К северу от Казанки: понтонный мост, приговор Островкам и «отдельный противотрамвайный полк»

Фото: Максим Платонов

В свет вышла книга краеведа Алексея Клочкова «Казань из окон трамвая». С разрешения автора, «Реальное время» публикует очередную главу, посвященную мостам через Казанку. Напомним, предыдущие главы рассказывали о том, какие поселения были на месте нынешнего Ново-Савиновского района, и об истории современного проспекта Ямашева.

Еще один бедовый мост

Думаю, пришло время возвратиться к тому, с чего мы начали — к Компрессорному мосту, который и по сей день стоит на реке Казанке у стадиона «Казань Арена». Удивительно, но он во многом повторил судьбу старого Горбатого моста в Ягодной слободе, к которому мы уже много раз возвращались в нашем повествовании. Подобно Горбатому, Компрессорный мост был подлинно «инновационным» для своего времени: в его конструкции была применена уникальная западная технология — бетонные блоки нанизывались на струны из нержавеющей стали наподобие шашлыка, оттого некоторые инженеры так его и называют — «конструкция шашлычного типа».

Въезд на Компрессорный мост через реку Казанку в октябре 1977 года. На переднем плане справа — начало прокладки линии трамвая по путепроводу

Но, как говорится, «гладко было на бумаге…» Советские инженеры, в целях экономии, вместо дорогостоящих тросов из нержавейки применили в конструкции моста обычные стальные канаты. Результаты не заставили себя долго ждать — уже через 10 лет после ввода в эксплуатацию струны, скрепляющие конструкцию, проржавели насквозь, и мостовой переход через реку Казанку стал аварийным. Поначалу лишь немногие обращали внимание на этот факт — заметили только, что с какого-то момента встречные трамваи 13-го и 14-го маршрутов стали разъезжаться на мосту поочередно — сперва один, а за ним — второй.

Начиная с лета 1993 года встречные трамваи на Компрессорном мосту стали разъезжаться поочередно — сперва один, а после — другой, а с 7 ноября 1994-го по 2 декабря 1999 года движение трамвайных маршрутов №13 и 14 по третьей транспортной дамбе было полностью перекрыто. Фото сделано летом 1995 г.

Летом 1994 года инженеры «Казгражданпроекта» выявили проседание конструкций мостового перехода. 7 ноября того же года с него убрали трамваи, но разрушение конструкций продолжилось, причем в геометрической прогрессии. Тогда стало окончательно ясно, что без моста-дублера не обойтись.

А тем временем трамвайная жизнь Казани текла своим чередом. За неимением капитального мостового перехода на правом берегу Казанки, там, где еще недавно были известные нам сады, в короткие сроки было возведено резервное оборотное кольцо, а вскоре состоялась и смена существующих линий: поначалу были введены маршруты №13а и 14а, ходившие от Караваево до улицы Гаврилова и от вокзала до той же улицы соответственно, но это не прижилось, и вскоре обошлись без букв — с 1 января 1995 года конечным пунктом 13-го и 14-го маршрутов стала улица Гаврилова. Кстати, по сведениям Олега Ерегина, новая разворотная петля на Гаврилова открылась в сентябре 1993 года, и в течение одного года и двух месяцев «одинарные» трамваи 13-го и 14-го маршрутов ходили через Казанку до Компрессорного завода, а «двойные» разворачивались на петле у Гаврилова.

В 1994 году севернее Компрессорного моста был построен временный мост-дублер через реку. Как известно, в России все временное рано или поздно становится постоянным. В 1998 году реконструкция старого мостового перехода завершилась — ржавые тросы заменили новыми, сделанными из нержавеющей стали, но новый мост разбирать не торопились. И не зря — уже в 2010 году старый мост вновь закрыли на реконструкцию, и снова движение транспорта было пущено по «бывшему временному мосту». Лишь перед самой Универсиадой-2013 старый Компрессорный мост наконец окончательно обрел свое первоначальное предназначение — по нему были пущены трамваи нового, 5-го маршрута, пущенного от вокзала до Солнечного города, а «временный переход» окончательно забросили. Болтают, что бывший временный мост (а он, в отличие от постоянного, оказался очень крепким), когда-нибудь еще сослужит полезную службу — по нему планируется пустить поезда третьей очереди метрополитена, но это дело не сегодняшнего дня, а весьма далекой перспективы.

Мост-дублер через Казанку. Фото 1990-х годов

Понтонный перевоз и мост «Миллениум»

Для очистки совести, следует сказать несколько слов и о других мостовых переходах, связавших старый город с новой городской агломерацией — Ново-Савиновским районом. В 1991—1999 годах заливные луга и непроходимые болота слева от проспекта Ямашева «намыли» земснарядами, в результате чего уровень грунта поднялся на 5—7 метров. Тогда же началось активное жилищное строительство между Казанкой и проспектом Ямашева, куда, в том числе, осуществлялось переселение по программе ликвидации ветхого жилья. Численность населения Ново-Савиновского района всего за три года выросла аж в четыре раза. Строительство новых микрорайонов совпало с резким увеличением количества легковых автомобилей, в результате чего существующие Ленинская и третья транспортная дамба перестали справляться с нагрузкой. Остро встал вопрос о строительстве четвертого транспортного перехода через Казанку.

В ноябре 1999 года «по многочисленным просьбам трудящихся» между проспектом Амирхана в Ново-Савиновском районе и улицей Вишневского был наведен наплавной понтонный мост, основу которого составляли старые списанные баржи, — он на некоторое время стал одной из основных транспортных артерий города.

Понтонный мост через Казанку. Фото 2008 г.

Однако уже спустя всего три года и этот мост перестал справляться с нагрузкой. Многочасовые пробки на понтонном мосту стали обычным явлением. К тому же по мосту было ограничено движение грузового транспорта, а из пассажирского по нему пустили лишь маршрутные такси 15-го номера, ходившие от улицы Адоратского до комбината «Здоровье». Ходили по этой линии видавшие виды старые «Газели», выкрашенные в белый цвет, а управляли ими совсем еще пацаны, только-только получившие водительские права.

С пассажирами они не слишком церемонились, устраивая на понтонном мосту такие гонки между собой, что бедную публику болтало в тесном салоне вправо и влево. Да и набивали молодые водители свои посудины, что называется, «под завязку» — как-то я был свидетелем того, что по настоятельной просьбе инспектора ГИБДД, из такой «Газели» вылезло ни много, ни мало, а целых 32 (!!!) человека! Случалось, что в переполненном салоне хрупким девушкам в легких летних платьицах в поисках места приходилось садиться прямо на колени к уставшим от семейной жизни мужикам, что, безусловно, весьма льстило последним.

К Тысячелетию Казани, которое отмечалось в августе 2005 года, возле понтонного моста была открыта первая очередь вантового моста «Миллениум», но гонки маршрутных такси по понтонному мосту продолжались вплоть до 2009 года, пока он не был, наконец, разобран. Мост «Миллениум» представляет собой два самостоятельных моста с односторонним движением, объединенных 50-метровым пилоном в виде буквы «М» в единую конструкцию, висящую над Казанкой. Строительство второй очереди «Миллениума» затянулось до 2007 года. А еще через два года после этого понтонный мост канул в небытие, и остался один «Миллениум».

2007 год. «Миллениум» и понтонный перевоз еще сосуществуют рядом друг с другом

2015 год. Всю транспортную нагрузку взял на себя мост «Миллениум»

А очень скоро настал черед и Островков Казанки. Судили-рядили и решили построить главный стадион города на этих самых Островках. Лично я не имею ничего против подобного решения — это, бесспорно, лучшее место для такого масштабного сооружения, рассчитанного на 45 000 человек, неслучайно его можно разглядеть практически с любого места на берегах нижней Казанки. Но вот название нового стадиона, «Казань Арена», на мой взгляд, достаточно банально — эдаким прозвищем вообще можно окрестить любой объект в нашем городе, коль скоро в его имени присутствует слово «Казань». Помню, перед самой Универсиадой проводился интернет-конкурс на лучшее имя для новой футбольной арены и тогда я отправил свой вариант — «Островки», который, на мой взгляд, позволил бы закрепить за новым спортивным объектом старый топоним, очень созвучный характеру окружающей местности. К сожалению, ответа на свой запрос я так и не получил, хотя, по моему мнению, как здорово бы звучало — «Казанский стадион «Островки», наподобие московского — «Лужники»!

Вид на Островки Казанки за год до начала строительства стадиона «Казань Арена»

Кстати, в церемонии закладки камня в основание стадиона 5 мая 2010 года принял участие Владимир Путин, в ту пору — председатель правительства России. По его словам, строительство нового стадиона «должно было стать козырем в борьбе за право проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в России». Много раз с начала строительства «Казань Арену» посещали представители FISU и FIFA, а на стройке были задействованы одномоментно до 4 000 рабочих. Во время летней Универсиады 2013 года на стадионе был устроен главный пресс-центр и размещена целая куча передвижных телевизионных станций, которые обошлись казне в солидную сумму. Для церемоний открытия и закрытия на поле были установлены уникальные конструкции, в том числе сцена в окруженном фонтанами водном круге и огромная подъемная трансформируемая многоярусная пирамида с видеоэкранами, среди трибун была устроена оркестровая яма в виде огромной светящейся буквы «U», над крышей была установлена 6-тонная чаша Огня Универсиады, а из стадиона высоко в небо светили подвижные лучи мощных прожекторов. По замыслу архитекторов, казанская арена с высоты птичьего полета по форме должна напоминать водяную лилию.

Стадион «Казань Арена» по форме напоминает водяную лилию. 2015 г.

А старый Компрессорный мост через реку Казанку, открытый еще в 1977 году, и сегодня является одной из важнейших транспортных артерий нашего города.

Трамваи на Компрессорном мосту. 17 июня 2009 г. Фото Олега Иванова

Случай на площади Восстания: на трамвай 13-го маршрута упал вертолет

Рассказывая о 13-м и 14-м трамвайных маршрутах, нельзя не вспомнить об одном удивительном происшествии, случившемся 26 ноября 1980 года, которое вызвало среди обывателей огромное количество слухов и пересудов. По словам очевидца, «…несколько дней город бурлил, обсуждая это происшествие, люди шепотом рассказывали о многочисленных погибших, которые якобы находились в трамвае и были разрублены лопастями падающего вертолета». Хотя на самом деле в тот день обошлось без жертв. Вот что рассказал об этом беспрецедентном случае ветеран 830-го отдельного корабельного противолодочного Киркинесского вертолетного полка ВВС, базировавшегося в Башкирии, майор авиации В.П. Савельев:

«…26 ноября 1980 года на заводском вертодроме в Кумертау (Башкирская АССР) были подготовлены к вылету три военных вертолета Ка-27 для их передачи в Североморск в места постоянного базирования. Вертолеты должны были добраться до конечного пункта своим ходом. Первой перевалочной посадочной площадкой должен был стать вертодром Казанского вертолетного завода (отрезок примерно 550 км). Однако по какой-то причине техники, заправлявшие вертолеты топливом, дозаправили лишь головной вертолет группы. Два других вертолета дозаправлены не были, и в баках находились остатки горючего после проведенных накануне заводских испытаний двигателей. Также по неизвестной причине пилоты вертолетов при предполетной подготовке не убедились в достаточности топлива в баках. Группа летела треугольником — впереди ведущий, чуть сзади, справа и слева — ведомые, и, чтобы не наваливаться на хвост ведущего, последние энергично работали ручкой «шаг-газ», что привело к более интенсивной выработке топлива.

Во время следования заданным маршрутом в районе аэропорта «Казань-2» (Лаишевский район, юго-восточнее Казани) в ведомом вертолете Ка-27 под управлением майора Ольховика сработал датчик аварийного остатка топлива, о чем майор Ольховик незамедлительно сообщил своему ведущему — командиру группы, который, полагая, что до вертодрома назначения остается чуть менее 20 км, не стал настаивать на аварийной посадке в аэропорту «Казань-2». Майор Ольховик с разрешения командира группы запросил экстренную посадку в аэропорту «Казань-2», но получил отказ. Группа влетела в воздушное пространство над Казанью.

Находясь на высоте 200 метров над территорией Московского района города Казани и двигаясь со скоростью 180 км/ч, вертолет майора Ольховик всего в 4 км до вертодрома заглох (остановились оба двигателя в связи с выработкой остатков топлива). Не имея практически никакого времени для выбора места для посадки, майор Ольховик все же выбрал самое удачное место для падения своего вертолета, которым оказалось пересечение улиц Восстания и Декабристов города Казани, так называемая площадь Восстания.

Вертолет на огромной скорости врезался в асфальтовое покрытие площади, сразу же порвав своим корпусом и лопастями контактные кабели и коммуникационные провода электрических сетей и местной телефонной станции. Двигаясь по инерции, вертолет закрутился и, запутавшись в кабелях, опрокинулся на левый борт, попутно зацепив лопастью стоявший на светофоре трамвай.

Второй ведомый вертолет под управлением майора Малинко, также испытывая резкую нехватку топлива, приземлился на газоне стадиона «Тасма», расположенного в двух кварталах от места падения вертолета майора Ольховика. Командирский же вертолет успешно дотянул до заводского вертодрома, где, приземлившись, заглох из-за выработки горючего».

26 ноября 1980 года. Армейский вертолет КА-27 аварийно сел на трамвайный вагон 13-го маршрута. На снимке отчетливо видны поврежденный трамвай и работа аварийных служб. Фото из архива МВД ТАССР

А теперь слово нашим доблестным правоохранителям: «После падения вертолета на площади Восстания собралось большое количество людей. Однако местными органами милиции (до ближайшего Московского РОВД Казани чуть более 20 метров, — прим. ред.) своевременно было выставлено оцепление, чтобы не допустить к месту крушения (к новейшему образцу вертолетной техники, которым на тот момент являлся Ка-27, — прим. ред.) посторонних лиц. В течение нескольких часов аварийные службы устранили все последствия авиационного происшествия, восстановив электро- и телефонные коммуникации, контактные кабели горэлектротранспорта и залатав продавленный асфальт. Поврежденный трамвай был отбуксирован в ближайшее депо. Сам вертолет был спешно частично разобран прибывшими специалистами и вместе с мелкими обломками был транспортирован на Казанский вертолетный завод».

Буквально через несколько часов на площади Восстания не осталось и намека на недавнее авиационное происшествие. Однако среди горожан и по сей день бытует мнение, что власти столь быстро провели ремонт, дабы не привлекать внимание к страшной катастрофе, в которой-де погибли десятки человек. Особенно много разговоров было о вагоне 13-го маршрута, по которому вертолет действительно здорово прошелся лопастью. Однако такие слухи не нашли своего подтверждения как в те времена, так и сегодня. К счастью, это происшествие не повлекло за собой жертв (трамвай был без пассажиров и следовал в моторное депо) и особых разрушений (здания и подземный переход на площади Восстания не получили ни малейших повреждений).

Расследование этого дела тогда спустили на тормозах, хотя вина вертолетчиков была очевидна. Виновные офицеры отделались понижением в должностях. Но после этого случая полковые остряки в Североморске неофициально переименовали 830-й отдельный противокорабельный вертолетный полк в «отдельный казанский противотрамвайный».