Стивен Джеррард будет считать позором, если не пройдет в группу Лиги Европы

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард после победы над «Уфой» в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы отметил, что через неделю его команде понадобятся герои. Также он добавил, что «Рейнджерс» обязан выйти в групповой турнир.

— Достаточно ли наше лидерство? Конечно, я бы хотел получить большее преимущество, — цитирует Sky Sports Джеррарда. — На следующей неделе у нас будет еще одна сложная игра. То, что мы не пропустили в свои ворота, может быть важно. На следующей неделе «Рейнджерс» понадобятся герои и воины. Будет стыдно, если мы не выйдем в групповой турнир. Нам нужно отправиться в Россию и не опозориться там.