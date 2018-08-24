«Салават Юлаев»: от «Ведрочеленджа» до старта чемпионата — один шаг

Уфимцы вкатываются в сезон большой пресс-конференцией

В четверг после обильного, местами уже осеннего дождичка ХК «Салават Юлаев» провел в Уфе открытую тренировку и пресс-конференцию для журналистов. Как выяснилось, в целом команда готовится к старту в чемпионате КХЛ в штатном режиме, хотя Бурдасов, к примеру, в очень хорошем настроении и буквально рвется в сезон 2018/2019. О том, что происходило на льду и вне его и что еще произойдет — в материале «Реального времени».

Я не я, но игра моя

«Мы», а не «Я». We not me» — сразу бросалась в глаза надпись на спинах тренировочных свитеров «юлаевцев», разделившихся на синих и зеленых. Пока новички в количестве девяти человек усваивают эту салаватовскую истину и притираются друг к другу. Хотя Кубок губернатора Челябинской области показал, что этот процесс идет довольно успешно. Один из новичков, нападающий Александр Кадейкин, рассказал журналистам, какая обстановка в команде.

— После предыдущего турнира было несколько дней отдыха, в том числе День болельщика, собравший много народа. Спасибо им, что пришли. Сейчас уже начинается обычная подготовка, ритм, как в сезоне — три дня работаем, потом игровой режим. Многие ребята уже знакомы друг с другом, коллектив хороший, особо притираться не надо, — поделился Кадейкин.

На льду, меж тем, вовсю кипела работа. Разминка представляла собой броски по воротам и отработку различных игровых ситуаций. Так, на суд присутствующих были вынесены выходы «два в ноль», «три на три», а также тренировка быстрого перехода двоек из обороны в контратаку. Завершилось все мини-матчем в одной зоне с двумя воротами поперек поля в формате «два на два».

Разминка представляла собой броски по воротам и отработку различных игровых ситуаций



До последнего на поле продержался лишь Майоров, устроивший на льду свой «ведро-челлендж», собирая черные диски на пару с Вячеславом Основиным. Журналистам тем временем предложили угоститься чаем и различными вкусностями на третьем этаже «Уфа-Арены» (заметьте, не везде угощают СМИ). Что ж, силы нужны всем, впереди — сложный сезон.

«Надо нашить тебе на свитере «К» и две «А»



Первым после тренировки журналисты поймали капитана Григория Панина. «Почему я?» — спросил Григорий и, получив ответ: «Потому что первым вышел, тебе просто повезло», попросился обратно на лед, но его не отпустили. Так что капитану пришлось отвечать за себя и всю команду.

— Готовился нормально. Лето провел отлично, путешествовал, занимался. Лишний вес не набрал, даже скинул, — отстрелялся Панин по личной предсезонке.

В это время среди диктофонов обнаружился край клюшки — это шутник Антон Бурдасов попробовал взять интервью у коллеги. «На тренировках стало веселее», — заметили журналисты, обращаясь к Панину. Бурдасов между тем спросил: «Как в команде восприняли ваше избрание капитаном?». Григорий не стушевался и переадресовал вопрос самому задающему: «Надеюсь, что позитивно, ты сам-то как воспринял, Антон?». «Плохо! — изобразил разочарование «оппозиционный» форвард. — Надо нашить тебе на свитере «К» и две «А», — и скрылся в проходе в раздевалку.

Панин же поведал, что хочет видеть на Кубке Республики Башкортостан (стартует 25 августа в Уфе) никак не меньше зрителей, чем на Дне болельщика, а задачи, стоящие перед командой, — наиграть состав, связи, наладить до совершенства взаимопонимание, как между игроками, так и с тренерским штабом и всеми системами клуба.





Накануне Григорий Панин был замечен накручивающим круги на стадионе «Динамо». Фото Дмитрия Слезина

Накануне Григорий Панин был замечен нарезающим круги на стадионе «Динамо». На вопрос корреспондента «Реального времени» на этот счет он ответил: «Занимаюсь дополнительно. Мне нравится бегать. Минут 40 с небольшим накрутил вчера». Кстати, на вопрос о «Ведрочелендже» Григорий ответил следующее: «Понравились все участники. Особо — сценарий Макса Мамина, когда он не попал в ведро и пошел вешать коньки на гвоздь».

Денег много не бывает



После ледовых процедур состоялась пресс-конференция уже более серьезных людей. В ней приняли участие генеральный директор ХК «Салават Юлаев» Тагир Ибрагимов, главный тренер Николай Цулыгин и спортивный директор клуба Роман Беляев.

О новых спонсорах команды рассказал Ибрагимов:

— Финансирование и бюджет у нас стабильные. Мы получаем деньги от республики и зарабатываем сами — к сожалению, пока не так много. Привлекаем кого-то из спонсоров. Совсем скоро вы увидите на новой форме имена основных инвесторов. Пытливый глаз, наверное, уже заметил сегодня на «Уфа-Арене», в том числе на бортах и на льду, кто есть кто, — несколько уклончиво высказался генеральный директор.

«Хватает ли финансирования?» — поинтересовались журналисты. Тагир Асхатович считает, что денег много не бывает.



— Наверное, нужно так ответить — человеку всегда мало. Если бы нам предложили еще денег, я бы сказал: «С удовольствием». Все зависит от поставленных задач. Если мы позиционируем себя как топ-клуб, то этот вопрос не снимается. Но и того финансирования, которое у нас есть, достаточно. Но еще раз повторю, хотелось бы большего, — пояснил Ибрагимов.

Фреди (тренер вратарей Микко Фредерик, — прим. ред.) мы подписали не для того, чтобы он только с Метсолой работал. Основная его задача — подготовка всех вратарей системы клуба



Фреди пришел к нам, или Скауты в работе



— Фреди (тренер вратарей Микко Фредерик, — прим. ред.) мы подписали не для того, чтобы он только с Метсолой работал. Основная его задача — подготовка всех вратарей системы клуба. Он очень опытный специалист, работал в Швеции, в юниорских и молодежных сборных, — рассказал Роман Беляев. — У нас есть очень перспективные молодые вратари — Даниил Тарасов, Иван Федотов и Андрей Кареев. Его задача, чтобы эти вратари перешли на новый уровень. Юхе (Метсоле, — прим. ред.) тут абсолютно не скучно и не грустно. Вадим Тарасов также будет учиться у Фреди, хотя он опытный специалист. Вадим будет отвечать за вратарскую вертикаль «Салавата Юлаева», он будет ездить в Нефтекамск, смотреть, что происходит с вратарями в «Толпаре», и доводить эту информацию до главного тренера.

Скаутским отделом пока довольны и генеральный директор, и спортивный, его возглавляющий.

— Служба создана, она работает. Появились новые люди, очень серьезные, — сообщил Тагир Асхатович. — Проводим селекцию по всей республике. У меня претензий пока нет. Селекция этого года неплохая. Безусловно, сезон покажет, но соотношение цена — качество соблюдено. И это в том числе достижение скаутского отдела.

— Итоги работы мы можем увидеть и после сезона, и через месяц, и через два и три года, — добавил Беляев. — Задача — это как усилить команду в данный момент и как сделать команду и через год, два или три. У нас есть два опытных скаута, которые постоянно находятся вне Уфы, которые ездят по регионам и за границей, отсматривая ребят. Как вы могли заметить, у нас в этом году много молодых игроков, которые привлекаются в сборные.

Поиски оптимальных сочетаний



— На турнире в Челябинске вы разбили первую тройку, поэкспериментировали и в итоге пришли к прежнему сочетанию. Оно остается? — спросили у Николая Цулыгина.

— Сказать, что звенья Кемппайнена и Основина останутся на постоянной основе в таком виде, сейчас тяжело. Игры покажут, — ответил главный тренер «СЮ». — К этому сочетанию мы пришли потому, что успешно сыграла вторая тройка Ткачев — Основин — Кугрышев. Не было смысла ее разбивать, они нашли между собой взаимопонимание. Иностранная тройка была лучшей в прошлом году, мы знали, что к ней всегда можно вернуться. Если же у нас получится, то будут еще хорошие сочетания. Да, в последней игре легионеры заработали «-3», но и три наших гола организовали именно они. Игра в защите никогда не была их сильной стороной, они всегда больше играют в нападении. Они не опустили руки, забили эти три гола, сравняли счет. Некоторые, когда пропускают шайбы, выпадают из игры, их сложно «вернуть».

Иностранная тройка была лучшей в прошлом году, мы знали, что к ней всегда можно вернуться. Если же у нас получится, то будут еще хорошие сочетания



— У вас есть список «лимитчиков» в этом сезоне?



— У нас есть расширенный список. Все эти ребята будут привлекаться, каждому будет даваться шанс. Это зависит и от командных результатов, насколько очковый запас позволит им играть, против каких соперников выходить. Здесь они все равно не будут получать достаточно игрового времени, поэтому надо будет отправлять их и в «Толпар», и в «Торос», чтобы они набирали игровые кондиции. Это касается и Назаревича. Сколько бы он ни забивал в другой лиге, ему надо начинать снизу, то есть с третьего, четвертого звена. В первую очередь ему нужно научиться хорошо играть в обороне. Место в составе надо заслужить, — резюмировал Цулыгин.

— Контракт с Лаутой подписан?

— Да. Он находится в «Торосе», в нашей системе. Если он там докажет, что достоин играть за «Салават Юлаев», мы его поднимем, — пояснил Роман Беляев.



Я календарь переверну...



Был обсужден и календарь 11-го сезона КХЛ, оказавшийся местами сложным для «Салавата Юлаева». Спортивный директор клуба ответил на этот вопрос сдержанно:

— Календарь есть календарь, мы не можем его поменять. Мы можем его принять и готовиться по нему. Нужно преодолевать эти сложности и идти дальше. Вы знаете, что в этом сезоне произошла неприятность с ареной у «Авангарда». Сейчас мы находимся в диалоге с КХЛ о возможном переносе некоторых наших матчей. Лига прислушивается, мы будем стараться сделать более удобный календарь для нашей команды, — сказал Беляев.

— «Салават Юлаев» готов договориться с «Авангардом», чтобы перенести его игры в Уфу? Это будет удобно с точки зрения логистики.



— В этом случае теряется спортивный принцип. Получается, что мы три игры будем играть дома и одну в гостях. И будет поддержка наших болельщиков. «Авангард», думаю, на это не пойдет. Мы пытаемся согласовать с Лигой перенос наших гостевых матчей с «Авангардом» на другие даты, чтоб нам было удобно строить свои поездки в Западном регионе, — подвел черту под встречей со СМИ спортивный директор «Салавата Юлаева».