«Да, опять травма плеча»: а «железного» Рыжикова в составе уже нет

«Рубин» остался с «зеленым» вратарем на неопределенный срок

После пяти стартовых туров подопечные Курбана Бердыева набрали лишь 6 очков и засели в середине таблицы. Последний летний матч с «Ростовом» закроет собой начальный этап чемпионата — далее игроки разъедутся по сборным. Команда Валерия Карпина идет по стопам «ростовского Бердыева», занимая верхние строчки в турнирной таблице, так что «Рубин» ожидает настоящий бой с принципиальным в последние годы соперником. О том, как казанцы готовятся к этому противостоянию и какие промашки были допущены тренерским штабом этим летом — в репортаже «Реального времени» с открытой тренировки «Рубина».

«Я должен рассказать обо всем?»



Следующим соперником «Рубина» в чемпионате будет любимый многими болельщиками казанцев «Ростов». На сегодняшний день основную часть состава, а также тренерский штаб казанской команды составляют бывшие ростовчане, которые успели изрядно пошуметь на берегах Дона с Курбаном Бердыевым. После «обкрадывания» «Ростова» там остались всего двое из тех самых легендарных «мужиков», но от этого противостояние с южанами не становится менее принципиальным. Скорее, наоборот.

Перед открытой тренировкой ничего незаурядного за персоналом «Рубина» не замечалось. Все текло своим чередом, и даже Бердыев казался, как обычно, невозмутимым. Но как только журналисты начали спрашивать о «Ростове», тренер оживился и на просьбу журналистов рассказать о сопернике отреагировал достаточно нервно: «Я должен рассказать обо всем?» И ограничился лишь стандартной похвалой ростовчан.

Бердыев ограничился лишь стандартной похвалой ростовчан



— «Ростов» действительно поменялся, сейчас это более мобильная команда. Карпину необходимо было время для становления команды, прошлый год ушел на это. Сейчас мы видим уже другой, более мобильный, дисциплинированный «Ростов», который знает, как играть в той или иной ситуации, — сказал Курбан Бекиевич.

А может, и не надо было расставаться с Рыжиковым

Тренировочный процесс был достаточно оживленным. Таким взбудораженным Бердыева журналисты не видели уже давно, ровно с тех пор, как в декабре 2017 года он накричал на Азмуна. Буквально перед самым истечением положенных прессе 15 минут Курбан Бекиевич по-настоящему взорвался, раскритиковав игроков за некачественное выполнение «квадрата».

Тем временем совершенно не приступал к тренировке Реза Шекари, а Вячеслав Подберезкин ограничился лишь пробежками по периметру поляны. Совсем отсутствовал на занятии Сослан Джанаев; тренеры вратарей работали с Коноваловым, Акмурзиным, Григоряном. Журналисты не преминули спросить об этом у Курбана Бердыева, который подтвердил самые худшие опасения.

— Сослан не сможет принять участия в матче. Да, это опять травма плеча. Хорен Байрамян также не сыграет. Но команда в оптимальном состоянии, как обычно, — сказал тренер.

Теперь в обойме лишь 24-летний Иван Коновалов, лишь в прошлые выходные дебютировавший в Российской лиге



Болельщиков команды такое положение дел радовать, однако, не может. В прошлый раз Джанаев травмировал плечо, еще выступая за «Ростов», и лечение тогда затянулось почти на целый год. По этой причине Сослан даже пропустил значительную часть подготовки к сезону 2017/18, но тогда в «Рубине» был Сергей Рыжиков, успешно подстраховавший последний рубеж казанцев. Теперь в обойме лишь 24-летний Иван Коновалов, лишь в прошлые выходные дебютировавший в Российской лиге.

Не зря говорят, что только время показывает, кто оказывается прав в той или иной ситуации. Теперь очевидно, что расставание с «железным» в плане здоровья Рыжиковым было ошибкой. Казанцы даже с опытным Джанаевым в рамке не могли сохранить свои ворота «сухими», а как защита будет взаимодействовать с молодым Коноваловым, по одному матчу с ЦСКА понять сложно. Во всяком случае, часть вины за пропущенный от армейцев гол лежит как раз на молодом голкипере.

«Сложный соперник, но мы постараемся показать максимум»



Будто предвидя вопросы по игре в обороне, «Рубин» отдал на растерзание журналистам защитника Чико Флореса. Настроение у испанца было очень хорошее, и после общения с прессой он еще долго возился с молодыми воспитанниками казанского клуба, раздавая всем «пять» и фото на память.

— Постарался адаптироваться как можно быстрее. Не только к чемпионату, но и к тому, что говорит тренер, — к его требованиям и манере игры. В этом плане мне помогли матчи, в которых уже сыграл. Стало понятнее, как прессинговать, правильно тактически располагаться на поле. Жаль, что в последних матчах потеряли очки. Стараюсь тренироваться на максимуме, чтобы приносить пользу команде.

Постарался адаптироваться как можно быстрее. Не только к чемпионату, но и к тому, что говорит тренер, — к его требованиям и манере игры. В этом плане мне помогли матчи, в которых уже сыграл



— Как команда готовится к матчу с «Ростовом»?

— К этой игре начали готовиться сразу после матча против ЦСКА. «Ростов» — организованная команда, отлично обороняется, прессингует и быстро возвращается в защиту после своих контратак. Сложный соперник, но мы постараемся показать максимум, чтобы привезти домой очки, — заверил испанец.

Времени до матча с «Ростовом» остается совсем немного, но слова Флореса, несомненно, добавят оптимизма казанским болельщикам. Если все игроки выйдут на ростовское поле в таком же состоянии духа.