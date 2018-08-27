Константина Сунцова назначат и.о. замглавы администрации Ижевска

Советник главы Удмуртии по экономике и инвестиционному развитию Ижевска Константин Сунцов займет вакантную на сегодняшний день должность и.о. заместителя главы администрации Ижевска по экономике и инвестициям.

Сегодня на заседании правительства республики, которое проводил глава региона Александр Бречалов, с таким предложением выступил временно исполняющий полномочия главы города Сергей Задорожный.

Александр Бречалов поддержал это предложение, он отметил, что новое назначение позволит Сунцову еще плотнее заниматься инвестиционным направлением с соответствующими полномочиями.

Отметим, что должность замглавы администрации Ижевска по экономике и инвестициям оставалась вакантной с апреля 2018 года после ухода Сергея Стрелкова.

Константин Сунцов является внештатным советником главы Удмуртии. Он участвовал в конкурсе на пост главы Ижевска, однако на сессии гордумы 20 августа его поддержали только 17 депутатов. Никто из кандидатов не набрал необходимого количества голосов. При этом Сунцов объявил, что пример участие в новом конкурсе.