Сергей Томаров: «Этот матч для нас — самый главный в истории»

К битве с «рейнджерами» из Глазго готовы во всеоружии — говорят в «Уфе»

В столице Башкирии состоялась пресс-конференция перед поединком ФК «Уфа» с шотландским «Глазго Рейнджерс». На вопросы местных и британских журналистов ответили главный тренер ФК «Уфа» Сергей Томаров и капитан команды Павел Аликин. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Готовность №1

Вступительное слово взял главный тренер «Уфы» Сергей Томаров, рассказавший о подготовке к главному пока своему европейскому сражению.

— Непосредственно к игре с «Рейнджерс» начали подготовку после матча с «Зенитом». Играли с ними неделю назад, поэтому информации о сопернике достаточно. Плюс они провели еще одну встречу у себя в чемпионате против «Мазервелла». Мы ее проанализировали и готовимся в штатном режиме, — заявил тренер.

В свою очередь, старожил команды Павел Аликин был краток (таковым он был на протяжении всей пресс-конференции, он и на поле конкретен — бьет, так уж наверняка).

— Нам нужно предельно сконцентрироваться на завтрашнем матче. Каждый понимает, что это важнейшая игра. Мы сделаем все для победы, чтобы пройти в групповой этап. Надеюсь, болельщики помогут нам в этом и заполнят стадион. Так что все в наших ногах и руках, — заявил он.

Мы сделаем все для победы, чтобы пройти в групповой этап. Надеюсь, болельщики помогут нам в этом



— Какая атмосфера в команде после неудачной серии матчей? — продолжили журналисты пытать главного тренера «Уфы».

— В связи с тем, что в последнее время мы не можем победить, ситуация, конечно, не самая радужная. Но все наши игроки достаточно опытны, чтобы перебороть эти моменты. Наверное, наивно было рассчитывать, что все 12 матчей, которые у нас были запланированы на начало чемпионата и Лигу Европы, мы пройдем без потерь. И где-то мы понимали, что придет момент, когда результаты будут не совсем нас устраивать. И тем не менее мы старались, скажем так, отсрочить этот период. Мы стараемся не обращать внимания на то, что было, а смотрим только вперед. Впереди у нас две важнейшие игры — одна в Лиге Европы, другая — в чемпионате. И мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы достойно завершить этот трудный июльско-августовский период. Состояние команды, на мой взгляд, позволяет нам надеяться на положительный результат в завтрашнем матче.

— А как оцените готовность «Рейнджерс»?

— Состояние соперника мы оцениваем как очень хорошее, учитывая, что они выдали очень длинную серию без поражений. Сильные стороны — команда очень боевая, агрессивная, играет в силовой манере. Эти черты, наверное, присущи не только этой, но и всем британским командам. Но в «Глазго» они прослеживаются особенно четко.

Про последний рубеж и последний шанс

— Вы определились со списком пенальтистов на тот случай, если дойдет до послематчевых 11-метровых?

— Расширенный список у нас есть. От него и будем отталкиваться, если это произойдет. Кто будет лучше готов, тот и пробьет.

— Кто будет завтра в воротах — Беленов или Шелия?

— На 80 процентов я с этим определился. Но еще больше суток, так что все может измениться.

Получается, что завтрашний матч для нас самый главный в истории. Потому что мы можем пройти в групповой этап Лиги Европы, а там может быть шанс пройти дальше



Вопрос от шотландского журналиста позволил Томарову окунуться в легкие воспоминания.



— Вы прошли долгий путь с низов до Лиги Европы. Завтрашний матч — главный в вашей истории?

— Наша команда шла поступательно со второго дивизиона. ФНЛ, Премьер-лига, теперь вот Лига Европы. Следующий этап — Лига чемпионов. Наверное, все команды хотят пройти такой путь. Если исходить из этого, то получается, что завтрашний матч для нас самый главный в истории. Потому что мы можем пройти в групповой этап Лиги Европы, а там может быть шанс пройти дальше.

А вот местные корреспонденты своим неожиданным вопросом заставили Томарова копнуть чуть глубже.

— Когда стоял вопрос о выходе «Уфы» в Премьер-лигу и вы играли стыки с «Томью», уфимское руководство пригласило СМИ на тренировку перед матчем. Тогда это помогло — выиграли 5:1. Не хотите прибегнуть к подобному еще раз?

— Я тогда был в тренерском штабе, но что-то не помню этого момента. Что могу на это сказать? У нас сейчас будет утренняя тренировка, вы можете поприсутствовать 10 минут.

До «Айброкса» расти и расти

На игре с «Зенитом» болельщиков было максимально много в этом сезоне. На Дзюбу и Семака пришли посмотреть 10—11 тысяч человек. Это, конечно, не аншлаг для 15-тысячника «Нефтяника», но все же. 50-тысячная арена в Глазго в вечер встречи с уфимцами была забита до отказа. Возможно, эта сумасшедшая поддержка и не позволила «Уфе» полностью сконцентрироваться на происходящем на поле, гол-то был пропущен всего один, со стандарта и добивания. На вопрос о подобном «допинге» главный тренер «горожан» поведал следующее.

На Дзюбу и Семака пришли посмотреть 10—11 тысяч человек

— Если говорить о той атмосфере, что была на стадионе в первом матче в Шотландии, то мы получили истинное удовольствие. Это было непередаваемое ощущение — видеть, как люди переживают за свой коллектив, как помогают и гонят вперед. Мы, конечно, сегодня не можем обеспечить такую поддержку, именно количественно. Потому что исторически сложилось так, что команду из Глазго поддерживают очень много болельщиков не только на стадионе, но и за его пределами. Но и наши болельщики, на мой взгляд, самые лучшие. И они поддерживают команду в самых сложных ситуациях. Мы постараемся завтра порадовать их. С их стороны мы, конечно, рассчитываем на те эмоции, ту поддержку, которая будет гнать нас вперед. Это добавляет сил. Недаром говорят, что болельщики — это 12-й игрок, это абсолютная правда!

Слабые и сильные места «Teddy Bears»

Тем временем «Глазго Рейнджерс» после нелегкого, хоть и победного, матча с «Уфой» сыграл в гостях с «Мазервеллом». Сверхрезультативным выдался первый тайм, в котором Кайл Лафферти отметился дублем, а Ови Эджария вывел «мишек» вперед — 3:2. «Рейнджерс» упустил победу на 94-й минуте — 3:3.

— «Рейнджерс» пропустили с углового, со штрафного в игре с «Мазервеллом». Вы как-то используете это в своей подготовке?

— Да, конечно, мы учитываем все нюансы в игре соперника. Мы смотрели этот матч и отметили, что они пропустили голы со стандартных положений. В стандартах очень многое зависит от ряда факторов, и невозможно предугадать, как сыграет та или иная команда в конкретной ситуации. Конечно, мы серьезно готовимся к этому, знаем, что это сильная сторона шотландского клуба. Мы тщательно разбираем их игру, но спрогнозировать, что будет завтра, наверное, никто сейчас не сможет, — считает наставник уфимского клуба.

Томарову предложили, раз уж взяты «сливки» из поверженных «Домжале» и «Прогреса» Бизяк и Тилль, присмотреть кого-то и из «Рейнджерс», если уфимцы пройдут шотландцев.

Естественно, очень хочется попробовать свои силы в групповом этапе. Поиграть на европейском уровне. Я думаю, у каждого футболиста, не только у меня, от этого будут только положительные эмоции



— По Тиллю что-то конкретное я не могу сказать, потому что мы его еще не подписали. Что касается «Рейнждерс», то у них очень качественные футболисты, мне импонирует игра многих. Но процесс подписания игрока настолько сложен, и осталось не так много времени, поэтому, думаю, у нас не получится подписать кого-то из этой команды. Очень много молодых, талантливых ребят, которые и в Англии в различных академиях были, и я знаю, что лично Джеррард кого-то приглашал. Команда очень амбициозная, молодая и перспективная. Мне кажется, что некоторые молодые футболисты именно этого состава «Рейнджерс» вскоре могут вырасти в звезд мирового футбола, — расточал комплименты сопернику Томаров.

Заключительный же вопрос пресс-конференции был к капитану «Уфы». Британский журналист поинтересовался, какие у него ощущения перед завтрашней битвой.

— Естественно, очень хочется попробовать свои силы в групповом этапе. Поиграть на европейском уровне. Я думаю, у каждого футболиста, не только у меня, от этого будут только положительные эмоции, — отметил Аликин.