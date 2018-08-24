«Салават Юлаев»: от «Ведрочеленджа» до старта чемпионата — один шаг
Уфимцы вкатываются в сезон большой пресс-конференцией
В четверг после обильного, местами уже осеннего дождичка ХК «Салават Юлаев» провел в Уфе открытую тренировку и пресс-конференцию для журналистов. Как выяснилось, в целом команда готовится к старту в чемпионате КХЛ в штатном режиме, хотя Бурдасов, к примеру, в очень хорошем настроении и буквально рвется в сезон 2018/2019. О том, что происходило на льду и вне его и что еще произойдет — в материале «Реального времени».
Я не я, но игра моя
«Мы», а не «Я». We not me» — сразу бросалась в глаза надпись на спинах тренировочных свитеров «юлаевцев», разделившихся на синих и зеленых. Пока новички в количестве девяти человек усваивают эту салаватовскую истину и притираются друг к другу. Хотя Кубок губернатора Челябинской области показал, что этот процесс идет довольно успешно. Один из новичков, нападающий Александр Кадейкин, рассказал журналистам, какая обстановка в команде.
— После предыдущего турнира было несколько дней отдыха, в том числе День болельщика, собравший много народа. Спасибо им, что пришли. Сейчас уже начинается обычная подготовка, ритм, как в сезоне — три дня работаем, потом игровой режим. Многие ребята уже знакомы друг с другом, коллектив хороший, особо притираться не надо, — поделился Кадейкин.
На льду, меж тем, вовсю кипела работа. Разминка представляла собой броски по воротам и отработку различных игровых ситуаций. Так, на суд присутствующих были вынесены выходы «два в ноль», «три на три», а также тренировка быстрого перехода двоек из обороны в контратаку. Завершилось все мини-матчем в одной зоне с двумя воротами поперек поля в формате «два на два».
До последнего на поле продержался лишь Майоров, устроивший на льду свой «ведро-челлендж», собирая черные диски на пару с Вячеславом Основиным. Журналистам тем временем предложили угоститься чаем и различными вкусностями на третьем этаже «Уфа-Арены» (заметьте, не везде угощают СМИ). Что ж, силы нужны всем, впереди — сложный сезон.
«Надо нашить тебе на свитере «К» и две «А»
Первым после тренировки журналисты поймали капитана Григория Панина. «Почему я?» — спросил Григорий и, получив ответ: «Потому что первым вышел, тебе просто повезло», попросился обратно на лед, но его не отпустили. Так что капитану пришлось отвечать за себя и всю команду.
— Готовился нормально. Лето провел отлично, путешествовал, занимался. Лишний вес не набрал, даже скинул, — отстрелялся Панин по личной предсезонке.
В это время среди диктофонов обнаружился край клюшки — это шутник Антон Бурдасов попробовал взять интервью у коллеги. «На тренировках стало веселее», — заметили журналисты, обращаясь к Панину. Бурдасов между тем спросил: «Как в команде восприняли ваше избрание капитаном?». Григорий не стушевался и переадресовал вопрос самому задающему: «Надеюсь, что позитивно, ты сам-то как воспринял, Антон?». «Плохо! — изобразил разочарование «оппозиционный» форвард. — Надо нашить тебе на свитере «К» и две «А», — и скрылся в проходе в раздевалку.
Панин же поведал, что хочет видеть на Кубке Республики Башкортостан (стартует 25 августа в Уфе) никак не меньше зрителей, чем на Дне болельщика, а задачи, стоящие перед командой, — наиграть состав, связи, наладить до совершенства взаимопонимание, как между игроками, так и с тренерским штабом и всеми системами клуба.
Накануне Григорий Панин был замечен нарезающим круги на стадионе «Динамо». На вопрос корреспондента «Реального времени» на этот счет он ответил: «Занимаюсь дополнительно. Мне нравится бегать. Минут 40 с небольшим накрутил вчера». Кстати, на вопрос о «Ведрочелендже» Григорий ответил следующее: «Понравились все участники. Особо — сценарий Макса Мамина, когда он не попал в ведро и пошел вешать коньки на гвоздь».
Денег много не бывает
После ледовых процедур состоялась пресс-конференция уже более серьезных людей. В ней приняли участие генеральный директор ХК «Салават Юлаев» Тагир Ибрагимов, главный тренер Николай Цулыгин и спортивный директор клуба Роман Беляев.
О новых спонсорах команды рассказал Ибрагимов:
— Финансирование и бюджет у нас стабильные. Мы получаем деньги от республики и зарабатываем сами — к сожалению, пока не так много. Привлекаем кого-то из спонсоров. Совсем скоро вы увидите на новой форме имена основных инвесторов. Пытливый глаз, наверное, уже заметил сегодня на «Уфа-Арене», в том числе на бортах и на льду, кто есть кто, — несколько уклончиво высказался генеральный директор.
«Хватает ли финансирования?» — поинтересовались журналисты. Тагир Асхатович считает, что денег много не бывает.
— Наверное, нужно так ответить — человеку всегда мало. Если бы нам предложили еще денег, я бы сказал: «С удовольствием». Все зависит от поставленных задач. Если мы позиционируем себя как топ-клуб, то этот вопрос не снимается. Но и того финансирования, которое у нас есть, достаточно. Но еще раз повторю, хотелось бы большего, — пояснил Ибрагимов.
Фреди (тренер вратарей Микко Фредерик, — прим. ред.) мы подписали не для того, чтобы он только с Метсолой работал. Основная его задача — подготовка всех вратарей системы клуба
Фреди пришел к нам, или Скауты в работе
— Фреди (тренер вратарей Микко Фредерик, — прим. ред.) мы подписали не для того, чтобы он только с Метсолой работал. Основная его задача — подготовка всех вратарей системы клуба. Он очень опытный специалист, работал в Швеции, в юниорских и молодежных сборных, — рассказал Роман Беляев. — У нас есть очень перспективные молодые вратари — Даниил Тарасов, Иван Федотов и Андрей Кареев. Его задача, чтобы эти вратари перешли на новый уровень. Юхе (Метсоле, — прим. ред.) тут абсолютно не скучно и не грустно. Вадим Тарасов также будет учиться у Фреди, хотя он опытный специалист. Вадим будет отвечать за вратарскую вертикаль «Салавата Юлаева», он будет ездить в Нефтекамск, смотреть, что происходит с вратарями в «Толпаре», и доводить эту информацию до главного тренера.
Скаутским отделом пока довольны и генеральный директор, и спортивный, его возглавляющий.
— Служба создана, она работает. Появились новые люди, очень серьезные, — сообщил Тагир Асхатович. — Проводим селекцию по всей республике. У меня претензий пока нет. Селекция этого года неплохая. Безусловно, сезон покажет, но соотношение цена — качество соблюдено. И это в том числе достижение скаутского отдела.
— Итоги работы мы можем увидеть и после сезона, и через месяц, и через два и три года, — добавил Беляев. — Задача — это как усилить команду в данный момент и как сделать команду и через год, два или три. У нас есть два опытных скаута, которые постоянно находятся вне Уфы, которые ездят по регионам и за границей, отсматривая ребят. Как вы могли заметить, у нас в этом году много молодых игроков, которые привлекаются в сборные.
Поиски оптимальных сочетаний
— На турнире в Челябинске вы разбили первую тройку, поэкспериментировали и в итоге пришли к прежнему сочетанию. Оно остается? — спросили у Николая Цулыгина.
— Сказать, что звенья Кемппайнена и Основина останутся на постоянной основе в таком виде, сейчас тяжело. Игры покажут, — ответил главный тренер «СЮ». — К этому сочетанию мы пришли потому, что успешно сыграла вторая тройка Ткачев — Основин — Кугрышев. Не было смысла ее разбивать, они нашли между собой взаимопонимание. Иностранная тройка была лучшей в прошлом году, мы знали, что к ней всегда можно вернуться. Если же у нас получится, то будут еще хорошие сочетания. Да, в последней игре легионеры заработали «-3», но и три наших гола организовали именно они. Игра в защите никогда не была их сильной стороной, они всегда больше играют в нападении. Они не опустили руки, забили эти три гола, сравняли счет. Некоторые, когда пропускают шайбы, выпадают из игры, их сложно «вернуть».
Иностранная тройка была лучшей в прошлом году, мы знали, что к ней всегда можно вернуться. Если же у нас получится, то будут еще хорошие сочетания
— У вас есть список «лимитчиков» в этом сезоне?
— У нас есть расширенный список. Все эти ребята будут привлекаться, каждому будет даваться шанс. Это зависит и от командных результатов, насколько очковый запас позволит им играть, против каких соперников выходить. Здесь они все равно не будут получать достаточно игрового времени, поэтому надо будет отправлять их и в «Толпар», и в «Торос», чтобы они набирали игровые кондиции. Это касается и Назаревича. Сколько бы он ни забивал в другой лиге, ему надо начинать снизу, то есть с третьего, четвертого звена. В первую очередь ему нужно научиться хорошо играть в обороне. Место в составе надо заслужить, — резюмировал Цулыгин.
— Контракт с Лаутой подписан?
— Да. Он находится в «Торосе», в нашей системе. Если он там докажет, что достоин играть за «Салават Юлаев», мы его поднимем, — пояснил Роман Беляев.
Я календарь переверну...
Был обсужден и календарь 11-го сезона КХЛ, оказавшийся местами сложным для «Салавата Юлаева». Спортивный директор клуба ответил на этот вопрос сдержанно:
— Календарь есть календарь, мы не можем его поменять. Мы можем его принять и готовиться по нему. Нужно преодолевать эти сложности и идти дальше. Вы знаете, что в этом сезоне произошла неприятность с ареной у «Авангарда». Сейчас мы находимся в диалоге с КХЛ о возможном переносе некоторых наших матчей. Лига прислушивается, мы будем стараться сделать более удобный календарь для нашей команды, — сказал Беляев.
— «Салават Юлаев» готов договориться с «Авангардом», чтобы перенести его игры в Уфу? Это будет удобно с точки зрения логистики.
— В этом случае теряется спортивный принцип. Получается, что мы три игры будем играть дома и одну в гостях. И будет поддержка наших болельщиков. «Авангард», думаю, на это не пойдет. Мы пытаемся согласовать с Лигой перенос наших гостевых матчей с «Авангардом» на другие даты, чтоб нам было удобно строить свои поездки в Западном регионе, — подвел черту под встречей со СМИ спортивный директор «Салавата Юлаева».
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