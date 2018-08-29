Стивен Джеррард: «Сыграть в группе Лиги Европы — как морковка для ослика»

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард поделился своими ожиданиями от ответной игры с «Уфой», которая пройдет на уфимском «Нефтянике» 30 августа.



«Перспективы сыграть с сильными клубами в групповой стадии Лиги Европы — как морковка для ослика. И именно это я объясняю своим игрокам. В разговоре с ними я говорю, что они всегда хотели играть в больших матчах в еврокубках, сейчас у них есть такой шанс. Также мы понимаем финансовую подоплеку попадания в групповой этап.

Нам нужно сыграть, как большой команде. Мы должны выдерживать давление. Квалификация в Лигу Европы — лишь один из пунктов, который мы обсуждали с руководством клуба, когда мы вели переговоры о работе в «Рейнджерс».

Помимо важного финансового значения я отмечу и то, что выход в Лигу Европы очень важен для наших фанатов. У нас фантастические болельщики, которые обожают приходить на «Айброкс», чтобы смотреть матчи еврокубков. Мы хотим подарить им эту возможность вновь», — приводит слова Джеррарда Daily Record.