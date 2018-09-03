220 тысяч в месяц. Как «Газпромбанк» обошел ВТБ по средней зарплате

Обзор расходов банков на работников и командировки

Российские госбанки увеличивают расходы на сотрудников: в I полугодии 2018-го у некоторых из них они выросли на четверть, а у других — в два раза. При этом показатели средней зарплаты в «Газпромбанке» перевалили за 220 тыс. рублей в месяц. В ВТБ средняя зарплата сократилась и теперь составляет около 130 тыс. рублей. Общие расходы банков на командировки за полгода превысили 2 млрд рублей. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Щедрость «Газпромбанка» и скромность РСХБ

За полгода 10 крупнейших по величине активов российских банков заплатили своим работникам свыше 244 млрд рублей, но большая часть этой суммы пришлась на зарплатный фонд Сбербанка. По сравнению с I полугодием 2017-го расходы на оплату труда выросли почти у всех участников топ-10. Исключением стали лишь санируемые ФК «Открытие» и «Промсвязьбанк»: их расходы снизились соответственно на 18,4 и 4,9%.

Двукратно затраты на работников выросли в ВТБ — до 37,2 млрд рублей. Однако причина, видимо, кроется в присоединении «ВТБ 24» в начале этого года и увеличении количества штатных единиц в 2,6 раза относительно 2017-го. В Сбербанке суммарные выплаты работникам в годовом выражении увеличились на 11%, в «Газпромбанке» — на 26,3%, в «Россельхозбанке» — на 5,7%, а в «Альфа-Банке» — на 7,8%.

Значительный рост расходов среди крупных банков, помимо ВТБ, произошел в «Тинькофф Банке» (+60% по сравнению с январем—июнем 2017-го) и «Совкомбанке» (+40,7%).

Расходы банков на выплаты работникам, тыс. руб.

№ Наименование банка за 1-е полугодие 2018 г. за 1-е полугодие 2017 г. Изменение 1 Сбербанк России 132.753.657 119.628.513 13.125.144 2 Банк ВТБ 37.175.111 18.449.121 18.725.990 3 АЛЬФА-БАНК 19.017.553 17.646.887 1.370.666 4 Газпромбанк 16.673.967 13.198.382 3.475.585 5 Российский Сельскохозяйственный банк 10.715.616 10.137.238 578.378 6 Финансовая Корпорация Открытие 8.941.491 10.951.669 -2.010.178 7 Райффайзенбанк 6.409.336 5.484.520 924.816 8 Тинькофф Банк 6.230.005 3.891.849 2.338.156 9 Совкомбанк 5.582.971 3.969.242 1.613.729

Впрочем, растут не только общие расходы на труд, но и средние зарплаты (см. справку). В I полугодии самый высокий показатель среди 10 крупнейших финансовых учреждений был у «Газпромбанка» — 221,8 тыс. рублей в месяц. При этом работников в банке за год тоже стало больше — на 4,7%. Второе место делят ВТБ и «Альфа-Банк», где средняя зарплата составила 129,4 тыс. рублей. Меньше всего в топ-10 в пересчете на одного работника платили в «Россельхозбанке» — 67,9 тыс. рублей в месяц.

За год показатель средних зарплат увеличился в большинстве крупных банков. В Сбербанке — на 13,7%, в «Альфа-Банке» — на 7,8%, в «Россельхозбанке» — на 5,7%, в «Райффайзенбанке» — на 9%, в «Тинькофф Банке» — на 7,7%, в «Совкомбанке» — на 5,8%, в «Росбанке» — на 6,7%, в «Московском кредитном банке» — на 19,1%, в «Юникредит Банке» — на 3,8%, в «Ак Барс» Банке — на 17,8%.

Однако у нескольких игроков произошло снижение. Среди них — ВТБ, где средняя зарплата относительно января—июня 2017-го сократилась на 21,6%, а также связанный с ним «Почта Банк» (-13,8%). Кроме того, после начала санации скромнее средняя зарплата стала в ФК «Открытие» (-12,2%).

В Татарстане банки в основном тоже увеличили общие расходы на персонал. Заметно фонд оплаты вырос у подконтрольного «Татнефти» банка «Девон-кредит» — более чем на 76%, до 360,2 млн рублей. Суммарные расходы «Ак Барса» превысили 2 млрд рублей, увеличившись на 25% в годовом выражении.

«Акибанк» потратил на сотрудников 247,3 млн рублей (+0,8%), «Банк Казани» — свыше 146 млн (+10,2%), «Татсоцбанк» — 138,8 млн (+19,4%), «Энергобанк» — более 136 млн (+8,8%). В то же время отдельные банки потратили на содержание персонала меньше, чем годом ранее. Так, у «Алтынбанка» расходы снизились на 6,7%, у банка «Заречье» — на 4% с лишним, у «Камкомбанка» — на 8,6%.

Проездили 2 миллиарда

Одновременно с расходами на работников у многих банков растут и командировочные расходы. По крайней мере из 10 банков, потративших больше всего, расходы по этой категории увеличились у восьми. В абсолютных цифрах наибольшие затраты в январе—июне были у Сбербанка — они превысили 882 млн рублей. Следом идут ВТБ и «Газпромбанк» — 250,2 и 200,5 млн рублей соответственно.

Еще несколько банков, которые занимают 4—10-е места по номинальным расходам, в общей сложности потратили на командировки 785,6 млн рублей. Речь идет о «Совкомбанке», «Альфа-Банке», «Райффайзенбанке», «Россельхозбанке», «Русском стандарте», «Московском индустриальном банке» и «Ситибанке».

Что касается динамики, то у многих учреждений траты взлетели двукратно, а то и больше. К примеру, у «КИВИ Банка» они выросли почти в 2,8 раза, у «Московского кредитного банка» — в 2 раза с лишним, у «БМ-Банка» — почти в 3 раза.

Однако это не предел. Так, входящий в третью сотню санкт-петербургский «Заубер Банк», основными собственниками которого являются Александр Тимохин и Алексей Смолянов, потратил в 4,9 раза больше, чем годом ранее. А «Фридом Финанс» Тимура Турлова увеличил расходы на командировки в 7,7 раза.

Среди татарстанских банков, как и в случае с зарплатами, расходы на командировки больше всего выросли у «Девон-кредита». Он потратил 2 млн рублей, что в 2 раза больше, чем в I полугодии 2017-го. «Ак Барс» увеличил командировочные траты на 22%, до 32,1 млн рублей, «Акибанк» — на 37%, до 1,9 млн рублей, «Автоградбанк» — с 830 тыс. рублей годом ранее до 1,5 млн рублей. «Банк Казани» и «Татсоцбанк», напротив, сократили расходы на 9 и 12% соответственно (до 1,3 и 1,1 млн рублей). Почти не ездили в командировки работники «Автокредитбанка» — его расходы составили всего 10 тыс. рублей.

Расходы банков на командировки, тыс. руб.

Наименование банка 1-е полугодие 2018 г. 1-е полугодие 2017 г. изменение Сбербанк России 882.098 840.322 105% Банк ВТБ 250.184 150.690 166% Газпромбанк 200.520 218.532 92% Совкомбанк 197.608 82.724 239% АЛЬФА-БАНК 121.887 137.952 88% Райффайзенбанк 107.199 81.832 131% Российский Сельскохозяйственный банк 105.894 80.305 132% Банк Русский Стандарт 92.661 21.264 436% Московский Индустриальный банк 92.501 72.638 127%

Артем Малютин, аналитическая служба «Реального времени»