20 21 9 Апастовский 6 11 32 22 26 Арский 15 25 44 35 42

Безработица и замороженные цены столкнули Зеленодольск со второго места

Зеленодольский район Александра Тыгина, впервые взобравшись на второе место в рейтинге районов РТ по итогам первых четырех месяцев 2018 года, увы, не смог удержать его за собой, опустившись на третье. Напомним, район в апреле продвинулся сразу на две строчки (с 4-го места), набрав 115,74 балла. При этом его «преследовала» высокая безработица (8-е место по количеству безработных), высокая преступность (7-е место по РТ), повышенное количество экстренных вызовов (4-е место) и «алкогольный тренд». То есть большей частью факторы социальные, в экономическом рейтинге Зеленодольск при этом занял первое место.

В мае Зеленодольск набрал 116,29 балла, но уступил Азнакаевскому району, набравшему 117,65 балла. Как мы и опасались, район «догнала»-таки безработица, столкнув его со второго места. Если в апреле Зеленодольск по уровню безработицы был на 7-м месте в РТ, то в мае замкнул топ-5 кризисных районов и городов. Средний уровень безработицы по Татарстану (напомним, что он не учитывает скрытую безработицу и всегда ниже реального) на начало июня 2018 года составлял 0,55%, в Зеленодольске же он достиг 0,77%, и это несмотря на 6-процентное снижение. Все потому, что и другие районы его снижали, и даже при более низких темпах им не грозит сравнение с Зеленодольским районом. Гораздо более впечатляющее снижение безработицы не помогло, например, Елабуге (глава — Геннадий Емельянов), ранее занимавшей второе место в этом печальном рейтинге — по итогам мая она возглавила безработный топ-5 Татарстана (0,98%). На втором месте Бавлинский район главы Рамиля Гатиятуллина, где уровень безработицы составил 0,93%. Тройку который уже месяц подряд замыкает Нижнекамск с показателем в 0,86%. Наилучшие показатели пока у Лаишевского (0,19% — слабо, конечно, верится), Актанышского (0,26%) и Кайбицкого (0,26%) районов. Среди крупнейших экономик РТ лучше всего обстоят дела в Набережных Челнах, где безработица составила всего 0,34%. По итогам первого полугодия, к слову, особых изменений как у лучших, так и у худших районов РТ не произойдет, разве что район Тыгина чуть улучшит свои показатели.

Второй и куда более сильный удар район получил от продовольственной корзины. Показатели Зеленодольска здесь и ранее не впечатляли: по итогам апреля он получил 21 балл, но в мае — лишь 15. И вовсе не оттого, что цены вдруг выросли, а потому что который месяц подряд они стоят на месте. Причем на высоте, пугающей другие районы: корзина здесь стоит 1 195,45 рублей, что гораздо больше, чем в Набережных Челнах или соседней Казани. При этом в мае Бавлинский и Высокогорский районы РТ, входящие в список самых дорогих продовольственных районов, возглавляемый Лаишевским районом (1 285,08 рублей), начали снижать цены. И если продолжат, Зеленодольску грозит вылет из топ-3 нашего рейтинга.

Зеленодольский район Александра Тыгина, впервые взобравшись на второе место в рейтинге районов РТ по итогам первых четырех месяцев 2018 года, увы, не смог удержать его за собой, опустившись на третье. Фото Максима Платонова



В Набережных Челнах вновь начала расти доля прибыльных предприятий

Из топ-5 район еще не вылетел только благодаря чисто экономическим факторам. И помогли они довольно существенно, что в очередной раз подтверждает экономическую развитость и социальное неблагополучие территории. Так, в районе наконец начал расти процент прибыльных предприятий. Еще в апреле 34,6% компаний были убыточны, в мае таковых уже 28,1% (тоже не бог весть какой показатель, но положительная динамика налицо). Было 12 баллов, стало 18.

Худший показатель — у Лаишевского района, где прибыльных компаний к началу июня 2018 года было всего 37,5%. За ним идут Пестрецы с Тетюшским районом (половина предприятий убыточна) и Верхнеуслонский район (53,8% прибыльных). Отметим положительную динамику в двух крупнейших городах Татарстана. В Казани доля прибыльных предприятий выросла с 69,6% до 70,7%, в Набережных Челнах — с 67,1% до 69,6%. Но если в столице РТ она начала расти еще в апреле, то в автограде тренд развернулся лишь в мае.

Нижнекамск с Альметьевском на пару отгрузили половину всей продукции Татарстана

Второй важный показатель, не давший району Тыгина скатиться вниз, — объем отгруженных товаров: в Зеленодольске к маю отгрузили товаров на 13 млрд рублей, столько же, сколько в Заинске, — оба района который месяц подряд идут ноздря в ноздрю.

В целом Татарстан в мае отгрузил почти на треть больше, чем в апреле, — более 1 трлн рублей. По итогам первого полугодия — 1,3 трлн рублей. Наибольшую долю в этом объеме обеспечили к концу июня Альметьевский район (414 млрд рублей), который и получил за этот показатель от нас 45 баллов, затем Нижнекамский район (290 млрд) и, наконец, Казань (205,9 млрд). Эта тройка лидеров по-прежнему несменяема. Хотя надо отдать должное автограду — при меньшем населении он продолжает дышать в затылок столице РТ. Его отставание от Казани по итогам мая составляло 38,8 млрд рублей (Челны отгрузили на 118,6 млрд рублей, столица РТ — на 157,5 млрд). Однако по итогам первого полугодия 2018 года автоград отставал от Казани уже на 48,7 млрд рублей: 157,23 млрд рублей против 205,9 млрд. Тут, впрочем, многое, если не все, зависит от показателей работы ПАО «КАМАЗ». Как в Нижнекамске и Альметьевске — от ТАИФа и «Татнефти».

Наконец, на 2 балла больше район Тыгина получил за улучшенный показатель индекса промышленного производства (27 баллов): если в апреле местная экономика росла на 4,9%, то в мае уже на 5,2%. Впрочем, это по-прежнему далеко не самые высокие показатели по Татарстану (хотя в целом, напомним, в РТ — стагнация). Так, если сравнить промышленно развитые города республики, то лучшую динамику показывают Набережные Челны, где в мае рост составил 14,5% (отметим все же, что с марта он снизился на два пункта). Выше только в Елабуге, которой помогает ОЭЗ «Алабуга», — 17,9%. Для сравнения, в Казани — 7,9%, в Нижнекамске — 5,2%, в Альметьевске — 3,7%. По итогам первого полугодия Елабуга продолжит лидировать среди промышленных городов (17,3%), автоград займет второе место (14,4%), Казань — третье (8%).

Азнакаевский район Марселя Шайдуллина не вылетел из топ-5, как мы предполагали, а даже поднялся на второе место. Фото tatfrontu.ru



Как внезапная инфляция и дефляция влияет на положение в рейтинге Азнакаево и Актаныша

Азнакаевский район Марселя Шайдуллина не вылетел из топ-5, как мы предполагали, а даже поднялся на второе место (в том числе, конечно, за счет «просадки» Зеленодольского района). Напомним, аграрно-нефтяной район занял по итогам первого квартала 2018 года второе место в экономическом рейтинге РТ, опередив и нефтяную столицу Татарстана Альметьевск. Однако уже тогда район начал «проваливаться» по одному из ключевых показателей — индексу промышленного производства: с начала 2018 года индикатор находится в «красной зоне», к началу апреля спад производства уже составлял 8%. Опасения вызывала и относительно высокая безработица (да и высокое потребление азнакаевцами алкоголя не могло радовать). Безработица и в апреле продолжала оставаться высокой, темпы производства — все еще отрицательные (ИПП 93,8% по итогам апреля, 94,3% по итогам мая). Большинство ключевых показателей района не изменились радикально. Но мы писали, что по итогам первого квартала Азнакаево получило за динамику цен на продовольственную корзину 43 балла (там цены упали на 3 рубля), однако уже в апреле цены взлетели в среднем на 12 рублей — в итоге район получил всего 5 баллов. Аналитическая служба «Реального времени» предупреждала, что рост цен такими темпами может утащить район «на дно».

Однако в мае тренд вновь внезапно развернулся: цены упали, на этот раз на 32 рубля. Азнакаевский район получил от нас 44 балла, и фактически за счет только одного показателя, почти не улучшив остальные, вышел на второе место. Надо заметить, впрочем, что подобные ценовые скачки на товары первой необходимости вряд ли свидетельствуют об экономической стабильности. Да и жителей самого района радовать не могут.

Подобное случилось с Актанышским районом. Напомним, в апреле Актаныш, которым управляет Энгель Фаттахов, улучшил свои позиции в рейтинге, набрав 113,7 балла и поднявшись с 5-й на 4-ю строчку. Без каких-либо полезных ископаемых и крупных предприятий район и в первом квартале занял в экономическом рейтинге 7-е место, здесь к тому же высокие показатели по числу голов КРС, реализации молока и мяса. По итогам мая мы предупреждали, что у Актаныша невысокие показатели валовой продукции сельского хозяйства на одного работающего человека (то есть низкая производительность труда), низкая зарплата на производстве и в АПК, плохая демография. Практически ни один из этих показателей не улучшился ни в апреле, ни в мае — кроме, разве что, демографии: но это если сравнивать район с другими районами, потому что уровень смертности в сравнении с рождаемостью растет пугающими темпами. В мае, впрочем, в Актаныше выросла доля прибыльных предприятий — с 76,9% до 84,6%, а зарплата в АПК по итогам мая выросла до 19,16 тыс. рублей.

Но главный показатель, благодаря которому Актаныш забрался на четвертую строчку, — это, как и в случае с Азнакаево, снижение цен на продовольственные товары. Если в марте по району была нулевая инфляция, то в апреле цены на основные продовольственные товары снизились в среднем почти на 5 рублей. За это Актаныш получил от аналитической службы «Реального времени» 42 балла. Ну и как результат: как только впечатляющая дефляция исчезла — в мае цены упали едва ли на 60 копеек (при среднем падении цен на продовольственную корзину в Татарстане на 2,5 рубля), как район получил от нас на 8 баллов меньше и опустился с четвертого на пятое место. Это еще раз говорит о том, что одними перепадами цен на продовольственные товары жив не будешь. Стать лучшим районом Татарстана невозможно, не поднимая при этом остальные экономические и социальные показатели.

Как это фактически и происходит с худшими районами РТ, где в топ-5 унылая стабильность (только Камско-Устьинский район чуть улучшил свои позиции, а Кайбицкий — ухудшил). На западном фронте без перемен.

Рейтинг районов РТ за январь — май 2018 года, итоговый

Место 1 кв 2018 года Баллы Место Янв-апр 2018 года Баллы 1 Нижнекамский 120,91 1 Сабинский 121,10 2 Сабинский 120,47 2 Зеленодольский 115,74 3 Азнакаевский 119,29 3 Нижнекамский 114,46 4 Зеленодольский 115,60 4 Актанышский 113,70 5 Актанышский 112,82 5 Азнакаевский 113,39 6 Альметьевский 112,77 6 Альметьевский 112,26 7 Заинский 110,29 7 Заинский 111,97 8 Лаишевский 106,94 8 Лаишевский 107,84 9 Елабужский 102,61 9 Лениногорский 104,80