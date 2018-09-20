Кредиты для самарского бизнеса: рост промышленности и возвращение МСБ к докризисным показателям

Анализ рынка кредитования юрлиц региона за половину 2018 года

«Реальное время» изучает рынок кредитования юридических лиц в Приволжском федеральном округе в первой половине 2018 года. После провальных результатов Татарстана и Башкортостана, а также успешной Нижегородской области показатели Самарской области выглядят как что-то среднее. Впрочем, объемы здесь заметно ниже, чем в том же Татарстане.

Самара скакнула по кредитам в валюте на фоне эффекта «низкой базы»

На фоне крупнейших регионов Приволжского федерального округа — Нижегородской области, Татарстана и Башкортостана — еще один значимый регион, Самарская область, демонстрирует средний результат по кредитованию юридических лиц. Примерно как в Татарстане, объемы рублевых кредитов в первом полугодии за год снизились на 11%. Общий их объем, впрочем, сильно отличается — в Татарстане он составил 909 млрд рублей, в Самарской же области — лишь 267 млрд рублей. Это немногим больше, чем в Башкортостане, где объем снизился сильнее (на четверть), и почти в два раза меньше, чем в Нижегородской области — там показатель еще и вырос за год на четверть.

Отметим, что за 5 лет в Самарской области, в отличие от других проанализированных регионов, не происходило существенных изменений. Так, в первом полугодии 2014 года объем кредитов юридическим лицам составлял 271 млрд рублей, через год он снизился до 255 млрд, затем повысился до 264 млрд, потом еще вырос до 298 млрд и, наконец, в 2018 году вернулся к показателю первых двух кварталов 2014 года.

Отметим также, что почти вся эта сумма приходится на рублевые кредиты — 265 млрд рублей. Кредитов в иностранной валюте в регионе выдается почти в 100 раз меньше; по итогам I полугодия 2018 года их объем составил 2,7 млрд рублей — примерно столько же, сколько в Татарстане, в три раза меньше, чем в Башкортостане, и в 25 раз меньше, чем в Нижегородской области. Впрочем, по динамике этот показатель скорее напоминает как раз Нижегородскую область — там показатель увеличился по сравнению с прошлым годом в три раза, в Самарской области — в 2,4 раза.

В Татарстане и Башкортостане количество взятых кредитов в валюте и драгоценных металлах, напомним, значительно снизилось. Тем не менее очевидно, что к нерублевым кредитам в Самарской области относятся с гораздо большей опаской, чем в Нижегородской области — или там меньше компаний, продающих свою продукцию за рубеж и, соответственно, имеющих валютные доходы. И такая ситуация, судя по всему, сложилась уже довольно давно: на пике, в 2015 году, показатель по взятым нерублевым кредитам составлял лишь 4,34 млрд рублей.

Кредиты юрлицам в Самарской области, млн руб.



Дата Объем Задолженность Всего в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах Всего в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах в том числе просроченная Всего в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах 01.07.2018 267.490 264.776 2.714 334.241 324.802 9.439 35.103 35.086 17 01.07.2017 297.853 296.722 1.132 387.236 379.651 7.585 35.047 35.032 16 01.07.2016 264.053 260.410 3.643 405.172 396.771 8.401 37.844 37.548 296 01.07.2015 254.591 250.252 4.340 434.231 419.536 14.696 19.783 19.555 229 01.07.2014 271.229 268.004 3.225 342.170 327.781 14.389 15.875 15.779 96 Изменение 2017-2018 -10% -11% 140% -14% -14% 24% 0% 0% 6%

На полезные ископаемые нужно меньше денег, а на химию требуется валюта

Вернемся, однако, к гораздо более значимым кредитам — рублевым. Как уже говорилось, показатель в данном случае составил 264,8 млрд рублей — это на 11% меньше, чем в первом полугодии прошлого года. Две отрасли, лидирующие по объему полученных кредитов, — производство и распределение электроэнергии, газа и воды и обрабатывающие производства. Первая из них, хотя и остается крупнейшей отраслью по полученным кредитам с 83,2 млрд рублей, но снизила показатель более чем на четверть. Итоговое рублевое падение по всем отраслям можно объяснить именно ее результатом.

Обрабатывающие производства же, напротив, увеличили показатели в полтора раза — с 54 до 82,4 млрд рублей. При этом ранее показатель был стабилен — 4 года он составлял 53—58 млрд рублей. Рост со стороны обрабатывающих производств обусловлен увеличением кредитования трех их видов: производства транспортных средств и оборудования (почти в 2 раза, с 16,2 до 31,1 млрд рублей), металлургического производства (также почти в 2 раза, с 5,8 до 11 млрд рублей), а также производства пищевых продуктов (рост в полтора раза, с 4,2 до 6,3 млрд рублей).

А вот некоторые другие отрасли показали значительный спад. Больше всего заметно падение кредитования отрасли добычи полезных ископаемых, снизившей показатель с 14,1 млрд рублей до 424 млн рублей. Также на 78% снизились объемы кредитования транспорта и связи — с 16,4 до 3,5 млрд рублей. Наконец на 38% сократились кредиты у компаний, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, — с 9,3 до 5,7 млрд рублей.

Объемы кредитования юридических лиц в Самарской области, по видам деятельности, млн руб.

Дата Всего Добыча полезных ископаемых из них: обрабатывающие производства из них: Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака Обработка древесины и производство изделий из дерева Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов Химическое производство Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства Производство автомобилей 01.07.2018 264.776 424 297 82.431 6.332 01.07.2017 296.722 14.144 14.051 54.027 4.177 01.07.2016 260.410 1.161 1.085 55.373 6.210 01.07.2015 250.252 1.178 1.074 52.867 2.801 01.07.2014 268.004 3.446 2.948 58.372 2.792

С кредитами в иностранной валюте и драгоценных металлах все проще. Они были взяты компаниями лишь из двух сфер — химического производства (показатель вырос почти в 3 раза, с 641 млн до 1,86 млрд рублей) и торговли (рост со 154 до 857 млн рублей). А вот компании, производящие пищевые продукты и занятые металлургическим производством, в этом году, напротив, отказались от нерублевых кредитов — годом ранее их показатели составляли 246 и 89 млн рублей соответственно.

Просроченная задолженность — лучше, чем в нацреспубликах

Ситуация с просроченной задолженностью в Самарской области достаточно стабильна, в отличие, например, от тех же Татарстана и Башкортостана. Рублевая, например, составила 35,09 млрд — это лишь на 0,2% больше, чем годом ранее. «Просрочка» в валюте и драгоценных металлах немного выросла, но цифры ее так невелики, что ею можно пренебречь — 17 млн рублей (годом ранее было на миллион меньше, вся она приходилась и приходится на целлюлозно-бумажное производство).

Главные должники в рублях относятся к «прочим видам деятельности», которые не относятся к ключевым отраслям экономики. Сумма долга тут в I полугодии 2018 года составила 14,8 млрд рублей — на 17% больше, чем годом ранее. Второе место занимает оптовая и розничная торговля с показателем 8,8 млрд рублей — за год он вырос на 22%.

Просроченная задолженность в размере 2—3 млрд рублей наблюдается у компаний из еще четырех сфер. Больше всего у строительных предприятий — 3,33 млрд рублей, с годовым ростом сразу в полтора раза. 2,7 млрд рублей «просрочки» у компаний, связанных с операциями с недвижимым имуществом, причем за год показатель вырос еще сильнее — в 2,3 раза. 2,28 млрд рублей приходится на сельское хозяйство, но тут показатель снизился на 19%. Наконец, 2,26 млрд рублей приходится на обрабатывающие производства, цифры снизились на 18%.

Просроченная задолженность по кредитам юридическим лицам в Самарской области по видам деятельности, млн руб.

Дата Всего Добыча полезных ископаемых из них: обрабатывающие производства из них: Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака Обработка древесины и производство изделий из дерева Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов Химическое производство Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства Производство автомобилей 01.07.2018 35.086 62 3 2.257 379 01.07.2017 35.032 61 2 2.740 686 01.07.2016 37.548 26 1 3.412 676 01.07.2015 19.555 30 3 2.092 629 01.07.2014 15.779 24 2 1.890 547

МСБ осторожно потянулся к валюте

Что касается малого и среднего бизнеса, то он увеличивает объем кредитов как в рублях, так и в валюте. Кредиты в рублях почти вышли на докризисный уровень: малый и средний бизнес получил от банков около 67 млрд рублей — на 18% больше, чем годом ранее. Рекорд за 5 лет был установлен в I полугодии 2014 года — тогда показатель равнялся 90,1 млрд рублей. Индивидуальные предприниматели увеличили показатель еще больше — на четверть, с 1,4 до 1,74 млрд рублей.

В иностранной валюте и драгоценных металлах кредитов было взято очень немного, но они значительно увеличились. Общий их объем составил 231 млн рублей — в 3,2 раза больше, чем год назад. Однако это по-прежнему в 7 раз меньше, чем в 2016 году (тогда показатель составлял 1,48 млрд рублей).

Объем кредитов, предоставленных субъектам МСП, млн руб.



Дата в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах всего Всего Из них: Всего Из них: Всего Из них: Индивидуальным предпринимателям Индивидуальным предпринимателям Индивидуальным предпринимателям 01.07.2018 66.973 1.740 231 0 67.203 1.740 01.07.2017 56.657 1.396 71 0 56.728 1.396 01.07.2016 49.374 980 1482 0 50.856 980 01.07.2015 57.334 839 396 0 57.730 839 01.07.2014 90.057 2.314 437 3 90.494 2.317

При этом увеличилась и просроченная задолженность малого и среднего бизнеса Самарской области. По данным за два квартала 2018 года, она составляет 16,5 млрд рублей — на 9% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. У индивидуальных предпринимателей она снизилась на треть — с 299 до 202 млн рублей. При этом практически полностью она приходится на задолженность в рублях: в иностранной валюте и драгоценных металлах индивидуальные предприниматели не имеют просроченной задолженности, а в целом у малого и среднего бизнеса показатель составляет 17 млн рублей.

Задолженность по кредитам МСБ в Самарской области, в том числе просроченная, млн руб.

Дата в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах всего Просроченная задолженность Всего Из них: Всего Из них: Всего Из них: Индивидуальным предпринимателей Индивидуальным предпринимателей Индивидуальным предпринимателей Всего Из них: Всего Индивидуальным предпринимателей Индивидуальным предпринимателей Индивидуальным предпринимателей 01.07.2018 80.995 2.631 263 0 81.258 01.07.2017 86.641 2.863 635 1 87.276 01.07.2016 91.548 3.341 1.497 1 93.045 01.07.2015 94.646 4.485 2301 15 96.947 01.07.2014 114.780 5.733 2373 8 117.153