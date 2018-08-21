Двое «финалистов» конкурса на пост главы Ижевска прокомментировали возможность участия в новом конкурсе

Предприниматель Константин Сунцов, которому не хватило пяти голосов депутатов для избрания главой Ижевска, прокомментировал возможность своего участия в новом конкурсе на пост мэра города.

На сегодняшней встрече с журналистами он сказал, что намерен принять в нем участие.

— Да, конечно, — ответил Сунцов, при этом он сказал, что не планирует что-то менять в подготовленной им концепции развития города. — У меня концепция оперативных мероприятий настроена на работу на срок, на который избирают главу, т.е. на два года. Это мероприятия, которые город сейчас должен реализовывать, чтобы что-то поменялось.

При этом он прокомментировал и исход тайного голосования, по итогам которого он получил 17 голосов депутатов гордумы.

— Это же голосование. Тут сложно до конца быть уверенным в чем-то. Голосование случилось как случилось. Но безотносительно мой кандидатуры в целом жаль, что город не обрел руководителя, и сейчас очередной период безвластия. Мог бы победить, может быть, Михаил, может быть я, но город бы обрел главу, который бы уже работал на многих участках, начал бы быстро работать и кое-какие моменты взял на себя, — сказал Сунцов.

При этом он отметил, что воспользовался переносом заседания конкурсной комиссии с июня на август, чтобы повстречаться практически со всеми депутатами гордумы.

— Это были неформальные встречи, также в кафе за завтраком или на предприятиях, с некоторыми я пересекался на рабочих встречах в качестве советника главы Удмуртии, — пояснил Сунцов. — Как работал, так и буду работать. Я свое выступление (на сессии гордумы, — прим. ред.) заканчивал тем, что мы должны быть одной командой и работать вместе на благо города.

По его словам, после вчерашней сессии он встречался с главой Удмуртии Александром Бречаловым, но они не обсуждали результаты голосования, а говорили по проектам, которые Сунцов ведет в качестве советника по экономике и инвестиционному развитию Ижевска.

Свое возможное участие в новом конкурсе на пост главы Ижевска «Реальному времени» прокомментировал и Михаил Черемных.

— Пока у меня нет никакого решения. Решение будет приниматься до середины сентября. Пока ни да, ни нет, — сказал Черемных.

Напомним, после отставки в мае главы Ижевска Юрия Тюрина был объявлен конкурс, в котором приняли участие 13 человек. Однако заседание конкурсной комиссии, сформированной из представителей главы УР и депутатов гордумы, было перенесено с 8 июня на 10 августа. Комиссия отобрала двоих кандидатов для представления в гордуме, однако по итогам вчерашней сессии решение не было принято, так как ни один кандидат не набрал необходимое количество голосов. Сейчас ожидается объявление нового конкурса, в котором могут принять участие как прежние, так и новые кандидаты. Перед этим еще раз должна собраться гордума.