Рейтинг глав Татарстана: Лаишево впервые показывает спад, Минниханов потеснил Метшина
Сабы сместили Нижнекамск с первого места, а Азнакаево грозит вылет из топ-5 из-за низких темпов роста
По итогам четырех месяцев 2018 года рейтинг районов Татарстана, составленный «Реальным временем», впервые возглавили Сабы, отнявшие у Нижнекамска «майку лидера». Команду Айдара Метшина подвели треть убыточных предприятий района и инфляция. Из-за роста цен на продовольственные товары вылет из топ-5 грозит Азнакаевскому району, где к тому же темпы роста производства снизились на 8%. Главный же бич районов РТ — нарастающее количество убыточных предприятий — до 25—30%, или же как в Лаишевском районе до 67%. Как следствие, Лаишевский район может покинуть топ-10 нашего рейтинга. Количество районов с отрицательными темпами производства к 1 июня достигло 20, что грозит всей республике стагнацией.
Сабы сместили «царя с горы», поборов Нижнекамск снижением цен на продовольственные товары
Как мы и предсказывали в обзоре рейтинга районов РТ за l квартал 2018 года, на «вершину холма» по итогам апреля взобрались Сабы, набравшие 121,1 балла и опередившие Нижнекамский район на шесть пунктов. К началу апреля, напомним, Сабинский район дышал в затылок нефтехимической столице Татарстана: тогда он набрал 120,47 балла, а Нижнекамск — 120,91. У Сабов были высокие показатели по количеству голов КРС и реализации молока, мяса скота и птицы (что сигнализирует о высокой степени развитости местного АПК, несмотря на отсутствие в районе крупных агроимперий). Как следствие, агропредприятия и фермы почти все прибыльные (за долю таких предприятий Сабы получили 36 баллов), а индекс производства один из самых высоких в РТ. Тем не менее район находился в «красной зоне» по валовой продукции АПК на одного работающего в сельском хозяйстве. Что говорит, разумеется, о низкой производительности труда). И страдал от той же проблемы, что и Нижнекамск, а именно, от высокой безработицы, а также от ползучего роста цен на товары первой необходимости.
Ранее мы предполагали, что Сабы опередят Нижнекамск, снизив в первую очередь уровень безработицы (он составлял 0,89% — пятый результат по РТ), и район действительно его снизил, но несущественно, до 0,85%. Однако в целом по Татарстану он тоже упал, с 0,62 до 0,6%. В результате у Сабов ситуация по безработице еще хуже, чем раньше: теперь район занимает по этому показателю 4-е место. Впрочем, согласно последним данным, по состоянию уже на 1 июня 2018 года, уровень безработицы в районе Раиса Минниханова снизился до 0,73%, и Сабы заняли в итоге 7-е место. Для сравнения, в Нижнекамске ровным счетом ничего не изменилось ни в апреле, ни в мае, он продолжает замыкать «безработную тройку» Татарстана, ежемесячно незначительно снижая уровень безработицы.
Настоящий же прорыв Сабинского района заключается в резком увеличении баллов по потребительско-ценовому показателю: с 19 до 37 баллов. Иначе говоря, если в марте в районе была ползучая инфляция на основные потребительские товары, то в апреле цены, напротив, упали. Так, стоимость продовольственной корзины в марте в Сабах составляла 1 128,79 рубля (в феврале 1 128,75 рубля), в апреле — уже 1 126,2.
Нижнекамск, потеряв лидерство, не занял в итоге и 2-е место, уступив Зеленодольскому району. Последний продвинулся сразу на две строчки (с 4-го места), набрав 115,74 балла. Напомним, району Александра Тыгина не позволяли войти в тройку лидеров все тот же бич в виде высокой безработицы (8-е место по числу безработных), высокая преступность (7-е место по РТ), количество экстренных вызовов (4-е место) и «алкогольный тренд». То есть большей частью факторы социальные. В экономическом рейтинге Зеленодольск при этом занял 1-е место. Если присмотреться именно к «красным» показателям, то в апреле, снизив безработицу с 0,85 до 0,83%, район, увы, занял 7-е место (хотя в июне, как и в Сабах, безработица здесь снизится еще существеннее, до 0,77%). С преступностью в Зеленодольске тоже печальная стабильность. Зато по итогам апреля район Тыгина улучшил показатель по экстренным вызовам, заняв лишь 10-е место. По сравнению с мартом количество сообщений пожарным и «скорой помощи» снизилось более чем на треть. Впрочем, радоваться рановато — уже в мае Зеленодольск вернул себе, так сказать, утраченные позиции — жители района вновь часто вызывали спасателей, пожарных и медиков. Пить здесь меньше тоже, увы, не стали, напротив, с каждым месяцем алкогольной продукции здесь реализуется все больше. Так, по итогам l квартала среднестатистический житель района купил 53 тыс. дал алкоголя, а к началу июня — 89,6 тыс.
|Наименование муниципального района (городского округа)
|Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по полному кругу организаций (оценка), тыс. руб.
|Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работников несписочного состава) по крупным и средним предприятиям, чел.
|Наличие крупного рогатого скота, на конец апреля, голов
|Производство (реализовано)
СКОТА И ПТИЦЫ В ЖИВОМ ВЕСЕ в сельхозорганизациях, крупных и средних фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, ц
|Производство (реализовано) МОЛОКА в сельхозорганизациях, крупных и средних фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, ц
|Агрызский
|1.056.127
|7.650
|13.001
|10.989
|74.963
|Азнакаевский
|4.230.041
|15.045
|25.120
|10.186
|142.492
|Аксубаевский
|5.385.865
|4.407
|17.113
|6.416
|84.473
|Актанышский
|2.446.483
|6.313
|34.420
|85.297
|187.757
|Алексеевский
|184.437
|5.214
|20.252
|4.930
|108.818
|Алькеевский
|139.387
|3.709
|32.888
|13.025
|181.272
|Альметьевский
|290.750.649
|62.489
|13.546
|6.893
|47.562
|Апастовский
|179.930
|3.658
|19.457
|7.113
|79.938
|Арский
|951.989
|6.945
|38.011
|17.454
|194.932
Команду Айдара Метшина подвели убыточные предприятия и инфляция
Вотчина Айдара Метшина набрала 114,46 балла и опустилась с 1-го на 3-е место в нашем рейтинге. Что так подкосило Нижнекамск? Существенно по позициям команды Метшина ударили два критических показателя. Во-первых, в апреле сократилась доля прибыльных предприятий — по итогам l квартала район демонстрировал весьма средние показатели (20 баллов), но к 1 мая доля предприятий, получивших прибыль, снизилась с 70 до 66,3%. Теперь Нижнекамск вплотную приблизился к критической десятке Татарстана. Второй неудачный для района показатель — инфляция. Еще в начале апреля Нижнекамск по уровню роста цен на продовольственные товары плелся в хвосте счастливых районов и городов, где цены на продкорзину падали (1 171,93 рубля в марте против 1 173,38 рубля в феврале). Однако в апреле они неожиданно начали расти, и в среднем на хлеб, молоко, кефир, сметану и другие товары первой необходимости цены выросли на 8 рублей. Теперь Нижнекамск находится в топ-10 районов Татарстана с самой высокой инфляцией.
В Актаныше число убыточных предприятий приблизилось к четверти
В отличие от Нижнекамска, Актаныш, которым ныне управляет Энгель Фаттахов, улучшил свои позиции в рейтинге, набрав 113,7 балла и поднявшись с пятой строчки на четвертую. Без какого-либо наличия полезных ископаемых и крупных предприятий район и в l квартале занял в экономическом рейтинге 7-е место, здесь к тому же высокие показатели по числу голов КРС, реализации молока и мяса. Впрочем, по итогам апреля руководству района стоило бы уже услышать тревожные звоночки. Напомним, ранее в «красной зоне» у Актаныша были показатели валовой продукции сельского хозяйства на одного работающего человека, низкая зарплата на производстве и в АПК и плохая демография. Практически ни один из этих показателей толком не улучшился — кроме, разве что, демографии, и то скорее потому, что у остальных отстающих по демографии дела еще хуже. Так, здесь по-прежнему умирают в два раза больше людей, чем рождаются. Продолжает сокращаться и доля прибыльных предприятий — к 1 мая 2018 года уже четверть компаний продемонстрировали убыток, в итоге район опустился по этому показателю с 31-го на 23-е место. Зарплата в АПК тоже в апреле снижалась, достигнув отметки 17,8 тыс. рублей в месяц. Впрочем, уже по итогам мая здесь наметились кое-какие улучшения, и зарплата выросла до 19,16 тыс. рублей. Но это уровень лета прошлого года. Главный показатель, благодаря которому Актаныш взобрался на четвертую строчку, — снижение цен на продовольственные товары. Если в марте по району была нулевая инфляция, то в апреле цены на основные продовольственные товары снизились в среднем почти на 5 рублей. За это Актаныш получил от аналитической службы «Реального времени» 42 балла.
|МЕСТО
|Район
|Баллы по отгруженным товарам собственного производства
|Баллы по численности работников
|Баллы по количеству крупного рогатого скота
|Баллы по реализации скота и птицы
|27
|Агрызский
|16
|27
|19
|29
|5
|Азнакаевский
|30
|37
|39
|28
|44
|Аксубаевский
|32
|15
|30
|18
|4
|Актанышский
|24
|22
|43
|42
|16
|Алексеевский
|7
|19
|35
|14
|19
|Алькеевский
|4
|12
|42
|32
|6
|Альметьевский
|45
|42
|20
|19
|33
|Апастовский
|6
|11
|32
|21
|32
|Арский
|15
|25
|44
|36
Азнакаевскому району грозит вылет из топовой пятерки из-за спада производства и роста цен
А вот Азнакаевский район опустился с 3-го сразу на 5-е место. Аграрнонефтяной район главы Марселя Шайдуллина занял по итогам l квартала 2018 года 2-е место в экономическом рейтинге РТ, опередив и нефтяную столицу Татарстана Альметьевск. Однако уже тогда район начал «проваливаться» по одному из ключевых показателей — индексу промышленного производства: с начала 2018 года индикатор находится в «красной зоне», к началу апреля спад производства уже составлял 8%. Опасения вызвала и относительно высокая безработица (да и высокое потребление азнакаевцами алкоголя не могло радовать). Безработица и в апреле продолжала оставаться высокой, темпы производства все еще отрицательные (ИПП 93,8% по итогам апреля, 94,3% по итогам мая), алкоголя меньше пить не стали. Ко всему прочему, больше стало экстренных вызовов. Может быть, жители района чаще стали хвататься за сердце, глядя на ценники в продовольственных магазинах? В марте в Азнакаево была дефляция, цены на основные продовольственные товары упали в среднем более чем на 3 рубля — только для того, чтобы в апреле взлететь в среднем на 12 рублей! В результате, если по итогам l квартала район получал от нас по этому показателю 43 балла, то за апрельскую инфляцию всего 5. Если рост цен продолжится такими темпами и в мае, Азнакаево ждет вылет из пятерки лучших районов Татарстана. Тем более что каких-либо заметных улучшений по другим экономическим и социальным показателям незаметно.
В топ-5 неудачников Татарстана изменений практически нет: все те же Рыбно-Слободский, Тетюшский, Камско-Устьинский, Аксубаевский и Спасский районы. Альметьевск продолжает занимать 6-е место, Казань поднялась с 22-го на 21-е. Набережные Челны — все также 39-е в рейтинге.
Лаишевский район впервые продемонстрировал спад производства — как и почти половина районов РТ
Пожалуй, одно из значимых изменений в апрельских итогах — прибавление в ряду районов, имеющих отрицательные темпы роста. Если по итогам l квартала 2018 года спад производства был зафиксирован в 17 районах РТ, то к 1 мая таковых уже стало 19, а к 1 июня — 20. В красной зоне неожиданно оказался по итогам мая и Лаишевский район, как минимум с начала 2016 года демонстрировавший высокие темпы роста, к которым остальным районам РТ оставалось только стремиться (20—40%).
Снижение их в Лаишево началось в 2018 году. Так, если по итогам 2017 года темпы роста составляли 21,2%, то по итогам l квартала они упали до 6,5%, в апреле снизился до 6%, и, наконец, к 1 июня показатель перешел Рубикон, оказавшись в красной зоне — спад производства составил более 3%. Все это объяснимо, если вспомнить, что по итогам l квартала 2018 года Лаишевский район потерял лидирующие позиции рейтинга по итогам 2017 года и, набрав лишь 83,09 балла, опустился на 10-е место. Главным катастрофическим фактором стала низкая доля прибыльных предприятий в районе — здесь лишь чуть более трети предприятий показали в l квартале прибыль. В апреле дело к лучшему не пошло. По-прежнему только 33,3% лаишевских предприятий прибыльны. Кто виноват в снижении темпов роста, ГК «Нэфис», «Аэропорт «Казань» или другое крупное предприятие района, пока неясно. Зато очевидно, что по итогам мая Лаишево может даже вылететь из топ-10 лучших районов Татарстана. Только один район в топовой десятке демонстрирует спад производства, Азнакаевский. Но и, как следствие, он уже опустился в нашем рейтинге на 5-е место, а то, что он из него в любой момент может тоже спокойно вылететь и почему — см. выше.
Так или иначе, тот факт, что почти половина (20 из 45) районов Татарстана демонстрируют спад производства — тревожный сигнал уже для республиканских властей. Для справки: по итогам 2017 года в «красной зоне» оказались 18 районов РТ, а в посткризисном 2016-м — 13. К слову, в среднем по Татарстану индекс промпроизводства чрезвычайно вялотекущий и колеблется в районе 100,4—100,6%, что прямо свидетельствует о возможной стагнации — для сравнения, в прошлом году ИПП Татарстана составлял 101,8%, и с начала 2016 года упал более чем на 2 пункта (со 104%).
|
2017 год
|
1 кв. 2018 года
|Янв.-апр. 2018 года
|Место
|Район
|Место
|Район
|Баллы
|Место
|1
|Лаишевский
|1
|Нижнекамский
|120,91
|1
|2
|Елабужский
|2
|Сабинский
|120,47
|2
|3
|Зеленодольский
|3
|Азнакаевский
|119,29
|3
|4
|Тукаевский
|4
|Зеленодольский
|115,60
|4
|5
|Альметьевский
|5
|Актанышский
|112,82
|5
|6
|Нижнекамский
|6
|Альметьевский
|112,77
|6
|7
|Пестречинский
|7
|Заинский
|110,29
|7
|8
|Высокогорский
|8
|Лаишевский
|106,94
|8
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