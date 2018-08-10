К северу от Казанки: коза отпущения, легенды Савиново и юные перевозчики «Островков»

Ново-Савиновская магистраль Казани. Часть 1

Фото: Роман Хасаев

В свет вышла книга краеведа Алексея Клочкова «Казань из окон трамвая». С разрешения автора, «Реальное время» публикует очередную главу «Ново-Савиновская магистраль», посвященную одному из центральных районов столицы Татарстана. В первой части очерка наш колумнист вспоминает, какие здесь были поселения и как раньше назывались нынешние улицы.

Из прошлого заречной части города

Сегодня Ново-Савиновский район почти центр города. А еще полвека назад это было захолустье, куда добраться можно было либо на лодке, либо 11-м маршрутом автобуса, ходившим по деревенской улице Чистопольской, либо, на худой конец, пешком. Других путей не было — местность справа от Казанки представляла собой сильно заболоченную равнину, пересеченную во многих местах озерами, поросшими камышом, канавками, наполненными водой, да торфяными болотами. Посреди огромного пустыря, ограниченного с запада осевой линией современной улицы Ибрагимова, с севера — железнодорожным полотном, а с востока и юга — руслом Казанки, было разбросано несколько рабочих поселков — Савинка, Брикетный, имени Воровского да, собственно, деревня Савиново (не путать с «Савинкой»). А если переместиться в начало 1950-х годов то, не считая древнего села Савиново, приютившегося на стыке северного хода железной дороги и правого берега Казанки, эти места и вовсе были безлюдными — лишь заливные луга, перелески, да петляющая узкой лентой река.

Вид на правобережье Казанки. Фото В.Фридлянда. 1936 г.



Многие думают, что правобережье Казанки во все времена было заболоченной пустошью, на которой, кроме ивняка и камыша ничего не росло. Оказывается, нет! На карте Казани 1817 года очень хорошо видно, что местность к северу от Казанки еще и в начале девятнадцатого столетия была сплошь покрыта густыми лесами и испещрена многочисленными ручьями и даже речками. Самой крупной из них был правый приток Казанки река Ичка. Остатки ее русла и сегодня можно встретить, проезжая из Гривки в Ягодную слободу.

Территория современного Ново-Савиновского района в начале 19-го столетия была покрыта густыми заповедными лесами. Фрагмент карты Казани. 1817 г.

Возникает вполне резонный вопрос: когда исчезли эти леса? На мой взгляд, ответ весьма прост — с лесами расправились после городских пожаров 1815, 1833 и 1842 годов, когда восстававшая из пепла деревянная Казань несколько раз отстраивалась буквально с нуля. Исчез лес — исчезли и речки, а местность со временем превратилась в заболоченную равнину, причем тенденция эта только усилилась после подъема воды в 1957 году.

Слобода с именем из булгаковского романа



В левом нижнем углу приведенного фрагмента карты хорошо различим населенный пункт «Слободка Козья», стоящий на опушке леса в месте слияния Безымянного ручья и речки Ички. Между прочим, главная улица Козьей слободы в точности повторяет направление современной улицы Декабристов (в районе издательства). История этого поселения, как и само происхождение топонима «Козья слобода», уходят корнями в глубокое средневековье. Еще в XVI веке на правом берегу Казанки за заливными государевыми лугами возникло небольшое поселение. В июне 1654 года многие горожане, спасаясь от разразившейся эпидемии моровой язвы (чумы), перебрались на правый берег Казанки, что и послужило первым толчком к росту слободы. Не надеясь на городские власти, поселенцы сами стали принимать меры по избавлению от чумы — было определено место, где в качестве жертвы напасти, нависшей над городом, стали резать коз, раздавая мясо нищим. Считалось, что тот, кто поест мясо священного козла, спасется от эпидемии. Возможно, именно тогда поселение и получило название «Козья». В 1830 году история повторилась — в город пришла холера, что вызвало вторую волну поселенцев, спасавшихся от новой беды. В 1889 году слобода вошла в городскую черту — были осушены болота, тянущиеся через Гривку к Ягодной слободе, а сам район стал интенсивно застраиваться деревянными домиками. В последующие годы между заречными слободами были сооружены земляные дамбы, связанные с Горбатым и Хижицким мостами в единую транспортную инфраструктуру.

Заречные слободы и дамбы на плане Казани 1940 года. Главная улица Козьей слободы повторяет направление современной улицы Декабристов, Ново-Кизической стройки — проспекта Ибрагимова, Ново-Савиновской стройки — улицы Чистопольской



Вид на участок Гривской дамбы между слободами Козьей и Гривкой в 1930 году. Снимок сделан со стороны современной станции метро «Козья Слобода»



Главной улицей Козьей слободы был участок Седьмиозерского (Царевококшайского) тракта между современным парком «Кырлай» и улицей Чистопольской. На перекрестке Большой Козьей (Декабристов) и Чистопольской (топоним существует до сих пор), там, где сегодня вход в метро у магазина «Электротовары», стояла древняя Смоленско-Седмиозерская церковь, разрушенная уже на моей памяти — в начале 1970-х годов.

Смоленско-Седмиозерская церковь, стоявшая на перекрестке современных улиц Декабристов и Чистопольской, была разрушена в начале 70-х годов. Фото 1942 г.

Направлением современной улицы Чистопольской и ограничивалась с севера территория слободы. Помимо собственно Большой Козьей, в слободе было множество других «козьих» улочек — тут были три поперечных Козьих, 2-я Козья, Односторонняя и даже Задняя Козья. В 1925 году в честь 100-летия восстания Декабристов центральная улица слободы Большая Козья была переименована в улицу Декабристов, а мелкие слободские улочки тоже получили пролетарские названия — Рабочая, Солдатская, Октябрьская и Поперечно-Октябрьская. В сентябре 1926 года от Кольца до Ново-Савиновской стройки пустили автобус четвертого маршрута, а остановку у современного издательства, не мудрствуя лукаво, назвали «Козья». В 1951 году эта остановка была переименована в «Улицу Рабочую», в 1973 году она получила имя «Издательство», ну а относительно недавно стала «Молодежным центром». С появлением новых названий старый топоним «Козья слобода» стал потихоньку забываться, но он неожиданно вернулся в 2011 году в имени новой станции Казанского метрополитена.

А вот еще фото этого самого места, появившееся ровно полвека назад. Там, где сегодня западный выход со станции метро «Козья Слобода», в 1960-е годы сходились сразу три улицы – Декабристов, Чистопольская и Красносельская. На снимке, сделанном Георгием Хитровым, в объектив попал трамвайный вагон серии Х девятого маршрута, столкнувшийся со встречным вагоном на однопутном участке во время ремонта пути. Разумеется, вагон стоит на улице Декабристов, а справа на заднем плане хорошо просматривается перспектива улицы Красносельской.

Столкновение встречных трамваев на однопутном участке во время ремонта пути. Перекресток улиц Декабристов, Чистопольской и Красносельской. На заднем плане видна перспектива Красносельской улицы. Фото Г. Хитрова. 1967 г.

Легенды деревни Савиново

В плане Ново-Савиновский район представляет собой, по сути, равносторонний прямоугольник, левой (западной) стороной которого являются начальный участок улицы Декабристов и проспект Ибрагимова, верхней — северный ход железнодорожной магистрали Москва — Екатеринбург, а восточную и южную составляет русло Казанки, поворачивающее у стадиона «Казань Арена» почти что под прямым углом. Если мерить его такими измерениями, то Козья слобода находится в левом нижнем (юго-западном) углу этого квадрата, а древнее селение Савиново, давшее название всему современному жилому массиву — в правом верхнем (северо-восточном).

Селение Савиново гораздо старше Козьей слободы — об этом можно судить хотя бы по названию, которое явно имеет тюркские корни, то есть, восходит еще к ханскому периоду. По одной из версий, название ему было дано по имени казанского хана Саин–Гирея, казанского хана из крымской династии. Позднее татарское слово Саин, переродилось в русское Савин. И Саиново стало Савиново, как Ахметево — Ометьево. В списке же «Дозорных книг» за 1623 год Савиново упоминается в числе приходских деревень дворцового села Борисоглебского. Как я успел убедиться, мало кто из казанцев может сегодня указать, где же находится историческое село Савиново. А, между тем, найти его совсем нетрудно — оно притаилось за зарослями в том месте, где улица Гаврилова круто отворачивает от Казанки в сторону авторынка.

Будущий Ново-Савиновский район и село Савиново (в правом верхнем углу) на карте Казани 1980 года. В настоящее время все обозначенные на карте пустыри застроены

Территория будущего Ново-Савиновского района на плане Казани 1940 года

Это село — единственный уголок старины в Ново-Савиновском районе — состоит из нескольких Кадышевских улиц и небольшой площади, на которой расположилась уютная церковка «Живоносный источник». Храм, утраченный в 1930-е годы, возобновлен на новом месте относительно недавно, в 1999 году, а вот часовня, являющаяся его алтарем, построена еще в давние времена. Среди местных жителей бытует интересное предание о появлении церкви. Когда-то очень давно во время наводнения, приплыла на доннике по реке Казанке и прибилась у кладбища деревянная часовенка. Местные крестьяне, решив, что это знак с небес, вытащили ее на берег. Внутри часовенки увидели икону Живоносного источника, которая стала излечивать больных и давать силы отчаявшимся. Потом эту икону перенесли в новую церковь, построенную в 1799 году. Говорят, в тридцатые годы чудотворная икона была разрублена топором неким активистом-безбожником, а небольшой ее кусочек многие десятилетия сохраняла у себя одна из местных жительниц. Она-то и рассказала Георгию Фролову легенду о старой часовне, которую я записал с его слов.

Храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник». Фото tatmitropolia.ru

Часовня-усыпальница В.И. Заусайлова, ставшая алтарной частью храма. Снято в начале ХХ века. Фото из «Путеводителя по храмам и монастырям г. Казани»

Согласно сельским преданиям, под часовней «похоронен барин Изусаев из Ливадии с родичами», иными словами, старинная часовня является фамильным склепом. Действительно, в подвале часовни и сегодня можно увидеть три могильных холмика с крестами. Кто же такой «барин Изусаев»? Ответить на этот вопрос помогла исследователь Л.Е. Титова, отыскавшая в «церковных ведомостях» за 1906 год запись следующего содержания: «Каменная часовня-усыпальница построена в 1891 году в селе Савиново за церковной оградой, рядом с колокольней, с правой стороны, казанским купцом В.И. Заусайловым по распоряжению епархиального начальства, выраженному в указе Казанской духовной консистории от 13 июля 1891 года №5005». Стало быть, «барином Изусаевым» оказался не кто иной, как выходец из старообрядческого купеческого рода Василий Иванович Заусайлов, основатель банкирской конторы «А.А. Печенкина и Ко», да при этом еще и страстный археолог. А.А. Печенкина была матерью В.И. Заусайлова, а компаньонами конторы считались трое — она сама, ее сын Василий и В.В. Мартинсон. О том, как расцвел, а во время Русско-японской войны лопнул банкирский дом В.И. Заусайлова, написано немало, и нет нужды все это повторять. Но в контексте нашего повествования стоит вспомнить о другой всепоглощающей страсти В.И. Заусайлова, никак не связанной с коммерцией — археологическими раскопками. Ему удалось собрать уникальную коллекцию древностей, которая включала в себя 11 000 предметов, относящихся к каменному, бронзовому и железному векам. К сожалению, большая часть коллекции В.И. Заусайлова утеряна, а то, что осталось от нее, находится вне пределов сегодняшней России. Наиболее ценным артефактом коллекции было древнее каменное копье, найденное В.И. Заусайловым на северо-восточной окраине поселка в дюнах правого берега Казанки близ Савиновской водяной мельницы.

Река Казанка у деревни Савиново. 1901 г.

Деревню Савиново включили в состав Казани в 1914 году, после очередной переписи населения, однако в советские годы вновь вычленили из городской черты и приписали к Высокогорскому району. Только в 1994 году этот населенный пункт стал составной частью вновь образованного Ново-Савиновского района, выделенного, в свою очередь, из бывшего Ленинского района города Казани.

Новое Савиново, или просто Савинка

Если древнее село Савиново частично сохранилось до наших дней, то рабочий поселок Новое Савиново, выросший в годы войны на месте бывшей Ново-Савиновской стройки, ныне полностью исчез с карты нашего города. В 1970—1980-е годы главной улицей поселка Новосавиново (в просторечье — «Савинка») была деревенская в ту пору улочка Чистопольская, в основном повторяющая направление сегодняшней одноименной магистрали. Чистопольская была единственной заасфальтированной улицей поселка — все-таки по ней ходил автобус одиннадцатого маршрута — поперечные же улицы и вовсе не имели асфальтового покрытия.

Панорама Чистопольской улицы. Фото Марии Гришиной. 1979 г.

С запада Савинка ограничивалась улицей Парковой (ныне — Бондаренко), по левую сторону которой шел ряд хрущевок, построенных в 1967 году (они существуют до сих пор), а справа начинался частный сектор. Среди многочисленных поселковых улочек и переулков только сегодняшняя Меридианная сохранила свое прежнее название, вернее сказать, старый топоним достался в наследство современной магистрали, не имеющей с исторической улицей ничего общего, кроме направления. С востока Савинку замыкала улица Мирная, которой в 1982 году было присвоено имя скоропостижно умершего первого секретаря Татарского обкома партии Р.М. Мусина.

Вид от улицы Мирной на новостройки проспекта Ямашева. Фото Г. Хитрова. 1979 г.

В самом центре Савинки, на перекрестке улиц Шота Руставели и Чистопольской, был единственный на весь поселок каменный одноэтажный дом, в котором помещался продуктовый магазин, тоже единственный в округе. Особую популярность этот магазин приобрел в годы перестроечной антиалкогольной компании — в отличие от остального города здесь можно было почти всегда достать водку, вино и даже дефицитное в те времена бутылочное пиво. В 1985—1989 годах этот магазин стал местом настоящего паломничества многих казанских алкоголиков, благо конечная автобусного маршрута №11 была тут же — на углу Чистопольской и Руставели. А помимо них, мало находилось охотников сюда приехать — Савинка всегда держалась особняком от остального города да, по сути, и городом-то не считалась, хотя и была приписана к Ленинскому району.

Мой армейский товарищ Анис Хафизов, с рождения проживавший в этих краях (его дом на Савинке по улице Северной когда-то стоял посреди болот внутри квадрата, очерченного современными улицами Ямашева, Мусина, Чуйкова и Бондаренко), рассказывал, что даже в начале 1970-х годов значительная часть поселка еще не была электрифицирована, и у местных жителей имелись керосиновые лампы — о магистральном газе в ту пору тут и не мечтали. Последние поселковые дома были подключены к энергосети города только в 1973 году, а газ пришел сюда еще позже — в середине 1980-х — незадолго до сноса самого поселка. Тем не менее люди как-то обходились без удобств — привыкли. А вот к другой местной напасти привыкнуть было куда сложнее — в летние месяцы над поселком носились целые полчища комаров, от которых не было никакого спасения. Со злобным характером местных кровососов успел ознакомиться и я, когда в 1989 году чинил машину во дворе у своего товарища.

Распыление средства от комаров над мелководиями Казанки у поселка Новосавиново. Фото Георгия Хитрова. 1966 г.

Перевоз у «Островков»

А в целом, если не считать комаров, это был райский уголок — даже несмотря на близость города. Еще и в 1960-е годы Казанка в своем нижнем течении была рыбной, а в перелесках левобережья, более известных как Троицкий лес, даже водилась дичь. В том месте, где напротив немецкой Швейцарии извилистое течение Казанки, встретив на своем пути возвышенность Арского поля, круто меняет свое направление, речное русло разделялось на множество проток и рукавов — были и вовсе заповедные места, в народе называемые «Островками». Говоря откровенно, я не большой знаток по части флоры и фауны, но слышал, что еще относительно недавно в этих краях можно было встретить несколько десятков видов животных и растений, занесенных в Красную книгу. В хрущевские времена этот угол облюбовали дачники и на островах появились крохотные домики, куда можно было добраться только на лодке или по самодельным дамбам.

В саду на «Островках» (место нынешнего стадиона «Казань Арена»). 1960 г.

Вероятно, сегодняшнему казанскому обывателю это покажется удивительным, но еще сорок лет назад достичь центра города с «Островков» было большой проблемой. Конечная ближайшего автобусного маршрута №11 на углу Чистопольской и Руставели (о ней я уже упоминал) отстояла в четырех километрах от дачных поселков правого берега Казанки, и добираться туда пешком отваживались немногие. Проще было дождаться речного трамвайчика, который, начиная с 1957 года, ходил от санатория «Крутушка» до Ленинского моста, но попасть на теплоход тоже было, мягко говоря, непросто. В ту пору по Казанке ходило несколько тупоносых посудин экскурсионно-прогулочного типа, которые, кстати, имели на бору соответствующую маркировку «ПТ» (прогулочный теплоход). Суденышки эти, имевшие длину не более 20 метров и весьма скромный тоннаж, были рассчитаны на перевозку всего нескольких десятков пассажиров. Несмотря на это, в них набивалось до трехсот человек, а то и больше. Высоким чинам из речного порта, да и простым обывателям было хорошо известно, что, когда «пэтешка» отходила от импровизированной пристани «Островки» (примерно там, где сегодня место Сабантуя Ново-Савиновского района), и пассажиры собирались на одном борту, чтобы видеть провожающих, крен теплохода в эту сторону достигал 10—15 градусов. Но, поскольку катер плавал по узенькой Казанке, руководство порта с этим мирилось.

Теплоход ПТ-108 на конечной остановке у санатория «Крутушка». 1959 г.

Речной трамвай «ПТ» на подходе к пристани «Островки». 1967 г.

Официально остановочный пункт «Островки» назывался «Садовая» и был оборудован пристанью-понтоном. Сегодня это место проще всего найти, если выйти к берегу реки от современной улицы Чуйкова — там, у излучины, и по сию пору остались железобетонные блоки, на которые когда-то опирались мостки, ведущие к причалу.

Да даже и тропа, ведущая к старой пристани, сохранилась до сих пор — ее покажет вам всякий, кто хотя бы раз бывал на Сабантуе Ново-Савиновского района.

Железобетонные блоки, на которые когда-то опирались мостки, ведущие к причалу. Фото 2015 г.

Тропа, ведущая к старой пристани. Фото 2015 г.



В общем, главной проблемой местных садоводов оставалось транспортное сообщение, хотя заветный транспорт был совсем рядом — это был трамвай пятого маршрута, конечная которого «Компрессорный завод» была по ту сторону Казанки, за ветеринарным городком. Но мостового перехода через Казанку, который сегодня известен, как «третья транспортная дамба», увы, тогда еще не было.

Думаю, об этом мало кто знает, но в шестидесятые и даже в семидесятые годы в районе современного стадиона «Казань Арена» существовал самый настоящий речной перевоз, который устроили мальчишки с «Садовой». Об этом перевозе мне поведал Р.А. Сафин, с которым мы проработали в кадровой службе юридического института более 15 лет. В конце 1960-х — начале 1970-х годов Радик Альфредович (в ту пору — просто Радик) практически каждые летние каникулы проживал вместе со своим дедом на даче в «Островках». По его словам, любимым занятием деда была рыбная ловля, которой тот посвящал все свободные часы — в ту пору на Казанке в сети шла даже стерлядь. А любимым занятием местной детворы (и Радика в том числе) был тот самый перевоз через Казанку, которым в те годы можно было заработать не только на мороженое, но даже и на нечто большее, к примеру, велосипед. Техника этого детского бизнеса была предельно простой — коль скоро имелся спрос (садоводам надо было поскорее попасть в город), то было и предложение. За сущие гроши мальчишки перевозили людей через Казанку, где они запросто могли сесть на трамвай пятого маршрута у компрессорного завода. Такса за проезд была вполне демократичной — с носа брали по двадцать копеек, хотя в выходные цена могла подскочить и до полтинника.

Перевоз через Казанку у «Садовой». 1963 г.

В удачные дни дневная выручка с перевоза могла достичь пяти рублей, что по тем временам составляло приличную сумму не только для подростка, но и для взрослого человека. Ближайший продуктовый магазин был на другом берегу, у стадиона ветеринарного городка, на улице Троицкий Лес — сегодня здесь надземный переход остановочного пункта «Ветеринарный институт», — и доморощенные коммерсанты с Садовой широко пользовались его услугами. Такое положение дел сохранялось до 1976 года, когда у Садовой начали строить капитальный мостовой переход, переходящий в районообразующую магистраль, проспект Хусаина Ямашева, ставший впоследствии частью Большого транспортного кольца.

Продолжение следует