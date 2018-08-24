К северу от Казанки: история третьей дамбы, авторынок у «Океана» и бескрайние болота

Ново-Савиновская магистраль Казани. Часть 2

Фото: Максим Платонов

В свет вышла книга краеведа Алексея Клочкова «Казань из окон трамвая». С разрешения автора, «Реальное время» публикует очередную главу «Ново-Савиновская магистраль», посвященную одному из центральных районов столицы Татарстана. Во второй части очерка наш колумнист рассказывает о территории современного проспекта Ямашева и авторынка (часть 1 см. здесь).

Третья транспортная дамба и проспект Хусаина Ямашева

Думаю, настало время перейти к собственным воспоминаниям детства — по поводу строительства третьего по счету капитального моста через Казанку мне есть что рассказать. Помню, проезжая на трамвае от Компрессорного завода, на первой же после конечной остановке «Первый переезд» (ныне «Улица Арбузова») все пассажиры обращали внимание на широкую просеку в Троицком лесу, которую в 1975 году в спешном порядке проложили между комплексом Ветеринарного городка и известной всем казанцам радиомачтой. Между прочим, в то время никто еще толком не знал, куда вела просека и для чего ее проложили.

И вот, как-то летом 1977 года я уговорил отца сходить поглядеть на эту просеку, а для компании мы взяли с собой Олега Ерегина, который всегда соглашался на подобную экскурсию, коль скоро речь шла о возможности узнать что-то новое о Казани. Пришли на место и застали самый разгар строительных работ — рабочие с помощью бульдозеров и экскаваторов выкорчевывали вековые пни Троицкого леса, которые, вероятно, помнили самого Пугачева, в некоторых местах будущей магистрали укладывали основание дорожного покрытия, а по обочинам уже лежали штабеля новеньких трамвайных рельсов. Разумеется, это многим покажется странным, но рельсы завезли за два с лишним года до официального открытия трамвайного движения по проспекту Ямашева. Это были уже знакомые читателю желобчатые рельсы, но шпалы были не деревянными, а железобетонными и крепились к рельсам с помощью болтов. Пройдя метров 400 слева от Ветеринарного городка, мы уткнулись в только что построенный новый мост через Казанку. Транспортное движение еще не было открыто, но асфальтовое покрытие уже укладывали на правую сторону проезжей части, чувствовалось, что не сегодня-завтра по мосту пройдут первые автомобили.

Завершающий этап строительства третьей транспортной дамбы (Компрессорного моста). Трамвайное движение по путепроводу еще не открыто, а автомобильный транспорт пускают только в одном направлении. 11 октября 1977 г.



Вспоминаю, что на мост мы тогда не пошли, но в течение долгого времени рассматривали панораму, открывшуюся перед нашими глазами. На другом берегу Казанки, слева и справа от моста виднелись дачные домики «Садовой», а дальше простирались бескрайние болота с возвышавшимися кое-где песчаными дюнами, намытыми с помощью земснарядов. А в самой дали можно было различить цепочку новеньких девятиэтажных домов — это возводили жилой комплекс 39-го квартала, «первую ласточку» нынешнего Ново-Савиновского района.

Потом мы вернулись обратно к Компрессорному заводу. Точно помню, что два путепровода в конце новой магистрали — железнодорожный и автомобильный, проложенный параллельно первому, уже существовали, а далее проспект Ямашева упирался в глухую земляную насыпь Сибирского тракта — мост в начале улицы Арбузова возведут много позже, в начале 90-х. Только тогда эта сложная развязка с движением транспорта на двух уровнях станет одним из наиболее значимых транспортных узлов Казани.

На своем конечном участке проспект Ямашева упирался в глухую земляную насыпь Сибирского тракта. Развязка на пересечении улицы Арбузова и Сибирского тракта появится здесь много позже, в начале 90-х. На фото, сделанном 11 октября 1977 года, трамвайных путей 13-го маршрута еще нет



Итак, 12 декабря 1979 года по новой магистрали — проспекту Хусаина Ямашева — от компрессорного завода до поселка Караваево было открыто движение трамваев 13-го маршрута. Чтобы вагоны разных линий не мешали друг другу, на пустыре перед главным корпусом ветеринарного института для нового маршрута было построено отдельное разворотное кольцо, соединенное со старым разворотом с помощью технической ветки. Это кольцо существует до сих пор, хотя в настоящее время транспортное значение его резко снизилось — сегодня его используют в основном как резервный разворот.

Существующее и сегодня разворотное кольцо напротив главного корпуса ветеринарного института, было сдано в эксплуатацию 12 декабря 1979 года. Фото Олега Иванова



Отойдя от конечного пункта, вагоны нового маршрута спускались в глубокую выемку справа от Сибирского тракта и, поднырнув под железнодорожный и автомобильный путепроводы, выруливали на трассу проспекта Ямашева, пересекали уже знакомый нам мост через Казанку и выезжали на новую магистраль Заречья. Далее путь трамвая пролегал по пустынной местности — вплоть до современного проспекта Амирхана не было никаких капитальных строений, кроме остова путепровода на пересечении с современной улицей Гаврилова (которой тогда тоже не было), а остановка в этом месте, предназначенная в основном для дачников, так и называлась — «Путепровод». Как я в свое время узнал от Б.С. Хайбуллина, этот эстакадно-мостовой каркас был возведен еще в 1974 году — по генеральному плану он должен был служить для поперечной обводной магистрали формируемого района, но на деле простоял долгостроем до начала строительства стадиона «Казань Арена», когда был доведен до действующей развязки.

Путепровод на пересечении Ямашева и Гаврилова, возведенный еще в 1974 году, простоял долгостроем до 2010 года, пока не был доведен до действующей развязки



Не было в те годы и другой поперечной магистрали — Адоратского — была лишь двухполосная грунтовка, разъезженная КАМАЗами, которая в основном повторяла направление современной улицы. Сегодняшняя трамвайная остановка «Адоратского» тогда называлась «Сады» — по левую сторону тогдашнего проспекта Ямашева тянулись сады КАПО имени Горбунова.

А вот следующая трамвайная остановка — «Проспект Амирхана» — уже с первых дней своего существования носила теперешнее название, хотя сам проспект тоже еще только формировался: по правую сторону от линии трамвая стояло несколько домов 39-го квартала, а в сторону Казанки тянулись болота и заливные луга, среди которых высился одинокий скелет будущего здания Казанского авиационного института, оказавшегося долгостроем, как и путепровод на Гаврилова.

По левую сторону от остановки «Проспект Амирхана» тянулась заболоченная равнина, на которой высился одинокий скелет будущего корпуса КАИ. Фото 1980 г.

Вид на перекресток улиц Ямашева и Амирхана и трамвайную остановку «Проспект Амирхана» в 1980 году. На заднем плане справа — перспектива поселка Ново-Савиново



За проспектом Амирхана следовала остановка «Улица Мирная» (с 1982 года — «Мусина»), начиная от которой трамвай шел по поселку Новое Савиново, разрезанному проспектом Ямашева на две неравные части. По правую руки шли многочисленные поперечные Мирные улицы, которых было не то четыре, не то пять, а по левую — уже знакомые нам Меридианная, Шота Руставели и Чистопольская, тоже тогда еще деревенские. Помню, какое-то время остановка именовалась «Ковровый цех» по имени одноименного предприятия, стоявшего на углу Мусина (сейчас его уже нет), а от того места, где сегодня торговые комплексы «Парк-Хаус» и «Корзинка», вплоть до современной улицы Бондаренко стояли деревенские избы.

Вид на проспект Ямашева и поселок Новое Савиново со стороны современной улицы Бондаренко. Верхнее фото сделано в 1977 году, нижнее – в 1980-м.



Между улицами Мусина и Парковой (современной Бондаренко) существовала еще одна трамвайная остановка, на которой вагоны останавливались только по требованию публики. Называлась она «Автозаправочная станция», поскольку никаким другим именем назвать ее было нельзя — кроме единственной во всем районе заправки, не было в этих местах ничего значимого, лишь болота, песчаные дюны, да разбросанные среди них избы Савинки. Кстати, эта заправка, одна из старейших в городе, существует до сих пор. Сегодня — другое дело, этот остановочный пункт носит звучное имя «Парк Победы» по имени одноименного парка, разбитого на огромном пустыре внутри четырехугольника, ограниченного улицами Ямашева, Мусина, Бондаренко и Чуйкова, в 1995 году к юбилею победы в Великой Отечественной войне.

Вид на Парк Победы и проспект Ямашева. 2017 г.



Мемориальный Парк Победы с пантеоном героев, памятниками, галереей военной техники, аллеями и прудами, является одним из наиболее благоустроенных в городе, а окружающая местность изменилась до неузнаваемости: там, где еще недавно утопала в грязи кривобокая Савинка, выросли новые многоэтажные дома, которые благодаря своей оригинальной архитектуре и качественной отделке фасадов неплохо гармонируют с окружающей природной средой. Что же касается следующего по ходу движения остановочного пункта «Магазин Океан», то ни название остановки (хотя этого магазина давно уже нет), ни сам характер окружающей местности с той поры не претерпели практически никаких изменений и как будто застыли в 70-х годах прошлого века.

Остановочный пункт «Магазин «Океан» в 2012 г.

Далее вагоны пересекали проспект Ибрагимова, но не по путепроводу, как сегодня, а правее осевой линии проспекта Ямашева (временные рельсы были уложены прямо на асфальт и присыпаны гравием), и поднимались в гору Кизического холма в какой-то сотне метров от ДК химиков.

Вид на улицу Ибрагимова со стороны проспекта Ямашева в 1978 году. Трамвай 13-го маршрута появится здесь только через год, при этом, первоначально вагоны пойдут слева от будущего путепровода



А далее все просто. На пересечении проспекта Ямашева и улицы Декабристов линия 13-го маршрута перетекала в линию «девятки» и уходила в бывшую Удельную слободу — место сегодняшнего Московского рынка, а далее нет смысла продолжать — мы связали еще одну разорванную нить. Хочется лишь привести фото того места, где рельсы 13-го маршрута соединились с линией исторической «девятки» — и сделан это снимок всего за один год до этого события, в 1978 году.

На углу Ямашева и Декабристов после октябрьской демонстрации 7 ноября 1978 г.

Авторынок у путепровода

Помню, что еще в декабре 1979 года, когда мы с Олегом первый раз проехали по линии 13-го маршрута, на перекрестке Ямашева — Ибрагимова уже работали бульдозеры и экскаваторы, формируя тело будущего путепровода над проспектом Ибрагимова. Покуда строился мост, к 13-му трамваю присоединился и 14-й (от вокзала до компрессорного завода) — это случилось 27 декабря 1980 года, когда была врезана дополнительная стрелка у ДК химиков.

В декабре 1980 года на перекрестке Ямашева — Декабристов у ДК химиков была врезана дополнительная стрелка для трамваев нового,14-го маршрута, ходившего от вокзала до Компрессорного завода. Фото 1980 г.

7 ноября 1982 года при всем честном народе был сдан в эксплуатацию новый путепровод над проспектом Галимджана Ибрагимова, который и сегодня является важной частью Большого Казанского транспортного кольца. Трамваи 13-го и 14-го маршрутов пошли по новому мосту, а временная ветка была разобрана.

7 ноября 1982 года трамваи 13-го и 14-го маршрутов пошли по новому путепроводу над проспектом Ибрагимова, а временная линия справа от моста была разобрана

Не помню точно когда, но, кажется, году в 1983 — 1984-м у подпорной стенки этого путепровода возник стихийный автомобильный рынок, который, выражаясь словами Владимира Гиляровского, еще и в начале 1990-х годов находился «в самом верхе своего безобразия». Помещался этот рынок у самого входа в магазин «Океан», и там продавалось все — начиная от старых автомобильных покрышек, переделанных местными умельцами так, что их не отличишь от новых, до латаных-перелатаных подержанных автомобилей, которые перекупщики «впаривали» неискушенным «лохам» как новые.

Всякая шушера, мелкие спекулянты, готовые за копейку продать родную мать, а то и просто аферисты, которые подсовывали неискушенному покупателю вместо фирменного «вазовского» карбюратора отмытое от грязи старье, а вместо заводских шаровых опор — выкрашенную в заводской цвет бутафорию, торговали, жульничали, кричали и ссорились у самого входа в советский супермаркет «Океан», рядом с которым в 1984 году открылся государственный магазин «Автозапчасти».

Автомобильный рынок у подпорной стенки путепровода над проспектом Ибрагимова был открыт в начале 1980-х годов, а закрыт 3 сентября 1991 года



На авторынок на Ямашева шли простые советские граждане, обуреваемые фантастической надеждой купить необыкновенно дешево очень дорогую запчасть. Им всучивали подделку или просто обманывали. Жулики с ангельски честными глазами кружились вокруг них, как комары, жужжали, божились, помогали друг другу и отбирали тем или иным способом последние деньги у простого советского человека. Здесь автомобильные двигатели, задние и передние мосты, элементы ходовой части, аксессуары, жестянка, были разложены прямо на асфальте, как и вся прочая автомобильная дрянь. Вспоминается бессмертный Высоцкий:

«И вот, как «языка», бесшумно сняли

Передний мост, и унесли во тьму…

Передний мост, казалось бы, детали —

Но без него и задний ни к чему!»

В годы перестройки, помимо разрешенных, здесь стали продавать и недозволенные товары: наркотики, паленую водку, сигареты «Астра», контрабандную косметику и много чего еще. Здесь кричали продавцы, тайно играли в наперсток, словом, здесь ежедневно совершались тысячи как разрешенных законом, так и полукриминальных и даже чисто криминальных сделок, разорялись и богатели сотни людей.

Случилось и мне году в 1989-м купить у местных дельцов за 160 тех еще рублей аккумулятор, который, выражаясь языком Ильфа и Петрова, «был очень похож на настоящий, но не работал». Помню, пришел через день на рынок поругаться, а тех торгашей уже нету — ищи-свищи! Показывают друг на друга честными глазами и глубокомысленно молчат. В итоге пришлось купить аккумулятор в другом месте — на Суконном рынке, который тогда еще работал (об этом — в свое время). А авторынок у «Океана» закрыли, когда под путепроводом проложили разворотную петлю «пикового» 17-го маршрута, который пустили 3 сентября 1991 года от того же Компрессорного завода до проспекта Ибрагимова, но конечная станция называлась «Улица Короленко». Этот маршрут, не пользовавшийся особой популярностью, просуществовал до ноября 1994 года, после чего за нерентабельностью был закрыт, а разворот под путепроводом был сохранен, как резервный.

Панорама проспекта Хусаина Ямашева в 1992 году. На переднем плане у рекламного щита «Coca-Cola» стрелочное соединение и начало разворота пикового 17-го маршрута, следующего от улицы Короленко до Компрессорного завода

19 декабря 1999 года, когда будет открыто движение на участке Большого транспортного кольца от проспекта Победы до проспекта Ямашева (вторая очередь), разворот у проспекта Ибрагимова обретет вторую жизнь — по нему будут разворачиваться вагоны нового, 19-го маршрута (ул. Короленко — проспект Победы). В августе 2008 года этот пиковый маршрут продлят до вокзала, а еще через год — закроют навсегда.