Стивен Джеррард: «Я удивлен. Обычно рефери работает лучше»

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард после матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы против «Уфы» (башкирский клуб проиграл — 0:1) признался, что остался недоволен работой польского арбитра Даниеля Стефански, сообщает «С-Э».

— Было пять или шесть нарушений, которые не свистнул арбитр, игроки «Уфы» намеренно грубили и не получали наказания, а двое из моих игроков при первом же нарушении получили желтые карточки, — цитирует The Herald Джеррарда. — Я удивлен. Обычно рефери работает лучше, чем это было сегодня. Но я не хочу подробно на этом останавливаться — сейчас это неважно.