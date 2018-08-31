Казус Фемиды: в Казани по делу «наркоман» vs. гаишник ответили оба

Обвиненный в отказе от медосвидетельствования посадил сотрудника ГИБДД на скамью подсудимых, но в итоге лишился прав

Фото: Мария Горожанинова

В Советском райсуде Казани близится к финишу процесс по делу 23-летнего инспектора ДПС ГИБДД УВД Казани Инсафа Садриева. На скамье подсудимых он оказался после составления протокола об отказе медосвидетельствования на водителя Салавата Шарафиева, которого заподозрил в употреблении наркотических веществ. Следком и прокуратура полагают — отказа не было, гаишник сфабриковал протокол, а понятых намеренно ввели в заблуждение. Парадокс в том, что мировой суд со второй попытки встал на сторону инспектора и в административном порядке лишил «наркомана» прав на 1 год и 8 месяцев. Подробности — в материале «Реального времени».

Без прав и со штрафом в 30 тысяч рублей

В Советском суде продолжают разбираться в истории, произошедшей в Дербышках чуть больше года назад, 8 августа 2017 года. Тогда инспектор ДПС ГИБДД УВД Казани Инсаф Садриев ранним утром составил на ехавшего с ночной смены водителя «девятки» Салавата Шарафиева протокол об отказе от медицинского освидетельствования при наличии признаков наркотического опьянения. При этом молодой человек утверждал и продолжает утверждать, что ничего не употреблял, а от медосвидетельствования не отказывался.

Следком обвинил 23-летнего инспектора в превышении полномочий и служебном подлоге. В последнем случае речь идет о протоколе, где изначально графа «согласен/отказываюсь от проведения медэкспертизы» оставалась пустой, а в суд поступила с подписью «отказываюсь». Между тем после утренней остановки и увоза машины на штрафстоянку Шарафиев сам сдал анализы, которые показали — он «чист». Дело осталось за опровержением этого самого отказа. Помочь установить, кто же в этой истории врет, могли бы записи с камеры видеорегистратора в служебной машине ГИБДД, но часть этих важнейших доказательств странным образом пропала.

17 ноября 2017 года мировой суд Советского района, изучив материалы административного дела Шарафиева, прекратил производство в отношении водителя-«наркомана». В январе 2018 года Садриев обжаловал это решение и административное дело вернулось к тому же судье, и он в мае признал Шарафиева виновным в отказе от медицинского освидетельствования, несмотря на доводы о фальсифицированной подписи в протоколе и показания двух водителей-понятых. Оба и в суде заявили, что слов об отказе Шарафиева не слышали и просто поверили инспектору.



Советский райсуд Казани в апелляции согласился с виновностью «наркомана», хотя в райсуде также были передопрошены оба понятых. Фото Максима Платонова

2 августа 2018 года Советский райсуд Казани в апелляции согласился с виновностью «наркомана», хотя в райсуде также были передопрошены оба понятых, которые вновь заявили: отказа не слышали, писали под диктовку и верили инспектору, что в машине ведется видеозапись. Обвиненный в подлоге и превышении инспектор Садриев на всех судах настаивал, что действовал законно, водитель сам отказался ехать на медосвидетельствование вместе с ними, заявив, что сделает это сам.

В итоге судья райсуда Ольга Мельникова согласилась с мировым судьей: акт медосвидетельствования, опровергающий, что водитель потреблял наркотики, не влияет на факт совершения такого административного правонарушения, как отказ от освидетельствования. Решение вступило в законную силу, и водитель «девятки» уже заплатил административный штраф в 30 тыс. рублей и сдал права на 1 год и 8 месяцев.

Первый понятой: «Если бы знал, то подошел бы с той стороны и послушал бы»

Инсафа Садриева с начала следствия отстранили от выполнения служебных обязанностей. Заслушивать показания свидетелей по уголовному делу 28 августа в суд он пришел со своим защитником — бывшим руководителем отдела по особо важным делам Следкома по РТ Айратом Уразмановым. Первым рассказывать о событиях 8 августа 2017 года вышел Наиль Харасов, который был остановлен сотрудниками ГИБДД и привлечен в качестве понятого. Ему долго пришлось объяснять суду, почему он написал объяснение под диктовку инспектора и почему, не расслышав ответ Шарафиева на вопрос о медосвидетельствовании, подписал слова, что тот от него отказался.

Свидетель пояснил, что остановили его в пятом часу утра, он очень спешил на работу, поэтому доверился инспекторам и написал объяснение под их диктовку. А не слышал отказа Харасов из-за того, что стоял у дороги рядом с машиной со стороны водителя, а сидящий на заднем сиденье молодой человек говорил неразборчиво.

— Во-первых, я слишком торопился. Сильно торопился. Во-вторых, я не ожидал такого поворота — если бы знал, то подошел бы с той стороны и послушал бы, — объяснил свидетель Харасов.

Свидетель пояснил, что остановили его в пятом часу утра, он очень спешил на работу, поэтому доверился инспекторам и написал объяснение под их диктовку



Во время практически полуторачасового допроса также удалось выяснить, что тем ранним утром Салават Шарафиев, по мнению первого понятого, вел себя спокойно, явных признаков опьянения не было. Наиль Харасов также рассказал, что примерно через неделю после случившегося к нему домой приезжал отец молодого человека — попросить еще раз рассказать и описать ситуацию на бумаге, чтобы разобраться. Впоследствии объяснение приобщили к материалам административного дела. И в нем, по словам Харасова, он написал то же самое, что и заявил в суде.

Второй понятой: «Подписал протокол, не выходя из машины»

Еще одного понятого, Рината Баширова, остановили сотрудники ГИБДД, чтобы он зафиксировал факт эвакуации машины якобы нетрезвого водителя. Правда, протокол он подписал, не выходя из своего автомобиля и даже не видя Шарафиева.

— А вы выходили из машины? — уточнил адвокат.

— Нет, — ответил понятой.

— Почему? — недоумевал защитник.

— Ну видно было, машина стояла, — просто объяснил Баширов.

— А в связи с чем эвакуировали?

— Они сказали, что поймали нетрезвого водителя.

— И что вы сделали? Просто расписались?

— Да, — еще раз согласился со словами адвоката свидетель и добавил. — А кому верить, если не сотрудникам ГАИ…

Сам Салават Шарафиев на допросе объяснил, что не пытался тогда донести до понятых, что он не согласен с действиями инспекторов, потому что решил поступить вежливо и не стал через голову сотрудника ГИБДД выкрикивать свою позицию, а когда вышел из машины — понятые уже уехали.

После этого был допрошен еще один свидетель, а процесс отложен до явки других.

Сам Салават Шарафиев предполагает, что, возможно, то самое «отказываюсь» дописало вообще третье лицо в ГАИ — по пути к сейфу, где хранятся документы

С новой работой и незабытым штрафом

После заседания Айрат Уразманов еще раз пояснил «Реальному времени», что, по мнению защиты, до рассмотрения уголовного дела необходимо было дождаться решения по административному.

— По большому счету, решение по административному делу сейчас обязательно для других судов, и сейчас такой определенный правовой казус возник. То есть один суд уже установил, что отказ фактически был, причем сослался как раз на позицию понятых, сказав, что отказ понятых от своих объяснений, которые они давали сотрудникам ГИБДД, он расценивает критически, поскольку им никто не мешал на месте происшествия уточнить, что они слышали, — рассказал Уразманов.

Прокомментировал защитник и волшебным образом появившееся в документе об отказе от медосвидетельствования слово «отказываюсь». Напомним, почерковедческая экспертиза показала, что написано оно было с высокой долей вероятности не рукой Шарафиева. Частично запись совпала с почерком инспектора Садриева, но наверняка утверждать эксперт не стал. Не внесла ясность и повторная экспертиза. Собеседник издания еще раз напомнил, что эксперты не смогли установить, кто именно сделал эту надпись.

Сам Салават Шарафиев предполагает, что, возможно, то самое «отказываюсь» дописало вообще третье лицо в ГАИ — по пути к сейфу, где хранятся документы.

Пояснил он и так называемое виляние машины, из-за чего, по словам инспекторов, они ее и остановили:

— Они уж придумывают, что повод для остановки был. Другой сотрудник на прошлом заседании — у меня есть аудиозапись — добавлял уже от себя, и ему потом зачитывали его же показания в Следственном комитете. Там он подробно и без фанатизма написал, а в суде уже начал добавлять от себя, что я вел себя неадекватно, что я был неустойчив во время разговора с ним, — отметил Шарафиев.

На момент той встречи с постом ДПС у водителя был двухлетний стаж вождения. А кроме того, права категории В и С. Во время службы в армии также был водителем. После лишения прав ему пришлось сменить работу — на старую далеко ездить общественным транспортом.

Читатели «Реального времени» пишут, что такие истории в Казани не редкость.

