Рейтинг глав Татарстана: Лаишево впервые показывает спад, Минниханов потеснил Метшина

Сабы сместили Нижнекамск с первого места, а Азнакаево грозит вылет из топ-5 из-за низких темпов роста

По итогам четырех месяцев 2018 года рейтинг районов Татарстана, составленный «Реальным временем», впервые возглавили Сабы, отнявшие у Нижнекамска «майку лидера». Команду Айдара Метшина подвели треть убыточных предприятий района и инфляция. Из-за роста цен на продовольственные товары вылет из топ-5 грозит Азнакаевскому району, где к тому же темпы роста производства снизились на 8%. Главный же бич районов РТ — нарастающее количество убыточных предприятий — до 25—30%, или же как в Лаишевском районе до 67%. Как следствие, Лаишевский район может покинуть топ-10 нашего рейтинга. Количество районов с отрицательными темпами производства к 1 июня достигло 20, что грозит всей республике стагнацией.

Сабы сместили «царя с горы», поборов Нижнекамск снижением цен на продовольственные товары

Как мы и предсказывали в обзоре рейтинга районов РТ за l квартал 2018 года, на «вершину холма» по итогам апреля взобрались Сабы, набравшие 121,1 балла и опередившие Нижнекамский район на шесть пунктов. К началу апреля, напомним, Сабинский район дышал в затылок нефтехимической столице Татарстана: тогда он набрал 120,47 балла, а Нижнекамск — 120,91. У Сабов были высокие показатели по количеству голов КРС и реализации молока, мяса скота и птицы (что сигнализирует о высокой степени развитости местного АПК, несмотря на отсутствие в районе крупных агроимперий). Как следствие, агропредприятия и фермы почти все прибыльные (за долю таких предприятий Сабы получили 36 баллов), а индекс производства один из самых высоких в РТ. Тем не менее район находился в «красной зоне» по валовой продукции АПК на одного работающего в сельском хозяйстве. Что говорит, разумеется, о низкой производительности труда). И страдал от той же проблемы, что и Нижнекамск, а именно, от высокой безработицы, а также от ползучего роста цен на товары первой необходимости.

Ранее мы предполагали, что Сабы опередят Нижнекамск, снизив в первую очередь уровень безработицы (он составлял 0,89% — пятый результат по РТ), и район действительно его снизил, но несущественно, до 0,85%. Однако в целом по Татарстану он тоже упал, с 0,62 до 0,6%. В результате у Сабов ситуация по безработице еще хуже, чем раньше: теперь район занимает по этому показателю 4-е место. Впрочем, согласно последним данным, по состоянию уже на 1 июня 2018 года, уровень безработицы в районе Раиса Минниханова снизился до 0,73%, и Сабы заняли в итоге 7-е место. Для сравнения, в Нижнекамске ровным счетом ничего не изменилось ни в апреле, ни в мае, он продолжает замыкать «безработную тройку» Татарстана, ежемесячно незначительно снижая уровень безработицы.

У Сабов высокие показатели по количеству голов КРС и реализации молока, мяса скота и птицы, что сигнализирует о высокой степени развитости местного АПК. Фото saby.tatarstan.ru



Настоящий же прорыв Сабинского района заключается в резком увеличении баллов по потребительско-ценовому показателю: с 19 до 37 баллов. Иначе говоря, если в марте в районе была ползучая инфляция на основные потребительские товары, то в апреле цены, напротив, упали. Так, стоимость продовольственной корзины в марте в Сабах составляла 1 128,79 рубля (в феврале 1 128,75 рубля), в апреле — уже 1 126,2.



Нижнекамск, потеряв лидерство, не занял в итоге и 2-е место, уступив Зеленодольскому району. Последний продвинулся сразу на две строчки (с 4-го места), набрав 115,74 балла. Напомним, району Александра Тыгина не позволяли войти в тройку лидеров все тот же бич в виде высокой безработицы (8-е место по числу безработных), высокая преступность (7-е место по РТ), количество экстренных вызовов (4-е место) и «алкогольный тренд». То есть большей частью факторы социальные. В экономическом рейтинге Зеленодольск при этом занял 1-е место. Если присмотреться именно к «красным» показателям, то в апреле, снизив безработицу с 0,85 до 0,83%, район, увы, занял 7-е место (хотя в июне, как и в Сабах, безработица здесь снизится еще существеннее, до 0,77%). С преступностью в Зеленодольске тоже печальная стабильность. Зато по итогам апреля район Тыгина улучшил показатель по экстренным вызовам, заняв лишь 10-е место. По сравнению с мартом количество сообщений пожарным и «скорой помощи» снизилось более чем на треть. Впрочем, радоваться рановато — уже в мае Зеленодольск вернул себе, так сказать, утраченные позиции — жители района вновь часто вызывали спасателей, пожарных и медиков. Пить здесь меньше тоже, увы, не стали, напротив, с каждым месяцем алкогольной продукции здесь реализуется все больше. Так, по итогам l квартала среднестатистический житель района купил 53 тыс. дал алкоголя, а к началу июня — 89,6 тыс.

Рейтинг районов РТ за январь — апрель 2018 года, показатели

Наименование муниципального района (городского округа) Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по полному кругу организаций (оценка), тыс. руб. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работников несписочного состава) по крупным и средним предприятиям, чел. Наличие крупного рогатого скота, на конец апреля, голов Производство (реализовано)

СКОТА И ПТИЦЫ В ЖИВОМ ВЕСЕ в сельхозорганизациях, крупных и средних фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, ц Производство (реализовано) МОЛОКА в сельхозорганизациях, крупных и средних фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, ц Агрызский 1.056.127 7.650 13.001 10.989 74.963 Азнакаевский 4.230.041 15.045 25.120 10.186 142.492 Аксубаевский 5.385.865 4.407 17.113 6.416 84.473 Актанышский 2.446.483 6.313 34.420 85.297 187.757 Алексеевский 184.437 5.214 20.252 4.930 108.818 Алькеевский 139.387 3.709 32.888 13.025 181.272 Альметьевский 290.750.649 62.489 13.546 6.893 47.562 Апастовский 179.930 3.658 19.457 7.113 79.938 Арский 951.989 6.945 38.011 17.454 194.932

Команду Айдара Метшина подвели убыточные предприятия и инфляция

Вотчина Айдара Метшина набрала 114,46 балла и опустилась с 1-го на 3-е место в нашем рейтинге. Что так подкосило Нижнекамск? Существенно по позициям команды Метшина ударили два критических показателя. Во-первых, в апреле сократилась доля прибыльных предприятий — по итогам l квартала район демонстрировал весьма средние показатели (20 баллов), но к 1 мая доля предприятий, получивших прибыль, снизилась с 70 до 66,3%. Теперь Нижнекамск вплотную приблизился к критической десятке Татарстана. Второй неудачный для района показатель — инфляция. Еще в начале апреля Нижнекамск по уровню роста цен на продовольственные товары плелся в хвосте счастливых районов и городов, где цены на продкорзину падали (1 171,93 рубля в марте против 1 173,38 рубля в феврале). Однако в апреле они неожиданно начали расти, и в среднем на хлеб, молоко, кефир, сметану и другие товары первой необходимости цены выросли на 8 рублей. Теперь Нижнекамск находится в топ-10 районов Татарстана с самой высокой инфляцией.



В Актаныше число убыточных предприятий приблизилось к четверти

В отличие от Нижнекамска, Актаныш, которым ныне управляет Энгель Фаттахов, улучшил свои позиции в рейтинге, набрав 113,7 балла и поднявшись с пятой строчки на четвертую. Без какого-либо наличия полезных ископаемых и крупных предприятий район и в l квартале занял в экономическом рейтинге 7-е место, здесь к тому же высокие показатели по числу голов КРС, реализации молока и мяса. Впрочем, по итогам апреля руководству района стоило бы уже услышать тревожные звоночки. Напомним, ранее в «красной зоне» у Актаныша были показатели валовой продукции сельского хозяйства на одного работающего человека, низкая зарплата на производстве и в АПК и плохая демография. Практически ни один из этих показателей толком не улучшился — кроме, разве что, демографии, и то скорее потому, что у остальных отстающих по демографии дела еще хуже. Так, здесь по-прежнему умирают в два раза больше людей, чем рождаются. Продолжает сокращаться и доля прибыльных предприятий — к 1 мая 2018 года уже четверть компаний продемонстрировали убыток, в итоге район опустился по этому показателю с 31-го на 23-е место. Зарплата в АПК тоже в апреле снижалась, достигнув отметки 17,8 тыс. рублей в месяц. Впрочем, уже по итогам мая здесь наметились кое-какие улучшения, и зарплата выросла до 19,16 тыс. рублей. Но это уровень лета прошлого года. Главный показатель, благодаря которому Актаныш взобрался на четвертую строчку, — снижение цен на продовольственные товары. Если в марте по району была нулевая инфляция, то в апреле цены на основные продовольственные товары снизились в среднем почти на 5 рублей. За это Актаныш получил от аналитической службы «Реального времени» 42 балла.

Рейтинг районов РТ за январь — апрель 2018 года, баллы

МЕСТО Район Баллы по отгруженным товарам собственного производства Баллы по численности работников Баллы по количеству крупного рогатого скота Баллы по реализации скота и птицы 27 Агрызский 16 27 19 29 5 Азнакаевский 30 37 39 28 44 Аксубаевский 32 15 30 18 4 Актанышский 24 22 43 42 16 Алексеевский 7 19 35 14 19 Алькеевский 4 12 42 32 6 Альметьевский 45 42 20 19 33 Апастовский 6 11 32 21 32 Арский 15 25 44 36

Азнакаевскому району грозит вылет из топовой пятерки из-за спада производства и роста цен

А вот Азнакаевский район опустился с 3-го сразу на 5-е место. Аграрнонефтяной район главы Марселя Шайдуллина занял по итогам l квартала 2018 года 2-е место в экономическом рейтинге РТ, опередив и нефтяную столицу Татарстана Альметьевск. Однако уже тогда район начал «проваливаться» по одному из ключевых показателей — индексу промышленного производства: с начала 2018 года индикатор находится в «красной зоне», к началу апреля спад производства уже составлял 8%. Опасения вызвала и относительно высокая безработица (да и высокое потребление азнакаевцами алкоголя не могло радовать). Безработица и в апреле продолжала оставаться высокой, темпы производства все еще отрицательные (ИПП 93,8% по итогам апреля, 94,3% по итогам мая), алкоголя меньше пить не стали. Ко всему прочему, больше стало экстренных вызовов. Может быть, жители района чаще стали хвататься за сердце, глядя на ценники в продовольственных магазинах? В марте в Азнакаево была дефляция, цены на основные продовольственные товары упали в среднем более чем на 3 рубля — только для того, чтобы в апреле взлететь в среднем на 12 рублей! В результате, если по итогам l квартала район получал от нас по этому показателю 43 балла, то за апрельскую инфляцию всего 5. Если рост цен продолжится такими темпами и в мае, Азнакаево ждет вылет из пятерки лучших районов Татарстана. Тем более что каких-либо заметных улучшений по другим экономическим и социальным показателям незаметно.

Аксубаевский район — один из топ-5 неудачников Татарстана. Фото komanda-k.ru



В топ-5 неудачников Татарстана изменений практически нет: все те же Рыбно-Слободский, Тетюшский, Камско-Устьинский, Аксубаевский и Спасский районы. Альметьевск продолжает занимать 6-е место, Казань поднялась с 22-го на 21-е. Набережные Челны — все также 39-е в рейтинге.

Лаишевский район впервые продемонстрировал спад производства — как и почти половина районов РТ

Пожалуй, одно из значимых изменений в апрельских итогах — прибавление в ряду районов, имеющих отрицательные темпы роста. Если по итогам l квартала 2018 года спад производства был зафиксирован в 17 районах РТ, то к 1 мая таковых уже стало 19, а к 1 июня — 20. В красной зоне неожиданно оказался по итогам мая и Лаишевский район, как минимум с начала 2016 года демонстрировавший высокие темпы роста, к которым остальным районам РТ оставалось только стремиться (20—40%).

Снижение их в Лаишево началось в 2018 году. Так, если по итогам 2017 года темпы роста составляли 21,2%, то по итогам l квартала они упали до 6,5%, в апреле снизился до 6%, и, наконец, к 1 июня показатель перешел Рубикон, оказавшись в красной зоне — спад производства составил более 3%. Все это объяснимо, если вспомнить, что по итогам l квартала 2018 года Лаишевский район потерял лидирующие позиции рейтинга по итогам 2017 года и, набрав лишь 83,09 балла, опустился на 10-е место. Главным катастрофическим фактором стала низкая доля прибыльных предприятий в районе — здесь лишь чуть более трети предприятий показали в l квартале прибыль. В апреле дело к лучшему не пошло. По-прежнему только 33,3% лаишевских предприятий прибыльны. Кто виноват в снижении темпов роста, ГК «Нэфис», «Аэропорт «Казань» или другое крупное предприятие района, пока неясно. Зато очевидно, что по итогам мая Лаишево может даже вылететь из топ-10 лучших районов Татарстана. Только один район в топовой десятке демонстрирует спад производства, Азнакаевский. Но и, как следствие, он уже опустился в нашем рейтинге на 5-е место, а то, что он из него в любой момент может тоже спокойно вылететь и почему — см. выше.

Так или иначе, тот факт, что почти половина (20 из 45) районов Татарстана демонстрируют спад производства — тревожный сигнал уже для республиканских властей. Для справки: по итогам 2017 года в «красной зоне» оказались 18 районов РТ, а в посткризисном 2016-м — 13. К слову, в среднем по Татарстану индекс промпроизводства чрезвычайно вялотекущий и колеблется в районе 100,4—100,6%, что прямо свидетельствует о возможной стагнации — для сравнения, в прошлом году ИПП Татарстана составлял 101,8%, и с начала 2016 года упал более чем на 2 пункта (со 104%).

Рейтинг районов РТ за январь — апрель 2018 года, итоговый



2017 год

1 кв. 2018 года Янв.-апр. 2018 года Место Район Место Район Баллы Место 1 Лаишевский 1 Нижнекамский 120,91 1 2 Елабужский 2 Сабинский 120,47 2 3 Зеленодольский 3 Азнакаевский 119,29 3 4 Тукаевский 4 Зеленодольский 115,60 4 5 Альметьевский 5 Актанышский 112,82 5 6 Нижнекамский 6 Альметьевский 112,77 6 7 Пестречинский 7 Заинский 110,29 7 8 Высокогорский 8 Лаишевский 106,94 8